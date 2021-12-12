Німецький чиновник заблокував передачу Україні придбаної через структуру НАТО антидронової зброї
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Німецький представник в наглядовій раді Агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA) заблокував передачу Україні вже куплених нею через цю структуру НАТО і оплачених протидронових гвинтівок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA. Джерела видання кажуть, що українська сторона піднімала це питання навіть під час останнього візиту пані Меркель до Києва, але проблема вирішена не була.
"Історія є дуже показовою і демонструє загальне ставлення і підходи попереднього керівництва Німеччини і, боюся, так само і нового уряду щодо надання, а точніше, ненадання Україні оборонного озброєння. Шкода, але стосовно випадку, який ви згадали, наскільки мені відомо, офіційні пояснення даної позиції надані не були", - сказав в інтерв’ю ZN.UA посол України в Німеччині Андрій Мельник.
Він додав, що неформально ж були передані сигнали про те, "що мовляв подібне озброєння потенційно може спровокувати подальшу воєнну ескалацію на лінії розмежування, призвести до більш масштабних зіткнень".
Це головна лінія аргументації, яку ми неофіційно чуємо упродовж останніх років як виправдання для різкої відмови офіційного Берліну щодо надання Україні зброї з метою зміцнення нашої обороноздатності, сказав Мельник.
"Чи зміниться це ставлення Берліну при новому уряді? Боюся, що було б занадто оптимістично очікувати, що кабінет канцлера Олафа Шольца матиме якийсь інший курс. Я дуже хотів би помилятися, але боюся, що це залізобетонна позиція, яка, з моральної точки зору не витримує критики, буде збережена. І це дуже шкода, адже подібнеморалізаторство є абсолютно дивним, коли нам відповідають, що мовляв, це може бути використано росіянами для того, щоб поставити під сумнів посередницьку місію Берліна в рамках N4. Це абсолютно нелогічні аргументи. І це дуже розчаровує, бо для нас саме зараз настав, якщо хочете, момент істини, прийшов час зрозуміти - хто є для справжнім другом не лише на словах, а й на ділі", - додав український посол, зазначивши, що ми не втрачаємо надії.
Він розказав, що посольство буде переконувати німців, що ця зброя не для провокацій, а для стримування агресії. І порятунку життя.
"Будемо і далі переконати наших німецьких партнерів у тому, що додаткові засоби радіоелектронної боротьби чи будь-які інші види оборонного озброєння, які щодня рятують життя українців - це не для провокацій, а задля стримування нової агресії і для швидкого завершення цієї кривавої війни. До речі, надання Києву зброї для самозахисту посилило б позиції офіційного Берліну і для просування посередницької місії, яка зараз, на жаль, перебуває у тупику", - підкреслив Мельник.
Посол не впевнений, що вдасться швидко досягти радикальних змін у тому, щоб Німеччина таки відійшла від своєї морально нічим не підкріпленої позиції.
"Але, думаю, деякі шанси є, в тому числі і завдяки візиту в Україну пана Габека, він є лідером Партії зелених і зараз зайняв посаду віцеканцлера і міністра економіки та захисту клімату", - резюмував посол.
Будь ласка, зачекайте...
А сам саакашвили, жующй галстук во время нападения винторогов удивительно напоминает своего сородича по крови - зеленского, в предверии нападения винторогов.
Die Deutschen sind Putins Schwanzlutscher und die Scheiße Europas.
---------------------------------
Да наср.ть Германии кто или что там сидит у нас в ОП!!! Пусть даже якись гамадрилы или троглодиты!!! Для них главное - чтобы не шебуршились между ними и Пацакстаном! Для них Пацакстан это рынок сбыта и поставщик энергоресурсов!
Германия в 19 году в Пацакстане открыла завод по выпуску элитных мерседесов - 25000 в год! И не сборка - а именно изготовления! А у нас - "завод" по сборке автоэлектропроводки, билиать, элетропроводки!!!
Так кто ценнее для Германии?!!!
Да кому нафик нужен этот "рапид"! Ланос - и тот больше котируется!
А про Завод концерна Volkswagen, который уже 19 лет выпускает в Украине авто марки Škoda, вы бы сначала поинтересовались, что на нем выпускают практически всю основную линейку модельного ряда Škoda: Станом на 2020 рік на заводі вироблялися моделі Fabia, Octavia, Superb, Kodiaq, Karoq. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80
Однако ваша фраза "даже у украинцев" звучит несколько странно.
Это главная линия аргументации, которую мы неофициально слышим в течение последних лет как оправдание резкого отказа официального Берлина в предоставлении Украине оружия с целью укрепления нашей обороноспособности".
