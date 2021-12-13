Першу смерть від штаму "Омікрон" зафіксували у Великій Британії
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Першу смерть пацієнта зі штамом коронавірусу "Омікрон" зафіксували у Великій Британії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
"На жаль, так, "Омікрон" призводить до госпіталізації, і, на жаль, було підтверджено, що принаймні один пацієнт помер від "Омікрону", - зазначив прем'єр-міністр Великої Британії.
За словами Джонсона, "Омікрон" - це більш м'яка версія коронавірусу, яка дуже швидко поширюється.
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+7 Антип61
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+7 Омерзительный
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+6 Ned Stark
показати весь коментар13.12.2021 14:09
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Будь ласка, зачекайте...
1) Заголовок: Boosters significantly restore protection vs Omicron, UK says
2) У самій статті:
...The early findings...
...These early estimates should be treated with caution...
Розумієш? Ти приводиш статтю, яка нібито щось там стверджує. Але у самій статті використовються терміни накшталт "попередні дослідження"... "попередні оцінки, до яких треба відноситись з обережністю"...
У самій статті:
In an analysis of 581 people with confirmed Omicron, two doses of AstraZeneca (AZN.L) or Pfizer-BioNTech (PFE.N), vaccines provided much lower levels of protection against symptomatic infection compared with what they provide against Delta. However, when boosted with a dose of Pfizer vaccine, there was around 70% protection against symptomatic infection for people who initially received AstraZeneca, and around 75% protection for those who received Pfizer.
Щодо досліджень чітко написано - що вони попередні, і що до їх результатів треба ставитись з обережністю.
The early findings from a real-world analysis are some of the earliest data on the protection against Omicron outside of lab studies, which have shown reduced neutralising activity against Omicron.
Виглядає так:
Попередні результати аналізу в реальному світі є одними з найпопередніших даних щодо захисту від Omicron за межами лабораторних досліджень, які показали знижену нейтралізуючу активність проти Omicron.
Так по-Вашому?
Саме тому, в англійській слова - багатозначні. І тому можуть використовуватись в різних значеннях в одному реченні.
Наприклад: у твоєму варіанті перекладу в першому випадку буде "Попередні", а в другому - "найнещодавніші", якось так.
The preliminary findings from a real-world analysis are some of the earliest data on the protection against Omicron outside of lab studies, which have shown reduced neutralising activity against Omicron.
І англійська мова для цього має потрібні засоби.
Ну і на додачу... ти ж побачив і друге попередження, так? Ну, оце:
"These early estimates should be treated with caution"
Ти ж розумієш різницю між... data та estimation...
2. Ти давай всю цитату, щоб було видно, до чого саме вона відноситься:
"These early estimates should be treated with caution but they indicate that a few months after the second jab, there is a greater risk of catching the Omicron variant compared to Delta strain," said Dr Mary Ramsay, Head of Immunisation at the UKHSA, adding that protection against severe disease was expected to remain higher.
2. Так я не кажу, що там якась брехня в тих дослідах. Я звертаю увагу, що вони поки що - так... лише попередня оцінка, а не 100% підтверджені дані.
"The early findings from a real-world analysis are some of the earliest data on the protection against Omicron outside of lab studies, which have shown reduced neutralising activity against Omicron."
Це не попередня оцінка, а попередні результати аналізу, які, при більшій вибірці учасників, можуть бути скориговані.
а там де
"These early estimates should be treated with caution but they indicate that a few months after the second jab, there is a greater risk of catching the Omicron variant compared to Delta strain," said Dr Mary Ramsay, Head of Immunisation at the UKHSA, adding that protection against severe disease was expected to remain higher.
Так, тут попередня оцінка.
2. Див. п.1.))
"The early findings from a real-world analysis are some of the earliest data on the protection against Omicron outside of lab studies, which have shown reduced neutralising activity against Omicron."
По-друге:
https://coronavirus.data.gov.uk/details/vaccinations
Там під 80% вакцинованих 2 дозами... ну добре, якщо округлити. Тобто... можна в принципі стверджувати, що 4 з 5 шансів - на те що той бідак був таки вакцинований, тим паче, що див п.1.
2. Зовсім недавно в Ізраїлі від дельти 17% невакцинованих (де в основному молодь та середній вік) давали 50% смертей. Так що там просте гадання на кавовій гущі не проходить.
2. Ой та в тому Ізраілі, якщо покопатись такі цікавенні речі... бувало й так, що потім виявлялось що на 14 вакцинованих під ШВЛ приходиться два просто хворих легко антиваксів...
Не домисли. Досвід у маркетингу. А там... справа твоя. Вірити співгромадянинові... чи чиновникові))
І ти на 100% правий - на рахунок того, як саме він отримує гроші... тільки я трохи конкретизую: "мимо звітності"... певною мірою, то близько до "мимо каси", бо коли ти платиш в касу, то йде у звітність і документ (чек) в тебе є)).
Але факту того за що гроші реально платяться то не відмінить.
Ще раз. Для того, щоб йому нічого не можна було інкримінувати... є такі менеджери... які знаються на законах и на документах. Принципово, немає нічого складного в тому, щоб ... скажімо провести маркетингові дослідження по ... ну прям вакцинації... силами умовної "ДжонДоуендКо". Яке формально до дяді Борі жодного віднрошення мати не буде.
Але...
Тобто ти хотів щоб представник обраного народу руками працював????? (Я взагалі хотів використати інший термін який часто помилково використовують до чесних євреїв, на "ж" починається) То не для нього. Для нього... ну наприклад кредити під облігації...
Головне не забути написати, що ви піздун, при чому калірований.
Используя вычислительные и аналитические методы, чтобы обнаружить переломный момент, когда убеждение меньшинства становится мнением большинства, ученые из Политического института Ренселлера пришли к мнению, что обычно, когда всего 10 процентов населения придерживается непоколебимой веры во что-либо, их точка зрения всегда будет принята большинством общества.
Этот вывод имеет огромное значение для исследования влияния социальных взаимодействий на сознание людей, начиная от распространения инноваций и заканчивая движением политических идеалов.