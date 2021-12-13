Першу смерть від штаму "Омікрон" зафіксували у Великій Британії

Першу смерть пацієнта зі штамом коронавірусу "Омікрон" зафіксували у Великій Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"На жаль, так, "Омікрон" призводить до госпіталізації, і, на жаль, було підтверджено, що принаймні один пацієнт помер від "Омікрону", - зазначив прем'єр-міністр Великої Британії.

За словами Джонсона, "Омікрон" - це більш м'яка версія коронавірусу, яка дуже швидко поширюється.

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