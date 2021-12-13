Рада може передбачити додаткові гроші на переозброєння, - Стефанчук
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Верховна Рада може передбачити додаткові видатки на переозброєння української армії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.
"Якщо міністр Резніков бачить, що є реальна додаткова потреба на переозброєння, щоб воно відповідало затвердженій стратегії про оборону України, то дуже важливо сформувати ці бюджетні пропозиції, враховуючи, що ми ухвалили законопроект №5600, і додаткові надходження до бюджету будуть. До того ж, враховуючи те, що ми можемо отримати від наших потенційних партнерів, зокрема, Британія мільярд фунтів виділить (на реалізацію торговельних та інвестиційних проектів в Україні. - ред.), і Сполучені Штати передбачили у своєму бюджеті програму підтримки", - пояснив спікер Ради.
За його словами, "треба просто сісти й порахувати, скільки треба - і тоді Верховна Рада може проголосувати зміни до держбюджету, якщо відповідні пропозиції будуть збалансовані, зрозумілі, і для цього є підстави".
"Бувало й так, і тут я хочу не пана Резнікова покритикувати, а його попередників, що виділялося фінансування, а наприкінці року ми бачили певну суму невикористаних коштів, які просто згорали. Тобто наявні надходження мають раціонально розписуватися і освоюватися до кінця поточного року", - додав Стефанчук.
Водночас спікер зазначив, що під час підготовки держбюджету-2022 ніхто з міністрів не звертався з тим, що "на їхній напрям закладено мало коштів".
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ага, видели уже как все просто
фактично їх нема і фактично вони ще не передбачені?
а чому на КРАДІВНИЦТВІ все чітко, та працює як швейцарський годинник?
чому там завжди все є і навіть те що НЕ ПЕРЕДБАЧАЛОСЬ????
приклад. ковідні гроші, які вже закатали в асфальт.