РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13203 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
1 632 58
олигарх (1016) Стефанчук Руслан (578) Закон об олигархах (119)

Мы не откажемся от начатой борьбы с олигархами, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мы не откажемся от начатой борьбы с олигархами, - Стефанчук

Украинские власти не намерены отказываться от уже проделанной работы, направленной на борьбу с олигархами.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Главное - мы не откажемся от тех шагов, которые мы начали предпринимать в борьбе с олигархами. Для нас очень важно, чтобы та система влияния на организацию государственной власти, существующая в Украине с 1996 года, была изменена, а деятельность лиц, признанных олигархами, и общение с ними становилось публичным", - сказал спикер парламента.

По словам Стефанчука, начиная с февраля 2022 года парламент "активно займется наработкой антитрастового законодательства, а также вопросами о политическом лоббизме, об особенностях финансирования политических партий, о монопольном положении, о медиа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Олигархам нужно договариваться с государством, а не наоборот, - Зеленский
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
эту шутку лучше всего оценил товарищ коломойский
показать весь комментарий
13.12.2021 10:30
+14
Опять свежий порошок подвезли??? Эко торкнуло!
показать весь комментарий
13.12.2021 10:30
+13
ти спікер, ВР, свиня. закони розглядай та приймай
ще одне рило хоче з чимось боротися.
з ЮЗІКОМ поборись, щоб граніт не крав.
показать весь комментарий
13.12.2021 10:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Війна бійців невидимого фронту триває...
показать весь комментарий
13.12.2021 10:29 Ответить
Вы их возглавите ,как нарик Гогашвилли борьбу с наркотиками ?
показать весь комментарий
13.12.2021 10:36 Ответить
показать весь комментарий
13.12.2021 10:39 Ответить
показать весь комментарий
13.12.2021 10:38 Ответить
Зєлєнскому і слугам не пояснили, що олігархи - це не пенсіонери, не інваліди, не отрмувачі субсидій на опалення і не дрібні бізнесмени. Тому і борються не з тими.
показать весь комментарий
13.12.2021 11:18 Ответить
О таки да такие как пнридурковатые Гогишвили наборятся там расстреливать борцов надо вместе с олигархами... а воно боров тот еще кловун несет ахинею...хотя и впрочем главная ахинея во власти это сам Вовочка...
показать весь комментарий
13.12.2021 11:25 Ответить
Тебя что, не покормили с утра?
показать весь комментарий
13.12.2021 10:30 Ответить
Опять свежий порошок подвезли??? Эко торкнуло!
показать весь комментарий
13.12.2021 10:30 Ответить
Відмовитись від того, що ще не починали.
показать весь комментарий
13.12.2021 10:30 Ответить
эту шутку лучше всего оценил товарищ коломойский
показать весь комментарий
13.12.2021 10:30 Ответить
Балабол. Аби язиком щось ляпати!
показать весь комментарий
13.12.2021 10:31 Ответить
Чому не сидить Колопомийський?Злодюга,який вкрав 5 мільярдів баксів.
показать весь комментарий
13.12.2021 10:32 Ответить
Кто ж его посадит Он же памятник
показать весь комментарий
13.12.2021 10:35 Ответить
Такую сумму он ворует каждый год
показать весь комментарий
13.12.2021 10:37 Ответить
Atlantic Council: ПриватБанк обвиняет экс-владельцев в отмывании $470 млрд
показать весь комментарий
13.12.2021 10:59 Ответить
ти спікер, ВР, свиня. закони розглядай та приймай
ще одне рило хоче з чимось боротися.
з ЮЗІКОМ поборись, щоб граніт не крав.
показать весь комментарий
13.12.2021 10:33 Ответить
показать весь комментарий
13.12.2021 10:33 Ответить
Знову Стефанчук старі анекдоти разказує і даже не смішно
показать весь комментарий
13.12.2021 10:34 Ответить
показать весь комментарий
13.12.2021 10:34 Ответить
борцун з олігархами

