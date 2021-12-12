Немецкий чиновник заблокировал передачу Украине приобретенного через структуру НАТО противодронового оружия
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Немецкий представитель в наблюдательном совете Агентства по поддержке и поставке (NSPA) заблокировал передачу Украине уже купленных ею через эту структуру НАТО и оплаченных противодроновых винтовок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA. Источники издания говорят, что украинская сторона поднимала этот вопрос даже во время последнего визита Меркель в Киев, но проблема не была решена.
"История очень показательна и демонстрирует общее отношение и подходы предыдущего руководства Германии и, боюсь, так же и нового правительства в отношении предоставления, а точнее, непредоставления Украине оборонного вооружения. Жаль, но относительно случая, который вы упомянули, насколько мне известно, официальные объяснения этой позиции предоставлены не были", - сказал в интервью ZN.UA посол Украины в Германии Андрей Мельник.
Он добавил, что неформально же были переданы сигналы о том, что, мол, подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения, привести к более масштабным столкновениям.
Это главная линия аргументации, которую мы неофициально слышим в течение последних лет как оправдание резкого отказа официального Берлина в предоставлении Украине оружия с целью укрепления нашей обороноспособности, сказал Мельник.
"Изменится ли это отношение Берлина при новом правительстве? Думаю, было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс. Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция, с моральной точки зрения не выдерживающая критики, будет сохранена. И это очень плохо, ведь подобное морализаторство абсолютно странное, когда нам отвечают, что, дескать, это может быть использовано россиянами для того, чтобы поставить под вопрос посредническую миссию Берлина в рамках N4. Это абсолютно нелогичные аргументы. И это очень разочаровывает, поскольку для нас именно сейчас наступил, если хотите, момент истины, пришло время понять, кто является настоящим другом не только на словах, но и на деле", - добавил украинский посол, отметив, что мы не теряем надежды.
Он рассказал, что посольство будет убеждать немцев, что это оружие не для провокаций, а для сдерживания агрессии и спасения жизни.
"И в дальнейшем будем убеждать наших немецких партнеров в том, что дополнительные средства радиоэлектронной борьбы или какие-либо другие виды оборонного вооружения, которые каждый день спасают жизни украинцев, - это не для провокаций, а ради сдерживания новой агрессии и для быстрого завершения этой кровавой войны. Кстати, предоставление Киеву оружия для самозащиты усилило бы позиции официального Берлина и для продвижения посреднической миссии, которая сейчас, к сожалению, находится в тупике", - подчеркнул Мельник.
Посол не уверен, что удастся быстро добиться радикальных изменений для того, чтобы Германия все же отошла от своей морально ничем не подкрепленной позиции.
"Но, думаю, некоторые шансы есть, в часности и благодаря визиту в Украину господина Габека, являющегося лидером Партии зеленых и сейчас занявшего должность вице-канцлера, министра экономики и защиты климата", - резюмировал посол.
Пожалуйста, подождите...
А сам саакашвили, жующй галстук во время нападения винторогов удивительно напоминает своего сородича по крови - зеленского, в предверии нападения винторогов.
Die Deutschen sind Putins Schwanzlutscher und die Scheiße Europas.
---------------------------------
Да наср.ть Германии кто или что там сидит у нас в ОП!!! Пусть даже якись гамадрилы или троглодиты!!! Для них главное - чтобы не шебуршились между ними и Пацакстаном! Для них Пацакстан это рынок сбыта и поставщик энергоресурсов!
Германия в 19 году в Пацакстане открыла завод по выпуску элитных мерседесов - 25000 в год! И не сборка - а именно изготовления! А у нас - "завод" по сборке автоэлектропроводки, билиать, элетропроводки!!!
Так кто ценнее для Германии?!!!
Да кому нафик нужен этот "рапид"! Ланос - и тот больше котируется!
А про Завод концерна Volkswagen, который уже 19 лет выпускает в Украине авто марки Škoda, вы бы сначала поинтересовались, что на нем выпускают практически всю основную линейку модельного ряда Škoda: Станом на 2020 рік на заводі вироблялися моделі Fabia, Octavia, Superb, Kodiaq, Karoq. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80
Однако ваша фраза "даже у украинцев" звучит несколько странно.
Это главная линия аргументации, которую мы неофициально слышим в течение последних лет как оправдание резкого отказа официального Берлина в предоставлении Украине оружия с целью укрепления нашей обороноспособности".
Как же, как же. Помню, как тут многие, не так уж и давно, восторгались "восхитительной" линией дипломатии фрау Меркантильши, всячески её нахваливали и называли союзником номер один. Вот только сейчас почему-то они комсомолку в отставке морально поддержать не хотят.
