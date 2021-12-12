Міністри G7 готують дві заяви щодо Росії, - "La Repubblica"

На зустрічі глав МЗС країн "Групи семи" очікується ухвалення окремої заяви щодо Росії.

Про це повідомляє в неділю італійська газета "La Repubblica", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Міністри "Групи семи" готують дві заяви щодо Росії", - пише видання.

"Як з'ясувала "La Repubblica", представники "сімки" опублікують другу підписану всіма заяву, окрему від тієї (з якою виступить. - Ред.) голова зустрічі", - зазначає газета.

"З огляду на все, країни-учасниці дійшли єдиної позиції як щодо підходу до Москви, так і щодо можливих дій, спрямованих на "справжнє стримування". Ходять розмови про те, щоб анонсувати санкції: їх введуть не зараз, а лише в разі масштабного вторгнення на Україну", - продовжує видання.

Водночас, за даними газети, "в підсумковому комюніке не буде детально сказано, з якими економічними санкціями може зіткнутися Москва, зокрема і з практичних причин, адже для вжиття заходів впливу Євросоюзу необхідна одностайність", але в цьому разі важлива позиція Німеччини і ситуація навколо "Північного потоку 2".

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Зустріч глав МЗС "Групи семи" проходить на вихідних в Ліверпулі. ЗМІ відзначали, що центральними темами обговорення стануть такі: як протистояти Росії і Китаю.