показать весь комментарий
13.12.2021 10:34 Ответить
а с агентами Кремля в своих рядах вы побороться не хотите ?
показать весь комментарий
13.12.2021 10:36 Ответить
Они там все агенты!
показать весь комментарий
13.12.2021 10:38 Ответить
ну хоть видимость борьбы создать . например агенты ГРУ против агентов ФСБ
показать весь комментарий
13.12.2021 10:40 Ответить
У це раніше треба було грати. Зараз агенти ГРУ вони також і ФСБ.
показать весь комментарий
13.12.2021 10:47 Ответить
А кто бороться то будет?? Гопники и наркоманы типа гогишвили???
показать весь комментарий
13.12.2021 10:36 Ответить
я відчуваю кожною клітинкою захист від олігархів, що ви забезпечуєте!
показать весь комментарий
13.12.2021 10:36 Ответить
розпочата боротьба з олігархами буде, коли з Бені стягнуть податковий борг, суми якого буквально на днях гуляли в інтернеті - 4 і 4,7 млрд.грн. от тоді вже можна буде щось говорити про розпочату боротьбу з олігархами.
показать весь комментарий
13.12.2021 10:36 Ответить
Игорь Валерьевич честный бизнесмен, он не олигарх! изыди! гадкий порохобот!
показать весь комментарий
13.12.2021 14:09 Ответить
Заседание Рады, как и обычно, началось с шутки.
показать весь комментарий
13.12.2021 10:36 Ответить
Как только закончит так сразу олигархов и пабдит. Стефанчук заканчивает строительство роскошного особняка в английском стиле под Киевом, в Белогородке.
показать весь комментарий
13.12.2021 10:37 Ответить
а кому щас легко?)
показать весь комментарий
13.12.2021 14:10 Ответить
Конечно не откажетесь. Отмажитесь.
показать весь комментарий
13.12.2021 10:38 Ответить
бджоли проти пасічника)))
показать весь комментарий
13.12.2021 10:39 Ответить
Мая́чення або маячі́ння (маячні́ іде́ї, маячня́, також ма́рення; лат. delirio) ― розлад мислення, що характеризується виникненням невідповідних реальності хворобливих уявлень, міркувань і висновків, яких хворий переконано дотримується й котрі не піддаються корекції.

(Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.)
показать весь комментарий
13.12.2021 10:39 Ответить

Мы не рабы!, Рабы не мы!
показать весь комментарий
13.12.2021 10:43 Ответить
Это смех только вызывает, борцы !!!
Бени Коломойскому 3 000 000 миллионов гривен простили суды на той недели (Зе команда молчит), Покупаем для олигархов электричество в Белорусии (у нас гора АЭС своих, тишина), закупки уголя на зиму провалили, специально для этого, ни кто не ответил за это !!!!! и так в любой сфере экономики..........
показать весь комментарий
13.12.2021 10:43 Ответить
неможливо відмовитися від того, що не існує.
показать весь комментарий
13.12.2021 10:44 Ответить
це все бла-бла-бла сьогоднішньої влади і показуха, на яку, зараз вже не купиших українців, да і не тільки.
показать весь комментарий
13.12.2021 10:46 Ответить
от вашей борьбы они только богаче становятся. борцуны херовы
как в анекдоте
"вань, может ну его нафик такие разборки"
показать весь комментарий
13.12.2021 10:46 Ответить
беги, дурак.. бо Зелю, возможно, грохнут (это уже удобно всем в Украине и даже хйлу), а ты с бандой будешь сидеть..
показать весь комментарий
13.12.2021 10:46 Ответить
показать весь комментарий
13.12.2021 10:46 Ответить
А коли перестануть "зелені" використовувати какаканал "1+1", який є влоасністю олігарха Бені і олігарха Медведчука?
показать весь комментарий
13.12.2021 10:48 Ответить
Ви не розумієте!!!- это друхое
показать весь комментарий
13.12.2021 11:05 Ответить
Це напевно один з найкращих методів боротьби з олігархами?
https://news.dtkt.ua/taxation/pdfo/73594?utm_source=tg_messenger&utm_medium=Tg&utm_campaign=news_09122021
показать весь комментарий
13.12.2021 10:50 Ответить
А на самом деле, дело не так в олигархах (хотя их влияние на процессы, конечно имеет значение). Но как по мне, то главная опасность для всего общества (и даже для олигархов), является та система безответственной бюрократии, которая создавалась в Украине на протяжении всех этих 30 лет. И пока большинство народа этого не поймет ... то мы обречены ходить по этому замкнутому кругу вечно ....
показать весь комментарий
13.12.2021 10:50 Ответить
Гогілашвілі люто підтримує цю думку!
показать весь комментарий
13.12.2021 10:51 Ответить

