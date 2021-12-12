Введение новых санкций Запада против РФ будет иметь обратные последствия, - Песков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
В Кремле продолжают уверять, что войска на границе с Украиной якобы никому не угрожают. Вместе с тем, российские власти считают, что введение новых санкций против РФ будет иметь обратные последствия.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Байден в разговоре с Путиным говорил, что в случае реального вторжения в Украину, Россия будет финансово изолирована, рассказал Песков.
"Президент (Путин, - Ред.) четко сказал, обращаясь к президенту США, что вы говорите о наших войсках, которые дислоцированы на территории России, которые никому не угрожают. Но при этом вы говорите об этом, сидя от нашей территории в тысячах км", – отметил представитель Кремля.
Песков также отреагировал на возможность введения новых санкций против РФ.
"Какие-либо ограничения вводить против России и не испытывать страдания самому невозможно. Это все понимают в мире", - заявил представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1".
Пожалуйста, подождите...
за баксів за 1000 кб. монжа ложити навіть маленький хрєн на велику Європу.
А если посмотреть видосы москвичей с жалобами на санкции, он злятся, что злой, ненавистный запад мешает им жить и радоваться жизни, никто не обвиняет свое правительство в том, что они разрушают и отнимают у людей жизни в другой стране.
Так было во время войны в Грузии, Сирии, Приднестровье, теперь в Украине. Всем плевать, кто и кого там убивает, лишь бы только это никак не касалось их собственного жизненного уклада.
«Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и, очевидно, будет третья. Потому что сейчас вторая волна с высокой вероятностью породит третью, связанную опять с продовольствием, (с которой. - «Ъ») мы столкнемся в 2022 году, во втором полугодии особенно», - заявил вице-премьер РФ Белоусов.
Это не прикрытая угроза!!!!!!!!! Война?!!!