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Міністри G7 готують дві заяви щодо Росії, - "La Repubblica"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністри G7 готують дві заяви щодо Росії, -

На зустрічі глав МЗС країн "Групи семи" очікується ухвалення окремої заяви щодо Росії.

 Про це повідомляє в неділю італійська газета "La Repubblica", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Міністри "Групи семи" готують дві заяви щодо Росії", - пише видання.

"Як з'ясувала "La Repubblica", представники "сімки" опублікують другу підписану всіма заяву, окрему від тієї (з якою виступить. - Ред.) голова зустрічі", - зазначає газета.

"З огляду на все, країни-учасниці дійшли єдиної позиції як щодо підходу до Москви, так і щодо можливих дій, спрямованих на "справжнє стримування". Ходять розмови про те, щоб анонсувати санкції: їх введуть не зараз, а лише в разі масштабного вторгнення на Україну", - продовжує видання.

Водночас, за даними газети, "в підсумковому комюніке не буде детально сказано, з якими економічними санкціями може зіткнутися Москва, зокрема і з практичних причин, адже для вжиття заходів впливу Євросоюзу необхідна одностайність", але в цьому разі важлива позиція Німеччини і ситуація навколо "Північного потоку 2".

Читайте також: Позиція країн G7 щодо реагування на ймовірне вторгнення РФ до України єдина. Заходи можуть бути реалізовані дуже швидко, - Держдеп США

Зустріч глав МЗС "Групи семи" проходить на вихідних в Ліверпулі. ЗМІ відзначали, що центральними темами обговорення стануть такі: як протистояти Росії і Китаю.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9













распад и неуважение

Путин пообещал исполнить мечты трех детей, принявших участие в акции «Елка желаний». 13-летняя умница из Ставропольского края выразила желание посмотреть балет «Лебединое озеро»

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12.12.2021 13:01
+7
але в цьому разі важлива позиція Німеччини і ситуація навколо "Північного потоку 2".- фріци є лобістами рашистського окупанта України ,За їх участі Україна втратила частину території під створення ордло ,котре фінансується окупантом для ведення війни в Україні,"Північний потік" має забезпечувати рашиста грошима для ведення війни з Україною,і ціну вже платять всі європейці ,так як ціну на газ підняв рашист і він її ще більше підніме перекривши подачу газу Європі .
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12.12.2021 13:07
+5
ПШНХЙ, рускій.
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12.12.2021 13:33
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Ого , цілих дві .
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12.12.2021 12:56 Відповісти
два глибоких занепокоєння
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12.12.2021 14:06 Відповісти
Нет ,рашистский фуфлогон, санкции такие ,что через полгода будете жрать лебеду и друг друга
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12.12.2021 15:49 Відповісти
вже ввели санкції проти СП2
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12.12.2021 15:50 Відповісти
Спільна заява це не лише друже глибока стурбованість але і сигнал для кремляді
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12.12.2021 12:57 Відповісти
Заява буде дуже гостра: ми гнівно вимагаємо не порушувати наше святе право нічого не гнівно не вимагати!
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12.12.2021 12:58 Відповісти













распад и неуважение

Путин пообещал исполнить мечты трех детей, принявших участие в акции «Елка желаний». 13-летняя умница из Ставропольского края выразила желание посмотреть балет «Лебединое озеро»

