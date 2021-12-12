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Блинкен убежден, что Минские соглашения – способ разрядить кризис на востоке Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Блинкен убежден, что Минские соглашения – способ разрядить кризис на востоке Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД "Большой семерки" в Ливерпуле согласовывал с европейскими союзниками совместные действия в ответ на усиление напряжения на украинско-российской границе.

Об этом он сообщил в интервью американскому каналу NBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Я здесь, в Ливерпуле, со странами "Большой семерки". Они все одинаково решительны в своем обязательстве противостоять российской агрессии, в идеале, сдержать и предотвратить ее. И мы также четко дали понять, что будут серьезные последствия, если Россия повторит "акты агрессии против Украины", - заявил Блинкен.

На вопрос ведущего программы, прислушается ли Путин к международному сообществу, Блинкен ответил: "Увидим в дни и недели впереди". Позже в разговоре он добавил: "Мы должны увидеть, что он (Путин. - Ред.) не только получил это сообщение, но и ответил на него".

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"И есть еще один путь впереди. Это то, что президент США предложил президенту Путину, и я сделал то же самое со своим российским коллегой и другими, это дипломатия. Россия и Украина много лет назад договорились о том, что называется Минскими соглашениями, способ разрядить кризис на востоке Украины, вернуть Украине границу. Что мы хотели бы сейчас видеть, это фактически выполнение Россией своих обязательств по этому соглашению. Мы собираемся испытать это предложение вместе с нашими европейскими союзниками и партнерами и посмотрим, как отреагирует Россия", – рассказал дипломат.

Война в Украине, признал главный американский дипломат, это не только об Украине.

"Люди должны понять, что Украина важна и мы решительны в своей преданности ее суверенитету и территориальной целостности. Но здесь на кону поставлено нечто большее, это основные правила международной системы. Это правила, которые говорят, что одна страна не может изменить границы другой страны силой, одна страна не может диктовать другой стране свой выбор, свои решения во внешней политике, с кем она будет партнерами, одна страна не может осуществлять сферу влияния на другие. Это то, на что претендует Россия. И если мы оставим это безнаказанно, то вся система, которая обеспечивает стабильность и предотвращает войну, окажется под угрозой", - отметил госсекретарь США.

При этом Блинкен заверил, что США продолжают поддерживать Украину в ряде отраслей, в частности военной.

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"Мы продолжаем укреплять оборону Украины, чтобы она могла лучше защищаться, если Россия совершит акты агрессии. Мы также рассматриваем, что НАТО могло бы сделать, в случае необходимости, чтобы лучше себя защитить".

В итоге госсекретарь добавил, что для разрешения конфликта значительно важнее дипломатия, диалог и деэскалация.
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Топ комментарии
+12
бла, бла, бла...

А немцы вот не выпустили винтовки против беспилотников (хоть деньги уже уплачены).

И никакое бла, бла не помогло.
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12.12.2021 23:39
+9
Криза на сході України? Цікава назва російської агресії.
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13.12.2021 00:06
+8
Европа уже с Лукашеску досюсюкалась что теперь с Беларашки штурмуют польскую и Литовскую границы и вдоль границы летают росийские бомбардировщики с ядерными бомбами. Вы еще ***** Украину сдать? Думаете закормить медведя подкидывая ему по очереди своих друзей и он вас не тронет в конце?
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13.12.2021 00:05
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бла, бла, бла...

А немцы вот не выпустили винтовки против беспилотников (хоть деньги уже уплачены).

И никакое бла, бла не помогло.
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12.12.2021 23:39 Ответить
Америка как и мировое управление предали Украину и подыгрывают Путину, для которого важно, чтобы Украина приняла путинские минские соглашения и отказалась от европейской интеграции, так как в случае принятия минских соглашений ОРДЛО станет частично независимым и будет диктовать внешнюю политику нашей стране. Так же и Зеленский с Ермаком подыгрывают Путину и уже почти согласились на минскую аферу и сдачу интересов нашей страны. Они все поют в унисон, как и по пандемии. Все предатели и наперсточники, похерили Майдан, Небесную сотню, наших защитников на востоке, погибших за независимую Украину. Вот так работает зеленая плесень. Хотя уже никто не сомневается на кого они пашут.
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13.12.2021 00:07 Ответить
и что он может сделать? ну вот реально. внести закон с изменениями в конституцию? а 300 голосов откуда? беня с ахметкиным дадут? вы все думаете, что мир живет по вашим законам, где все решает царь. но в Украине это не так.
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13.12.2021 00:16 Ответить
епл- референдум проведе разом з переписом

або РНБО прийме рішешшя, закон і видасть наказ (таємно)
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13.12.2021 00:30 Ответить
Стаття 3. Предмет всеукраїнського референдуму
1. Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання:
u1:st3" id="n12" name="n12">1) затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;
u1:st3" id="n13" name="n13">2) загальнодержавного значення;

Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі з предмета, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 3 цього Закону, є обов'язковими для розгляду і прийняття рішення у порядку, визначеному Конституцією та законами України.

