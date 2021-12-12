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Новости Политика Украины
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разведка (3999) самолет (3325) США (23167)

Разведывательный самолет ВВС США RC-135 впервые совершил полет в небе Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разведывательный самолет ВВС США RC-135 впервые совершил полет в небе Украины

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135 Rivet Joint 11 декабря несколько часов находился в небе над Украиной.

Об этом сообщило российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на западные авиационные ресурсы, передает Цензор.НЕТ.

Самолет радиоэлектронной разведки, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, утром 11 декабря вошел в воздушное пространство Украины в районе Волынской области. После он направился на восток, вдоль границы с Беларусью. Более четырех часов американский разведывательный самолет курсировал над Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областями.

Общее время пребывания самолёта в воздушном пространстве Украины составило более шести часов. Ранее эти самолёты не были замечены в украинском небе, применялись другие аппараты - стратегические беспилотники RQ-4 Global Hawk, которые, в частности, вели воздушную разведку вдоль линии столкновения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, отмечает Радио Свобода.

Читайте также: Россия планирует наступление на Украину с участием 175 тысяч военных сразу на нескольких фронтах, - разведка США

Самолеты RC-135 Rivet Joint до последнего времени использовались в основном для ведения радиоэлектронной разведки у границ России в Черном море, в Балтийском и Северном регионах России.
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Топ комментарии
+33
Зараз запаребрік заверещить про наступ НАТИ.
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12.12.2021 18:35
+29
Дивитись ВСІМ !. Посилання знизу
ХреНоваяКаховка


11 груд.



Осьоо))
https://twitter.com/tarpan07/status/1469599033333321730
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12.12.2021 18:51
+28
ну вот, теперь русофобию и в воздухе затевать начали )
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12.12.2021 18:36
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Зараз запаребрік заверещить про наступ НАТИ.
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12.12.2021 18:35 Ответить
Ихтамнет
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12.12.2021 18:41 Ответить
ні...чим більше в нас буде НАТО, тим менше вони верещатимуть.
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12.12.2021 18:58 Ответить
НАТА, ти что тваріш!
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12.12.2021 19:12 Ответить
побажаємо чистого небо розвідувальним літакам НАТИ над Україною !
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12.12.2021 20:03 Ответить
хоча, Б-52 над Херсонською областю виглядали красивіше !
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12.12.2021 20:04 Ответить
В-52 должньі красиво вьііглядеть над Ростовской или Курской областями , над Воронежом , наконец ! Причем здесь Херсон ?
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12.12.2021 20:38 Ответить
тому що ви не льотчик і не розумієте всєй воронєжской глубіни воронежських глубін:

Б-52 - носій крилатих ракет
він може бомбити і по гіпотенузі
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12.12.2021 21:05 Ответить
та да, он и без захода в воздушное пространство делов может натворить немало
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12.12.2021 21:26 Ответить
ну вот, теперь русофобию и в воздухе затевать начали )
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12.12.2021 18:36 Ответить
Русофобії ніколи не буває багато.
Вона ніколи не буває неправильною.
Побільше русофобії, файної та різної!
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12.12.2021 18:42 Ответить
ну тоді по філіжанці! віденської. за нові форми русофобії!
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12.12.2021 18:45 Ответить
Яка русофобія? Досить використовувати цей тупий термін. Фобія - це стах.
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13.12.2021 04:35 Ответить
Представляю какой ответ даст тупин в воздух в своем бункере. Очередной раз вентиляцоинную систему менять придется.
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12.12.2021 19:13 Ответить
русофобы!
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12.12.2021 18:38 Ответить
Об чем разговор? В любом военторге этих дирижаблів пруд пруди!
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12.12.2021 18:42 Ответить
А може то на волині шахтарі у копанці відкопали?
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12.12.2021 18:44 Ответить
Ну хоч одна добра новина!
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12.12.2021 18:49 Ответить
Дивитись ВСІМ !. Посилання знизу
ХреНоваяКаховка


11 груд.



