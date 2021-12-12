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Бустерная доза Pfizer эффективно защищает от штамма "Омикрон", - израильские исследователи

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Бустерная доза Pfizer эффективно защищает от штамма

Израильские исследователи установили, что курс прививки от болезни COVID-19 тремя дозами вакцины от Pfizer обеспечивает значительную степень защиты от нового штамма "Омикрон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Эти выводы исследования подобны представленным BioNTech и Pfizer в начале недели о том, что бустерные прививки могут стать ключом к защите от заражения недавно обнаруженным штаммом коронавируса", - говорится в сообщении.

В рамках исследования, проведенного медицинским центром "Шеба" и Центральной вирусологической лабораторией Министерства здравоохранения Израиля, для сравнения взяли кровь 20 человек, получивших две дозы вакцины 5-6 месяцев назад и еще 20, которые сделали бустерную вакцинацию месяц назад.

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"Люди, получившие вторую дозу 5 или 6 месяцев назад, не имеют защиты от штамма "Омикрон". Хотя у них есть определенная защита от штамма "Дельта", - заявила директор отделения инфекционных заболеваний у "Шебы" Гили Регев-Йохай.

"Хорошая новость состоит в том, что с бустерной дозой защита увеличивается примерно в сто раз", - добавила она.



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Топ комментарии
+17
Дозы на складах лежат...а дозы это бабки...причем большие...от того и движняк такой...
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12.12.2021 12:30
+12
Это уже похоже на песню " Про поле чудес в стране дураков"
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12.12.2021 12:36
+11
Хто ж вас всіх,наркоманів, потім хоронити буде?
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12.12.2021 13:00
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Кайзером під сраку ковіду.
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12.12.2021 12:25 Ответить
"омікрон" наче не спричиняє смертей то нашо ця бурхлива діяльність?
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12.12.2021 12:28 Ответить
Дозы на складах лежат...а дозы это бабки...причем большие...от того и движняк такой...
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12.12.2021 12:30 Ответить
Мені дуже цікаво, які це бабкі та наскільки великі? За скільки ці вакцини купують та скільки коштує укол?

Наскільки я знаю, то всі вакцини - це благодійність від наших європейських друзів. Саме щеплення безкоштовне. То про які «великі бабкі» мова?

За великі бабки купують підробний сертифікат, а для вакцинованих він теж безкоштовний. 5000 гривень підробка - це ви в черговий раз зробили себе разом, красива.
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12.12.2021 13:06 Ответить
Ціна Phizer дорожче 20 USD за дозу. Собівартість в рази менша. Скільки фарми заробляють порахувати неважко. Ця "вакцинація"надовго.
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12.12.2021 13:20 Ответить
Дрібний пєдік! Так і будеш випорожнюватись під моїми коментарями , щоб їх постійно видаляли, чи може заспокоїшся та залишиш мене у спокої?
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12.12.2021 18:32 Ответить
Шкода що по справі немає відповідей. Хоча так було завжди. Добре, залишаю тебе наодинці з твоїм клімаксом. Хай щастить!
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13.12.2021 11:08 Ответить
Я вже давно залишила тебе наодинці з твоїми пєдіками, яким ти підлайкуєш, а от саме ти не можеш від мене відчепитися, як вош до кожуха чипляється, так і ти.

Наступного разу будеш поруч проходити - проходь.
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13.12.2021 15:05 Ответить
Довгострокові наслідки застосування м-РНК вакцин, які є невеликою нежиттєздатною частиною вірусу антиваксери прагнуть 5, а то і 10 років. А довгострокові наслідки самого зараження вірусами ковіду, включаючи нові штами, вони вважають абсолютно безпечними ледь прочитавши їх назву.
Звідки такі подвійні стандарти?
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12.12.2021 12:33 Ответить
Coronavirus Cases:
270,094,463

view by country

Deaths:
5,320,256
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12.12.2021 14:10 Ответить
Да ладно, то у нервных токо так. Настоящие, матёрые, считают что побочки то они какието бывают, но главно в этом деле не они, а то, что толк от вакцинации околонулевой.

Такта
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12.12.2021 13:14 Ответить
Вашe твeрджeння помилковe.Вакцини дають дужe пристойний захист. Підтвeрджeно мільярд разів.
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12.12.2021 14:07 Ответить
Слабовато, мало экспрессии
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12.12.2021 14:12 Ответить
ТАК.

АЛЕ щодо Омікрона-питання..
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12.12.2021 14:15 Ответить
Неправда Ваша.

December 11

387 new cases in Israel [source]

December 10

426 new cases in Israel [source]

December 9

626 new cases in Israel [source]
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12.12.2021 14:49 Ответить
ТРОЛЯМ,ЛАХТІНСЬКИМ НЕГІДНИКАМ.

ВИ ЗНОВУ ЗА СТАРЕ?