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12.12.2021 13:01 Відповісти
Я даже готовый смотреть на это по Всем каналам не только в Срашке,Но! Даже и в Украине! "Зелёный Брежнев",это будет твой самый запоминающийся ролик!!!🤢😡🤬
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12.12.2021 13:52 Відповісти
І ще,немає в мене можливості ( не вмію,нажаль),цим "трьом балерінам" поміняти "мордочки" на на наших зелененьких!🤢🤮😡🤬
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12.12.2021 13:58 Відповісти
Нехай шевеляться. Головне не припиняти тиснути на *****.
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12.12.2021 13:05 Відповісти
але в цьому разі важлива позиція Німеччини і ситуація навколо "Північного потоку 2".- фріци є лобістами рашистського окупанта України ,За їх участі Україна втратила частину території під створення ордло ,котре фінансується окупантом для ведення війни в Україні,"Північний потік" має забезпечувати рашиста грошима для ведення війни з Україною,і ціну вже платять всі європейці ,так як ціну на газ підняв рашист і він її ще більше підніме перекривши подачу газу Європі .
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12.12.2021 13:07 Відповісти
ПШНХЙ, рускій.
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12.12.2021 13:33 Відповісти
Хрюсское животное ,ответите тотальной нищетой и дезинтеграцией Засрахи за подлую развязанную войну ! Кстати,ватный длбб,как тебе уровень мышебратства и укрепления хрюсского мирка?
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12.12.2021 15:55 Відповісти
ты идиот? где терминалы для приёма СПГ в той же Германии?
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12.12.2021 13:35 Відповісти
Нічого собі Газпром піднявся, що самі штати йому рапортують!
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12.12.2021 14:17 Відповісти
"...їх введуть не зараз, а лише в разі масштабного вторгнення на Україну".
Україні це допоможе?
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12.12.2021 13:11 Відповісти
Як думаєш, кого обере на наступних президентських/парламентських виборах мудрий нарід? Україні це допоможе?
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12.12.2021 13:16 Відповісти
Але для чогось вони їх збираються вводити.
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12.12.2021 13:28 Відповісти
А ты оказался хитрожопым пригожинским говнометчиком,Ифан
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12.12.2021 15:57 Відповісти
Кто? Я?
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12.12.2021 21:58 Відповісти
Осенью 2004 мы тоже так думали и были удивлены, что украинцы не стерпели и возмутились. Осенью 2013 - та же ситуация. В феврале 2014 отчаяние было такое, что не верилось ни во что. Потом проблеск. Сейчас опять безнадега. Качели какие-то. Пока украинцы не поймут истинных ценностей, ничего не поможет. Почему в Норвегии, Дании люди другие - может они инопланетяне? Может у нас с детства не воспитывают вменяемых, патриотичных украинцев?
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12.12.2021 21:56 Відповісти
А если не масштабное вторгнення?
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12.12.2021 13:18 Відповісти
Если Киев брать не будут, то санкции не введут.
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12.12.2021 15:16 Відповісти
*брать Киев*, взять вы можете только слонячий с полным заглотом ,чурчхела рашистская
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12.12.2021 15:59 Відповісти
про Крым- рашистская военна база, на которую нацелены натовские ракеты
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12.12.2021 20:02 Відповісти
не кричи на Україну і її народ ,це видає Тебе.(так что будешь орать на то,что оккупированный украинский Крым превращен окупантами в военную базу, котрая есть мишень для натовских ракет ???)
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12.12.2021 22:08 Відповісти
То буде вже офігенна "стурбованість", втім не дуже більш "масштабна" як з 2014 року!
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12.12.2021 19:04 Відповісти
Текст першої заяви потрапив до інтернету: ми дуже заклопотані!
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12.12.2021 13:23 Відповісти
апять русафобиа зативаецца русафобиа вот эта вот фсё...
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12.12.2021 13:24 Відповісти
очередные заявления,заявлений...
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12.12.2021 13:25 Відповісти
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12.12.2021 13:27 Відповісти
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12.12.2021 13:30 Відповісти
Зели приходят и уходят, а Народ вечен...в Конституции Украины даже записано статья №5...
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12.12.2021 13:42 Відповісти
Лоботомия по видеосвязи
Андрей Пионтковский: Да, это классический Чемберлен, Мюнхен, Сентябрь 1938.
update: 12-12-2021 (13:23)
http://www.kasparov.ru/material.php?id=61B5CBF6EB4D5&section_id=444F8A447242B

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12.12.2021 13:35 Відповісти
Санкции мировых лидеров против Китая и Москвы не афишируются до их ввода с целью внезапности,то же самое и помощь Украине не афишируется,Не смотря на попытки Наливайченко и Смешка,скажем,узнать о них в прямом эфире под видом свободы слова.
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12.12.2021 13:41 Відповісти
Та да.После визита в Киев Ллойда Остина...,военная помощь Украине не афишуется...
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12.12.2021 13:44 Відповісти
Путлер увеличил зарплату пропагандонам РАБссии и БОТам в соцсетях в 3 раза...,капееецц...теперь Ольга ********* точно в Париж и Лондон удерет...от быдла мавзолейного...а Салавьев в Италию на озеро Комо...
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12.12.2021 13:47 Відповісти
Боты Пригожинские аууу...
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12.12.2021 13:50 Відповісти
Русские мечтают захватить Украину, чтоб украинцы потом свергли им путина просто
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12.12.2021 13:50 Відповісти
Ага,рішучими заявами по ***** -вогонь..
.Ви там головне так зразу не здавайтесь,якщо українці вистояти то вас тільки пронесе.А там вам дивись,як завжди, ще і постервятнічать вийде.Так що друг за друдку поховайтесь,із-за рогу обережно виглядуйте, а як все скінчиться то вилазьте за трофеями.
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12.12.2021 13:51 Відповісти
РАБссия с 1939 года в конвульсиях и истерике бьется от одного имени Степан Бандера..это для РАБссии атомная бомба...
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12.12.2021 13:55 Відповісти
РАБссиянцы помнито...что ...эти 3 вещи работают лучше компьютера...
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12.12.2021 13:58 Відповісти
заявление семикратной озабоченности и заявление что "конфликт" не имеет силового решения
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12.12.2021 14:11 Відповісти
ППС - это мутная хрень не имеющая отношения к рельности. Нужно смотрать номинал, а там рашки нет даже в десятке.
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12.12.2021 15:18 Відповісти
Рашистский навоз ,вы недосРана 3го мира ,забудьте про всякие 10ки -20ки,вы одни из последних дикарей на планете ,нищие ,злобные и падлючие
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12.12.2021 16:06 Відповісти
По сообщению VOA: Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135 Rivet Joint впервые совершил полёт в небе Украины.
Самолет вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании, утром 11 декабря вошел в воздушное пространство Украины в районе Волынской области и направился на восток, вдоль границы с Беларусью. В течение более четырех часов американский разведчик курсировал над Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областями. https://www.golosameriki.com/a/svoboda-us-plane-rc-135-several-hours-was-in-ukraine-skies/6350969.html
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12.12.2021 18:12 Відповісти
"...страны-участницы пришли к единой позиции как по подходу к Москве, так и по возможным действиям, направленным на "настоящее сдерживание". Ходят разговоры о том, чтобы анонсировать санкции: их введут не сейчас, а только в случае масштабного вторжение в Украину"
Он воно що, поки нас не почнуть вбивати тисячами та мільонами це ********* G7 навіть не почешиться... Анонси вони блдь досі об'являють, замість того щоб вже давно ввести усі санкції які тільки можливо, дати зброю та вимагати від х-ла залишити нас у спокої.
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12.12.2021 20:14 Відповісти
 
 