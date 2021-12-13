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Первую смерть от штамма "Омикрон" зафиксировали в Великобритании

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Первую смерть от штамма

Первую смерть пациента со штаммом коронавируса "Омикрон" зафиксировали в Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"К сожалению, да, "Омикрон" приводит к госпитализации, и, к сожалению, было подтверждено, что по крайней мере, один пациент умер от "Омикрона", - отметил премьер-министр Великобритании.

По словам Джонсона, "Омикрон" – это более мягкая версия коронавируса, которая очень быстро распространяется.

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Топ комментарии
+7
Вы сами забыли написать откуда такая информация.
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13.12.2021 14:36
+7
Адна женсчина в троллейбусе рассказывала.
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13.12.2021 14:40
+6
Ну так якщо смертність низька, але заразність висока, то це значить, що вірус слабшає...
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13.12.2021 14:09
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Ну так якщо смертність низька, але заразність висока, то це значить, що вірус слабшає...
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13.12.2021 14:09 Ответить
Эксперты считают, что вакцина от Pfizer в 32 раза менее эффективна против омикрон-штамма.
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13.12.2021 14:17 Ответить
Так якщо вірус поступово перетворюється на простуду, то вакцина вже і не потрібна буде...
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13.12.2021 14:20 Ответить
Boosters significantly restore protection vs Omicron, UK says
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13.12.2021 14:25 Ответить
Просто невеличкий практикум з маркетингу:
1) Заголовок: Boosters significantly restore protection vs Omicron, UK says
2) У самій статті:
...The early findings...
...These early estimates should be treated with caution...

Розумієш? Ти приводиш статтю, яка нібито щось там стверджує. Але у самій статті використовються терміни накшталт "попередні дослідження"... "попередні оцінки, до яких треба відноситись з обережністю"...
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13.12.2021 15:11 Ответить
Отож-бо й воно, що треба уважніше читати статтю.
Щодо досліджень чітко написано - що вони попередні, і що до їх результатів треба ставитись з обережністю.
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13.12.2021 16:35 Ответить
Тобто у вашій інтерпретації переклад цього абзацу
The early findings from a real-world analysis are some of the earliest data on the protection against Omicron outside of lab studies, which have shown reduced neutralising activity against Omicron.
Виглядає так:
Попередні результати аналізу в реальному світі є одними з найпопередніших даних щодо захисту від Omicron за межами лабораторних досліджень, які показали знижену нейтралізуючу активність проти Omicron.
Так по-Вашому?
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13.12.2021 16:52 Ответить
Розумієш, в чому прикол... англійська - взагалі дуже прикольна мова, як і більшість аналітичних мов. В неї... у порівнянні із мовами синтетичними (такими як рідна мені російська чи українська), досить білний синтаксичний апарат. От скажи - "Вечоріло." одним реченням англійською... ні... не вийде...
Саме тому, в англійській слова - багатозначні. І тому можуть використовуватись в різних значеннях в одному реченні.
Наприклад: у твоєму варіанті перекладу в першому випадку буде "Попередні", а в другому - "найнещодавніші", якось так.
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13.12.2021 16:57 Ответить
Розумієш в чому прикол, коли ти пишеш речення, де одне слово буде вживатисч в різни х значеннях, то одне з них краще замінити на синонім, наприулад, так

The preliminary findings from a real-world analysis are some of the earliest data on the protection against Omicron outside of lab studies, which have shown reduced neutralising activity against Omicron.

І англійська мова для цього має потрібні засоби.
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13.12.2021 17:12 Ответить
"Краще" не дорівнює "обов'язково".

