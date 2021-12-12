"Северный поток-2" должен использоваться для давления на РФ, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В случае нового нападения России на Украину запуск "Северного потока-2" маловероятен.
Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC "Meet the Press", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
"Очень маловероятно или трудно увидеть, что это произойдет (запуск "Северного потока-2". - Ред.), если Россия возобновит свою агрессию против Украины. И действительно это источник давления на Россию, поскольку президент Путин хочет видеть, как газ течет по этому трубопроводу", - сказал чиновник.
Топ комментарии
+5 olele
показать весь комментарий12.12.2021 22:13
+5 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий12.12.2021 22:36
+4 Ритта Рыжук
показать весь комментарий12.12.2021 22:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Богатейший опыт!
В общем дальше ты знаешь, но вот что я тебе скажу. В 14 году я рванул в АТО чтобы быстрее там закончить и начать Крым освобождать.
А теперь, внимание, вопрос: что ты лично делал для освобождения свое Родины?
Ботоксный фюрер Путлер, мерзкий персонаж с крысиным взглядом, подсадил своё препарируемое население на иглу фашистской, хвастливо-шовинистической, злобно-ксенофобской пропаганды, а валенкам нравится, когда их правители-бандиты и пропагандистские вертухаи гадят всему миру, не так противно им становится сидеть в своём хамоватом быдло-свинарнике, когда и другие страны можно облить своими помоями и попытаться нагадить им от зависти и подлости
Друге - Україні потрібен План дій щодо членства в НАТО.
По-третє, нам потрібні поставки з Європи, в тому числі з Німеччини, летальної оборонної зброї.
Ми не збираємося цим атакувати російські війська на території Росії, це неможливо. Але коли російські ВПС бомбардують українські території, нам потрібні протиповітряні ракети. Також бойові дрони та радари.
Путін повинен знати, що ціна атаки буде високою і що він програє війну на внутрішньому фронті", - сказав Петро Порошенко.
"Це стосується насамперед нового федерального уряду: санкції проти "Північного потоку-2". Введення цього газопроводу в експлуатацію було б запрошенням Путіна атакувати українські газотранспортні магістралі. "Північний потік" є проблемою для європейської та глобальної безпеки", - сказав п'ятий президент. - https://newsua.one/news-politics/58466-poroshenko-zaklikav-evrosoyuz-i-nato-nadati-ukraini-obo.html
А ПРО ЩО ДОМОВЛЯТИСЯ.
АМЕРИКО, віддайте аляску. то ж російська земля!.
НЕМТУРА, домовтесь повернути Калінінградську обл, то ж ваша територія
а може ще про карелію для фінів домовитесь???
.....іздаболи........,
та надовго відтермінує у паРаші перемогу холодильника над телевізором,
а якщо так, то телевізор зробить свое чорне діло,
і гроші підуть на війну з Європою ...
та мабуть таки Європа хоче цієї війни
маленька дірочка яку слюсар дядя Вася зміг би просверлити у цьому потоці за пару доллярів, змогла би перетворити його на північний потоп ... та й тема - закрита
он не раз здесь писал , если Бербок будет главой мид , то поток не запустят.
А якщо станеться так: Рашка тимчасово заморожує початок повномасштабного вторгнення, пускає газ, і отримує велике бабло. Потім, зовсім швидко, коли Німеччина стане повністю залежною від газу, Рашка починає широкомасштабне вторгнення в Україну. Поллється кров в Україні. Та це "дрібниці", бо ж страшна неприємність чекатиме Німеччину - негайно ціна нафтопродуктів і газу вистрелять вгору. Що далі? Німеччина відключить собі газ? Чи поставиться до проблем окупанта з "розумінням і стурбованістю", і платитиме виродкам далі, фінансуючи війну?
Они кричали:" Ура Махнэ".
Они (Европа и США) героическими дипломатическими усилиями надавят на пуйло и он не атакует, а за это ему легитимизируют СП-2.
А может и не только это - зря что ли Блинкен уже заикается мол Минск надо выполнять...