Бустерная доза Pfizer эффективно защищает от штамма "Омикрон", - израильские исследователи
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Израильские исследователи установили, что курс прививки от болезни COVID-19 тремя дозами вакцины от Pfizer обеспечивает значительную степень защиты от нового штамма "Омикрон".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Эти выводы исследования подобны представленным BioNTech и Pfizer в начале недели о том, что бустерные прививки могут стать ключом к защите от заражения недавно обнаруженным штаммом коронавируса", - говорится в сообщении.
В рамках исследования, проведенного медицинским центром "Шеба" и Центральной вирусологической лабораторией Министерства здравоохранения Израиля, для сравнения взяли кровь 20 человек, получивших две дозы вакцины 5-6 месяцев назад и еще 20, которые сделали бустерную вакцинацию месяц назад.
"Люди, получившие вторую дозу 5 или 6 месяцев назад, не имеют защиты от штамма "Омикрон". Хотя у них есть определенная защита от штамма "Дельта", - заявила директор отделения инфекционных заболеваний у "Шебы" Гили Регев-Йохай.
"Хорошая новость состоит в том, что с бустерной дозой защита увеличивается примерно в сто раз", - добавила она.
Пожалуйста, подождите...
Наскільки я знаю, то всі вакцини - це благодійність від наших європейських друзів. Саме щеплення безкоштовне. То про які «великі бабкі» мова?
За великі бабки купують підробний сертифікат, а для вакцинованих він теж безкоштовний. 5000 гривень підробка - це ви в черговий раз зробили себе разом, красива.
Наступного разу будеш поруч проходити - проходь.
Звідки такі подвійні стандарти?
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АЛЕ щодо Омікрона-питання..
December 11
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December 10
426 new cases in Israel [source]
December 9
626 new cases in Israel [source]
ВИ ЗНОВУ ЗА СТАРЕ?
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Манупіляції від антивакцинаторів
.....чітко видно, що вакциновані діти мають значно менше захворювань саме на ті хвороби, від яких їх вакцинували, у порівнянні із невакцинованими дітьми . Коли починаєш керуватися нормальними методами, приховувати істину і викривляти ситуацію стає значно складніше.
На противагу популістичним псевдодослідженням є Кокранівський метааналіз, який складається із 138 досліджень, які в загальній кількості включали більше 23 млн учасників. Ці дослідження підтверджують безпечність вакцин та відсутність взаємозв'язку між щепленням і різноманітними хворобами
Чому не 1000 чи 1000000?
І ще кікаво:
"... бустерні щеплення можуть стати ключем до захисту від зараження..."
Так все-таки від важкого перебігу хвороби чи від зараження?
у 100 разів ВІДНОСНО ЧОГО ?
бустерна доза - це чіп 6G
Вот и пропал валерачка
я от пропоную 12 щеплень підряд - на упередження .....
"Люди, які отримали другу дозу 5 або 6 місяців тому, не мають захисту від штаму Омікрон. Хоча вони мають певний захист від штаму Дельта", - заявила директор відділення інфекційних захворювань у "Шеби" Гілі Регев-Йохай. Джерело: https://censor.net/ua/n3304753
ПІСАТЄЛЬ ВИЧІТАЛ:
Alex123QAlex123
Оборжаться. Две прививки дают ноль защиты
🚫По факту вона закликає людей писати відмову від вакцинації. Хоча сама це називає інакше - «відмова від участі в незрозумілому і небезпечному експерименті»:
🤦«Нас спробують виставити антиваксерами. Але ми підходимо до питання з наукової точки зору. Ми не знайшли жодних наукових доказів існування вірусу. Ми не знайшли доказів, що це вакцина, а не якийсь експериментальний препарат. Ми не знайшли доказів що цей препарат безпечний і що були проведені належні клінічні випробування».
📌Спростування
✔️Очевидно, що російська «правозахисниця» погано шукала. Або не хотіла знайти. Вірус є, його навіть сфотографували, але вона цього вперто не бачить. Іхтамнєт.
Немає ні ближніх, ні віддалених результатів лікування хворих вакцинованих у порівняння з невакцинованим. Як і результатів досліджень шкідливості і побічних явищ цих "вакцин" (цим взагалі ніхто не займається БАБЛО заполоняє все поле зору)...
лахтінський гівнопсевдонауковий стиль ВПІЗНАВАНИЙ
тупо брешуть (як у цьому повідомленні "дослідників") про "ефективність вакцинації", навіть кліпнувши оком, що немає ні ближніх, ні, тим більше, віддалених резлуьтатів лікування вакцинованих і невакцинованих (тим більше новоявленними штамами!).
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Різниця між відносним та абсолютним ризиком зараження