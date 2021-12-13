Ми не відмовимося від розпочатої боротьби з олігархами, - Стефанчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Українська влада не має наміру відмовлятися від уже виконаної роботи, спрямованої на боротьбу з олігархами.
Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Головне - ми не відмовимося від тих кроків, які ми почали робити в боротьбі з олігархами. Для нас дуже важливо, щоб ту систему впливу на організацію державної влади, що існує в Україні з 1996 року, було змінено, а діяльність осіб, визнаних олігархами, та спілкування з ними ставали публічними", - сказав спікер парламенту.
За словами Стефанчука, починаючи з лютого 2022 року парламент "активно займеться напрацюванням антитрастового законодавства, а також питаннями про політичний лобізм, про особливості фінансування політичних партій, про монопольне становище, про медіа".
Будь ласка, зачекайте...
ще одне рило хоче з чимось боротися.
з ЮЗІКОМ поборись, щоб граніт не крав.
(Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.)
Мы не рабы!, Рабы не мы!
Бени Коломойскому 3 000 000 миллионов гривен простили суды на той недели (Зе команда молчит), Покупаем для олигархов электричество в Белорусии (у нас гора АЭС своих, тишина), закупки уголя на зиму провалили, специально для этого, ни кто не ответил за это !!!!! и так в любой сфере экономики..........
как в анекдоте
"вань, может ну его нафик такие разборки"
https://news.dtkt.ua/taxation/pdfo/73594?utm_source=tg_messenger&utm_medium=Tg&utm_campaign=news_09122021
Суровые годы уходят
В борьбе с олигархами страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
Но нету время рыдать, рыдать когда
Сменим мы кресла на сталь, на сталь труда
На все вопросы один дадим ответ
И никакого другого нет
Промчалися страшные грозы
Победа настанет кругом
Утрите суровые слезы
Пробитым в боях с олигархами рукавом
" Менш ніж за місяць Коломойському пробачили близько 10 млрд грн, які він мав заплатити до держбюджету.
У США було видано книгу "Американська клептократія", присвячену схемам відмивання грошей Коломойського та його зв'язкам з Зеленським. То чому американська еліта має довіряти Зеле?"
заклали на цигарки додатковий акциз 20% +
а в бюджет заклали 3,5 м збитків від того що заклали цей акциз, ****.
НУ ОТ ЯК????
не конфісковують нелегальні виробництва, не закривають торгові точки, не садять ділків, які цим всім бадяжать, знаючи що нелегальний оборот перевищує 35% а ті хто працює легально, в жопі.