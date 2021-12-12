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Немецкий чиновник заблокировал передачу Украине приобретенного через структуру НАТО противодронового оружия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Немецкий чиновник заблокировал передачу Украине приобретенного через структуру НАТО противодронового оружия

Немецкий представитель в наблюдательном совете Агентства по поддержке и поставке (NSPA) заблокировал передачу Украине уже купленных ею через эту структуру НАТО и оплаченных противодроновых винтовок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA. Источники издания говорят, что украинская сторона поднимала этот вопрос даже во время последнего визита Меркель в Киев, но проблема не была решена.

"История очень показательна и демонстрирует общее отношение и подходы предыдущего руководства Германии и, боюсь, так же и нового правительства в отношении предоставления, а точнее, непредоставления Украине оборонного вооружения. Жаль, но относительно случая, который вы упомянули, насколько мне известно, официальные объяснения этой позиции предоставлены не были", - сказал в интервью ZN.UA посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Он добавил, что неформально же были переданы сигналы о том, что, мол, подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения, привести к более масштабным столкновениям.

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Это главная линия аргументации, которую мы неофициально слышим в течение последних лет как оправдание резкого отказа официального Берлина в предоставлении Украине оружия с целью укрепления нашей обороноспособности, сказал Мельник.

"Изменится ли это отношение Берлина при новом правительстве? Думаю, было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс. Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция, с моральной точки зрения не выдерживающая критики, будет сохранена. И это очень плохо, ведь подобное морализаторство абсолютно странное, когда нам отвечают, что, дескать, это может быть использовано россиянами для того, чтобы поставить под вопрос посредническую миссию Берлина в рамках N4. Это абсолютно нелогичные аргументы. И это очень разочаровывает, поскольку для нас именно сейчас наступил, если хотите, момент истины, пришло время понять, кто является настоящим другом не только на словах, но и на деле", - добавил украинский посол, отметив, что мы не теряем надежды.

Он рассказал, что посольство будет убеждать немцев, что это оружие не для провокаций, а для сдерживания агрессии и спасения жизни.

"И в дальнейшем будем убеждать наших немецких партнеров в том, что дополнительные средства радиоэлектронной борьбы или какие-либо другие виды оборонного вооружения, которые каждый день спасают жизни украинцев, - это не для провокаций, а ради сдерживания новой агрессии и для быстрого завершения этой кровавой войны. Кстати, предоставление Киеву оружия для самозащиты усилило бы позиции официального Берлина и для продвижения посреднической миссии, которая сейчас, к сожалению, находится в тупике", - подчеркнул Мельник.

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Посол не уверен, что удастся быстро добиться радикальных изменений для того, чтобы Германия все же отошла от своей морально  ничем не подкрепленной позиции.

"Но, думаю, некоторые шансы есть, в часности и благодаря визиту в Украину господина Габека, являющегося лидером Партии зеленых и сейчас занявшего должность вице-канцлера, министра экономики и защиты климата", - резюмировал посол.
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Топ комментарии
+50
такое ощущение, что среди немецких чиновников, путинских агентов влияния не меньше, чем среди украинских чиновников....
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12.12.2021 20:00
+45
До суду подавати на нього і на уряд, якщо його дії тотожні з діями уряду!
Заблокував відправку вже сплаченого товару!
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12.12.2021 19:58
+34
Чого чого ,а кремлівськими гнидами весь світ засран !!)))
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12.12.2021 20:06
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Жестоко, но с другой стороны полностью экологично, и без ГМО!
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12.12.2021 21:28 Ответить
Тогда верните деньги.
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12.12.2021 20:40 Ответить
Это все напоминает 1938 год когда сдавали Польшу и страны Прибалтики. Видимо история повторяется как не печально
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12.12.2021 20:41 Ответить
з таким НАТ(Е) i ворогiв не треба...
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12.12.2021 20:42 Ответить
Айн цвай - полицай, драй фир - бригадир - швабы сэр.
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12.12.2021 20:44 Ответить
Голобородькам стукачам нельзя давать даже Джавелины и Байрактыры...
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12.12.2021 20:45 Ответить
так дали же! Еще и на передовую!! Еще и разрешили стрелять!!! При папередниках даже со складов в руках подержать давать боялись - он даже Ледоколу 2, по- селфится типа стреляет по врагу, дали, максимум, с макета джавелина!
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12.12.2021 20:53 Ответить
джавелины и байрактары дают ВСУ Украины а не голробородькам.На чью мельницу льешь воду
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12.12.2021 20:58 Ответить
Его мельница называется шпилли-вилли-швилли-jude-shvili.
А сам саакашвили, жующй галстук во время нападения винторогов удивительно напоминает своего сородича по крови - зеленского, в предверии нападения винторогов.
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12.12.2021 21:38 Ответить
Виталий Портников.Гагилашвили настоящая харя Голобородьков...https://youtu.be/NMAKRxlE0Fk
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12.12.2021 20:48 Ответить
так шо, написанное зачеркивать или страницу вырывать? Щось це, *****, за будущая родня...В каком качестве родичами будем? Жуть...
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12.12.2021 20:48 Ответить
Ну надо же, гитлерюгенд до сих пор в Германии рулит.
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12.12.2021 20:50 Ответить
Verdammte Scheisse!

