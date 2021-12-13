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Новини Політика України
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ВР (11728) Денис Шмигаль (2695)

Рада в п'ятницю заслухає Шмигаля

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада в п'ятницю заслухає Шмигаля

У п’ятницю народні депутаті заслухають на Годині запитань до уряду прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Таке рішення, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, було прийнято на Погоджувальній Раді в понеділок.

Присутні на Погоджувальній Раді керівники фракцій і груп одноголосно підтримали дану пропозицію.

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Що таке цікаве повідає ця лялька ,що ЦН вдруге за годину анонсує його виступ ???)))
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13.12.2021 12:22 Відповісти
* Дай мильён! Дай мне мильён! Дай мне один мильён!... Дай мильён!... клянчил Паниковский (с)
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13.12.2021 12:52 Відповісти
Премьер должен объявить нового эксклюзивного поставщика товару для ОП вместо уволенного гогинарколашвили....
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13.12.2021 12:23 Відповісти
Мабуть почуємо продовження казки про майбутні звершення !!!)))
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13.12.2021 12:24 Відповісти
Дмитрий Корнейчук с Dmitriy Korneychuk.

2 ч. ·



У клоунов последняя сессионная неделя в году.

И это радует. Чем реже они собираются - тем меньше вреда для страны…
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13.12.2021 12:25 Відповісти
Шморгаль розповість про майбутні пабєди.
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13.12.2021 12:28 Відповісти
Аудиокниги со сказками можно и в Ютубе послушать.
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13.12.2021 12:28 Відповісти
Ой-ля-ля,ой-ля-ля
Завтра будем слушать Шмыгаля.
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13.12.2021 12:47 Відповісти
Пісеньку "Птица счастья завтрешнего дня" !!!)))
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13.12.2021 12:52 Відповісти
Доклад типа:
Строим дороги .делаем реформы .
И все
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13.12.2021 12:55 Відповісти
 
 