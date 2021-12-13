УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14191 відвідувач онлайн
Новини Політика України
1 632 58
олігарх (688) Стефанчук Руслан (654) Закон про олігархів (125)

Ми не відмовимося від розпочатої боротьби з олігархами, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ми не відмовимося від розпочатої боротьби з олігархами, - Стефанчук

Українська влада не має наміру відмовлятися від уже виконаної роботи, спрямованої на боротьбу з олігархами.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Головне - ми не відмовимося від тих кроків, які ми почали робити в боротьбі з олігархами. Для нас дуже важливо, щоб ту систему впливу на організацію державної влади, що існує в Україні з 1996 року, було змінено, а діяльність осіб, визнаних олігархами, та спілкування з ними ставали публічними", - сказав спікер парламенту.

За словами Стефанчука, починаючи з лютого 2022 року парламент "активно займеться напрацюванням антитрастового законодавства, а також питаннями про політичний лобізм, про особливості фінансування політичних партій, про монопольне становище, про медіа".

Також читайте: Олігархам треба домовлятися з державою, а не навпаки, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
эту шутку лучше всего оценил товарищ коломойский
показати весь коментар
13.12.2021 10:30
+14
Опять свежий порошок подвезли??? Эко торкнуло!
показати весь коментар
13.12.2021 10:30
+13
ти спікер, ВР, свиня. закони розглядай та приймай
ще одне рило хоче з чимось боротися.
з ЮЗІКОМ поборись, щоб граніт не крав.
показати весь коментар
13.12.2021 10:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Війна бійців невидимого фронту триває...
показати весь коментар
13.12.2021 10:29 Відповісти
Вы их возглавите ,как нарик Гогашвилли борьбу с наркотиками ?
показати весь коментар
13.12.2021 10:36 Відповісти
показати весь коментар
13.12.2021 10:39 Відповісти
показати весь коментар
13.12.2021 10:38 Відповісти
Зєлєнскому і слугам не пояснили, що олігархи - це не пенсіонери, не інваліди, не отрмувачі субсидій на опалення і не дрібні бізнесмени. Тому і борються не з тими.
показати весь коментар
13.12.2021 11:18 Відповісти
О таки да такие как пнридурковатые Гогишвили наборятся там расстреливать борцов надо вместе с олигархами... а воно боров тот еще кловун несет ахинею...хотя и впрочем главная ахинея во власти это сам Вовочка...
показати весь коментар
13.12.2021 11:25 Відповісти
Тебя что, не покормили с утра?
показати весь коментар
13.12.2021 10:30 Відповісти
Опять свежий порошок подвезли??? Эко торкнуло!
показати весь коментар
13.12.2021 10:30 Відповісти
Відмовитись від того, що ще не починали.
показати весь коментар
13.12.2021 10:30 Відповісти
эту шутку лучше всего оценил товарищ коломойский
показати весь коментар
13.12.2021 10:30 Відповісти
Балабол. Аби язиком щось ляпати!
показати весь коментар
13.12.2021 10:31 Відповісти
Чому не сидить Колопомийський?Злодюга,який вкрав 5 мільярдів баксів.
показати весь коментар
13.12.2021 10:32 Відповісти
Кто ж его посадит Он же памятник
показати весь коментар
13.12.2021 10:35 Відповісти
Такую сумму он ворует каждый год
показати весь коментар
13.12.2021 10:37 Відповісти
Atlantic Council: ПриватБанк обвиняет экс-владельцев в отмывании $470 млрд
показати весь коментар
13.12.2021 10:59 Відповісти
ти спікер, ВР, свиня. закони розглядай та приймай
ще одне рило хоче з чимось боротися.
з ЮЗІКОМ поборись, щоб граніт не крав.
показати весь коментар
13.12.2021 10:33 Відповісти
показати весь коментар
13.12.2021 10:33 Відповісти
Знову Стефанчук старі анекдоти разказує і даже не смішно
показати весь коментар
13.12.2021 10:34 Відповісти
показати весь коментар
13.12.2021 10:34 Відповісти
борцун з олігархами

