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"Північний потік-2" має використовуватися для тиску на РФ, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У разі нового нападу Росії на Україну запуск "Північного потоку-2" малоймовірний.

Таку думку висловив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу NBC "Meet the Press", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Дуже малоймовірно або важко побачити, що це станеться (запуск "Північного потоку-2". - Ред.), якщо Росія відновить свою агресію проти України. І насправді це джерело тиску на Росію, оскільки президент Путін хоче бачити, як газ тече цим трубопроводом", - зауважив посадовець.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+5
"Нам потрібні санкції проти Росії.
Друге - Україні потрібен План дій щодо членства в НАТО.
По-третє, нам потрібні поставки з Європи, в тому числі з Німеччини, летальної оборонної зброї.
Ми не збираємося цим атакувати російські війська на території Росії, це неможливо. Але коли російські ВПС бомбардують українські території, нам потрібні протиповітряні ракети. Також бойові дрони та радари.
Путін повинен знати, що ціна атаки буде високою і що він програє війну на внутрішньому фронті", - сказав Петро Порошенко.

"Це стосується насамперед нового федерального уряду: санкції проти "Північного потоку-2". Введення цього газопроводу в експлуатацію було б запрошенням Путіна атакувати українські газотранспортні магістралі. "Північний потік" є проблемою для європейської та глобальної безпеки", - сказав п'ятий президент. - https://newsua.one/news-politics/58466-poroshenko-zaklikav-evrosoyuz-i-nato-nadati-ukraini-obo.html
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12.12.2021 22:13
+5
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12.12.2021 22:36
+4
Це все завдяки євротолерастам !!! Це ще вийде їм боком ,а можливо і раком !!!)))
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12.12.2021 22:11
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Але виходить навпаки.
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12.12.2021 22:06 Відповісти
Це все завдяки євротолерастам !!! Це ще вийде їм боком ,а можливо і раком !!!)))
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12.12.2021 22:11 Відповісти
Какой богатый опыт...
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12.12.2021 22:43 Відповісти
Що жаба душить ?? Самому не довелось відчути всю насолоду від статевого життя ,власноруч доводиться себе задовільняти ??? Співчуваю,незадоволення шкідливо для здоров"я !!!)))
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12.12.2021 22:49 Відповісти
Теперь всё стало понятно откуда у Ритты такой богатый опыт.
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12.12.2021 23:22 Відповісти
Залиш Рітту,це моя жінка,в спокою !!! )))
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12.12.2021 23:29 Відповісти
И того хуже... гермафродит....
Богатейший опыт!
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12.12.2021 23:32 Відповісти
Ну так назовись своим именем и будь спокоен. А то я и смотрю что разные настроения у тебя, то за Украину, то рашотроллям плюсуешь. Переселенец из Донбасса?
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12.12.2021 23:45 Відповісти
А в чому сенс,ну в тебе реальний нік ,власне ім"я ,але більшисть законспіровані!! Ти здається теж акаунт змінив ??На Донбасі бував ,але ніколи не жив,брат жив у Луганську!!
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13.12.2021 00:00 Відповісти
Да, изменил, рашотролли заблокировали. Я жил в Крыму. С 1988 года по 1993 год учился в ДВВАИУ. Мне, как украинцу, было обещано что выпустят без погон лейтенанта, только с дипломом инженера-электромеханика. Начфакультета в звании полковника лично обещал. Сказал что отец мой сказал что украинец должен служить в Украине. (Батя на тот момент был уже год как в могиле, сердце подвело). Но приехали "купцы" из Украины, спасибо им большое, и после получения удостоверения офицеров я узнал что звание лейтенанта приказом МОУ мне было присвоено еще 13 апреля 93 года, а всем остальным 24 апреля этого года, но приказом МО РФ. Ты не представляешь как это воодушевило.
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13.12.2021 00:31 Відповісти
Добавлю, потому что не влезет))). Потом, брателло, я как уроженец Симферополя попал служить на Бельбек. И прослужил от лейтенанта до майора, сам в здании разбитой казармы отгородил себе однокомнатную квартирку, не имея возможности получить как 300 какой-то в очереди.
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13.12.2021 00:35 Відповісти
А потом в 14 пришли рашисты... И, *****, Верховный главнокомандующий в Ростов съе..
В общем дальше ты знаешь, но вот что я тебе скажу. В 14 году я рванул в АТО чтобы быстрее там закончить и начать Крым освобождать.
А теперь, внимание, вопрос: что ты лично делал для освобождения свое Родины?
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13.12.2021 00:40 Відповісти
В 1985 р. ,після закінчення курсів молодший лейтенантів мені написали (замполіт) в особистій справі-"Присвоения офицерского звания ,по морально-политическим взглядам,недостоен " ,ТВАИУ(Тула)!! Після поразки Помаранчової отримав діпресію(хрєнова річ) !! З 1914 р. волонтерів ,власним бусом возив допомогу війсковим !! Воювати ,вже роки та здоров"я ,на жаль ,недозволяють !!!Десь так !!)))
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13.12.2021 11:31 Відповісти
Очепятка- з 2014 р. ,перепрошую !!))
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13.12.2021 11:36 Відповісти
Срашка гадит всему миру, а её населению, судя по всему это очень нравится. У её правителей-бандитов для этого очень много денег. Так получилось, что огромные природные ресурсы достались отсталой нации с низкой моралью.
Ботоксный фюрер Путлер, мерзкий персонаж с крысиным взглядом, подсадил своё препарируемое население на иглу фашистской, хвастливо-шовинистической, злобно-ксенофобской пропаганды, а валенкам нравится, когда их правители-бандиты и пропагандистские вертухаи гадят всему миру, не так противно им становится сидеть в своём хамоватом быдло-свинарнике, когда и другие страны можно облить своими помоями и попытаться нагадить им от зависти и подлости
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12.12.2021 23:24 Відповісти
"Нам потрібні санкції проти Росії.
Друге - Україні потрібен План дій щодо членства в НАТО.
По-третє, нам потрібні поставки з Європи, в тому числі з Німеччини, летальної оборонної зброї.
Ми не збираємося цим атакувати російські війська на території Росії, це неможливо. Але коли російські ВПС бомбардують українські території, нам потрібні протиповітряні ракети. Також бойові дрони та радари.
Путін повинен знати, що ціна атаки буде високою і що він програє війну на внутрішньому фронті", - сказав Петро Порошенко.