Die Deutschen sind Putins Schwanzlutscher und die Scheiße Europas.
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12.12.2021 20:51 Ответить
А чего удивляться? Весь мир уже видит, что у нас из офиса "найвеличнешого лидера современности" солиаются москалям спецоперации украинской разведки, причем после этого никаких расследований и никаких последствий, даже после того, как были сделаны заявления непосредственного руководителя спецоперации и его замов ... и это в то время, когда Украина воюет с москалями. И это видят все и в Германии и в США ... Страну за 2.5 года опустили ниже плинтуса, дискредитировали и унизили не кто-нибудь, а ее руководители. И кто нам будет после всего этого доверять??? Виноваты сами... Бачили очі що купували, тепер їжте, хоч повилазьте... Поменяем зеленого обдолбыша на настоящего Президента, тогда и отношение к нам поменяется, только вот жаль просранного времени, которое уже не вернуть.
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12.12.2021 20:53 Ответить
Весь мир уже видит, что у нас из офиса "найвеличнешого лидера современности" солиаются москалям спецоперации украинской разведки, причем после этого никаких расследований и никаких последствий,
---------------------------------
Да наср.ть Германии кто или что там сидит у нас в ОП!!! Пусть даже якись гамадрилы или троглодиты!!! Для них главное - чтобы не шебуршились между ними и Пацакстаном! Для них Пацакстан это рынок сбыта и поставщик энергоресурсов!

Германия в 19 году в Пацакстане открыла завод по выпуску элитных мерседесов - 25000 в год! И не сборка - а именно изготовления! А у нас - "завод" по сборке автоэлектропроводки, билиать, элетропроводки!!!

Так кто ценнее для Германии?!!!
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12.12.2021 21:05 Ответить
Мышебрат, Германия даже для себя Мерсы и Бэхи у себя не собирает, завозит из США. Даже для сборки корейцев под Питером вынуждены были завозить рабочих из Кореи. Рашинзы вконец опустившиеся люди в европейской части.
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12.12.2021 21:18 Ответить
Тамбовский волк вам брат! Фиолетово кто такие пацаки - пусть даже амебы и инфузории! У них открыли завод по сборке мерсов - а у нас цех по сборке электропроводки!
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12.12.2021 21:26 Ответить
Влажные мечты, товарисч
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12.12.2021 21:33 Ответить
ваши товарисчи в канаве дохлую собаку догрызают, сударь!
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12.12.2021 21:42 Ответить
Та вы шо??? А чего ж немцам было не насрать с 2014 по 2019??? Да потому что "папередники" не вылазили из Германии, доставая Меркель и не давая ей возможности "забыть" об Украине. Для этого подключались и дипломатические рычаги в США. При "папередниках" СП2 был построен только на 30%, из-за давления Украины строительство СП2 несколько раз тормозилось, а все остальное было закончено уже при зеленом членограе, потому что зеленой шобле внешняя политика была и остается до того места, которым клоун на пианине играл... А что касаемо автомобильных заводов, то в Украине открыт и уже 19 лет успешно работает завод по производству автомобилей Шкода (напомню, что изготовитель автомобилей Шкода принадлежит немецкому концерну Фольксваген)
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12.12.2021 21:29 Ответить
Ладно, "весь мир увидел" - и что вы предлагаете? От в 24 году вы больше и не проголосуете за них!