это закон от 2021 года. так что придется таки принимать в парламенте. увы.

ну а решение РНБО и так не признает не один суд, даже самый ручной.
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13.12.2021 00:53 Ответить
напишіть це на плакатику і - під ОП

А мені показувати не потрібно. Ніколи КУ і закони керівництво не порушувало? Чи рішення судів завжди виконувало?
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13.12.2021 12:56 Ответить
Біден прогнувся під Ху, і мінські угоди св.Петра зараз зашуршать
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13.12.2021 13:03 Ответить
это рашкованское враньё
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13.12.2021 13:12 Ответить
ну и что? очередные миллиард деревьев.
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13.12.2021 13:47 Ответить
це- рашкованська брехня
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13.12.2021 14:11 Ответить
Зачем нести бред? В Раде зеленое большинство и оно принимает все что хочет.
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13.12.2021 09:00 Ответить
Нет у зеленого большинства 300 голосов... А без них никакие изменения в Конституцию не внесешь))) Это то элементарное, которое вы не знаете))) Но истерику устраиваете)
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13.12.2021 11:02 Ответить
если бы они могли это сделать, то сделали бы еще два года назад. но не фартануло. хотя очень хотелось, не спорю.
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13.12.2021 00:18 Ответить
благо США это не только Бидон и дерьмократы. Там есть много достойных людей, которые не позволят уж так в наглую нас слить
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13.12.2021 00:18 Ответить
Не надо сгущать краски. "все пропало" не от США зависит.
Заявлено пока что лишь одно: "И есть еще один путь впереди. Это то, что президент США предложил президенту Путину, и я сделал то же самое со своим российским коллегой и другими, это дипломатия. Россия и Украина много лет назад договорились о том, что называется Минскими соглашениями, способ разрядить кризис на востоке Украины, вернуть Украине границу. Что мы хотели бы сейчас видеть, это фактически выполнение Россией своих обязательств по этому соглашению.
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13.12.2021 01:13 Ответить
Та никто их не будет никогда выполнять, это уже очевидно.
Для пуйла любые действия в рамках "минска" с его стороны - это фактическое признание агрессии и прямого участия в войне, чего он тщательно избегал много лет. Ведь "их там нет", забыл ? И пока он не сдохнет, тут вряд ли что-то изменится. А для нас - "минск" это фактически капитуляция. Поэтому пуйло и добивается их одностороннего выполнения Украиной.
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13.12.2021 08:20 Ответить
Вот только есть одно НО))) Вы своей истерикой и подачей рашкинской ИНТЕРПРИТАЦИИ минских соглашений, больше всех предаете то, чем говорите... И мне вот интересно... Вы полезный идиот? Или КРОТ?)
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13.12.2021 01:30 Ответить
Я не ты , кацапский бот, и подаю то что есть. Путин заставляет Украину принять минские соглашения с изменением Конституции и дачей ОРДЛО частично политической независимости. Для того, чтобы Украина не могла вступить в НАТО и была на крючке у РФ постоянно. Раньше украинская власть категорически была против этого, сейчас уже заявляет о том что нужно принять эти условия. Вот я об этом а что ты бредишь, я не знаю, не вникаю в чужой бред.
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13.12.2021 08:58 Ответить
Вы не читали ни Конституции, ни Минских соглашений, но выводы о них делаете... Послушав раша телевизор... Прочтите чуть ниже мои коменты, может хоть что новое для себя узнаете) а может еще и поймете)
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13.12.2021 11:07 Ответить
Ты путинский бот и хватит лезть в мои комментарии куда не просят. Кто тебе сказал, что твое мнение для меня ценно? Читай мои и может в голове что-то прояснится.
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13.12.2021 20:07 Ответить
С какого перепугу? Вы не модер, чтобы здесь что то указывать))) А ценность ваших коментов равна нулю))) Вы привели к власти этого обдолбыша и еще пытаетесь перья распускать?)))
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14.12.2021 06:24 Ответить
Кацапобот, не пиши под моими комментариями, мне надоело читать твой бред. Вон!
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14.12.2021 12:11 Ответить
Как только не буду видеть ваши коменты, так и сразу)))
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14.12.2021 19:05 Ответить
Кацабот, ты за свои переживай.
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15.12.2021 12:32 Ответить
А навіщо мені за них хвилюватися?))) Вони вас торкають, ви і хвилюйтесь)))
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15.12.2021 12:39 Ответить
Блинкен-Климкен.
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13.12.2021 00:40 Ответить
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12.12.2021 23:40 Ответить
хоть кто той Минск разбомбил что ли.... прямо как придурковатые манкруты мантру завели с патефоном Минск Минск Минск... тьфу дегенераты..прости Господи!!!
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12.12.2021 23:58 Ответить