Суровые годы уходят
В борьбе с олигархами страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны

Но нету время рыдать, рыдать когда
Сменим мы кресла на сталь, на сталь труда
На все вопросы один дадим ответ
И никакого другого нет

Промчалися страшные грозы
Победа настанет кругом
Утрите суровые слезы
Пробитым в боях с олигархами рукавом
показать весь комментарий
13.12.2021 10:51 Ответить
За час який дегенерати ЗЕ при владі моє життя і життя моєї родини стало набагато гіршим. І не має ніяких перспектив щодо його покращення легальним чином. Тому я готуюсь до Майдану Лінчу а дочкам ця різанина і на фіг не потрібна. Для них лишається лише еміграція. Залишившись без дітей яким немає гідного місця в тотально корумпованій країні нам буде нічого втрачати. І щось мені підказує що помста може стати метою і сенсом мого життя...
показать весь комментарий
13.12.2021 10:51 Ответить
Рух Опору Капітуляції:
" Менш ніж за місяць Коломойському пробачили близько 10 млрд грн, які він мав заплатити до держбюджету.
У США було видано книгу "Американська клептократія", присвячену схемам відмивання грошей Коломойського та його зв'язкам з Зеленським. То чому американська еліта має довіряти Зеле?"
показать весь комментарий
13.12.2021 10:53 Ответить
невже я проспав..
показать весь комментарий
13.12.2021 10:55 Ответить
Боротьба з олігархами - це перш за все виконання Вічних Законів Державотворення по яким будується будь яка Держава в Світі + антимонопольне законодавство. Виконавши все це ми не будемо мати кримінально- олігархічної системи керування в Країні!
показать весь комментарий
13.12.2021 10:57 Ответить
розкажу як ці казли боряться і з чим Ви думаєте,, з бюджетом, *****...
заклали на цигарки додатковий акциз 20% +
а в бюджет заклали 3,5 м збитків від того що заклали цей акциз, ****.
НУ ОТ ЯК????
не конфісковують нелегальні виробництва, не закривають торгові точки, не садять ділків, які цим всім бадяжать, знаючи що нелегальний оборот перевищує 35% а ті хто працює легально, в жопі.
показать весь комментарий
13.12.2021 11:01 Ответить
Давай, Стефанчук, борись. Может, похудеешь.
показать весь комментарий
13.12.2021 11:01 Ответить
показать весь комментарий
13.12.2021 11:06 Ответить
не откажутся они... пора начинать бороться, а не не отказываться. что вы сделали? НИЧЕГО. все олигархи при своих, а некоторые даже в огромном плюсе. таков результат вашей работы!
показать весь комментарий
13.12.2021 11:24 Ответить
Забув мабуть ------- шо до останньої краплі крові !
показать весь комментарий
13.12.2021 12:04 Ответить
О,яя,онанизм это зеергут.
показать весь комментарий
13.12.2021 13:20 Ответить
 
 