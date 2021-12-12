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Розвідувальний літак ВПС США RC-135 вперше здійснив політ у небі України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розвідувальний літак ВПС США RC-135 вперше здійснив політ у небі України

Стратегічний розвідувальний літак ВПС США RC-135 Rivet Joint 11 грудня кілька годин перебував у небі над Україною.

Про це повідомило російське агентство "Интерфакс" із посиланням на західні авіаційні ресурси, інформує Цензор.НЕТ.

Літак радіоелектронної розвідки вилетів з авіабази Мілденхолл у Великій Британії та вранці 11 грудня увійшов у повітряний простір України в районі Волинської області. Після він попрямував на схід, уздовж кордону з Білоруссю. Протягом понад чотирьох годин американський розвідувальний літак курсував над Харківською, Дніпропетровською, Запорізькою, Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.

Загальний час перебування літака в повітряному просторі України становив понад шість годин. Раніше такі літаки не були помічені в українському небі, застосовувалися інші апарати - стратегічні безпілотники RQ-4 Global Hawk, які, зокрема, вели повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, зазначає Радіо Свобода.

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Літаки RC-135 Rivet Joint до останнього часу використовувалися в основному для ведення радіоелектронної розвідки біля кордонів Росії у Чорному морі, Балтійському та Північному регіоні Росії.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+33
Зараз запаребрік заверещить про наступ НАТИ.
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12.12.2021 18:35
+29
Дивитись ВСІМ !. Посилання знизу
ХреНоваяКаховка


11 груд.



Осьоо))
https://twitter.com/tarpan07/status/1469599033333321730
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12.12.2021 18:51
+28
ну вот, теперь русофобию и в воздухе затевать начали )
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12.12.2021 18:36
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Зараз запаребрік заверещить про наступ НАТИ.
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12.12.2021 18:35 Відповісти
Ихтамнет
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12.12.2021 18:41 Відповісти
ні...чим більше в нас буде НАТО, тим менше вони верещатимуть.
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12.12.2021 18:58 Відповісти
НАТА, ти что тваріш!
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12.12.2021 19:12 Відповісти
побажаємо чистого небо розвідувальним літакам НАТИ над Україною !
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12.12.2021 20:03 Відповісти
хоча, Б-52 над Херсонською областю виглядали красивіше !
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12.12.2021 20:04 Відповісти
В-52 должньі красиво вьііглядеть над Ростовской или Курской областями , над Воронежом , наконец ! Причем здесь Херсон ?
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12.12.2021 20:38 Відповісти
тому що ви не льотчик і не розумієте всєй воронєжской глубіни воронежських глубін:

Б-52 - носій крилатих ракет
він може бомбити і по гіпотенузі
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12.12.2021 21:05 Відповісти
та да, он и без захода в воздушное пространство делов может натворить немало
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12.12.2021 21:26 Відповісти
ну вот, теперь русофобию и в воздухе затевать начали )
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12.12.2021 18:36 Відповісти
Русофобії ніколи не буває багато.
Вона ніколи не буває неправильною.
Побільше русофобії, файної та різної!
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12.12.2021 18:42 Відповісти
ну тоді по філіжанці! віденської. за нові форми русофобії!
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12.12.2021 18:45 Відповісти
Яка русофобія? Досить використовувати цей тупий термін. Фобія - це стах.
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13.12.2021 04:35 Відповісти
Представляю какой ответ даст тупин в воздух в своем бункере. Очередной раз вентиляцоинную систему менять придется.
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12.12.2021 19:13 Відповісти
русофобы!
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12.12.2021 18:38 Відповісти
Об чем разговор? В любом военторге этих дирижаблів пруд пруди!
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12.12.2021 18:42 Відповісти
А може то на волині шахтарі у копанці відкопали?
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12.12.2021 18:44 Відповісти
Ну хоч одна добра новина!
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12.12.2021 18:49 Відповісти
Дивитись ВСІМ !. Посилання знизу
ХреНоваяКаховка


11 груд.



