Блинкен убежден, что Минские соглашения – способ разрядить кризис на востоке Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД "Большой семерки" в Ливерпуле согласовывал с европейскими союзниками совместные действия в ответ на усиление напряжения на украинско-российской границе.
Об этом он сообщил в интервью американскому каналу NBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Я здесь, в Ливерпуле, со странами "Большой семерки". Они все одинаково решительны в своем обязательстве противостоять российской агрессии, в идеале, сдержать и предотвратить ее. И мы также четко дали понять, что будут серьезные последствия, если Россия повторит "акты агрессии против Украины", - заявил Блинкен.
На вопрос ведущего программы, прислушается ли Путин к международному сообществу, Блинкен ответил: "Увидим в дни и недели впереди". Позже в разговоре он добавил: "Мы должны увидеть, что он (Путин. - Ред.) не только получил это сообщение, но и ответил на него".
"И есть еще один путь впереди. Это то, что президент США предложил президенту Путину, и я сделал то же самое со своим российским коллегой и другими, это дипломатия. Россия и Украина много лет назад договорились о том, что называется Минскими соглашениями, способ разрядить кризис на востоке Украины, вернуть Украине границу. Что мы хотели бы сейчас видеть, это фактически выполнение Россией своих обязательств по этому соглашению. Мы собираемся испытать это предложение вместе с нашими европейскими союзниками и партнерами и посмотрим, как отреагирует Россия", – рассказал дипломат.
Война в Украине, признал главный американский дипломат, это не только об Украине.
"Люди должны понять, что Украина важна и мы решительны в своей преданности ее суверенитету и территориальной целостности. Но здесь на кону поставлено нечто большее, это основные правила международной системы. Это правила, которые говорят, что одна страна не может изменить границы другой страны силой, одна страна не может диктовать другой стране свой выбор, свои решения во внешней политике, с кем она будет партнерами, одна страна не может осуществлять сферу влияния на другие. Это то, на что претендует Россия. И если мы оставим это безнаказанно, то вся система, которая обеспечивает стабильность и предотвращает войну, окажется под угрозой", - отметил госсекретарь США.
При этом Блинкен заверил, что США продолжают поддерживать Украину в ряде отраслей, в частности военной.
"Мы продолжаем укреплять оборону Украины, чтобы она могла лучше защищаться, если Россия совершит акты агрессии. Мы также рассматриваем, что НАТО могло бы сделать, в случае необходимости, чтобы лучше себя защитить".
В итоге госсекретарь добавил, что для разрешения конфликта значительно важнее дипломатия, диалог и деэскалация.
Пожалуйста, подождите...
А немцы вот не выпустили винтовки против беспилотников (хоть деньги уже уплачены).
И никакое бла, бла не помогло.
або РНБО прийме рішешшя, закон і видасть наказ (таємно)
1. Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання:
u1:st3" id="n12" name="n12">1) затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;
u1:st3" id="n13" name="n13">2) загальнодержавного значення;
Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі з предмета, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 3 цього Закону, є обов'язковими для розгляду і прийняття рішення у порядку, визначеному Конституцією та законами України.
это закон от 2021 года. так что придется таки принимать в парламенте. увы.
ну а решение РНБО и так не признает не один суд, даже самый ручной.
А мені показувати не потрібно. Ніколи КУ і закони керівництво не порушувало? Чи рішення судів завжди виконувало?
Заявлено пока что лишь одно: "И есть еще один путь впереди. Это то, что президент США предложил президенту Путину, и я сделал то же самое со своим российским коллегой и другими, это дипломатия. Россия и Украина много лет назад договорились о том, что называется Минскими соглашениями, способ разрядить кризис на востоке Украины, вернуть Украине границу. Что мы хотели бы сейчас видеть, это фактически выполнение Россией своих обязательств по этому соглашению.
Для пуйла любые действия в рамках "минска" с его стороны - это фактическое признание агрессии и прямого участия в войне, чего он тщательно избегал много лет. Ведь "их там нет", забыл ? И пока он не сдохнет, тут вряд ли что-то изменится. А для нас - "минск" это фактически капитуляция. Поэтому пуйло и добивается их одностороннего выполнения Украиной.
Кстати, что там насчет первых пунктов а именно возврата Украине Дебальцево, прекращения огня и обмен всех на всех? Большая обеспокоенность?)))
створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад
В минских договорняках есть пункт о предоставлении ОРДЛО автономии с самоопределением с кем и когда они хотят дружить и сотрудничать в економическом и политическом плане. Ето разве не республика? Называйте как хотите но ето уже не будет Украина.
Зміст домовленостей
Негайне припинення вогню в ОРДЛО, його виконання з 00:00 (київський час) 15 лютого 2015 року.
Відведення важкого озброєння обома сторонами на рівні відстані задля створення зони безпеки шириною мінімум 50 км один від одного для артилерійських систем калібром 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» і тактичних ракетних систем «Точка» («Точка У»):
Для українських військ: від фактичної лінії зіткнення;
Для збройних формувань ОРДЛО: від лінії зіткнення згідно з Мінським меморандумом від 19 вересня 2014 року.
Відведення вищепереліченого важкого озброєння має розпочатися не пізніше другого дня після припинення вогню і завершитися протягом 14 днів. Цьому процесу сприятиме ОБСЄ за підтримки Тристоронньої контактної групи.
Забезпечення моніторингу і верифікації режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння з боку ОБСЄ з першого дня відводу, із застосуванням всіх необхідних технічних засобів, включаючи супутники, БПЛА, радіолокаційні системи тощо.