показати весь коментар
13.12.2021 10:34 Відповісти
а с агентами Кремля в своих рядах вы побороться не хотите ?
показати весь коментар
13.12.2021 10:36 Відповісти
Они там все агенты!
показати весь коментар
13.12.2021 10:38 Відповісти
ну хоть видимость борьбы создать . например агенты ГРУ против агентов ФСБ
показати весь коментар
13.12.2021 10:40 Відповісти
У це раніше треба було грати. Зараз агенти ГРУ вони також і ФСБ.
показати весь коментар
13.12.2021 10:47 Відповісти
А кто бороться то будет?? Гопники и наркоманы типа гогишвили???
показати весь коментар
13.12.2021 10:36 Відповісти
я відчуваю кожною клітинкою захист від олігархів, що ви забезпечуєте!
показати весь коментар
13.12.2021 10:36 Відповісти
розпочата боротьба з олігархами буде, коли з Бені стягнуть податковий борг, суми якого буквально на днях гуляли в інтернеті - 4 і 4,7 млрд.грн. от тоді вже можна буде щось говорити про розпочату боротьбу з олігархами.
показати весь коментар
13.12.2021 10:36 Відповісти
Игорь Валерьевич честный бизнесмен, он не олигарх! изыди! гадкий порохобот!
показати весь коментар
13.12.2021 14:09 Відповісти
Заседание Рады, как и обычно, началось с шутки.
показати весь коментар
13.12.2021 10:36 Відповісти
Как только закончит так сразу олигархов и пабдит. Стефанчук заканчивает строительство роскошного особняка в английском стиле под Киевом, в Белогородке.
показати весь коментар
13.12.2021 10:37 Відповісти
а кому щас легко?)
показати весь коментар
13.12.2021 14:10 Відповісти
Конечно не откажетесь. Отмажитесь.
показати весь коментар
13.12.2021 10:38 Відповісти
бджоли проти пасічника)))
показати весь коментар
13.12.2021 10:39 Відповісти
Мая́чення або маячі́ння (маячні́ іде́ї, маячня́, також ма́рення; лат. delirio) ― розлад мислення, що характеризується виникненням невідповідних реальності хворобливих уявлень, міркувань і висновків, яких хворий переконано дотримується й котрі не піддаються корекції.

(Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.)
показати весь коментар
13.12.2021 10:39 Відповісти

Мы не рабы!, Рабы не мы!
показати весь коментар
13.12.2021 10:43 Відповісти
Это смех только вызывает, борцы !!!
Бени Коломойскому 3 000 000 миллионов гривен простили суды на той недели (Зе команда молчит), Покупаем для олигархов электричество в Белорусии (у нас гора АЭС своих, тишина), закупки уголя на зиму провалили, специально для этого, ни кто не ответил за это !!!!! и так в любой сфере экономики..........
показати весь коментар
13.12.2021 10:43 Відповісти
неможливо відмовитися від того, що не існує.
показати весь коментар
13.12.2021 10:44 Відповісти
це все бла-бла-бла сьогоднішньої влади і показуха, на яку, зараз вже не купиших українців, да і не тільки.
показати весь коментар
13.12.2021 10:46 Відповісти
от вашей борьбы они только богаче становятся. борцуны херовы
как в анекдоте
"вань, может ну его нафик такие разборки"
показати весь коментар
13.12.2021 10:46 Відповісти
беги, дурак.. бо Зелю, возможно, грохнут (это уже удобно всем в Украине и даже хйлу), а ты с бандой будешь сидеть..
показати весь коментар
13.12.2021 10:46 Відповісти
показати весь коментар
13.12.2021 10:46 Відповісти
А коли перестануть "зелені" використовувати какаканал "1+1", який є влоасністю олігарха Бені і олігарха Медведчука?
показати весь коментар
13.12.2021 10:48 Відповісти
Ви не розумієте!!!- это друхое
показати весь коментар
13.12.2021 11:05 Відповісти
Це напевно один з найкращих методів боротьби з олігархами?
https://news.dtkt.ua/taxation/pdfo/73594?utm_source=tg_messenger&utm_medium=Tg&utm_campaign=news_09122021
показати весь коментар
13.12.2021 10:50 Відповісти
А на самом деле, дело не так в олигархах (хотя их влияние на процессы, конечно имеет значение). Но как по мне, то главная опасность для всего общества (и даже для олигархов), является та система безответственной бюрократии, которая создавалась в Украине на протяжении всех этих 30 лет. И пока большинство народа этого не поймет ... то мы обречены ходить по этому замкнутому кругу вечно ....
показати весь коментар
13.12.2021 10:50 Відповісти
Гогілашвілі люто підтримує цю думку!
показати весь коментар
13.12.2021 10:51 Відповісти