Ну і на додачу... ти ж побачив і друге попередження, так? Ну, оце:
"These early estimates should be treated with caution"
Ти ж розумієш різницю між... data та estimation...
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13.12.2021 17:19 Ответить
1. Тут два однакових слова в одному реченні не вживаються.
2. Ти давай всю цитату, щоб було видно, до чого саме вона відноситься:
"These early estimates should be treated with caution but they indicate that a few months after the second jab, there is a greater risk of catching the Omicron variant compared to Delta strain," said Dr Mary Ramsay, Head of Immunisation at the UKHSA, adding that protection against severe disease was expected to remain higher.
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13.12.2021 17:33 Ответить
1. Тим більше)
2. Так я не кажу, що там якась брехня в тих дослідах. Я звертаю увагу, що вони поки що - так... лише попередня оцінка, а не 100% підтверджені дані.
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13.12.2021 17:38 Ответить
Там де
"The early findings from a real-world analysis are some of the earliest data on the protection against Omicron outside of lab studies, which have shown reduced neutralising activity against Omicron."
Це не попередня оцінка, а попередні результати аналізу, які, при більшій вибірці учасників, можуть бути скориговані.
а там де
"These early estimates should be treated with caution but they indicate that a few months after the second jab, there is a greater risk of catching the Omicron variant compared to Delta strain," said Dr Mary Ramsay, Head of Immunisation at the UKHSA, adding that protection against severe disease was expected to remain higher.
Так, тут попередня оцінка.
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13.12.2021 17:46 Ответить
1. Тобто в тому, що вони не фінальні а попередні - ті згодний.
2. Див. п.1.))
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13.12.2021 17:48 Ответить
Я десь писав слово "фінальні"?
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13.12.2021 17:51 Ответить
як вуж викручувався, але не зміг викрутитися . одним словом - вчи англійську мову і не пости що попало! Крім того, не то, що не пости "шо попало", та й ще не видавай це "шо попало", за науковий безсумнівний результат (звертаю увагу, що потрібно читати і розуміти усі слова, а не окремі)
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13.12.2021 20:26 Ответить
Давайте Ваш варіант перекладу цього речення:
"The early findings from a real-world analysis are some of the earliest data on the protection against Omicron outside of lab studies, which have shown reduced neutralising activity against Omicron."
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13.12.2021 22:40 Ответить
Щр сталося, Річард? Ви закликали мене вивчати англійську мову, а самі вже 3 дні перекладаєте одне речення, яке до Вас я вже переклав...
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16.12.2021 22:47 Ответить
Тобто реченням, яке складається з одного слова.
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13.12.2021 16:57 Ответить
Нужно просто пережить, подождать, а потом всё наладится. Обязательно! ... Все лучшее впереди!
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13.12.2021 14:18 Ответить
Э нет, от баранов не отстанут. Сладок вкус карантинов для корпораций и фарма-гигантов. Чем меньше среднего класса, тем богаче воротилы.
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13.12.2021 15:04 Ответить
Не факт. Один штамм может быть слабым, а следующий - сильным, следующий - опять слабым. Тут не угадаешь.
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13.12.2021 14:39 Ответить
Ну зазвичай віруси з часом мутуючи якраз слабшають... Та ж іспанка (вона ж грип H1N1) була набагато смертельнішою, аніж епідемії H1N1 пізніше (хоча потім там уже антибіотиками пневмонію навчилися лікувати, але все одно).
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13.12.2021 14:41 Ответить
Да. Только испанка перед тем, как начать выкашивать людей, циркулировала около 20 лет. Мутации в сторону ослабления всегда верны в долгосрочной перспективе. А вот на коротком временном отрезке может случиться все, что угодно.
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13.12.2021 15:39 Ответить
Вы сами забыли написать откуда такая информация.
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13.12.2021 14:36 Ответить
Адна женсчина в троллейбусе рассказывала.
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13.12.2021 14:40 Ответить
Ну, по-перше. Про статус вакцинації того померлого він змовчав. Якби він був невакцинований, то, штовхаючи речі у центрі вакцинації - промоутер би 100% скористався б нагодою пропіарити вакцини - мовляв дивіться дурні-антивакси... ви гадали що новий штам безпечний для вас? Ніфіга...
По-друге:
https://coronavirus.data.gov.uk/details/vaccinations

Там під 80% вакцинованих 2 дозами... ну добре, якщо округлити. Тобто... можна в принципі стверджувати, що 4 з 5 шансів - на те що той бідак був таки вакцинований, тим паче, що див п.1.
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13.12.2021 15:18 Ответить
1. Це лише Ваші припущення.
2. Зовсім недавно в Ізраїлі від дельти 17% невакцинованих (де в основному молодь та середній вік) давали 50% смертей. Так що там просте гадання на кавовій гущі не проходить.
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13.12.2021 16:14 Ответить
1. Ну так спростувати ці мої припущення простіше за просте. Виходить той високопосадовий промоутер і надає докази того, що людина була невакцинована. Але...
2. Ой та в тому Ізраілі, якщо покопатись такі цікавенні речі... бувало й так, що потім виявлялось що на 14 вакцинованих під ШВЛ приходиться два просто хворих легко антиваксів...
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13.12.2021 16:34 Ответить
Якщо так легко, то напишіть тому промоутеру, щоб він вийшов і спростував Ваші домисли. Ви в постах вище закликаєте до ранніх результатів аналізів 541 пацієнта ставитися обережно, а тут намагаєтеся домисли видати за дійсність.
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13.12.2021 16:44 Ответить
Розумієш в чому справа... хто промоутеру платить, той його... і я йому не плачу. А платять йому ті, чиї ідеї про вакцинацію він, власне, і просуває.