Ага. Принесите дракону девственницу в жертву чтобы разрядить ситуацию. Вы хоть бы вчитались в те *минские угоды*. В них нет ни слова что Украина вернет под свой контроль всю границу и окупированные территории. Мало того что про крым в минских угодах нет ни слова, так еще и по етим же угодам граница и ОРДЛО переходят под котроль росийских боевиков а не Украины со всеми вытекающими. Тоесть ето очередное приднестровье с росийскими военными базами и плацдармом для дальнейшего наступления на Киев.
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12.12.2021 23:51 Ответить
Да прочитайте хоть их) Прежде чем бред нести))) И не нужно здесь рассказывать рашкинские хотелки) О них в "Минске" точно нет ничего...
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13.12.2021 01:19 Ответить
Почитай лучше сам внимательно. Или ты думаешь ***** с таким ентузиазмом что то хорошее для Украины впаривает что аж даже 100 тысячную армию под границей собрал? Или даже посмотри на ютубе откровения росийских окупантов что они подразумевают под минскими соглашениями. А подразумевают они ДЫРУ с открытой границей на Рашку, росийское местное правительство и росийскую военную базу под названием *народная милиция*. А так же забронированные места в ВР Украины для росийских кураторов, которые будут указывать в какую сторону Украине идти. Если же Украина свернет не туда то сразу же признанная Украиной *молодая республика* (ОРДЛО) возобновит военные действия и призовет на военную помощь *гаранта* подписания минских соглашений тоесть Рашку уже официально. Я уже не говорю, что первым вопросом ОРДЛО выдвинет требование официального отказа Украины от крыма, поставку туда воды и снабжения а так же возобновления *дружбы с РФ*. Иначе как писал выше, будет угроза возобновить военные действия и тд. А то что там Украина будет требовать от Рашки выполнить какие то другие пункты в минских соглашениях таких как вывод росийских войск и тд... на них будет наложена большая озабоченность на многие десятки лет.
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13.12.2021 01:45 Ответить
Ну вот опять) Зачем вы мне повторяете рашкинские хотелки которых нет в Минске?) Мало ли чего хочет рашка) Она ПОДПИСАЛА договор и за невыполнение которого на нее наложены санкции) В договоре нет никаких республик, вывод войск и выборы по украинскому законодательству, передача границы Украине...
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13.12.2021 01:56 Ответить
Вывод ИНОСТРАННЫХ войск...
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13.12.2021 01:57 Ответить
Выборы по украинскому законодательству которые Рашка признает? Вы идиот или прикидываетесь? Выборы под дулами росийских автоматов уже противоречат украинскому законодательству и Конституции. Насчет вывода ИНОСТРАННЫХ войск ***** же тебе сказал что ИХТАМНЕТУ. Польше не знаю о чем с тобой говорить.
Кстати, что там насчет первых пунктов а именно возврата Украине Дебальцево, прекращения огня и обмен всех на всех? Большая обеспокоенность?)))
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13.12.2021 02:02 Ответить
Опять ваши фантазии))) Вернее рашкинские хотелки))) Где там хоть слово, что рашка должна признать эти выборы?))) А кто говорит о выборах под рашкинскими автоматами?))) Они ПРОТИВОРЕЧАТ украинскому законодательству, как вы верно заметили) Не хочет рашка убрать автоматы, значит и никаких выборов... Не распускает рашка лднры, никаких выборов... Все просто... В договоре даже не сказано КТО является представителями ОРДЛО))) Ими вполне могут быть и Гармаш и Андрей Луганский) Думать нужно и продвигать свою повестку... А не закатывать истерики всепропало)))
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13.12.2021 02:15 Ответить
Вы все еще верите в сказочки деда Панаса? Вы думаете что ***** даст вам всунуть свою повестку дня а не его? А то что вывод росийских войс (кстати которых по мнению ***** ихтамнету а значит и выводить никто их не будет) стоит после проведения выборов вас не напрягает? Вы думаете кто то выведет войска после выборов особенно если Рашке не понравится тот кого выбрали? Вы верите в выборы под егидой наблюдателей ОБСЕ которые на свадьбах у боевиков гуляют и закрывают глаза на росийские преступления? Вас не напрягает даже пункт сприяння з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва в окремих районах Донецької і Луганської областей з регіонами Російської Федерації;
створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад
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13.12.2021 02:52 Ответить
Ну не даст ***** свое согласие, значит и никаких выборов и продолжение санкций... Никого не интересует мнение *****... Насчет ихтамнет прочтите Минскую декларацию ОБСЕ от 2017 года, пункт 41) Повторяю, выборы так как записано в "Минске", по украинскому законодательству(партии, агитация и т.д) и никак иначе... Напрягает... НО, при правильном подходе и эти вопросы решаются... Трансграничное сотрудничество? Да пусть себе торгуют, под присмотром СБУ))) Народная милиция? А где написано что с оружием?))) Ну пусть побегают дружинниками на побегушках у ПОЛИЦИИ Украины) И не забывайте что это ВРЕМЕННОЕ законодательство для этих территорий...
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13.12.2021 03:21 Ответить
В договоре нет никаких республик....
В минских договорняках есть пункт о предоставлении ОРДЛО автономии с самоопределением с кем и когда они хотят дружить и сотрудничать в економическом и политическом плане. Ето разве не республика? Называйте как хотите но ето уже не будет Украина.
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13.12.2021 02:11 Ответить
Еще раз... Прочтите договор и не несите бред))) Пункт договора в котором перечислено вами сказанное?) Я вижу вы по другому не поймете... ПОПУНКТНО...