Суровые годы уходят
В борьбе с олигархами страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны

Но нету время рыдать, рыдать когда
Сменим мы кресла на сталь, на сталь труда
На все вопросы один дадим ответ
И никакого другого нет

Промчалися страшные грозы
Победа настанет кругом
Утрите суровые слезы
Пробитым в боях с олигархами рукавом
показати весь коментар
13.12.2021 10:51 Відповісти
За час який дегенерати ЗЕ при владі моє життя і життя моєї родини стало набагато гіршим. І не має ніяких перспектив щодо його покращення легальним чином. Тому я готуюсь до Майдану Лінчу а дочкам ця різанина і на фіг не потрібна. Для них лишається лише еміграція. Залишившись без дітей яким немає гідного місця в тотально корумпованій країні нам буде нічого втрачати. І щось мені підказує що помста може стати метою і сенсом мого життя...
показати весь коментар
13.12.2021 10:51 Відповісти
Рух Опору Капітуляції:
" Менш ніж за місяць Коломойському пробачили близько 10 млрд грн, які він мав заплатити до держбюджету.
У США було видано книгу "Американська клептократія", присвячену схемам відмивання грошей Коломойського та його зв'язкам з Зеленським. То чому американська еліта має довіряти Зеле?"
показати весь коментар
13.12.2021 10:53 Відповісти
невже я проспав..
показати весь коментар
13.12.2021 10:55 Відповісти
Боротьба з олігархами - це перш за все виконання Вічних Законів Державотворення по яким будується будь яка Держава в Світі + антимонопольне законодавство. Виконавши все це ми не будемо мати кримінально- олігархічної системи керування в Країні!
показати весь коментар
13.12.2021 10:57 Відповісти
розкажу як ці казли боряться і з чим Ви думаєте,, з бюджетом, *****...
заклали на цигарки додатковий акциз 20% +
а в бюджет заклали 3,5 м збитків від того що заклали цей акциз, ****.
НУ ОТ ЯК????
не конфісковують нелегальні виробництва, не закривають торгові точки, не садять ділків, які цим всім бадяжать, знаючи що нелегальний оборот перевищує 35% а ті хто працює легально, в жопі.
показати весь коментар
13.12.2021 11:01 Відповісти
Давай, Стефанчук, борись. Может, похудеешь.
показати весь коментар
13.12.2021 11:01 Відповісти
показати весь коментар
13.12.2021 11:06 Відповісти
не откажутся они... пора начинать бороться, а не не отказываться. что вы сделали? НИЧЕГО. все олигархи при своих, а некоторые даже в огромном плюсе. таков результат вашей работы!
показати весь коментар
13.12.2021 11:24 Відповісти
Забув мабуть ------- шо до останньої краплі крові !
показати весь коментар
13.12.2021 12:04 Відповісти
О,яя,онанизм это зеергут.
показати весь коментар
13.12.2021 13:20 Відповісти
 
 