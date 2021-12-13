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Рада может предусмотреть дополнительные деньги на перевооружение, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада может предусмотреть дополнительные деньги на перевооружение, - Стефанчук

Верховная Рада может предусмотреть дополнительные расходы по перевооружению украинской армии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил глава парламента Руслан Стефанчук.

"Если министр Резников видит, что есть реальная дополнительная потребность на перевооружение, чтобы оно соответствовало утвержденной стратегии об обороне Украины, очень важно сформировать эти бюджетные предложения, учитывая, что мы приняли законопроект №5600, и дополнительные поступления в бюджет будут. К тому же, учитывая, что мы можем получить от наших потенциальных партнеров, в частности, Британия миллиард фунтов выделит (на реализацию торговых и инвестиционных проектов в Украине. - ред.), и Соединенные Штаты предусмотрели в своем бюджете программу поддержки", - пояснил спикер Рады.

По его словам, "надо просто сесть и сосчитать, сколько нужно - и тогда Верховная Рада может проголосовать изменения в госбюджет, если соответствующие предложения будут сбалансированы, понятны, и для этого есть основания".

"Бывало и так, и здесь я хочу не г-на Резникова покритиковать, а его предшественников, что выделялось финансирование, а в конце года мы видели определенную сумму неиспользованных средств, которые просто сгорали. То есть имеющиеся поступления должны рационально расписываться и осваиваться до конца текущего года", – добавил Стефанчук.

В то же время спикер отметил, что во время подготовки госбюджета-2022 никто из министров не обращался с тем, что "на их направление заложено мало средств".

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Топ комментарии
+6
Не може-а повинна, й не передбачити а саме надати...
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13.12.2021 11:13
+6
А нельзя было 9 лярдов которые выделили вакциировавшимся направить на оборонку? Я думаю большинство адекватных согласились бы чтобы его тысячу которую власть выделила на поход в клуб и рыгаловку лучше бы выделила нашим солдатам сидящим в окопах.
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13.12.2021 11:14
+5
На восьмом году войны.Даже нет слов, чтобы ответить этому борову.
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13.12.2021 11:12
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На восьмом году войны.Даже нет слов, чтобы ответить этому борову.
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13.12.2021 11:12 Ответить
Не може-а повинна, й не передбачити а саме надати...
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13.12.2021 11:13 Ответить
А нельзя было 9 лярдов которые выделили вакциировавшимся направить на оборонку? Я думаю большинство адекватных согласились бы чтобы его тысячу которую власть выделила на поход в клуб и рыгаловку лучше бы выделила нашим солдатам сидящим в окопах.
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13.12.2021 11:14 Ответить
На армии тяжело воровать. Там всякие наблюдательные советы и пристальное внимание. Выделяют туда, где легко присвоить бабки себе любимым. Принцип зеленой пошести и их бородатого папы неизменен.

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13.12.2021 11:20 Ответить
Эти сложности воровать у армии бюджетные деньги он зеленые одолели с легкостью. Некоторые неудобства у них с иностранной финансовой помощью, но и тут они стремяться стать " мастерами спорта".
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13.12.2021 11:42 Ответить
На святе замахнувся - на концерти 95 кварталу
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13.12.2021 11:21 Ответить
МОЖЕ А може й ні. Вони вже не обіСцянками годуют, а ймовірністю.
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13.12.2021 11:17 Ответить
Ну да, армия подождет. Могут дать, а могут и не дать. Это же не воровать на "большой афере". Туда деньги всегда находятся. Только неделю назад снова выделили на распил очередные 19 миллиардов. Для зеленой пошести это важнее армии и обороны страны.
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13.12.2021 11:17 Ответить
Гроші додаткові то добре , ну хто вам мішав витрачати гроші ті що виділялися кожний рік на армію ?
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13.12.2021 11:20 Ответить
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13.12.2021 11:24 Ответить
во время войны на Армию ? ну не стоит . есть же масса других интересных вариантов потратить бюджет . спортивные площадки например или еще один . второй миллиард деревьев посадить
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13.12.2021 11:24 Ответить
Институт им. президента построить, электронную таможню замутить, накопительную пенсию в не госфондах собирать. И это только то что уже запущено
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13.12.2021 12:15 Ответить
> "надо просто...

ага, видели уже как все просто
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13.12.2021 11:24 Ответить
на 8 му році війни ти, казліна морда тільки можеш передбачити гроші на озброєння?
фактично їх нема і фактично вони ще не передбачені?
а чому на КРАДІВНИЦТВІ все чітко, та працює як швейцарський годинник?
чому там завжди все є і навіть те що НЕ ПЕРЕДБАЧАЛОСЬ????
приклад. ковідні гроші, які вже закатали в асфальт.
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13.12.2021 11:26 Ответить
Высокоточное оружие. И дело с концом
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13.12.2021 11:27 Ответить
НИКТО ИЗ МИНИСТРОВ НЕ ОБРАЩАЛСЯ....ПЕРВОЕ СЕБЕ НА РАСПИЛ ХВАТИТ -ПОТОМУ И НЕ ОБРАЩАЛСЯ А ВТОРОЕ -ОНИ ЧТО САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ФИГУРЫ?????ИЛИ ЗА НИМИ КТО ТО СТОИТ??? ЭТО ПОПКИ ДУРАЧКИ КОЗЛЫ ОТПУЩЕНИЯ В ПОЛНОМ ПОНИМАНИИ ...БЕССЛОВЕСНЫЕ БЕСХРЕБЕТНЫЕ ТВАРИ..
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13.12.2021 11:33 Ответить
Ждём повышения военного налога для обывателя. Больше взять денег не откуда. Всё уже распланировано и утверждено. А армия подождёт. Он ***** абещал ненападать. ЗЕпадлюки
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13.12.2021 12:12 Ответить
Так в чому ж справа! Хоча б з "вовиної тищі" виділіть, всерівно більша частина з неї "зкомуніздиться".
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13.12.2021 14:11 Ответить
 
 