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Манупіляції від антивакцинаторів

.....чітко видно, що вакциновані діти мають значно менше захворювань саме на ті хвороби, від яких їх вакцинували, у порівнянні із невакцинованими дітьми . Коли починаєш керуватися нормальними методами, приховувати істину і викривляти ситуацію стає значно складніше.
На противагу популістичним псевдодослідженням є Кокранівський метааналіз, який складається із 138 досліджень, які в загальній кількості включали більше 23 млн учасників. Ці дослідження підтверджують безпечність вакцин та відсутність взаємозв'язку між щепленням і різноманітними хворобами
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12.12.2021 20:38 Ответить
Тут абсолютно не имеет значение сколько умрет от короны, главное всем укол сделать а лучше нескольк
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12.12.2021 15:33 Ответить
Уася, а ти нєбось знатний вірусолог?
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12.12.2021 12:34 Ответить
он лічна праваділ опити в наносколково
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12.12.2021 12:49 Ответить
мені вже прийшла смс-ка на бустерну дозу. піду вмажусь, бо погіршився звязок з вишками 5G
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12.12.2021 12:33 Ответить
Візьми з собою огірочок щоб закусити.
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12.12.2021 12:36 Ответить
Хто ж вас всіх,наркоманів, потім хоронити буде?
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12.12.2021 13:00 Ответить
Не переймайся, ти до того часу не доживеш.
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12.12.2021 14:51 Ответить
Это уже похоже на песню " Про поле чудес в стране дураков"
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12.12.2021 12:36 Ответить
"... з бустерною дозою захист збільшується приблизно у сто разів ..." - щось замалий розмах.
Чому не 1000 чи 1000000?
І ще кікаво:
"... бустерні щеплення можуть стати ключем до захисту від зараження..."
Так все-таки від важкого перебігу хвороби чи від зараження?
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12.12.2021 12:45 Ответить
поки що ПРОСТО ЗАРАНО говорити про вплив бусТерної дози на омікрон.

у 100 разів ВІДНОСНО ЧОГО ?
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12.12.2021 14:13 Ответить
вивсьоврьоті!
бустерна доза - це чіп 6G
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12.12.2021 12:48 Ответить
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12.12.2021 12:51 Ответить
Як сказала одна наша великорозумна лікарша - вакцина не захищає від Ковіду, вона захищає від смерті..... Ось так однією фразою з народного фолькльору, можна одночасно сказати правду і збрехати.
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12.12.2021 12:54 Ответить
а за бустерную будут на развлечения деньги давать? ))) или это и есть уже "развлечение" ?
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12.12.2021 13:01 Ответить
мала країна..велика кількість контактів.. особливо в синагогах
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12.12.2021 14:17 Ответить
ЄСТЬ АЛЬТЄРНАТІВИ..нАПРІМЄР ЛЄЧЄНИЕ СКРЕПНОПРАВОСЛАВНИХ СІЛОЙ МОЛІТВИ НА ГОРЄ АФОН..
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12.12.2021 17:04 Ответить
Kaкой только бред не сочинят дабы пропихнуть пфизеровский шмурдяк.
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12.12.2021 13:02 Ответить
Фсьо це фігня! - українські соцмережі.
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12.12.2021 13:03 Ответить
Ще тиждень тому писали, що пфайзер в десятки разів менш ефективний проти омікрон, тепер пишуть, що ефективний, якщо колоти третю. Після таких публікацій в змі не варти дивуватись рівню недовіри до вакцин та такій кількості антиваксерів.
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12.12.2021 13:05 Ответить
на "батьківщині " омікрону імунологи твердять що він протікае в легких та надлегких формах....- алеж ВОЗу це не подобаеться ..., а як знаем хто "дЄвушку" ( читаем ВОЗ ) годуе - із тим вона і ....
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12.12.2021 13:38 Ответить
інфекціоністи Південної Африки НЕ ЗМОГЛИ ПОЯНИТИ НЕГІДНИКАМ З ВОЗ(скорумпованому Китаєм),що НЕ З ТИМ(ОМІКРОНОМ) БОРЕТЕСЬ,ІДІОТИ!
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12.12.2021 14:20 Ответить
Они в очереди за бустером, ща укол сделают и прибегут рассказывать как им хорошо и как скоро все кто не укололся умрут.
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12.12.2021 13:25 Ответить
Ну дык давно освоены те 25 миллионов, которые кажися в октябре были кабмином выделены.
Вот и пропал валерачка
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12.12.2021 13:50 Ответить
КРАСІВО СПЄЛІСЬ ТРІ БОТА-АНТІВАКСЄРА...
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12.12.2021 14:25 Ответить
20-ть осіб- надто серйозні дослідження....
я от пропоную 12 щеплень підряд - на упередження .....
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12.12.2021 13:35 Ответить
Коронавірус активно підіймає середній IQ по планеті. Зрештою для людства загалом він виявляється корисний.
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12.12.2021 13:42 Ответить
Оборжаться. Две прививки дают ноль защиты, третья в сто раз эффективнее.😁
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12.12.2021 14:00 Ответить
АНТИВАКСЕРИ НЄ ЧІТАТЄЛІ....