Зміст домовленостей







Негайне припинення вогню в ОРДЛО, його виконання з 00:00 (київський час) 15 лютого 2015 року.
Відведення важкого озброєння обома сторонами на рівні відстані задля створення зони безпеки шириною мінімум 50 км один від одного для артилерійських систем калібром 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» і тактичних ракетних систем «Точка» («Точка У»):

Для українських військ: від фактичної лінії зіткнення;
Для збройних формувань ОРДЛО: від лінії зіткнення згідно з Мінським меморандумом від 19 вересня 2014 року.
Відведення вищепереліченого важкого озброєння має розпочатися не пізніше другого дня після припинення вогню і завершитися протягом 14 днів. Цьому процесу сприятиме ОБСЄ за підтримки Тристоронньої контактної групи.

Забезпечення моніторингу і верифікації режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння з боку ОБСЄ з першого дня відводу, із застосуванням всіх необхідних технічних засобів, включаючи супутники, БПЛА, радіолокаційні системи тощо.
У перший день після відводу початок діалогу про модальності проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства і Закону України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО» і про режим цих районів. Не пізніше 30 днів з дати підписання документу, прийняти постанову Верховної ради із зазначенням території, де поширюється особливий режим відповідно до Закону «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО» на основі лінії, встановленої в Мінському меморандумі від 19.09.2014[12].
Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в ОРДЛО.
Забезпечити звільнення і обмін всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу «всіх на всіх». Цей процес має бути завершений найпізніше на п'ятий день після відводу.
Забезпечити безпечний доступ, доставку, зберігання і розподіл гуманітарної допомоги нужденним на основі міжнародного механізму.
Визначення модальностей повного відновлення соціально-економічних зв'язків, включаючи соціальні перекази, такі як виплата пенсій та інші виплати (надходження і доходи, своєчасна оплата всіх комунальних рахунків, відновлення оподаткування в рамках правового поля України). У цих цілях Україна відновить управління сегментом своєї банківської системи в районах, де є конфлікт, і, можливо, буде створений міжнародний механізм для полегшення таких переказів.
Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на підставі Закону України та конституційна реформа) до кінця 2015 року за умови виконання пункту 11 - в консультаціях і за погодженням з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи.
Виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під спостереженням ОБСЄ. Роззброєння всіх незаконних груп.
Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року нової Конституції, яка передбачає ключовим елементом децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей відповідно до заходів, зазначеними в примітці, до кінця 2015 року.
На підставі Закону України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» питання, що стосуються місцевих виборів, будуть обговорюватися і узгоджуватися з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи. Вибори будуть проведені з дотриманням відповідних стандартів ОБСЄ при моніторингу з боку БДІПЛ ОБСЄ.
Інтенсифікувати діяльність Тристоронньої контактної групи, у тому числі шляхом створення робочих груп щодо виконання відповідних аспектів Мінських угод. Вони будуть відображати склад Тристоронньої контактної групи.

