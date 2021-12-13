УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9217 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Коронавірус і карантин
5 391 54
Велика Британія (3661) смерть (6550) Джонсон Борис (532) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Першу смерть від штаму "Омікрон" зафіксували у Великій Британії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Першу смерть від штаму

Першу смерть пацієнта зі штамом коронавірусу "Омікрон" зафіксували у Великій Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"На жаль, так, "Омікрон" призводить до госпіталізації, і, на жаль, було підтверджено, що принаймні один пацієнт помер від "Омікрону", - зазначив прем'єр-міністр Великої Британії.

За словами Джонсона, "Омікрон" - це більш м'яка версія коронавірусу, яка дуже швидко поширюється.

Читайте: МОЗ Британії про "Омікрон": Штам поширюється із феноменальною швидкістю, зіткнулися із приливною хвилею інфекції

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Вы сами забыли написать откуда такая информация.
показати весь коментар
13.12.2021 14:36
+7
Адна женсчина в троллейбусе рассказывала.
показати весь коментар
13.12.2021 14:40
+6
Ну так якщо смертність низька, але заразність висока, то це значить, що вірус слабшає...
показати весь коментар
13.12.2021 14:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну так якщо смертність низька, але заразність висока, то це значить, що вірус слабшає...
показати весь коментар
13.12.2021 14:09 Відповісти
Эксперты считают, что вакцина от Pfizer в 32 раза менее эффективна против омикрон-штамма.
показати весь коментар
13.12.2021 14:17 Відповісти
Так якщо вірус поступово перетворюється на простуду, то вакцина вже і не потрібна буде...
показати весь коментар
13.12.2021 14:20 Відповісти
Boosters significantly restore protection vs Omicron, UK says
показати весь коментар
13.12.2021 14:25 Відповісти
Просто невеличкий практикум з маркетингу:
1) Заголовок: Boosters significantly restore protection vs Omicron, UK says
2) У самій статті:
...The early findings...
...These early estimates should be treated with caution...

Розумієш? Ти приводиш статтю, яка нібито щось там стверджує. Але у самій статті використовються терміни накшталт "попередні дослідження"... "попередні оцінки, до яких треба відноситись з обережністю"...
показати весь коментар
13.12.2021 15:11 Відповісти
Отож-бо й воно, що треба уважніше читати статтю.
Щодо досліджень чітко написано - що вони попередні, і що до їх результатів треба ставитись з обережністю.
показати весь коментар
13.12.2021 16:35 Відповісти
Тобто у вашій інтерпретації переклад цього абзацу
The early findings from a real-world analysis are some of the earliest data on the protection against Omicron outside of lab studies, which have shown reduced neutralising activity against Omicron.
Виглядає так:
Попередні результати аналізу в реальному світі є одними з найпопередніших даних щодо захисту від Omicron за межами лабораторних досліджень, які показали знижену нейтралізуючу активність проти Omicron.
Так по-Вашому?
показати весь коментар
13.12.2021 16:52 Відповісти
Розумієш, в чому прикол... англійська - взагалі дуже прикольна мова, як і більшість аналітичних мов. В неї... у порівнянні із мовами синтетичними (такими як рідна мені російська чи українська), досить білний синтаксичний апарат. От скажи - "Вечоріло." одним реченням англійською... ні... не вийде...
Саме тому, в англійській слова - багатозначні. І тому можуть використовуватись в різних значеннях в одному реченні.
Наприклад: у твоєму варіанті перекладу в першому випадку буде "Попередні", а в другому - "найнещодавніші", якось так.
показати весь коментар
13.12.2021 16:57 Відповісти
Розумієш в чому прикол, коли ти пишеш речення, де одне слово буде вживатисч в різни х значеннях, то одне з них краще замінити на синонім, наприулад, так

The preliminary findings from a real-world analysis are some of the earliest data on the protection against Omicron outside of lab studies, which have shown reduced neutralising activity against Omicron.

І англійська мова для цього має потрібні засоби.
показати весь коментар
13.12.2021 17:12 Відповісти
"Краще" не дорівнює "обов'язково".

