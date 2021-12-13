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Рада в п'ятницю заслухає Шмигаля
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У п’ятницю народні депутаті заслухають на Годині запитань до уряду прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Таке рішення, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, було прийнято на Погоджувальній Раді в понеділок.
Присутні на Погоджувальній Раді керівники фракцій і груп одноголосно підтримали дану пропозицію.
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2 ч. ·
У клоунов последняя сессионная неделя в году.
И это радует. Чем реже они собираются - тем меньше вреда для страны…
Завтра будем слушать Шмыгаля.
Строим дороги .делаем реформы .
И все