Как же, как же. Помню, как тут многие, не так уж и давно, восторгались "восхитительной" линией дипломатии фрау Меркантильши, всячески её нахваливали и называли союзником номер один. Вот только сейчас почему-то они комсомолку в отставке морально поддержать не хотят.
А в склепе Муссолини всегда будут посетители.
Не любите и не уважаете Вы фрау экс-канцлерину.
А по поводу "красножопых" я полностью солидарен, но только какие из них либералы? Жалкие отрыжки "социлизма", только с амбициозностью и меркантильностью...
Что касается либералов, то под них сейчас косят все поголовно, от ультракоммунистов до ультранаци. Избиратели нужны всем.
Её образование сыграло в карьере не главную роль. Скорее более важным стимулом к её избранию была личная близость к Шредеру, и намерениями продолжать его политику.
А с последним согласен. Сейчас это модный тренд у политиканов. ))
А в это время где-то в Подмосковье под мелодичный распев облачённого в будёновку Герхарда Фрицевича Шрёдера с Тирольским разливом "Йодль" озорной "Калинки-малинки" австрийская арийка Карен Кнайсль, отплясывая с Вован Вованычем "Сидроль", задорно дрыгала ляхами так, что валенки разлетались.
Затем все вместе взгрустнули о том, что без Ангелы Хорстовны некому "врезать" на гуслях. Меж тем, Вован Вованыч заметил, что вопрос решаемый, и он работает над этим.
Потом почему-то помянули какого-то Фрица фон Шольца (Фридриха Карла Макса Шольца), группенфюрера и генерал-лейтенанта войск СС, командира 11-й добровольческой моторизованной дивизии СС "Нордланд".
А шо тут такого(?), когда Подмосковные вечера...
ПОЛНЕЙШАЯ ,,,,ИЗДЕЖЬ!!!!!
крім як дрочити, і при тому не налякати путіна, їх більше нічого не їнтересує.
наша безпека чи незалежність їм до самої сраки.
"Роками я говорю одне й те саме: нам потрібна єдність держав в ЄС і в НАТО. Крім того, нам потрібна ваша солідарність, тому що Україна бореться не лише за себе, а й за свободу та демократію", - зазначив він.
"Нам потрібні санкції проти Росії. Друге - Україні потрібен План дій щодо членства в НАТО. По-третє, нам потрібні поставки з Європи, в тому числі з Німеччини, летальної оборонної зброї. Ми не збираємося цим атакувати російські війська на території Росії, це неможливо. Але коли російські ВПС бомбардують українські території, нам потрібні протиповітряні ракети. Також бойові дрони та радари. Путін повинен знати, що ціна атаки буде високою і що він програє війну на внутрішньому фронті".
Порошенко наголосив і на важливості економічних санкцій проти Росії: "Це стосується насамперед нового федерального уряду: санкції проти "Північного потоку-2". Введення цього газопроводу в експлуатацію було б запрошенням Путіна атакувати українські газотранспортні магістралі. "Північний потік" є проблемою для європейської та глобальної безпеки", - сказав п'ятий президент.
Він нагадав, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель не сприяла подальшому будівництву газопроводу: "Ангела Меркель була великим дипломатом, великим лідером у Європі. Я захоплююся нею і тим, як вона вела переговори з Путіним у Мінську. Ба більше, це зупинило будівництво трубопроводу навіть без відкритих розмов про це. Будівництво набрало швидкість лише у 2019 та 2020 роках", - зауважив Порошенко.
П'ятий президент високо оцінив вклад Ангели Меркель у порятунок України протягом важких часів: "Вона може вважати себе хрещеною матір'ю України. Користуючись нагодою, я хотів би подякувати їй і всім, хто долучився", - переконаний він.
Лідер "Європейської Солідарності" підкреслив, що постачання електроенергії може посприяти розгортанню конфлікту.
"Росія блокує поставки вугілля з Казахстану та інших країн до України. Це велика проблема. ЄС і Київ мають негайно обговорити це. Ця проблема може поставити під серйозно загрозу постачання енергії. Природний газ є інструментом корупції і може бути використаний як зброя в гібридній війні. Тепер Путін намагається шантажувати Європу через високу ціну на газ" - підкреслив Петро Порошенко.
Все что нужно знать про Германию. Через 100 лет история повторяется.
"Держи бодрей, не кашляй!" от покойного дедушки Фрица фон Шольца (Фридриха Карла Макса Шольца), группенфюрера и генерал-лейтенанта войск СС, командира 11-й добровольческой моторизованной дивизии СС "Нордланд".
(не обязательно именно этот, но какой-то Дедушка Шольц у Железного Олафа обязательно был).
Странная структура в НАТО, один чиновник может парализовать весь блок?