Да кому нафик нужен этот "рапид"! Ланос - и тот больше котируется!
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12.12.2021 21:46 Ответить
Выборы президента у нас будут досрочные, вот увидите, так что до 2024 ждать не придется И еще момент - я за эту ЗЕленую падаль и в 2019 не голосовал, теперь хоть людям в глаза можно без зазрения совести смотреть...

А про Завод концерна Volkswagen, который уже 19 лет выпускает в Украине авто марки Škoda, вы бы сначала поинтересовались, что на нем выпускают практически всю основную линейку модельного ряда Škoda: Станом на 2020 рік на заводі вироблялися моделі Fabia, Octavia, Superb, Kodiaq, Karoq. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80
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12.12.2021 22:48 Ответить
А до 2019 года, почему запрещали? Кто тогда все это делала или подобное?
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13.12.2021 08:23 Ответить
ну хто ще вірить , що Україну приймуть в НАТО ? цього не буде ні коли ! Україна повинна озброюватись сама і сподіватись тільки на себе!
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12.12.2021 20:54 Ответить
Верить нужно но особо не нужно надеяться. Надеяться нужно только на СВОЙ народ и делать ВСЕ для того чтобы СВОЙ народ зубами держал свою землю а не разбегался по разным странам в поисках лучшей жизни. И не секрет что Европа защищает свои интересы в первую очередь. Да и не такие европейцы принципиальные как нам все время рассказывают. За пару срублей они закроют глаза даже на убийство своих же граждан и поцелуются с убийцев в засос о чем все увидели после сбития Московскими окупантами Боинга.
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12.12.2021 23:02 Ответить
Ничего удивительного, в Германии у власти еще осталось много фашистов, а у нас коммунистов, типа зе.
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12.12.2021 20:54 Ответить
В Германии у власти нет ни "фашистов" ни "нацистов". Там одни красножопые социалисты на зарплате из Кремля. Не надо заливать откровенную лож.
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12.12.2021 21:07 Ответить
Немцы без фюрера жить не могут, поскольку Гитлер оказался неудачным, нашли себе нового в лице Путина, у них исторически много общего с Россией.
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12.12.2021 21:05 Ответить
Без фюрера, по рус. "руководителя" вообще никакой народ жить не может. Даже у украинцев всегда был Князь или Гетьман, но только у так называемых "руских" никогда не было своего "руководителя", этими землями всегда правили царские династии разных кровей, там и Deutschland и United Kingdom. Но руские всегда были просто рабами, принадлежащими к множеству разных народов.
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12.12.2021 21:17 Ответить
Фюрер значит вождь, предводитель, а это далеко не то же самое что руководитель.
Однако ваша фраза "даже у украинцев" звучит несколько странно.
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12.12.2021 22:57 Ответить
Интересно услышать ваше мнение о национальности Путина.
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12.12.2021 23:00 Ответить
Зато строить СП2 с оккупантом и поставлять турбины и насосы Сименс в Крым для Германии нормальный поступок!
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12.12.2021 21:06 Ответить
Они ориентируются только на деньги, морали там никогда не было. Точно так же они в униссон с рф орут про "борьбу с коррупкцией в Украине". В Украине коррупция конечно есть, но рф и Германия это и есть коррупция на уровне государства и ничего более кроме коррупции.
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12.12.2021 21:23 Ответить
Geld, nur Geld...
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12.12.2021 22:01 Ответить
"Неформально были переданы сигналы о том, что, мол, подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения, привести к более масштабным столкновениям.
Это главная линия аргументации, которую мы неофициально слышим в течение последних лет как оправдание резкого отказа официального Берлина в предоставлении Украине оружия с целью укрепления нашей обороноспособности".

