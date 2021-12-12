Міністри G7 готують дві заяви щодо Росії, - "La Repubblica"
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На зустрічі глав МЗС країн "Групи семи" очікується ухвалення окремої заяви щодо Росії.
Про це повідомляє в неділю італійська газета "La Repubblica", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Міністри "Групи семи" готують дві заяви щодо Росії", - пише видання.
"Як з'ясувала "La Repubblica", представники "сімки" опублікують другу підписану всіма заяву, окрему від тієї (з якою виступить. - Ред.) голова зустрічі", - зазначає газета.
"З огляду на все, країни-учасниці дійшли єдиної позиції як щодо підходу до Москви, так і щодо можливих дій, спрямованих на "справжнє стримування". Ходять розмови про те, щоб анонсувати санкції: їх введуть не зараз, а лише в разі масштабного вторгнення на Україну", - продовжує видання.
Водночас, за даними газети, "в підсумковому комюніке не буде детально сказано, з якими економічними санкціями може зіткнутися Москва, зокрема і з практичних причин, адже для вжиття заходів впливу Євросоюзу необхідна одностайність", але в цьому разі важлива позиція Німеччини і ситуація навколо "Північного потоку 2".
Зустріч глав МЗС "Групи семи" проходить на вихідних в Ліверпулі. ЗМІ відзначали, що центральними темами обговорення стануть такі: як протистояти Росії і Китаю.
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распад и неуважение
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Україні це допоможе?
Андрей Пионтковский: Да, это классический Чемберлен, Мюнхен, Сентябрь 1938.
update: 12-12-2021 (13:23)
http://www.kasparov.ru/material.php?id=61B5CBF6EB4D5§ion_id=444F8A447242B
.Ви там головне так зразу не здавайтесь,якщо українці вистояти то вас тільки пронесе.А там вам дивись,як завжди, ще і постервятнічать вийде.Так що друг за друдку поховайтесь,із-за рогу обережно виглядуйте, а як все скінчиться то вилазьте за трофеями.
Самолет вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании, утром 11 декабря вошел в воздушное пространство Украины в районе Волынской области и направился на восток, вдоль границы с Беларусью. В течение более четырех часов американский разведчик курсировал над Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областями. https://www.golosameriki.com/a/svoboda-us-plane-rc-135-several-hours-was-in-ukraine-skies/6350969.html
Он воно що, поки нас не почнуть вбивати тисячами та мільонами це ********* G7 навіть не почешиться... Анонси вони блдь досі об'являють, замість того щоб вже давно ввести усі санкції які тільки можливо, дати зброю та вимагати від х-ла залишити нас у спокої.