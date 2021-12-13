Мы не откажемся от начатой борьбы с олигархами, - Стефанчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинские власти не намерены отказываться от уже проделанной работы, направленной на борьбу с олигархами.
Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Главное - мы не откажемся от тех шагов, которые мы начали предпринимать в борьбе с олигархами. Для нас очень важно, чтобы та система влияния на организацию государственной власти, существующая в Украине с 1996 года, была изменена, а деятельность лиц, признанных олигархами, и общение с ними становилось публичным", - сказал спикер парламента.
По словам Стефанчука, начиная с февраля 2022 года парламент "активно займется наработкой антитрастового законодательства, а также вопросами о политическом лоббизме, об особенностях финансирования политических партий, о монопольном положении, о медиа".
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ще одне рило хоче з чимось боротися.
з ЮЗІКОМ поборись, щоб граніт не крав.
(Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.)
Мы не рабы!, Рабы не мы!
Бени Коломойскому 3 000 000 миллионов гривен простили суды на той недели (Зе команда молчит), Покупаем для олигархов электричество в Белорусии (у нас гора АЭС своих, тишина), закупки уголя на зиму провалили, специально для этого, ни кто не ответил за это !!!!! и так в любой сфере экономики..........
как в анекдоте
"вань, может ну его нафик такие разборки"
https://news.dtkt.ua/taxation/pdfo/73594?utm_source=tg_messenger&utm_medium=Tg&utm_campaign=news_09122021
Суровые годы уходят
В борьбе с олигархами страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
Но нету время рыдать, рыдать когда
Сменим мы кресла на сталь, на сталь труда
На все вопросы один дадим ответ
И никакого другого нет
Промчалися страшные грозы
Победа настанет кругом
Утрите суровые слезы
Пробитым в боях с олигархами рукавом
" Менш ніж за місяць Коломойському пробачили близько 10 млрд грн, які він мав заплатити до держбюджету.
У США було видано книгу "Американська клептократія", присвячену схемам відмивання грошей Коломойського та його зв'язкам з Зеленським. То чому американська еліта має довіряти Зеле?"
заклали на цигарки додатковий акциз 20% +
а в бюджет заклали 3,5 м збитків від того що заклали цей акциз, ****.
НУ ОТ ЯК????
не конфісковують нелегальні виробництва, не закривають торгові точки, не садять ділків, які цим всім бадяжать, знаючи що нелегальний оборот перевищує 35% а ті хто працює легально, в жопі.