Разведывательный самолет ВВС США RC-135 впервые совершил полет в небе Украины
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135 Rivet Joint 11 декабря несколько часов находился в небе над Украиной.
Об этом сообщило российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на западные авиационные ресурсы, передает Цензор.НЕТ.
Самолет радиоэлектронной разведки, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, утром 11 декабря вошел в воздушное пространство Украины в районе Волынской области. После он направился на восток, вдоль границы с Беларусью. Более четырех часов американский разведывательный самолет курсировал над Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областями.
Общее время пребывания самолёта в воздушном пространстве Украины составило более шести часов. Ранее эти самолёты не были замечены в украинском небе, применялись другие аппараты - стратегические беспилотники RQ-4 Global Hawk, которые, в частности, вели воздушную разведку вдоль линии столкновения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, отмечает Радио Свобода.
Самолеты RC-135 Rivet Joint до последнего времени использовались в основном для ведения радиоэлектронной разведки у границ России в Черном море, в Балтийском и Северном регионах России.
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Б-52 - носій крилатих ракет
він може бомбити і по гіпотенузі
Вона ніколи не буває неправильною.
Побільше русофобії, файної та різної!
ХреНоваяКаховка
11 груд.
Осьоо))
https://twitter.com/tarpan07/status/1469599033333321730
что тебе не нравится в ней...?
Ванька, ти все проспав !
Б-52 вже літали над Таврією
іди до ЗЕльки карман оттопирівай та показуй йому свою голу сраку
Полезные советы давай любимой бабушке - ей деваться некуда - вынуждена ********* внучка, каким бы безмозглым он бы не был.
чекаеш стука у двері:
"Відкрити, карателі !"
"Вперёд, подонки -
Нас ждут деФчёнки!"®️