"Люди, які отримали другу дозу 5 або 6 місяців тому, не мають захисту від штаму Омікрон. Хоча вони мають певний захист від штаму Дельта", - заявила директор відділення інфекційних захворювань у "Шеби" Гілі Регев-Йохай. Джерело: https://censor.net/ua/n3304753

ПІСАТЄЛЬ ВИЧІТАЛ:

Alex123QAlex123

Оборжаться. Две прививки дают ноль защиты
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12.12.2021 14:23 Ответить
Ну, во-первых, где написано, что через четыре месяца дают защиту? В сто раз по сравнению с чем? И очень чёткий эксперимент- 40 человек. Я думаю вакцина не при чем. 73% такими уродились.
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13.12.2021 09:34 Ответить
Що в тих щепленнях працює на 200 % так це їх агресивна і часто густо безкоштовна реклама. Розводняк цілого світу переляканих ідіотів.
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12.12.2021 14:09 Ответить
Ніколи такого не було - й от знову. В українському сегменті соцмереж знову поширюють російські фейки. На відео з десятками тисяч переглядів жінка в білому халаті, яка називає себе юристкою і правозахисницею, ділиться конспірологічними теоріями про небезпеку вакцин. Чимало українців охоче їй вірять. І це в той час, коли МОЗ України вже за два тижні очікує новий спалах COVID-19.

🚫По факту вона закликає людей писати відмову від вакцинації. Хоча сама це називає інакше - «відмова від участі в незрозумілому і небезпечному експерименті»:

🤦«Нас спробують виставити антиваксерами. Але ми підходимо до питання з наукової точки зору. Ми не знайшли жодних наукових доказів існування вірусу. Ми не знайшли доказів, що це вакцина, а не якийсь експериментальний препарат. Ми не знайшли доказів що цей препарат безпечний і що були проведені належні клінічні випробування».

📌Спростування

✔️Очевидно, що російська «правозахисниця» погано шукала. Або не хотіла знайти. Вірус є, його навіть сфотографували, але вона цього вперто не бачить. Іхтамнєт.
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12.12.2021 15:06 Ответить
Відчепись від мене зі своїми ідіотичними коментарями.
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12.12.2021 19:53 Ответить
Хороша новина. Обов'язково в січні або лютому вакцинуватимусь.
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12.12.2021 14:11 Ответить
Уся рушійна сила цієї "вакцинації" - у багатомільярдних закупках (читай - наварах) фармацевтичних компаній під багатомільярдні відкати чиновникам, котрі придбавають ці "вакСини" за кошти платників податків. А далі, "придбавши", чинуші і ділки мусять цю продукцїю "втюхати" своєму піплу (для них - бидлу). Тому і ведуть себе по-бидлячому. Насамперед - тупо брешуть (як у цьому повідомленні "дослідників") про "ефективність вакцинації", навіть кліпнувши оком, що немає ні ближніх, ні, тим більше, віддалених резлуьтатів лікування вакцинованих і невакцинованих (тим більше новоявленними штамами!). По- друге - тупо викручують руки людям репресивними мірами (не допускати, до роботи, не платити зарплатню, не надавати матеріальної допомоги, не виплачувати по лікарняних, не пускати в маршрутки і потяги ... ). А далі буде ще гірше - жадоба до наживи спонукає чиновників до примусу людей до 3,4,5,6.... і так далі (пожиттєвої) ревакцинації, про що керівництво концерну Пфайзер нещодавно заявило (про щорічну ревакцинацію!).
Немає ні ближніх, ні віддалених результатів лікування хворих вакцинованих у порівняння з невакцинованим. Як і результатів досліджень шкідливості і побічних явищ цих "вакцин" (цим взагалі ніхто не займається БАБЛО заполоняє все поле зору)...
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12.12.2021 15:39 Ответить


лахтінський гівнопсевдонауковий стиль ВПІЗНАВАНИЙ
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12.12.2021 16:57 Ответить
фЕЙК.

тупо брешуть (як у цьому повідомленні "дослідників") про "ефективність вакцинації", навіть кліпнувши оком, що немає ні ближніх, ні, тим більше, віддалених резлуьтатів лікування вакцинованих і невакцинованих (тим більше новоявленними штамами!).

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Різниця між відносним та абсолютним ризиком зараження
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12.12.2021 17:02 Ответить
Также от штамма омикрон защищает полное игнорирование СМИ истерии.
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12.12.2021 18:09 Ответить
Не надо идиотам вакцинироваться,пусть вымирают,это и есть естественный отбор.
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15.12.2021 17:39 Ответить
 
 