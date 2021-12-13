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Рада може передбачити додаткові гроші на переозброєння, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада може передбачити додаткові гроші на переозброєння, - Стефанчук

Верховна Рада може передбачити додаткові видатки на переозброєння української армії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

"Якщо міністр Резніков бачить, що є реальна додаткова потреба на переозброєння, щоб воно відповідало затвердженій стратегії про оборону України, то дуже важливо сформувати ці бюджетні пропозиції, враховуючи, що ми ухвалили законопроект №5600, і додаткові надходження до бюджету будуть. До того ж, враховуючи те, що ми можемо отримати від наших потенційних партнерів, зокрема, Британія мільярд фунтів виділить (на реалізацію торговельних та інвестиційних проектів в Україні. - ред.), і Сполучені Штати передбачили у своєму бюджеті програму підтримки", - пояснив спікер Ради.

За його словами, "треба просто сісти й порахувати, скільки треба - і тоді Верховна Рада може проголосувати зміни до держбюджету, якщо відповідні пропозиції будуть збалансовані, зрозумілі, і для цього є підстави".

"Бувало й так, і тут я хочу не пана Резнікова покритикувати, а його попередників, що виділялося фінансування, а наприкінці року ми бачили певну суму невикористаних коштів, які просто згорали. Тобто наявні надходження мають раціонально розписуватися і освоюватися до кінця поточного року", - додав Стефанчук.

Водночас спікер зазначив, що під час підготовки держбюджету-2022 ніхто з міністрів не звертався з тим, що "на їхній напрям закладено мало коштів".

Також читайте: Ми не відмовимося від розпочатої боротьби з олігархами, - Стефанчук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Не може-а повинна, й не передбачити а саме надати...
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13.12.2021 11:13
+6
А нельзя было 9 лярдов которые выделили вакциировавшимся направить на оборонку? Я думаю большинство адекватных согласились бы чтобы его тысячу которую власть выделила на поход в клуб и рыгаловку лучше бы выделила нашим солдатам сидящим в окопах.
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13.12.2021 11:14
+5
На восьмом году войны.Даже нет слов, чтобы ответить этому борову.
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13.12.2021 11:12
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На восьмом году войны.Даже нет слов, чтобы ответить этому борову.
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13.12.2021 11:12 Відповісти
Не може-а повинна, й не передбачити а саме надати...
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13.12.2021 11:13 Відповісти
А нельзя было 9 лярдов которые выделили вакциировавшимся направить на оборонку? Я думаю большинство адекватных согласились бы чтобы его тысячу которую власть выделила на поход в клуб и рыгаловку лучше бы выделила нашим солдатам сидящим в окопах.
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13.12.2021 11:14 Відповісти
На армии тяжело воровать. Там всякие наблюдательные советы и пристальное внимание. Выделяют туда, где легко присвоить бабки себе любимым. Принцип зеленой пошести и их бородатого папы неизменен.

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13.12.2021 11:20 Відповісти
Эти сложности воровать у армии бюджетные деньги он зеленые одолели с легкостью. Некоторые неудобства у них с иностранной финансовой помощью, но и тут они стремяться стать " мастерами спорта".
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13.12.2021 11:42 Відповісти
На святе замахнувся - на концерти 95 кварталу
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13.12.2021 11:21 Відповісти
МОЖЕ А може й ні. Вони вже не обіСцянками годуют, а ймовірністю.
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13.12.2021 11:17 Відповісти
Ну да, армия подождет. Могут дать, а могут и не дать. Это же не воровать на "большой афере". Туда деньги всегда находятся. Только неделю назад снова выделили на распил очередные 19 миллиардов. Для зеленой пошести это важнее армии и обороны страны.
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13.12.2021 11:17 Відповісти
Гроші додаткові то добре , ну хто вам мішав витрачати гроші ті що виділялися кожний рік на армію ?
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13.12.2021 11:20 Відповісти
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13.12.2021 11:24 Відповісти
во время войны на Армию ? ну не стоит . есть же масса других интересных вариантов потратить бюджет . спортивные площадки например или еще один . второй миллиард деревьев посадить
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13.12.2021 11:24 Відповісти
Институт им. президента построить, электронную таможню замутить, накопительную пенсию в не госфондах собирать. И это только то что уже запущено
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13.12.2021 12:15 Відповісти
> "надо просто...

ага, видели уже как все просто
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13.12.2021 11:24 Відповісти
на 8 му році війни ти, казліна морда тільки можеш передбачити гроші на озброєння?
фактично їх нема і фактично вони ще не передбачені?
а чому на КРАДІВНИЦТВІ все чітко, та працює як швейцарський годинник?
чому там завжди все є і навіть те що НЕ ПЕРЕДБАЧАЛОСЬ????
приклад. ковідні гроші, які вже закатали в асфальт.
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13.12.2021 11:26 Відповісти
Высокоточное оружие. И дело с концом
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13.12.2021 11:27 Відповісти
НИКТО ИЗ МИНИСТРОВ НЕ ОБРАЩАЛСЯ....ПЕРВОЕ СЕБЕ НА РАСПИЛ ХВАТИТ -ПОТОМУ И НЕ ОБРАЩАЛСЯ А ВТОРОЕ -ОНИ ЧТО САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ФИГУРЫ?????ИЛИ ЗА НИМИ КТО ТО СТОИТ??? ЭТО ПОПКИ ДУРАЧКИ КОЗЛЫ ОТПУЩЕНИЯ В ПОЛНОМ ПОНИМАНИИ ...БЕССЛОВЕСНЫЕ БЕСХРЕБЕТНЫЕ ТВАРИ..
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13.12.2021 11:33 Відповісти
Ждём повышения военного налога для обывателя. Больше взять денег не откуда. Всё уже распланировано и утверждено. А армия подождёт. Он ***** абещал ненападать. ЗЕпадлюки
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13.12.2021 12:12 Відповісти
Так в чому ж справа! Хоча б з "вовиної тищі" виділіть, всерівно більша частина з неї "зкомуніздиться".
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13.12.2021 14:11 Відповісти
 
 