Бустерная доза Pfizer эффективно защищает от штамма "Омикрон", - израильские исследователи

Израильские исследователи установили, что курс прививки от болезни COVID-19 тремя дозами вакцины от Pfizer обеспечивает значительную степень защиты от нового штамма "Омикрон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Эти выводы исследования подобны представленным BioNTech и Pfizer в начале недели о том, что бустерные прививки могут стать ключом к защите от заражения недавно обнаруженным штаммом коронавируса", - говорится в сообщении.

В рамках исследования, проведенного медицинским центром "Шеба" и Центральной вирусологической лабораторией Министерства здравоохранения Израиля, для сравнения взяли кровь 20 человек, получивших две дозы вакцины 5-6 месяцев назад и еще 20, которые сделали бустерную вакцинацию месяц назад.

Читайте также: Бустерная доза вакцины от коронавируса будет доступна с января 2022 года, – "слуга народа" Радуцкий

"Люди, получившие вторую дозу 5 или 6 месяцев назад, не имеют защиты от штамма "Омикрон". Хотя у них есть определенная защита от штамма "Дельта", - заявила директор отделения инфекционных заболеваний у "Шебы" Гили Регев-Йохай.

"Хорошая новость состоит в том, что с бустерной дозой защита увеличивается примерно в сто раз", - добавила она.