Не домисли. Досвід у маркетингу. А там... справа твоя. Вірити співгромадянинові... чи чиновникові))
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13.12.2021 16:52 Ответить
Джонсону платить уряд Британії, він не є бенефіцеаром виробництва вакцин. Так що тут мимо каси.
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13.12.2021 17:17 Ответить
Ну да, ну да... уряд Британії...
І ти на 100% правий - на рахунок того, як саме він отримує гроші... тільки я трохи конкретизую: "мимо звітності"... певною мірою, то близько до "мимо каси", бо коли ти платиш в касу, то йде у звітність і документ (чек) в тебе є)).
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13.12.2021 17:21 Ответить
У тебе є докази, що Джонсон бере хабарі? Давай, викладуй.
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13.12.2021 17:35 Ответить
Пф. "Докази" йому... Антипе... я знаю щонайменше чотири схеми, за яких все буде цілком законно а цільова людина кошти отримає.
Але факту того за що гроші реально платяться то не відмінить.
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13.12.2021 17:36 Ответить
Ну, з цього є підстави вважати, що співвітчизник знається на хабарництві, а чи робить це Джонсон, це анітрохи не доводить.
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13.12.2021 17:42 Ответить
Ох, Антипе... не очікував, що ти віриш у сказочки про світлих ельфів, що навіть пкуають ароматом коко шанель...

Ще раз. Для того, щоб йому нічого не можна було інкримінувати... є такі менеджери... які знаються на законах и на документах. Принципово, немає нічого складного в тому, щоб ... скажімо провести маркетингові дослідження по ... ну прям вакцинації... силами умовної "ДжонДоуендКо". Яке формально до дяді Борі жодного віднрошення мати не буде.
Але...
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13.12.2021 17:45 Ответить
Ох, Олеже, а барон Ротшильд точно у власному банку тихцем спилював наждачкою золотий пил зі злитків клієнтів, бо чийсь сусід Циперович це щодня робив у місцевому ломбарді?
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13.12.2021 17:49 Ответить
Та нє, там схеми набагато цікавіші. Чи ти думаєш, що я такий самий "вумний" і приклад з маркетингом сам придумав? Нє, ну то лестить... але не є так.

Тобто ти хотів щоб представник обраного народу руками працював????? (Я взагалі хотів використати інший термін який часто помилково використовують до чесних євреїв, на "ж" починається) То не для нього. Для нього... ну наприклад кредити під облігації...
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13.12.2021 17:55 Ответить
Прочитав оригінал - там про це ні слова. Зате вказано, що із 3137 хворих омікроном у лікарні зараз всього-навсього 10 людей...
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13.12.2021 14:39 Ответить
"Забыли написать"

Головне не забути написати, що ви піздун, при чому калірований.
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13.12.2021 14:39 Ответить
очевидно, как кто то подыхает от коронавируса и он не был вакцинирован, прежде всего пишут, что человек был не вакцинирован и подох, а если вакцинированный дохнет об этом тупо молчат...
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13.12.2021 15:18 Ответить
ван'я, якщо ти, вакцинований шмурдяком, раптом лапті свої сплетеш, то про це 100% ніхто не дізнається.
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13.12.2021 22:38 Ответить
Дактобысомневался, в рамках новох запретов в англии , там полюбасу должен был бы хоть кто то умереть от новомодного штама зато у нас его нет, ляшко п....ь не будет
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13.12.2021 14:27 Ответить
Ученые обнаружили переломный момент для распространения идей.



Используя вычислительные и аналитические методы, чтобы обнаружить переломный момент, когда убеждение меньшинства становится мнением большинства, ученые из Политического института Ренселлера пришли к мнению, что обычно, когда всего 10 процентов населения придерживается непоколебимой веры во что-либо, их точка зрения всегда будет принята большинством общества.

Этот вывод имеет огромное значение для исследования влияния социальных взаимодействий на сознание людей, начиная от распространения инноваций и заканчивая движением политических идеалов.
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13.12.2021 14:42 Ответить
«Мы всё ближе к переломному моменту, поскольку даже некоторые вакцинированные начинают прозревать и понимать, что их обманули. Всё больше людей просыпается с каждым разом, когда появляется новый вариант вакцины и усиливающая прививка к ней. Протесты вспыхивают по всему миру очень часто. Коррумпированные правительства могут легко потерять контроль над народом и повествованием. Именно поэтому они пытаются так быстро перейти от вакцинных паспортов к принудительной вакцинации. Легко отчаяться, потерять надежду и сдаться в трудные времена, но это не путь к победе. Человечество всегда испытывало трудности, и Бог не зря поставил нас в такое положение».
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13.12.2021 14:43 Ответить
Для начала нужно разобраться, в частности - выяснить, сколько было сопутствующих заболеваний, какими они были, каким был возраст... и только потом говорить, что смерть наступила от конкретно этого штамма.
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13.12.2021 15:07 Ответить
Чому супутніх? Основних.
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13.12.2021 18:44 Ответить
Сколько лет было больному? 70, 80, 90?
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13.12.2021 15:08 Ответить
 
 