Как же, как же. Помню, как тут многие, не так уж и давно, восторгались "восхитительной" линией дипломатии фрау Меркантильши, всячески её нахваливали и называли союзником номер один. Вот только сейчас почему-то они комсомолку в отставке морально поддержать не хотят.
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12.12.2021 21:22 Ответить
Комсомолку в пост-пенсионерском возрасте очень трудно одеть не только на дымящуюся корягу, её вообще невозможно ни на что одеть. Такова судьба "красножопых либералов".
А в склепе Муссолини всегда будут посетители.
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12.12.2021 21:26 Ответить
Это точно! ))
Не любите и не уважаете Вы фрау экс-канцлерину.
А по поводу "красножопых" я полностью солидарен, но только какие из них либералы? Жалкие отрыжки "социлизма", только с амбициозностью и меркантильностью...
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12.12.2021 21:56 Ответить
А мне-то чего уважение к фрау сеять? Обычная инностранная студентка в Донецке - фактически не существующем ныне городе (оккупированная территория). По сравнению с Харьковом - образование - шлак. Причем по итогу в конце именно это очень хорошо заметно по результатам её карьеры.
Что касается либералов, то под них сейчас косят все поголовно, от ультракоммунистов до ультранаци. Избиратели нужны всем.
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12.12.2021 22:26 Ответить
Ну это я так, саркастически. ))
Её образование сыграло в карьере не главную роль. Скорее более важным стимулом к её избранию была личная близость к Шредеру, и намерениями продолжать его политику.
А с последним согласен. Сейчас это модный тренд у политиканов. ))
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12.12.2021 22:39 Ответить
Во! Первый пошёл! А дальше, ещё немного и новая коалиция, такое г останется за бортом! В интересное время живём господа!
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12.12.2021 21:34 Ответить
О как! Это уже интересно...
А в это время где-то в Подмосковье под мелодичный распев облачённого в будёновку Герхарда Фрицевича Шрёдера с Тирольским разливом "Йодль" озорной "Калинки-малинки" австрийская арийка Карен Кнайсль, отплясывая с Вован Вованычем "Сидроль", задорно дрыгала ляхами так, что валенки разлетались.
Затем все вместе взгрустнули о том, что без Ангелы Хорстовны некому "врезать" на гуслях. Меж тем, Вован Вованыч заметил, что вопрос решаемый, и он работает над этим.
Потом почему-то помянули какого-то Фрица фон Шольца (Фридриха Карла Макса Шольца), группенфюрера и генерал-лейтенанта войск СС, командира 11-й добровольческой моторизованной дивизии СС "Нордланд".
А шо тут такого(?), когда Подмосковные вечера...
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12.12.2021 21:34 Ответить
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12.12.2021 21:48 Ответить
Трэ бьен, мсье, трэ бьен! Да и куртуазности не отнять! Пардон за мой франзузский.
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12.12.2021 21:56 Ответить
это просто ужасно, немцы не передали товар. Обратитесь к колумбийцам. У них отличное успокоительное, чтоб не нервничать.
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12.12.2021 21:34 Ответить
ну, тепер бачите як за нас вболівають наші """партнери"""? все сказане раніше від ЄС та США,
ПОЛНЕЙШАЯ ,,,,ИЗДЕЖЬ!!!!!
крім як дрочити, і при тому не налякати путіна, їх більше нічого не їнтересує.
наша безпека чи незалежність їм до самої сраки.
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12.12.2021 21:39 Ответить
"П" ! Букву "П"в слове ",,,,ИЗДЕЖЬ!" Вы пропустили. Из песни слов не выкинешь, называем вещи своими именами - "*******", так будет честнее.
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12.12.2021 21:52 Ответить
мене за цю букву, цензор блокував вже разів 10. приходилось заходити то через гугл, то фейсбук. так що маневри.....
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12.12.2021 22:06 Ответить
мене вообще викинули назавжди , .. добре що з гугла було інше " поганяло " , на всяк випадок , тепер під ним і ходжу ..
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13.12.2021 07:35 Ответить
с такими "союзниками" и врагов не нужно...
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12.12.2021 21:44 Ответить
И они рассказывают нам о коррупции у нас. Хотя, коррупция, это когда гадишь своей стране. А когда соседям, это ну прибавка к зарплате.
