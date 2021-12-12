Розвідувальний літак ВПС США RC-135 вперше здійснив політ у небі України
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Стратегічний розвідувальний літак ВПС США RC-135 Rivet Joint 11 грудня кілька годин перебував у небі над Україною.
Про це повідомило російське агентство "Интерфакс" із посиланням на західні авіаційні ресурси, інформує Цензор.НЕТ.
Літак радіоелектронної розвідки вилетів з авіабази Мілденхолл у Великій Британії та вранці 11 грудня увійшов у повітряний простір України в районі Волинської області. Після він попрямував на схід, уздовж кордону з Білоруссю. Протягом понад чотирьох годин американський розвідувальний літак курсував над Харківською, Дніпропетровською, Запорізькою, Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.
Загальний час перебування літака в повітряному просторі України становив понад шість годин. Раніше такі літаки не були помічені в українському небі, застосовувалися інші апарати - стратегічні безпілотники RQ-4 Global Hawk, які, зокрема, вели повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, зазначає Радіо Свобода.
Літаки RC-135 Rivet Joint до останнього часу використовувалися в основному для ведення радіоелектронної розвідки біля кордонів Росії у Чорному морі, Балтійському та Північному регіоні Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Б-52 - носій крилатих ракет
він може бомбити і по гіпотенузі
Вона ніколи не буває неправильною.
Побільше русофобії, файної та різної!
ХреНоваяКаховка
11 груд.
Осьоо))
https://twitter.com/tarpan07/status/1469599033333321730
что тебе не нравится в ней...?
Ванька, ти все проспав !
Б-52 вже літали над Таврією
іди до ЗЕльки карман оттопирівай та показуй йому свою голу сраку
Полезные советы давай любимой бабушке - ей деваться некуда - вынуждена ********* внучка, каким бы безмозглым он бы не был.
чекаеш стука у двері:
"Відкрити, карателі !"
"Вперёд, подонки -
Нас ждут деФчёнки!"®️