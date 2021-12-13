Мы не откажемся от начатой борьбы с олигархами, - Стефанчук

Украинские власти не намерены отказываться от уже проделанной работы, направленной на борьбу с олигархами.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Главное - мы не откажемся от тех шагов, которые мы начали предпринимать в борьбе с олигархами. Для нас очень важно, чтобы та система влияния на организацию государственной власти, существующая в Украине с 1996 года, была изменена, а деятельность лиц, признанных олигархами, и общение с ними становилось публичным", - сказал спикер парламента.

По словам Стефанчука, начиная с февраля 2022 года парламент "активно займется наработкой антитрастового законодательства, а также вопросами о политическом лоббизме, об особенностях финансирования политических партий, о монопольном положении, о медиа".

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