А в склепе Муссолини всегда будут посетители.
Не любите и не уважаете Вы фрау экс-канцлерину.
А по поводу "красножопых" я полностью солидарен, но только какие из них либералы? Жалкие отрыжки "социлизма", только с амбициозностью и меркантильностью...
Что касается либералов, то под них сейчас косят все поголовно, от ультракоммунистов до ультранаци. Избиратели нужны всем.
Её образование сыграло в карьере не главную роль. Скорее более важным стимулом к её избранию была личная близость к Шредеру, и намерениями продолжать его политику.
А с последним согласен. Сейчас это модный тренд у политиканов. ))
А в это время где-то в Подмосковье под мелодичный распев облачённого в будёновку Герхарда Фрицевича Шрёдера с Тирольским разливом "Йодль" озорной "Калинки-малинки" австрийская арийка Карен Кнайсль, отплясывая с Вован Вованычем "Сидроль", задорно дрыгала ляхами так, что валенки разлетались.
Затем все вместе взгрустнули о том, что без Ангелы Хорстовны некому "врезать" на гуслях. Меж тем, Вован Вованыч заметил, что вопрос решаемый, и он работает над этим.
Потом почему-то помянули какого-то Фрица фон Шольца (Фридриха Карла Макса Шольца), группенфюрера и генерал-лейтенанта войск СС, командира 11-й добровольческой моторизованной дивизии СС "Нордланд".
А шо тут такого(?), когда Подмосковные вечера...
ПОЛНЕЙШАЯ ,,,,ИЗДЕЖЬ!!!!!
крім як дрочити, і при тому не налякати путіна, їх більше нічого не їнтересує.
наша безпека чи незалежність їм до самої сраки.
"Роками я говорю одне й те саме: нам потрібна єдність держав в ЄС і в НАТО. Крім того, нам потрібна ваша солідарність, тому що Україна бореться не лише за себе, а й за свободу та демократію", - зазначив він.
"Нам потрібні санкції проти Росії. Друге - Україні потрібен План дій щодо членства в НАТО. По-третє, нам потрібні поставки з Європи, в тому числі з Німеччини, летальної оборонної зброї. Ми не збираємося цим атакувати російські війська на території Росії, це неможливо. Але коли російські ВПС бомбардують українські території, нам потрібні протиповітряні ракети. Також бойові дрони та радари. Путін повинен знати, що ціна атаки буде високою і що він програє війну на внутрішньому фронті".
Порошенко наголосив і на важливості економічних санкцій проти Росії: "Це стосується насамперед нового федерального уряду: санкції проти "Північного потоку-2". Введення цього газопроводу в експлуатацію було б запрошенням Путіна атакувати українські газотранспортні магістралі. "Північний потік" є проблемою для європейської та глобальної безпеки", - сказав п'ятий президент.
Він нагадав, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель не сприяла подальшому будівництву газопроводу: "Ангела Меркель була великим дипломатом, великим лідером у Європі. Я захоплююся нею і тим, як вона вела переговори з Путіним у Мінську. Ба більше, це зупинило будівництво трубопроводу навіть без відкритих розмов про це. Будівництво набрало швидкість лише у 2019 та 2020 роках", - зауважив Порошенко.
П'ятий президент високо оцінив вклад Ангели Меркель у порятунок України протягом важких часів: "Вона може вважати себе хрещеною матір'ю України. Користуючись нагодою, я хотів би подякувати їй і всім, хто долучився", - переконаний він.
Лідер "Європейської Солідарності" підкреслив, що постачання електроенергії може посприяти розгортанню конфлікту.
"Росія блокує поставки вугілля з Казахстану та інших країн до України. Це велика проблема. ЄС і Київ мають негайно обговорити це. Ця проблема може поставити під серйозно загрозу постачання енергії. Природний газ є інструментом корупції і може бути використаний як зброя в гібридній війні. Тепер Путін намагається шантажувати Європу через високу ціну на газ" - підкреслив Петро Порошенко.
Все что нужно знать про Германию. Через 100 лет история повторяется.
"Держи бодрей, не кашляй!" от покойного дедушки Фрица фон Шольца (Фридриха Карла Макса Шольца), группенфюрера и генерал-лейтенанта войск СС, командира 11-й добровольческой моторизованной дивизии СС "Нордланд".
(не обязательно именно этот, но какой-то Дедушка Шольц у Железного Олафа обязательно был).
Странная структура в НАТО, один чиновник может парализовать весь блок?