Рада в пятницу заслушает Шмыгаля

В пятницу народные депутаты заслушают на Часе вопросов правительству премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Такое решение, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, было принято на Согласительном Совете в понедельник.

Присутствующие на согласительном совете руководители фракций и групп единогласно поддержали данное предложение.

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