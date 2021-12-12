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Литовские пограничники сообщили о стрельбе на границе с Беларусью
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Пограничная служба Литвы сообщила, что в субботу на границе с Беларусью были слышны выстрелы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Delfi.
По данным литовских пограничников, в субботу в районе границы в Лаздийском районе было произведено 20 выстрелов с белорусской стороны.
Также дважды стреляли в Шальчининском районе на границе Литвы с Беларусью.
С начала августа, когда пограничники получили право отказывать во въезде иностранцам из Беларуси, 7955 человек не были допущены в Литву.
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