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12.12.2021 21:44 Ответить
Немцы на стороне фашистской России!
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12.12.2021 21:49 Ответить
STASI und КГБ - UBER ALLES !!!
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12.12.2021 21:49 Ответить
Deutsches Schwein.
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12.12.2021 21:53 Ответить
Даний факт свідчить що не варто сподіватися на якісь "пекельні" санкції проти рашки в разі масштабного вторгнення в Україну. Знайдеться якийсь їх "блокіратор".
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12.12.2021 21:53 Ответить
они шо ромсы спутали
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12.12.2021 22:06 Ответить
Ja ponimaju nemcov, posle vagnergeita, golosovanije po prikolu, kak to net doverije i jesli oruzhije hotj na kapeljku sekretnoje, to ja ih ponimaju.
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12.12.2021 22:14 Ответить
В какой хер оно секретное? Не неси херни.
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12.12.2021 22:17 Ответить
prochitai jeshcho razok i ne pishi kak sruskij, kotorij sam chto to popridumajet i potom na eto obizhajestsia
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12.12.2021 22:49 Ответить
Шайзе. Файге дойче шнипель.
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12.12.2021 22:15 Ответить
Поэтому Путин разрешает только фрицов в Нормандский формат.
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12.12.2021 22:16 Ответить
Гансов. Фритц уже немодное имя.
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12.12.2021 22:18 Ответить
Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Глупо рассчитывать на западных дядь. Сегодня они помогают и выражают обеспокоенность, а завтра кроме озабоченности ничего не дождёся
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12.12.2021 22:16 Ответить
Я нічого такого не закликаю робити.Але якби Зеленський сказав що ми для підняття бойового духу своїх воїнів і щоб усмирити кацапів збираємось мінувати АЕС то блокиратори дуже глибоко стурбуються і ці гвинтівки швидко розблокуються.
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12.12.2021 22:18 Ответить
Меркель и Саркози положили начало роSSийско-грузинской, а потом и роSSийско-украинской войнам, в Бухаресте, в 2008 году на саммите НАТО. Пусть они горят в Аду, как и вся немчура проклятая и призренные лягушатники!
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12.12.2021 22:34 Ответить
Держави НАТО і Європейського Союзу зможуть підкріпити солідарність з Україною в боротьбі проти загарбницьких зазіхань Росії шляхом надання летальної оборонної зброї - заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Роками я говорю одне й те саме: нам потрібна єдність держав в ЄС і в НАТО. Крім того, нам потрібна ваша солідарність, тому що Україна бореться не лише за себе, а й за свободу та демократію", - зазначив він.
"Нам потрібні санкції проти Росії. Друге - Україні потрібен План дій щодо членства в НАТО. По-третє, нам потрібні поставки з Європи, в тому числі з Німеччини, летальної оборонної зброї. Ми не збираємося цим атакувати російські війська на території Росії, це неможливо. Але коли російські ВПС бомбардують українські території, нам потрібні протиповітряні ракети. Також бойові дрони та радари. Путін повинен знати, що ціна атаки буде високою і що він програє війну на внутрішньому фронті".
Порошенко наголосив і на важливості економічних санкцій проти Росії: "Це стосується насамперед нового федерального уряду: санкції проти "Північного потоку-2". Введення цього газопроводу в експлуатацію було б запрошенням Путіна атакувати українські газотранспортні магістралі. "Північний потік" є проблемою для європейської та глобальної безпеки", - сказав п'ятий президент.
Він нагадав, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель не сприяла подальшому будівництву газопроводу: "Ангела Меркель була великим дипломатом, великим лідером у Європі. Я захоплююся нею і тим, як вона вела переговори з Путіним у Мінську. Ба більше, це зупинило будівництво трубопроводу навіть без відкритих розмов про це. Будівництво набрало швидкість лише у 2019 та 2020 роках", - зауважив Порошенко.
П'ятий президент високо оцінив вклад Ангели Меркель у порятунок України протягом важких часів: "Вона може вважати себе хрещеною матір'ю України. Користуючись нагодою, я хотів би подякувати їй і всім, хто долучився", - переконаний він.
