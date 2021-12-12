Министры G7 готовят два заявления по России, - "La Repubblica"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На встрече глав МИД стран "Группы семи" ожидается принятие отдельного заявления по России.
Об этом сообщает в воскресенье итальянская газета "La Repubblica", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Министры "Группы семи" готовят два заявления по России", - пишет издание.
"Как выяснила "La Repubblica", представители "семерки" опубликуют второе подписанное всеми заявление, отдельное от того (с которым выступит. - Ред.) глава встречи", - отмечает газета.
"Учитывая все, страны-участницы пришли к единой позиции как по подходу к Москве, так и по возможным действиям, направленным на "настоящее сдерживание". Ходят разговоры о том, чтобы анонсировать санкции: их введут не сейчас, а только в случае масштабного вторжение в Украину", - продолжает издание.
В то же время, по данным газеты, "в итоговом коммюнике не будет подробно сказано, с какими экономическими санкциями может столкнуться Москва, в том числе и по практическим причинам, ведь для принятия мер влияния Евросоюза необходимо единодушие", но в этом случае важна позиция Германии и ситуация по "Северному потоку 2".
Зустріч глав МЗС "Групи семи" проходить на вихідних в Ліверпулі. ЗМІ відзначали, що центральними темами обговорення стануть такі: як протистояти Росії і Китаю.
Встреча глав МИД "Группы семи" проходит на выходных в Ливерпуле. СМИ отмечали, что центральными темами обсуждения станут такие, как противостоять России и Китаю.
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распад и неуважение
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Україні це допоможе?
Андрей Пионтковский: Да, это классический Чемберлен, Мюнхен, Сентябрь 1938.
update: 12-12-2021 (13:23)
http://www.kasparov.ru/material.php?id=61B5CBF6EB4D5§ion_id=444F8A447242B
.Ви там головне так зразу не здавайтесь,якщо українці вистояти то вас тільки пронесе.А там вам дивись,як завжди, ще і постервятнічать вийде.Так що друг за друдку поховайтесь,із-за рогу обережно виглядуйте, а як все скінчиться то вилазьте за трофеями.
Самолет вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании, утром 11 декабря вошел в воздушное пространство Украины в районе Волынской области и направился на восток, вдоль границы с Беларусью. В течение более четырех часов американский разведчик курсировал над Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областями. https://www.golosameriki.com/a/svoboda-us-plane-rc-135-several-hours-was-in-ukraine-skies/6350969.html
Он воно що, поки нас не почнуть вбивати тисячами та мільонами це ********* G7 навіть не почешиться... Анонси вони блдь досі об'являють, замість того щоб вже давно ввести усі санкції які тільки можливо, дати зброю та вимагати від х-ла залишити нас у спокої.