Осьоо))
https://twitter.com/tarpan07/status/1469599033333321730
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12.12.2021 18:51 Відповісти
+++
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12.12.2021 19:07 Відповісти
"Русофобы" и "прогрессивное человечество" - это полностью эквивалентные понятия.
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12.12.2021 18:52 Відповісти
аміріканци всьо висматрівают! хатят завод Бальшивік у нас забрать! думаєте, таких мало?
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12.12.2021 18:57 Відповісти
бачив його вчора на flightradar24
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12.12.2021 19:02 Відповісти
Почему не инспектировали Киевскую,,Черниговскую,Сумскую,север Харьковской области?.Можно запустить и Б-52,как кремлевский сморчок,вдоль наших границ в Беларуси.
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12.12.2021 19:13 Відповісти
так и знал что ты свиноцабака проклюнешся в этой новости...!
что тебе не нравится в ней...?
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12.12.2021 19:16 Відповісти
Мне все нравится,особенно представители ФСБ на данной странице.Мне не нравятся кремлевские плешивые душегубы.
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12.12.2021 19:33 Відповісти
ты кацап сиди смирно на бутылке - твоё родное фсб тебе за это платит...
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12.12.2021 19:36 Відповісти
Иван Кравченко 507ed38e

Ванька, ти все проспав !
Б-52 вже літали над Таврією
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12.12.2021 20:07 Відповісти
жаль этот Ваня этого не прочитает - но он это прекрасно знает...
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12.12.2021 20:20 Відповісти
То Санта Клаус
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12.12.2021 19:19 Відповісти
Браво американской армии! Боже, Храни Америку!
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12.12.2021 19:22 Відповісти
Это Британия.
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12.12.2021 19:33 Відповісти
це us air force. будь уважним коли читаєш новини
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12.12.2021 20:58 Відповісти
А я оцэ сьоводні думаваю - шо мэні так классно. І деньёг у кармане якась побольшало. А меня, оказываєтся, піндосы разведывалі. Знал бы - жопу показал бы - у меня родычі в NASA працуют, їм бы было бы пріємно.
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12.12.2021 19:34 Відповісти
не родичі з НАСИ тобі ЗЕлю вибирали -
іди до ЗЕльки карман оттопирівай та показуй йому свою голу сраку
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12.12.2021 20:11 Відповісти
"Поцілуй мого собаку в сраку"©
Полезные советы давай любимой бабушке - ей деваться некуда - вынуждена ********* внучка, каким бы безмозглым он бы не был.
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12.12.2021 21:04 Відповісти
чого сіпаємося та сучім ножками ?
чекаеш стука у двері:
"Відкрити, карателі !"
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12.12.2021 21:13 Відповісти
Мальчишам-плохишам бояться нечего - все самые военные тайны с трезубами аккуратно разложены в папочки с двуглавыми орлами. Принимаем-с обильные помазания щетинистых морд калинка-малинковым вареньецем.
"Вперёд, подонки -
Нас ждут деФчёнки!"®️
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12.12.2021 21:48 Відповісти
в таких організмів за млн років еволюції розвинулося два органи - рот для ковбаси по 2.20 і срака. спілкуватися з ними це як з червяком.
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12.12.2021 21:26 Відповісти
Сейчас на росТВ какой-нибудь Соловьев ехидно скажет , что RS-135 , єто фактически старенький Боинг-707 вьіпуска 60-х годов , напичканьій спец.аппаратурой , и такие самолетьі уже лет 30 не єксплуатируются авиакомпаниями . На что можно ответить , что российский разведчик Ил-20 фактически еще более древний Ил-18 с аппаратурой. А фишка в том , что комплект аппаратурьі стоит в десятки , если не сотни раз дороже , чем сам самолет , и он спроектирован именно под данньій тип летательного аппарата . Поєтому и по сей день продолжают єксплуатироваться данньіе винтажньіе воздушньіе суда , с постоянньім апгрейдом єлектронной начинки .
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12.12.2021 20:55 Відповісти
все просто, создают 3D карты местности для Томагавков
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12.12.2021 21:29 Відповісти
Есть определенные предположения, посмотрим, в любом случае скучно не будет.
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13.12.2021 04:39 Відповісти
 
 