Німецький чиновник заблокував передачу Україні придбаної через структуру НАТО антидронової зброї

Німецький представник в наглядовій раді Агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA) заблокував передачу Україні вже куплених нею через цю структуру НАТО і оплачених протидронових гвинтівок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA. Джерела видання кажуть, що українська сторона піднімала це питання навіть під час останнього візиту пані Меркель до Києва, але проблема вирішена не була.

"Історія є дуже показовою і демонструє загальне ставлення і підходи попереднього керівництва Німеччини і, боюся, так само і нового уряду щодо надання, а точніше, ненадання Україні оборонного озброєння. Шкода, але стосовно випадку, який ви згадали, наскільки мені відомо, офіційні пояснення даної позиції надані не були", - сказав в інтерв’ю ZN.UA посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Він додав, що неформально ж були передані сигнали про те, "що мовляв подібне озброєння потенційно може спровокувати подальшу воєнну ескалацію на лінії розмежування, призвести до більш масштабних зіткнень".

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Це головна лінія аргументації, яку ми неофіційно чуємо упродовж останніх років як виправдання для різкої відмови офіційного Берліну щодо надання Україні зброї з метою зміцнення нашої обороноздатності, сказав Мельник.

"Чи зміниться це ставлення Берліну при новому уряді? Боюся, що було б занадто оптимістично очікувати, що кабінет канцлера Олафа Шольца матиме якийсь інший курс. Я дуже хотів би помилятися, але боюся, що це залізобетонна позиція, яка, з моральної точки зору не витримує критики, буде збережена. І це дуже шкода, адже подібнеморалізаторство є абсолютно дивним, коли нам відповідають, що мовляв, це може бути використано росіянами для того, щоб поставити під сумнів посередницьку місію Берліна в рамках N4. Це абсолютно нелогічні аргументи. І це дуже розчаровує, бо для нас саме зараз настав, якщо хочете, момент істини, прийшов час зрозуміти - хто є для справжнім другом не лише на словах, а й на ділі", - додав український посол, зазначивши, що ми не втрачаємо надії.

Він розказав, що посольство буде переконувати німців, що ця зброя не для провокацій, а для стримування агресії. І порятунку життя.

"Будемо і далі переконати наших німецьких партнерів у тому, що додаткові засоби радіоелектронної боротьби чи будь-які інші види оборонного озброєння, які щодня рятують життя українців - це не для провокацій, а задля стримування нової агресії і для швидкого завершення цієї кривавої війни. До речі, надання Києву зброї для самозахисту посилило б позиції офіційного Берліну і для просування посередницької місії, яка зараз, на жаль, перебуває у тупику", - підкреслив Мельник.

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Посол не впевнений, що вдасться швидко досягти радикальних змін у тому, щоб Німеччина таки відійшла від своєї морально нічим не підкріпленої позиції.

"Але, думаю, деякі шанси є, в тому числі і завдяки візиту в Україну пана Габека, він є лідером Партії зелених і зараз зайняв посаду віцеканцлера і міністра економіки та захисту клімату", - резюмував посол.