Примітка[ред. | ред. код]

Такі заходи відповідно до Закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей» включають наступне:

звільнення від покарання, переслідування і дискримінації осіб, пов'язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей;
право на мовне самовизначення;
участь органів місцевого самоврядування у призначенні голів органів прокуратури та судів в окремих районах Донецької і Луганської областей;
можливість для центральних органів виконавчої влади укладати з відповідними органами місцевого самоврядування угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей;
держава надає підтримку соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей;
сприяння з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва в окремих районах Донецької і Луганської областей з регіонами Російської Федерації;
створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського порядку в окремих районах Донецької і Луганської областей;
повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на дострокових виборах, призначених Верховною Радою України цим законом, не можуть бути достроково припинені.
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13.12.2021 02:24 Ответить
Чтобы долго вам не обьяснять, вот позиция Украины и союзников по этому вопросу...
"Ані в Києві, ані у Вашингтоні немає жодних натяків на те, щоб погодитися з російським трактуванням Мінських угод. Позиція у нас та наших союзників однозначна: спочатку припинення вогню, виведення окупаційних військ з Донбасу та передача Україні контролю над кордоном, а потім - вибори згідно з чинним українським законодавством. "(с)
Может быть еще компромисс насчет миротворцев НА ЭТОЙ территории для проведения выборов... ВСЕ...
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13.12.2021 02:42 Ответить
Насчет миротворцев ***** уже высказывался не раз что миротворцы могут быть только со стороны Рашки. К тому же миротворцы могут участвовать только во внутренних конфликтах. Тоесть Украине придется признать гражданскую войну. И еще десятк а то и сотни ньюансов далеко не в пользу Украины. Я например не вижу абсолютно НИКАКОЙ выгоды для Украины в реализации минских соглашений. Я уже не говорю что ети соглашения будут Рашкой перевернуты с ног на голову и трактоваться Рашкой по своему. Минские соглашения уже Рашка подкорректировала пропихнув формулу Штангенциркуля. А нас только поставят раком перед фактом что мол лучше так лишьбынебылавайны. А в Украине на выборах добавится около 5 миллионов росийских избирателей с росийскими паспортами которые нам выберут в ВР *Единую Расию*.
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13.12.2021 03:02 Ответить
А это все уже зависит от наших дипломатов) Ни перед каким фактом нас поставить не смогут, не наберут они 300 голосов на изменение Конституции... Ну насчет 5 млн вы переборщили, там миллиона 1.5, не больше) Все остальные и так уже голосуют и зажопники больше 20% не набирают) Даже в 2010-м они набрали только 48%.. Это с учетом Крыма... Так что еще раз повторю... Рашкинские хотелки это только их хотелки, не более... А мы вполне можем Минск интерпретировать так как нам выгодно, не отказываясь от него) И не орать всепропало))) И готовить ВСУ и ждать удобного момента...
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13.12.2021 03:37 Ответить
1,5 миллиона при том что в Украине голосующих всего 5-7 миллионов ето очень много притом что они голосуют не за разных кандидатов а за стабильность тоесть за Жопоблок и за Рашку. К тому же ***** запросто дорисует еще 1.5 миллиона. Например крысчан завезет которым до сих пор можно голосовать так как у них есть украинские паспорта. Или вы забыли что мусора, судьи, прокуроры, а так же вся местная власть будет от представителей РФ. Других там не будет, поверь. Представьте что Жопоблок к 20% еще прибавит 20%. В ВР даже могут сделать свое большинство. Или вы думаете зачем ***** впихивает даунбас в Украину обратно?
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13.12.2021 11:11 Ответить
Ну вот опять вы выдаете фантазии за факты) В последних президентских выборах участие принимали более 18 миллионов человек) Никто там не будет проводить выборы без нашего контроля... Покуда там раша войска, там не будет никаких выборов... Я не отрицаю, что ***** это хочет) Но только кто ему даст? И от минска мы не отказываемся... ***** даже первый пункт не выполнил, а мы уже говорим о 11-м))) И ***** не Донбасс пытается впихнуть в Украину, а Украину присоединить к Донбассу) И если вы не поняли, то никаких изменений по Донбассу в ближайшее время не будет... Ни мы, ни рашка на уступки не пойдем... Возможностей изменить это военным путем у рашки уже нет, у нас еще нет) Покуда патовая ситуация)
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13.12.2021 11:36 Ответить
Ах да))) Упустил один момент))) Зачем рашке кого то довозить?))) Когда она заморачивалась на эту тему))) Если у нее все будет под контролем, то они нарисуют средне-потолочные цифры, даже если на них никто не придет))) И это все прекрасно знают) Вот именно поэтому, покуда там раша войска, никаких выборов не будет) раша там уже проводила и референдумы, и выборы))) И? Даже сама раша их не признала)))
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13.12.2021 11:44 Ответить
Точно. И правда я забыл, что Рашке незачем заморачиваться каруселями и подвозом избирателей если она просто нарисует любые цифры и потребует от Украины их признать иначе будет крик что Украина нарушила минские договоренности, война и тд... И еще подсунет своих западных подпевал которые будут нас уговаривать признать то что хочет Рашка лишьбынебылавайны.
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13.12.2021 11:53 Ответить
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12.12.2021 23:51 Ответить
Интресная мысль в этой картинке .😀😀😀пока раша застряла мордой в Украине 😀😀
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12.12.2021 23:52 Ответить
Зіновій@FpfpDBcvSrP8yZQ



