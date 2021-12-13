Рада в п'ятницю заслухає Шмигаля

У п’ятницю народні депутаті заслухають на Годині запитань до уряду прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Таке рішення, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, було прийнято на Погоджувальній Раді в понеділок.

Присутні на Погоджувальній Раді керівники фракцій і груп одноголосно підтримали дану пропозицію.

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