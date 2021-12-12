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Литовские пограничники сообщили о стрельбе на границе с Беларусью

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Литовские пограничники сообщили о стрельбе на границе с Беларусью

Пограничная служба Литвы сообщила, что в субботу на границе с Беларусью были слышны выстрелы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Delfi.

По данным литовских пограничников, в субботу в районе границы в Лаздийском районе было произведено 20 выстрелов с белорусской стороны.

Также дважды стреляли в Шальчининском районе на границе Литвы с Беларусью.

С начала августа, когда пограничники получили право отказывать во въезде иностранцам из Беларуси, 7955 человек не были допущены в Литву.

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Топ комментарии
+14
Вот так и гитлер провоцировал, как сейчас путлер
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12.12.2021 12:52
+14
він вже не "бацька",а рашистський "підкуйловнік"
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12.12.2021 12:59
+10
Скоро *беженцы* в беларузких лесах еще танки *найдут* и двинут на Польшу
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12.12.2021 13:03
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Вот так и гитлер провоцировал, как сейчас путлер
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12.12.2021 12:52 Ответить
Москалі тестують НАТО !! Побачимо ,чи в НАТО яйця ,чи сметанний омлет !!!)))
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12.12.2021 13:28 Ответить
Бацька не как не угомонится)))
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12.12.2021 12:56 Ответить
він вже не "бацька",а рашистський "підкуйловнік"
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12.12.2021 12:59 Ответить
Без "вже".
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12.12.2021 13:09 Ответить
Слетевший с катушек
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12.12.2021 13:19 Ответить
кто ты такой, чтоб так запросто звонить в кремль? там "ждут" твои звонки и "наготовили2 по 2 миллиарда... если челядь будет часто звонить нах. будет посылаться...
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12.12.2021 13:54 Ответить
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12.12.2021 14:12 Ответить
Luchshe dva raza v denj, tak bistreje ruske holopi nachnjot galoshi griztj.
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12.12.2021 14:09 Ответить
А ему в мацкве отвечают: деньги будем давать только Минскому федеральному округу в составе РФ!
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12.12.2021 14:12 Ответить
Он марионетка - старая и дряхлая.
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12.12.2021 13:05 Ответить
ЦЕ лялька того самого кремлівського балагана,лише з іншої скрині !!!!))))
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12.12.2021 13:30 Ответить
Да ну. Женщины, дети, беженцы- лучшее оружие террористов и диктаторов типо ***** и Луки чтобы добиваться своих целей.
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12.12.2021 13:11 Ответить
"Ми грудью встанем -за вашими спинмами !" !!!)))
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12.12.2021 13:32 Ответить
Litve eta kartinka s detmi i zencynami neproxodit.Vsex bez isklucenyja vozracajet obratno v Belorus.
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12.12.2021 13:41 Ответить
Х*йло може використати лички колгоспного паскуди для атаки на країни Балтії. Коли бєларусскіє вайска, дающіє атпор правокаціям, будуть на 80% складатись з мишебратів.
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12.12.2021 13:02 Ответить
Скоро *беженцы* в беларузких лесах еще танки *найдут* и двинут на Польшу
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12.12.2021 13:03 Ответить
100%
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12.12.2021 13:22 Ответить
Welcome to 1939.
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12.12.2021 13:06 Ответить
стурбованість..
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12.12.2021 13:06 Ответить
ИХТАМНЕТы Путлера получили пополнение в морде лица КГБистов Лукашеску...,хтячт побыстрее запустит Северный потоп-2 Кажуть злые языки построют еще 5 Северных потопов и все мимо Украины...а это значит РАБссия не браццкий народ...,рюсскагаварящих в Украине нет...
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12.12.2021 13:07 Ответить
Nu vot, a vedj i ne fakt chto vsio nachnjotsia s Ukraini, no mi etomu gotovi boleje chem kogda to.
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12.12.2021 13:09 Ответить
Tut kazdi den oni streliajut,vydymo nelegalov tak gonit kotoryx mi obratno vybrasyvajem
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12.12.2021 13:12 Ответить
РАБссия воюет с Госдепом,с НАТО и Байденом на территории Белоруси...
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12.12.2021 13:14 Ответить
У ЕС один выход это закрыть поток товаров.
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12.12.2021 13:30 Ответить
Повна ,щільна ізоляція від Мордора !!!)))
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12.12.2021 13:34 Ответить
Я думаю Литва должна анексировать Беларусь. Это исторически одна страна.
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12.12.2021 13:47 Ответить
Разом з Смоленськом !!!)))
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12.12.2021 13:50 Ответить
мы не против, чтоб вместе с мацковией... Смоленск, вообще то, мацкали аннексировали у Киева... то есть у нас.
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12.12.2021 13:56 Ответить
Брест,Гродно ,аж до ВІльно ,разом з Белостоком ,теж були в Данила у князівстві !!)))
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12.12.2021 13:59 Ответить
А Ліпецьк у Чернігівському Князівстві...а Гербом Чернігівського Князівства був двоголовий орел.
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12.12.2021 14:33 Ответить
 
 