Найбільша в світовій історії піраміда впала:
Evergrande(зобов'язання 300 млрд дол., 2% ВВП) оголосила дефолт. Китайська економіка з боргом у розмірі 300% ВВП - під ударом , який можна порівняти за масштабами з банкрутством американського банку Lehman Brothers у 2008 році.
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12.12.2021 23:57 Ответить
национализируют да и все. ничего страшного не случится.
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13.12.2021 00:09 Ответить
Вы еще скажите что подача воды в Крым приблизит его освобождение .
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12.12.2021 23:53 Ответить
Це патова ситуація ,позиції сторін кардинально протилежні !!!)))
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12.12.2021 23:53 Ответить
Кум докушал огурец
И закончил с мукою:
"Оказался наш Отец
Не отцом, а *****.
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13.12.2021 00:03 Ответить
120%
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13.12.2021 00:32 Ответить
Сурков впарил этот минск и повелись как лошары очковтирательство ...
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13.12.2021 00:04 Ответить
Европа уже с Лукашеску досюсюкалась что теперь с Беларашки штурмуют польскую и Литовскую границы и вдоль границы летают росийские бомбардировщики с ядерными бомбами. Вы еще ***** Украину сдать? Думаете закормить медведя подкидывая ему по очереди своих друзей и он вас не тронет в конце?
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13.12.2021 00:05 Ответить
да пусть себе летают. мбр в шахтах или на подлодках тебя не стремают?
яо оружие сдерживания, а не наступательное.
вы бы лучше учились. доктрина взаимного гарантированного уничтожения.
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13.12.2021 00:12 Ответить
Криза на сході України? Цікава назва російської агресії.
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13.12.2021 00:06 Ответить
Дивина дивна! Про невиконання мінських домовленостей у період з 2015 по початок 2019 говорили лише у відношенні до московії... А зараз, десь з літа 2019-го, чомусь спливає назва нашої країни... Змінився "мінський договорня" (як казали московитсько-подоляковські) чи щось інше? Та й обміну вже більше 2 років немає...

То може причина не зовні? Бо зовні тільки все починає мінятися - зміна влади в Німеччині, Франції, США.... І не 2 з гаком роки тому... Зате які зміни всередині країни з весни 2019-го! Більшість тих, хто "ми всі преЗЕденти" перейшли в лігу "я за нєго нє галасавал!" Ну і, як метелики на світло, лізуть на чергову ляльку олігархів, підвищиючи рейтинг партії, якої не існує (як і було на початку 2019-го).

Треба на руків'я тих граблів, на які "мудрий нарід" знов хоче стати, сокиру приладити - щоб довбні помилялися лише раз - останній!
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13.12.2021 00:21 Ответить
"І є ще один шлях попереду. Це те, що президент США запропонував президенту Путіну, і я зробив те ж саме зі своїм російським колегою та іншими, це дипломатія. Росія та Україна багато років тому домовилися про те, що називається Мінськими угодами, спосіб розрядити кризу на сході України, повернути Україні кордон. Що ми хотіли б зараз бачити, це фактично виконання Росією своїх зобов'язань за цією угодою. Ми збираємося випробувати цю пропозицію разом з нашими європейськими союзниками та партнерами, і подивимося, як відреагує Росія", - розповів дипломат. Джерело: https://censor.net/ua/n3304804


