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Новости Политика Украины
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Рада в пятницу заслушает Шмыгаля

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада в пятницу заслушает Шмыгаля

В пятницу народные депутаты заслушают на Часе вопросов правительству премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Такое решение, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, было принято на Согласительном Совете в понедельник.

Присутствующие на согласительном совете руководители фракций и групп единогласно поддержали данное предложение.

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Що таке цікаве повідає ця лялька ,що ЦН вдруге за годину анонсує його виступ ???)))
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13.12.2021 12:22 Ответить
* Дай мильён! Дай мне мильён! Дай мне один мильён!... Дай мильён!... клянчил Паниковский (с)
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13.12.2021 12:52 Ответить
Премьер должен объявить нового эксклюзивного поставщика товару для ОП вместо уволенного гогинарколашвили....
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13.12.2021 12:23 Ответить
Мабуть почуємо продовження казки про майбутні звершення !!!)))
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13.12.2021 12:24 Ответить
Дмитрий Корнейчук с Dmitriy Korneychuk.

2 ч. ·



У клоунов последняя сессионная неделя в году.

И это радует. Чем реже они собираются - тем меньше вреда для страны…
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13.12.2021 12:25 Ответить
Шморгаль розповість про майбутні пабєди.
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13.12.2021 12:28 Ответить
Аудиокниги со сказками можно и в Ютубе послушать.
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13.12.2021 12:28 Ответить
Ой-ля-ля,ой-ля-ля
Завтра будем слушать Шмыгаля.
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13.12.2021 12:47 Ответить
Пісеньку "Птица счастья завтрешнего дня" !!!)))
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13.12.2021 12:52 Ответить
Доклад типа:
Строим дороги .делаем реформы .
И все
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13.12.2021 12:55 Ответить
 
 