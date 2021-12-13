Рада в пятницу заслушает Шмыгаля
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В пятницу народные депутаты заслушают на Часе вопросов правительству премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Такое решение, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, было принято на Согласительном Совете в понедельник.
Присутствующие на согласительном совете руководители фракций и групп единогласно поддержали данное предложение.
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2 ч. ·
У клоунов последняя сессионная неделя в году.
И это радует. Чем реже они собираются - тем меньше вреда для страны…
Завтра будем слушать Шмыгаля.
Строим дороги .делаем реформы .
И все