Мінські угоди,це програш України.Будуть давити на Україну,щоб саме вона їх виконувала.
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13.12.2021 00:28 Ответить
Одностороннє виконання Україною МД-2 розрядить кризу?!
"Кризу" розрядить відхід Мордора за поребрик із Криму та Донбасу, плюс багатомільярдні компенсації за матеріальну та моральну шкоду.
Може, країни які гарантували безпеку Україні, в обмін на ядерний статус, піднімуть дупи і почнуть для початку хоча б через механізми ООН робити щось більш дієве для деокупації наших територій?
Підтримка є, але останні заяви від США про виконання МД-2 виглядають не дуже...
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13.12.2021 00:28 Ответить
я в цій інфі не прочитав про одностороннє виконання Україною... Навпаки, тут говориться про "ми хотіли б зараз бачити, це фактично виконання Росією своїх зобов'язань за цією угодою"(с)
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13.12.2021 00:44 Ответить
Мені не подобаються розмови лише про МД.
Україна укладала МД не для того щоб виконувати їх повністю, а для зупинення наступу орди та затягування часу, а тут ще бонус від роботи дипломатії у вигляді санкцій на Мордор...
Не можна розглядати окремо Крим та Донбас, а куди веде адміністрація США покаже час.
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13.12.2021 01:07 Ответить
нормальний президент країні потрібен, а не клоуни з кондитерами

8 років паразитів обслуговували, може ДОСИТЬ?
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13.12.2021 00:36 Ответить
ти вже нового Голобородька хоча би для себе вже знайшов? Назови ім'я!
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13.12.2021 00:46 Ответить
"Мы продолжаем укреплять оборону Украины"______и для этого заморозили поставки оружия на 200.000.000$
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13.12.2021 00:40 Ответить
якщо вони примушуватимуть касапів виконувати свою частину мінських протоколів - то це ще прийнятно. Не ідеально, але й і не катастрофічно. Тобто: так-сяк; а надалі - аби нам не поступатися своїми засадами незалежності.; зокрема, щоб нас не примушували виконувати т.зв. "формулу Штанмайєра" в хотєлках *****.
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13.12.2021 00:42 Ответить
То есть Крым они уже даже не вспоминают , лживые , трусливые ( союзники)
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13.12.2021 02:35 Ответить
С фюрером все ясно, самое главное вовремя вычислить и вычистить паршивых овец, которые только привносят хаос и деморализацию. Подобно как на Цензоре, но только с определением особей. Так они быстро уйдут. Вот Влащенко эволюционировала сразу же после продажи поцом билета на войну Ахметову. На ее передачах уже даже Бужанский смотрится анахронизмом
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13.12.2021 02:38 Ответить
я не хочу жить в одной стране с Донбассом. Там страшных людей воспитали за эти годы. Там детей на ненависти воспитывали. Видел видео, где боевик ребенку задает вопросы, а тот отвечает будет убивать бандеровцев или что то такое. Потом за кого они будут голосовать??? за медведчука??? что Медведчук, как Янукович получит большинство и станет президентом. Оно нам надо??? я против принятия Донбасса в состав Украины - это раковая опухоль, которая пустит метастазы и море зла придется вытерпеть. Пошли они нах и Донбасс и РФ. Пусть забирает их и сама плотит им пенсии и восстанавливает их. У Украины на них нет денег. Лучше тут поднимать пенсии и строить что-то. Земли у Украины дофига все ровно. Нужно население увеличивать. Нужно давать за каждого ребенка больше и больше людям субсидий и подарков делать, типа если семья сделает 15 детей, то получит здоровенный дом и государство будет покрывать их коммунальные услуги - это по сути будет детский дом целый. Украине нужно тут улучшаться! А в будущем лет, через 10 Путин уйдет на пенсию или сдохнет и Украина заберет свои земли, если они надо будут еще. Нужно в СМИ политикам это объяснить народу и провести референдум с вопросом, готовы мы принять Донбасс вообще в Украину??? я не хочу их принимать, даже если бы Путина не было. От них одни беды стране за всю историю. За кого они голосуют??? они все ненавидят все Украинское, это вообще не Украинцы, их завозили туда вагонами, а Украинцев в РФ выселяли. я вижу просто, что это будет происходить опять в стране и кого к власти они будут вести с Ахметовым - всяких бандитов-овощей. Да нахер оно надо??? Они там все с русскими паспортами уже. Пушилина в Раду изберут??? я свалю нахер со страны, если такую дич будут делать. И вообще большая часть Украины тупо возьмет уедет из страны. Одно быдло останется и наркоманы и зеки.
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13.12.2021 03:11 Ответить
тварь, там кровью залито украинских воинов все, а ты предлагаешь ***** все отдать, хоть и не любитель сталина, но методы стоит применить, паникеров и предателей к стенке.
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13.12.2021 06:06 Ответить
кровь будет литься бесконечно, если их не слить в паРашу. У Украине нету сил их сейчас забрать у РФ, а РФ не отдаст их. Так, что ты предлагаешь - эту возню и мясорубку продолжать бесконечно и убивать лучших людей нашей страны с самой достойной моралью, которые жизнь ставят на кон. я не хочу, чтобы они гибли. Мы проиграем битву, но мы выиграем войну! Я не говорю, что эта территория на всегда уйдет. Мы ее вернем, когда станем сильнее. Мы будем работать вместе с союзниками над развалом РФ и всем вернутся их исторические территории и Финляндии и Немцам и Японцам и т.д. Сейчас у нас нету сил это сделать. Читай Сунь Цзы - затяжная война истощает государство. Нам нужно сделать сильное государство, а с войной это сложнее сделать. Посмотри док фильм про Чингисхана. Он самый величайший завоеватель всех времен. Тактика у него была проста - если враг сильнее, то он от него убегал, а так, как они были кочевыми, то они на лошадях и спать могли, и они подходили к крепостям врага и видели, что враг плотно сидит и сильнее и они убегали, а враг в крепости посылал арию в след добить монголов и гонясь за ними по несколько суток истощались и монголы контратаковали и разбивали врага. Тоже самое и мы - во первых идет истощение из за затяжной войны, а во вторых нам нужно отступить, чтобы потом контратаковать. Пусть РФ в Казахстан вторгнется и мы будем помогать. А сейчас мы играем роль подсадной утки, как Афганистан по сути. И нас бьют, и за это против РФ ведут холодную войну и вводят санкции и т.п. Это унизительно для нашей нации быть грушей для битья! Нужно быть умнее. Нужно смотреть историю, как поступали разные государства в истории, когда на них РФ нападала. Германия слила территории свои и сказала будет строить на свободной территории сильную страну, также и Фины сделали и сейчас у них лучший в мире уровень жизни и благосостояние и Япония по сути также сделала, а Афганистан в затяжную войну влип и превратился в нищую страну с производством 95% от мирового героина. Так нам какой дорогой лучше пойти??? Афганистана или развитых стран???
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13.12.2021 12:44 Ответить
Да всё просто. И российским, и - некоторым - украинским олигархам нужна война. Просто из-за чудовищной экономической и финансовой ситуации. Поэтому война очень вероятна.
Для организаторов "нового мирового порядка" ( а на них работает администрация Байдена) такая война станет концом всего ковидного проекта. Не будет никакого "мирового правительства", которое в планах очень давно: ещё в 30-е годы один из Варбургов обещал создание такового.