У перший день після відводу початок діалогу про модальності проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства і Закону України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО» і про режим цих районів. Не пізніше 30 днів з дати підписання документу, прийняти постанову Верховної ради із зазначенням території, де поширюється особливий режим відповідно до Закону «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО» на основі лінії, встановленої в Мінському меморандумі від 19.09.2014[12].
Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в ОРДЛО.
Забезпечити звільнення і обмін всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу «всіх на всіх». Цей процес має бути завершений найпізніше на п'ятий день після відводу.
Забезпечити безпечний доступ, доставку, зберігання і розподіл гуманітарної допомоги нужденним на основі міжнародного механізму.
Визначення модальностей повного відновлення соціально-економічних зв'язків, включаючи соціальні перекази, такі як виплата пенсій та інші виплати (надходження і доходи, своєчасна оплата всіх комунальних рахунків, відновлення оподаткування в рамках правового поля України). У цих цілях Україна відновить управління сегментом своєї банківської системи в районах, де є конфлікт, і, можливо, буде створений міжнародний механізм для полегшення таких переказів.
Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на підставі Закону України та конституційна реформа) до кінця 2015 року за умови виконання пункту 11 - в консультаціях і за погодженням з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи.
Виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під спостереженням ОБСЄ. Роззброєння всіх незаконних груп.
Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року нової Конституції, яка передбачає ключовим елементом децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей відповідно до заходів, зазначеними в примітці, до кінця 2015 року.
На підставі Закону України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» питання, що стосуються місцевих виборів, будуть обговорюватися і узгоджуватися з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи. Вибори будуть проведені з дотриманням відповідних стандартів ОБСЄ при моніторингу з боку БДІПЛ ОБСЄ.
Інтенсифікувати діяльність Тристоронньої контактної групи, у тому числі шляхом створення робочих груп щодо виконання відповідних аспектів Мінських угод. Вони будуть відображати склад Тристоронньої контактної групи.
Примітка[ред. | ред. код]
Такі заходи відповідно до Закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей» включають наступне:
звільнення від покарання, переслідування і дискримінації осіб, пов'язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей;
право на мовне самовизначення;
участь органів місцевого самоврядування у призначенні голів органів прокуратури та судів в окремих районах Донецької і Луганської областей;
можливість для центральних органів виконавчої влади укладати з відповідними органами місцевого самоврядування угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей;
держава надає підтримку соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей;
сприяння з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва в окремих районах Донецької і Луганської областей з регіонами Російської Федерації;
створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського порядку в окремих районах Донецької і Луганської областей;
повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на дострокових виборах, призначених Верховною Радою України цим законом, не можуть бути достроково припинені.
"Ані в Києві, ані у Вашингтоні немає жодних натяків на те, щоб погодитися з російським трактуванням Мінських угод. Позиція у нас та наших союзників однозначна: спочатку припинення вогню, виведення окупаційних військ з Донбасу та передача Україні контролю над кордоном, а потім - вибори згідно з чинним українським законодавством. "(с)
Может быть еще компромисс насчет миротворцев НА ЭТОЙ территории для проведения выборов... ВСЕ...
Найбільша в світовій історії піраміда впала:
Evergrande(зобов'язання 300 млрд дол., 2% ВВП) оголосила дефолт. Китайська економіка з боргом у розмірі 300% ВВП - під ударом , який можна порівняти за масштабами з банкрутством американського банку Lehman Brothers у 2008 році.
И закончил с мукою:
"Оказался наш Отец
Не отцом, а *****.
яо оружие сдерживания, а не наступательное.
вы бы лучше учились. доктрина взаимного гарантированного уничтожения.
То може причина не зовні? Бо зовні тільки все починає мінятися - зміна влади в Німеччині, Франції, США.... І не 2 з гаком роки тому... Зате які зміни всередині країни з весни 2019-го! Більшість тих, хто "ми всі преЗЕденти" перейшли в лігу "я за нєго нє галасавал!" Ну і, як метелики на світло, лізуть на чергову ляльку олігархів, підвищиючи рейтинг партії, якої не існує (як і було на початку 2019-го).
Треба на руків'я тих граблів, на які "мудрий нарід" знов хоче стати, сокиру приладити - щоб довбні помилялися лише раз - останній!
Мінські угоди,це програш України.Будуть давити на Україну,щоб саме вона їх виконувала.
"Кризу" розрядить відхід Мордора за поребрик із Криму та Донбасу, плюс багатомільярдні компенсації за матеріальну та моральну шкоду.
Може, країни які гарантували безпеку Україні, в обмін на ядерний статус, піднімуть дупи і почнуть для початку хоча б через механізми ООН робити щось більш дієве для деокупації наших територій?
Підтримка є, але останні заяви від США про виконання МД-2 виглядають не дуже...
Україна укладала МД не для того щоб виконувати їх повністю, а для зупинення наступу орди та затягування часу, а тут ще бонус від роботи дипломатії у вигляді санкцій на Мордор...
Не можна розглядати окремо Крим та Донбас, а куди веде адміністрація США покаже час.
8 років паразитів обслуговували, може ДОСИТЬ?
Для организаторов "нового мирового порядка" ( а на них работает администрация Байдена) такая война станет концом всего ковидного проекта. Не будет никакого "мирового правительства", которое в планах очень давно: ещё в 30-е годы один из Варбургов обещал создание такового.
Так что "выполнение минских" - последняя надежда на некрах ковидной афёры.
Получается, Штаты устами Блинкена сливают Украину.