Осьоо))
https://twitter.com/tarpan07/status/1469599033333321730
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12.12.2021 18:51 Ответить
+++
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12.12.2021 19:07 Ответить
"Русофобы" и "прогрессивное человечество" - это полностью эквивалентные понятия.
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12.12.2021 18:52 Ответить
аміріканци всьо висматрівают! хатят завод Бальшивік у нас забрать! думаєте, таких мало?
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12.12.2021 18:57 Ответить
бачив його вчора на flightradar24
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12.12.2021 19:02 Ответить
Почему не инспектировали Киевскую,,Черниговскую,Сумскую,север Харьковской области?.Можно запустить и Б-52,как кремлевский сморчок,вдоль наших границ в Беларуси.
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12.12.2021 19:13 Ответить
так и знал что ты свиноцабака проклюнешся в этой новости...!
что тебе не нравится в ней...?
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12.12.2021 19:16 Ответить
Мне все нравится,особенно представители ФСБ на данной странице.Мне не нравятся кремлевские плешивые душегубы.
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12.12.2021 19:33 Ответить
ты кацап сиди смирно на бутылке - твоё родное фсб тебе за это платит...
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12.12.2021 19:36 Ответить
Иван Кравченко 507ed38e

Ванька, ти все проспав !
Б-52 вже літали над Таврією
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12.12.2021 20:07 Ответить
жаль этот Ваня этого не прочитает - но он это прекрасно знает...
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12.12.2021 20:20 Ответить
То Санта Клаус
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12.12.2021 19:19 Ответить
Браво американской армии! Боже, Храни Америку!
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12.12.2021 19:22 Ответить
Это Британия.
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12.12.2021 19:33 Ответить
це us air force. будь уважним коли читаєш новини
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12.12.2021 20:58 Ответить
А я оцэ сьоводні думаваю - шо мэні так классно. І деньёг у кармане якась побольшало. А меня, оказываєтся, піндосы разведывалі. Знал бы - жопу показал бы - у меня родычі в NASA працуют, їм бы было бы пріємно.
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12.12.2021 19:34 Ответить
не родичі з НАСИ тобі ЗЕлю вибирали -
іди до ЗЕльки карман оттопирівай та показуй йому свою голу сраку
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12.12.2021 20:11 Ответить
"Поцілуй мого собаку в сраку"©
Полезные советы давай любимой бабушке - ей деваться некуда - вынуждена ********* внучка, каким бы безмозглым он бы не был.
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12.12.2021 21:04 Ответить
чого сіпаємося та сучім ножками ?
чекаеш стука у двері:
"Відкрити, карателі !"
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12.12.2021 21:13 Ответить
Мальчишам-плохишам бояться нечего - все самые военные тайны с трезубами аккуратно разложены в папочки с двуглавыми орлами. Принимаем-с обильные помазания щетинистых морд калинка-малинковым вареньецем.
"Вперёд, подонки -
Нас ждут деФчёнки!"®️
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12.12.2021 21:48 Ответить
в таких організмів за млн років еволюції розвинулося два органи - рот для ковбаси по 2.20 і срака. спілкуватися з ними це як з червяком.
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12.12.2021 21:26 Ответить
Сейчас на росТВ какой-нибудь Соловьев ехидно скажет , что RS-135 , єто фактически старенький Боинг-707 вьіпуска 60-х годов , напичканьій спец.аппаратурой , и такие самолетьі уже лет 30 не єксплуатируются авиакомпаниями . На что можно ответить , что российский разведчик Ил-20 фактически еще более древний Ил-18 с аппаратурой. А фишка в том , что комплект аппаратурьі стоит в десятки , если не сотни раз дороже , чем сам самолет , и он спроектирован именно под данньій тип летательного аппарата . Поєтому и по сей день продолжают єксплуатироваться данньіе винтажньіе воздушньіе суда , с постоянньім апгрейдом єлектронной начинки .
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12.12.2021 20:55 Ответить
все просто, создают 3D карты местности для Томагавков
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12.12.2021 21:29 Ответить
Есть определенные предположения, посмотрим, в любом случае скучно не будет.
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13.12.2021 04:39 Ответить
 
 