Так что "выполнение минских" - последняя надежда на некрах ковидной афёры.
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13.12.2021 05:01 Ответить
спасибо пете за минск
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13.12.2021 05:39 Ответить
Блинкен ошибается.
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13.12.2021 05:54 Ответить
Рюссский Мир сдох не родившись Бакланы мавзолейные...ответтте на простой вопрос...,почему все к чему вы прикасаетесь получается Норд Ост и Беслан с Алеппо?
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13.12.2021 06:25 Ответить
Конституцию Украины читайте, а не будапешсткие, минские и нормандские форматы не имеющию силу Закона Украины...я тут тоже соглашение с китайцами сбацал...кинули на 10 тысч баксов.... Гитлер тоже согласился с Молотовым поделить Европу.....наделил что Ссср сдох,СНГ сдохлол,Варшавский Договор сдох,Югославия распалась...СЭВ распался...ОДКБ и Тайожный саюз Путлеру в дкпло всуньте вместо пропеллера к СТЕРХолету...
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13.12.2021 06:42 Ответить
Брешет. Минск - это вообще криминальная антиконституционная тема. Но важна только Конституция США, для банановых республик это лишнее....
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13.12.2021 06:47 Ответить
Леонид Данилыч большой брат Путлера порешал с кумом Ведмедчуком...Данилыч думал кинет Путлера как на Тузле... в кресле президента спит и видит Ведмедчука...,остальные все бандеровцы....даже Голобородька
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13.12.2021 07:32 Ответить
Американці не розібралися із Мінським форматом. Як ніяк 2 останні президенти України топили за нього. Хто з осудних американців може подумати, що 2 останні президенти могли бути зрадниками?
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13.12.2021 08:34 Ответить
Мінські угоди виконати неможливо бо в них є чітка привязка до дат і термінів. А саме 2015р.Не вдалось виконати навіть 1й пункт.Потрібно щоб ОБСЄ як уповноважена сторона надало звіт хто винуватий і створювати нову площадку.Був Мінськ1.Потім Мінськ2.Чому б не спробувати Гаагу?
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13.12.2021 09:05 Ответить
Минские соглашения для Украины - полная жопа!
Получается, Штаты устами Блинкена сливают Украину.
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15.12.2021 13:45 Ответить
 
 