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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Санкции против России Война
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армия РФ (15337) Байден (2375) война (46615) Песков (1738) Путин (29851) Россия (91213) санкции (10612) США (23161)

Введение новых санкций Запада против РФ будет иметь обратные последствия, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Введение новых санкций Запада против РФ будет иметь обратные последствия, - Песков

В Кремле продолжают уверять, что войска на границе с Украиной якобы никому не угрожают. Вместе с тем, российские власти считают, что введение новых санкций против РФ будет иметь обратные последствия.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Байден в разговоре с Путиным говорил, что в случае реального вторжения в Украину, Россия будет финансово изолирована, рассказал Песков.

"Президент (Путин, - Ред.) четко сказал, обращаясь к президенту США, что вы говорите о наших войсках, которые дислоцированы на территории России, которые никому не угрожают. Но при этом вы говорите об этом, сидя от нашей территории в тысячах км", – отметил представитель Кремля.

Песков также отреагировал на возможность введения новых санкций против РФ.

"Какие-либо ограничения вводить против России и не испытывать страдания самому невозможно. Это все понимают в мире", - заявил представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1".

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Топ комментарии
+32
заберут своих деток с ненавистной Европы и Штатов к себе в Мухосранск
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12.12.2021 15:17
+18
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12.12.2021 15:20
+14
этанимы,но санкции нинада
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12.12.2021 14:52
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Лікувати деякі види захворюваня не відчуваючи страждання неможливо.
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12.12.2021 14:45 Ответить
Праючига гза 1299

за баксів за 1000 кб. монжа ложити навіть маленький хрєн на велику Європу.
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12.12.2021 15:21 Ответить
Перестанут давать газ по СП2 ? 😀😀😀
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12.12.2021 14:47 Ответить
заберут своих деток с ненавистной Европы и Штатов к себе в Мухосранск
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12.12.2021 15:17 Ответить
почнуть давити жинси і афони бульдогзєрамі
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12.12.2021 15:19 Ответить
Перекроют Северный поток-2))))
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12.12.2021 14:48 Ответить
этанимы,но санкции нинада
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12.12.2021 14:52 Ответить
значит не только он воронежа камня на камне не оставят )))
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12.12.2021 14:55 Ответить
Так ті ж санкції і вводять для того щоб ви у зворотньому від кордону з Україною напрямку забрали своїх бандерлогів,а санкції це лишень копняк під дупу.
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12.12.2021 15:00 Ответить
Вату треба забуцати, щоб і писка свого не розтуляли.
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12.12.2021 15:03 Ответить
Дайте угадаю лавров перднет возле Блинкена и убежит,о чем вы шепчите буратины?!
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12.12.2021 15:10 Ответить
Так и законные поставки любого вида оборонительного( и не только) вооружения в Украину ни каким образом не касаются Рашу, или проведение военных учений НАТО на территории стран НАТО или на территории пригласивших их стран, или нахождение кораблей НАТО в водах стран НАТО, международных водах или водах пригласивших их стран.. А почему на это "возмущается" Раша, если свои действия считает нормальными и законными. Странный подход как для нормальной психологии а не извращенной фашистской сущности рашизма.
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12.12.2021 15:13 Ответить
Потому что, как всегда, у людей двойные стандарты. Вы так не делайте, так нельзя, а вот нам, даже если нельзя, но очень хочется, то - можно!
А если посмотреть видосы москвичей с жалобами на санкции, он злятся, что злой, ненавистный запад мешает им жить и радоваться жизни, никто не обвиняет свое правительство в том, что они разрушают и отнимают у людей жизни в другой стране.
Так было во время войны в Грузии, Сирии, Приднестровье, теперь в Украине. Всем плевать, кто и кого там убивает, лишь бы только это никак не касалось их собственного жизненного уклада.
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12.03.2022 18:51 Ответить
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12.12.2021 15:14 Ответить
А где деньги украинцев со Сбербанка сумма 150 000 000 000 долларов? А где деньги за страховку детей и др.? Дурачка клеит Украине
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12.12.2021 15:15 Ответить
К этому...кремлёвский Фюрер заявил, что Украина якобы до сих пор не передала России заграничное имущество, оставшееся от СССР. По его словам, РФ оплатила все внешние долги Советского Союза..
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12.12.2021 15:17 Ответить
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12.12.2021 15:20 Ответить
нормальный полковник. еще вполне может послужить
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12.12.2021 15:58 Ответить
Причем руки держали саму голову а голова кричала: какой пиз.......ц с этим ушле...ком Путиным.
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12.12.2021 16:00 Ответить
А зачем рашитскому военному голова...
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12.12.2021 16:30 Ответить
Голова нужна, чтобы носить фуражку. А вот головной мозг в ней не нужен совсем - они вполне обходятся спинным.
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12.03.2022 18:52 Ответить
А ведь Ярош предупреждал. Визитку Яроша нашли?
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12.12.2021 16:32 Ответить
А встановлювати особу видно прийшлося по погонах.
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12.12.2021 18:55 Ответить
Aha, takzhe kak i prededushchije i ochenj poleznije.
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12.12.2021 15:21 Ответить
ВОТЪ ЧТО БАЙДЕН НАТВОРІЛЪ!

«Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и, очевидно, будет третья. Потому что сейчас вторая волна с высокой вероятностью породит третью, связанную опять с продовольствием, (с которой. - «Ъ») мы столкнемся в 2022 году, во втором полугодии особенно», - заявил вице-премьер РФ Белоусов.
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12.12.2021 15:22 Ответить
О том какие последствия для США имели санкции против России лучше всего расскажет видео ,,Рогозин в динамике"!
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12.12.2021 15:25 Ответить
рр
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12.12.2021 16:56 Ответить
Гарний moSкаль, мертвий moSкаль
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12.12.2021 15:37 Ответить
САНКЦИИ И НЕМЕДЛЕННО НА ОПЕРЕЖЕНИЕ ГОПНИКАМ АФЕРИСТАМ....((
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12.12.2021 15:38 Ответить
Тобто корисні санкції? Мені подобається, більше санкцій, ще більше!!!
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12.12.2021 15:42 Ответить
США за "тисячу кілометрів" захищають Україну від "гаранта" Будапештських угод, держави Росія. Заважають безперешкодному захвату території "братнього" росіянам народу. Поставляють летальну зброю для відсічі бандиту. Неподобство! Не США, - кістка в горлі Путіна. Повна протилежність Німеччині, яка, стараннями адекватної Меркель, заборонила продаж зброї Україні.
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12.12.2021 15:53 Ответить
Проснулся Путин и выглянул в окно из кремля. Пи....ц кругом одна степь и только как грибы стоят юрты на высохшей от ветра травы. А это санкции запада - сказал Песков, - они открыли границы для всех желающих переехать с России загнивающие страны Европы и в США. Причем, разрешили неограниченный ввоз всего своего имущества включая природные ресурсы. Вот и вывезли за ночь даже небоскребы, - уныло подтвердил и кивнул лошадинной мордой Лавров.
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12.12.2021 16:11 Ответить
бедный воронеж
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12.12.2021 16:35 Ответить
Піпець Воронежу))
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12.12.2021 16:36 Ответить
Как говорил покойный Немцов,РАБссия запретит американцам пользоваться рублями и отдыхать в Южной Осетии и Абхазии...
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12.12.2021 16:47 Ответить
ПиСьков все умняки кидает . обратные последствия.. Цука крисиная какие последствия ? Отказ поставок керзовых колош Made in Russia....
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12.12.2021 16:52 Ответить
То есть "Лобковые волосы над верхней губой" имеет в виду что санкции, предназначенные для нанесения экономического ущерба России, приведут только к бурному росту экономики, промышленности и социальной сферы, а это значит что попытка их не введение является явно недружественным шагом. Отсюда выходит что Госдума должна немедленно собраться и потребовать как можно скорейшего введения ограничения работы Свифт, наложения эмбарго на торговлю нефтью и вообще полной конфискации активов... А если она этого не сделает то её (Госдуму) следует немедленно объявить иностранным агентом.
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12.12.2021 18:25 Ответить
Будемо сподівати що будуть незворотні наслідки для однієї сторони. Піськов це відчуває.
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12.12.2021 18:58 Ответить
Ну, не получилось, гопник думал попугать, а дядя Сэм принял провокацию всерьез, разозлился и предупредил, что сделает окурку нехорошо. А дешевка сразу под лавку.
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12.12.2021 19:37 Ответить
"Какие-либо ограничения вводить против России и не испытывать страдания самому невозможно. Это все понимают в мире"
Это не прикрытая угроза!!!!!!!!! Война?!!!
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12.12.2021 22:41 Ответить
Лапатьнікі можуть у відповідь лише в чергове висратись собі в парткі...
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13.12.2021 07:04 Ответить
 
 