"Це стосується насамперед нового федерального уряду: санкції проти "Північного потоку-2". Введення цього газопроводу в експлуатацію було б запрошенням Путіна атакувати українські газотранспортні магістралі. "Північний потік" є проблемою для європейської та глобальної безпеки", - сказав п'ятий президент. - https://newsua.one/news-politics/58466-poroshenko-zaklikav-evrosoyuz-i-nato-nadati-ukraini-obo.html
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12.12.2021 22:13 Відповісти
та нічого ви вже не використовуєте. боїтеся, суки, не замерзнути, тому і хором співаєте про прямі перемовини з пуйлом.
А ПРО ЩО ДОМОВЛЯТИСЯ.
АМЕРИКО, віддайте аляску. то ж російська земля!.
НЕМТУРА, домовтесь повернути Калінінградську обл, то ж ваша територія
а може ще про карелію для фінів домовитесь???
.....іздаболи........,
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12.12.2021 22:15 Відповісти
Отошлите Ваш спитч зеледенту. Он ух как по роялю сыграет этот месседж отсутствующем у него инструментом и отправит путленфюреру на согласование.
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12.12.2021 22:57 Відповісти
Он не должен использоваться вообще.
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12.12.2021 22:17 Відповісти
Блінкен певно добре розуміє, що СП -2 дасть кацапам додаткові гроші
та надовго відтермінує у паРаші перемогу холодильника над телевізором,
а якщо так, то телевізор зробить свое чорне діло,
і гроші підуть на війну з Європою ...
та мабуть таки Європа хоче цієї війни
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12.12.2021 22:18 Відповісти
Ніяких додаткових коштів він не дасть. Наша ГТС задовільняє будь-які потреби Німеччини .
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12.12.2021 22:25 Відповісти
За транзит Україною кацапам доводиться платити. Крім того, такі "потоки" можна перекрити практично миттєво, тоді як через нашу ГТС так не вийде, оскільки це не тупо труба, а ціла система, яка включає в себе в т.ч. і сховища, які зможуть компенсувати якийсь час відсутність газу на вході, та в яких теоретично, ЄС міг би теж зберігати частину свого газу. І тоді у кацапів немає такого собі "вимикача", який миттю може занурити Європу в енергетичний хаос.
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12.12.2021 23:14 Відповісти
Жалкий этот Блинкин. Типа Путин убьет тысячи украинцев, а они может попросят фрицов закрыть Севпоток-2. Ну или нет.
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12.12.2021 22:20 Відповісти
наш сенатор скажет Анналене Бербок ,чтобы та заблокировала запуск.
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12.12.2021 22:21 Відповісти
найкращі санкції проти ПП-2 це його знищення !
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12.12.2021 22:21 Відповісти
це так,
маленька дірочка яку слюсар дядя Вася зміг би просверлити у цьому потоці за пару доллярів, змогла би перетворити його на північний потоп ... та й тема - закрита
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12.12.2021 22:29 Відповісти
дядя Вася каже, що вирішив би проблему з СП-2 за пару годин, але немає скахвандру, бо він - занадто дорогий...
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12.12.2021 22:36 Відповісти
там достатньо мін ІІ світової , пару можуть випадково здетонувати ...
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12.12.2021 22:36 Відповісти
кацап , ти точно не туди потрапив ! тобі в однокласники !
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13.12.2021 00:39 Відповісти
На само деле на Германию очень легко надавить. Прямо через Дойче Банк. И бюргеры должны это понимать, несмотря на звонкие рублики в карманах.
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12.12.2021 22:22 Відповісти
Рюсскае Любое говно дурно пахнет и так было и 100 и 200 и 500 лет назад...
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12.12.2021 22:23 Відповісти
А с Алжира газ не такой?
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12.12.2021 22:26 Відповісти
я верю только Сенатору.
он не раз здесь писал , если Бербок будет главой мид , то поток не запустят.
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12.12.2021 22:33 Відповісти
Закрить Північний потік-2 нафіг!
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12.12.2021 22:34 Відповісти
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12.12.2021 22:36 Відповісти
Мені б хотілося, щоб хтось з діючої влади, а не з колишніх, запитав пана Блінкена, а також нову владу Німеччини про вкрай прості речі:

