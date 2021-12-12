Бустерна доза Pfizer ефективно захищає від штаму "Омікрон", - ізраїльські дослідники

Ізраїльські дослідники встановили, що курс щеплення від хвороби COVID-19 трьома дозами вакцини від Pfizer забезпечує значний ступінь захисту від нового штаму "Омікрон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ці висновки дослідження подібні до представлених BioNTech і Pfizer на початку тижня про те, що бустерні щеплення можуть стати ключем до захисту від зараження нещодавно виявленим штамом коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

У рамках дослідження, здійсненого медичним центром "Шеба" та Центральною вірусологічною лабораторією Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, для порівняння взяли кров 20 осіб, які отримали дві дози вакцини 5-6 місяців тому, та ще 20, які зробили бустерну вакцинацію місяць тому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бустерна доза вакцини від коронавірусу буде доступна з січня 2022 року, - "слуга народу" Радуцький

"Люди, які отримали другу дозу 5 або 6 місяців тому, не мають захисту від штаму Омікрон. Хоча вони мають певний захист від штаму Дельта", - заявила директор відділення інфекційних захворювань у "Шеби" Гілі Регев-Йохай.

"Гарна новина полягає в тому, що з бустерною дозою захист збільшується приблизно у сто разів", - додала вона.