Лідер "Європейської Солідарності" підкреслив, що постачання електроенергії може посприяти розгортанню конфлікту.
"Росія блокує поставки вугілля з Казахстану та інших країн до України. Це велика проблема. ЄС і Київ мають негайно обговорити це. Ця проблема може поставити під серйозно загрозу постачання енергії. Природний газ є інструментом корупції і може бути використаний як зброя в гібридній війні. Тепер Путін намагається шантажувати Європу через високу ціну на газ" - підкреслив Петро Порошенко.
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12.12.2021 22:38 Ответить
Вот что значит совесть сумлінного порохобота. Тема не о Порохе, а втыкнуть его сюда надо. Оно и понятно, ведь сверхбольшие леденцы "Рошен" на палочках с увеличенным содержанием высраного лично Порохатым Барыгою ферментированного гавнища повышенной вонючести надлежит отрабатывать.
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13.12.2021 11:28 Ответить
Уничтожение росийских беспилотников сбрасывающих боеприпасы на головы украинцев, а так же уничтожение росийских гаубиц обстреливающих украинские города по мнению немчуры может спровоцировать ескалацию. А еще бронежилеты очень провоцируют росийских окупантов.
Все что нужно знать про Германию. Через 100 лет история повторяется.
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12.12.2021 22:57 Ответить
Все понятно, что немцы в кармане у рашки поэтому нам надо напрямую договариваться со штатами, великобританией, францией о покупке летального и другого вооружения. Фрицы нам даже сухпайки не продадут.
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12.12.2021 23:55 Ответить
А Україна "нічтожє сумняшєся" прислухається до порад а то й до настійливих закликів одного з ключових учасників "Норманді" ФРН - виконувати забаганки мокшанського недоцарька та негайно імплементувати капітуляцію імені штайнмайєра... 🤬Сподіваюсь новий уряд Німеччини нарешті відірветься від смоктання ************ пуцвірка та кардинально перегляне своє ставлення до поки що далекої від них війни *********** ерефії проти України😠
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12.12.2021 23:57 Ответить
Только недавно хвастались, но забыли про "не говори гоп"
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13.12.2021 03:09 Ответить
важко кидати пред'яви фріцам, якщо в самій Україні влада розвалює армію і тільки й чекає, коли пукін "вВєДьОт"....
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13.12.2021 05:00 Ответить
...учитывая динамику мировых процессов, главное, чтобы рабочий Германии не начал стрелять в рабочего Украины. Мир на пороге большого шухера - и при том "руки чешуться" и у восточных Товарищей и и у западных Капиталистов.
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13.12.2021 05:26 Ответить
...учитывая динамику мировых процессов, главное, чтобы рабочего в Германии не зарезали воины Аллаха по дороге домой с работы...
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13.12.2021 10:20 Ответить
Дэло Шрьожера жывьот ы процвэтиаэт. Бабло-с!
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13.12.2021 06:16 Ответить
А вот и первый "хрен вам на штрудель" от Железного Херра Олафа.
"Держи бодрей, не кашляй!" от покойного дедушки Фрица фон Шольца (Фридриха Карла Макса Шольца), группенфюрера и генерал-лейтенанта войск СС, командира 11-й добровольческой моторизованной дивизии СС "Нордланд".
(не обязательно именно этот, но какой-то Дедушка Шольц у Железного Олафа обязательно был).
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13.12.2021 07:45 Ответить
спакуха...ша фрау рібентропша займе своє місце в газпромі....
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13.12.2021 09:10 Ответить
Чогось перестали писати про створену в 14 потужну антипутінську коаліцію. Хоча Німеччина з 14 року навіть кухонних ножів для Української армії не поставила.
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13.12.2021 09:46 Ответить
У избирателей клована такой маленький мозг, что они не могут осознать, что в коалиции есть ещё другие страны кроме унылого трупа великой когда-то Германии.
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13.12.2021 10:23 Ответить
На чьей стороне Германия?
Странная структура в НАТО, один чиновник может парализовать весь блок?
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13.12.2021 11:33 Ответить
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