А якщо станеться так: Рашка тимчасово заморожує початок повномасштабного вторгнення, пускає газ, і отримує велике бабло. Потім, зовсім швидко, коли Німеччина стане повністю залежною від газу, Рашка починає широкомасштабне вторгнення в Україну. Поллється кров в Україні. Та це "дрібниці", бо ж страшна неприємність чекатиме Німеччину - негайно ціна нафтопродуктів і газу вистрелять вгору. Що далі? Німеччина відключить собі газ? Чи поставиться до проблем окупанта з "розумінням і стурбованістю", і платитиме виродкам далі, фінансуючи війну?
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12.12.2021 22:51 Відповісти
сев. пп., построен и будет запущен. Для чего эти дерганья. Уменьшение значение Украины в глобальном плане. Но это уже свершившийся факт. Заявляйте, пишите, но , значение тает, и ничего тут не сделать.
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12.12.2021 22:59 Відповісти
Не, не следует судить строго Тоню Блинкена. Человек не может знать всё. Блинкену, как доктору права, элементарно не хватило технических знаний - он перепутал - в "Северном Потоке-2" давление газа будет распространяться от России на Германию. В обратном направлении возможно только в том случае, если все немцы дружно в трубу напердят (а пердеть немцы любят иумеют).
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12.12.2021 23:00 Відповісти
Ага. Фрицы уже руки потирают как будут качать росийский газ и перепродавать его в другие страны. А что будет дальше да хоть третья мировая война. Берлин уже на помойную яму с бомжами разных мастей и окрасов похож. Скоро коренных немцев в зоопарке будут только показывать.
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12.12.2021 23:08 Відповісти
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12.12.2021 23:08 Відповісти
Когда то Батько Махно захватил роту китайцев в плен (за красных воевали).Комисаров расстрелял а солдатам дал по бутылке водки и отправил эшелоном за линию фронта(на Луганск-Новошахтерск).
Они кричали:" Ура Махнэ".
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12.12.2021 23:44 Відповісти
"Газпром" и "Нафтогаз" херня-безплатное атмосферное электри.чество сила.
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12.12.2021 23:26 Відповісти
...не только Северский Поток , а и надо творчески играть и нашей задвижкой. Прикрутить наполовину и смотреть на мучения росийского Гаспрома, апологета путинского режима. Если нет, то ещё сильнее перекрыть. Их надо наказать!
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13.12.2021 05:33 Відповісти
А що зараз перешкоджає рашці і без цього ПП-2 накопичувати війська і загрожувати вторгненням, навіть не масштабного характеру. Санкції? Так вони як міра покарання для умовно засудженого, тільки і того що без реальних наслідків за порушення умов.
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13.12.2021 07:03 Відповісти
Для тиску на немиту треба використовувати "ПП-1", а "ПП-2" має бути похований, апріорі.
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13.12.2021 08:45 Відповісти
Та все верно он сказал.
Они (Европа и США) героическими дипломатическими усилиями надавят на пуйло и он не атакует, а за это ему легитимизируют СП-2.
А может и не только это - зря что ли Блинкен уже заикается мол Минск надо выполнять...
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13.12.2021 10:24 Відповісти
 
 