Ну і на додачу... ти ж побачив і друге попередження, так? Ну, оце:
"These early estimates should be treated with caution"
Ти ж розумієш різницю між... data та estimation...
показати весь коментар
13.12.2021 17:19 Відповісти
1. Тут два однакових слова в одному реченні не вживаються.
2. Ти давай всю цитату, щоб було видно, до чого саме вона відноситься:
"These early estimates should be treated with caution but they indicate that a few months after the second jab, there is a greater risk of catching the Omicron variant compared to Delta strain," said Dr Mary Ramsay, Head of Immunisation at the UKHSA, adding that protection against severe disease was expected to remain higher.
показати весь коментар
13.12.2021 17:33 Відповісти
1. Тим більше)
2. Так я не кажу, що там якась брехня в тих дослідах. Я звертаю увагу, що вони поки що - так... лише попередня оцінка, а не 100% підтверджені дані.
показати весь коментар
13.12.2021 17:38 Відповісти
Там де
"The early findings from a real-world analysis are some of the earliest data on the protection against Omicron outside of lab studies, which have shown reduced neutralising activity against Omicron."
Це не попередня оцінка, а попередні результати аналізу, які, при більшій вибірці учасників, можуть бути скориговані.
а там де
"These early estimates should be treated with caution but they indicate that a few months after the second jab, there is a greater risk of catching the Omicron variant compared to Delta strain," said Dr Mary Ramsay, Head of Immunisation at the UKHSA, adding that protection against severe disease was expected to remain higher.
Так, тут попередня оцінка.
показати весь коментар
13.12.2021 17:46 Відповісти
1. Тобто в тому, що вони не фінальні а попередні - ті згодний.
2. Див. п.1.))
показати весь коментар
13.12.2021 17:48 Відповісти
Я десь писав слово "фінальні"?
показати весь коментар
13.12.2021 17:51 Відповісти
як вуж викручувався, але не зміг викрутитися . одним словом - вчи англійську мову і не пости що попало! Крім того, не то, що не пости "шо попало", та й ще не видавай це "шо попало", за науковий безсумнівний результат (звертаю увагу, що потрібно читати і розуміти усі слова, а не окремі)
показати весь коментар
13.12.2021 20:26 Відповісти
Давайте Ваш варіант перекладу цього речення:
"The early findings from a real-world analysis are some of the earliest data on the protection against Omicron outside of lab studies, which have shown reduced neutralising activity against Omicron."
показати весь коментар
13.12.2021 22:40 Відповісти
Щр сталося, Річард? Ви закликали мене вивчати англійську мову, а самі вже 3 дні перекладаєте одне речення, яке до Вас я вже переклав...
показати весь коментар
16.12.2021 22:47 Відповісти
Тобто реченням, яке складається з одного слова.
показати весь коментар
13.12.2021 16:57 Відповісти
Нужно просто пережить, подождать, а потом всё наладится. Обязательно! ... Все лучшее впереди!
показати весь коментар
13.12.2021 14:18 Відповісти
Э нет, от баранов не отстанут. Сладок вкус карантинов для корпораций и фарма-гигантов. Чем меньше среднего класса, тем богаче воротилы.
показати весь коментар
13.12.2021 15:04 Відповісти
Не факт. Один штамм может быть слабым, а следующий - сильным, следующий - опять слабым. Тут не угадаешь.
показати весь коментар
13.12.2021 14:39 Відповісти
Ну зазвичай віруси з часом мутуючи якраз слабшають... Та ж іспанка (вона ж грип H1N1) була набагато смертельнішою, аніж епідемії H1N1 пізніше (хоча потім там уже антибіотиками пневмонію навчилися лікувати, але все одно).
показати весь коментар
13.12.2021 14:41 Відповісти
Да. Только испанка перед тем, как начать выкашивать людей, циркулировала около 20 лет. Мутации в сторону ослабления всегда верны в долгосрочной перспективе. А вот на коротком временном отрезке может случиться все, что угодно.
показати весь коментар
13.12.2021 15:39 Відповісти
Вы сами забыли написать откуда такая информация.
показати весь коментар
13.12.2021 14:36 Відповісти
Адна женсчина в троллейбусе рассказывала.
показати весь коментар
13.12.2021 14:40 Відповісти
Ну, по-перше. Про статус вакцинації того померлого він змовчав. Якби він був невакцинований, то, штовхаючи речі у центрі вакцинації - промоутер би 100% скористався б нагодою пропіарити вакцини - мовляв дивіться дурні-антивакси... ви гадали що новий штам безпечний для вас? Ніфіга...
По-друге:
https://coronavirus.data.gov.uk/details/vaccinations

Там під 80% вакцинованих 2 дозами... ну добре, якщо округлити. Тобто... можна в принципі стверджувати, що 4 з 5 шансів - на те що той бідак був таки вакцинований, тим паче, що див п.1.
показати весь коментар
13.12.2021 15:18 Відповісти
1. Це лише Ваші припущення.
2. Зовсім недавно в Ізраїлі від дельти 17% невакцинованих (де в основному молодь та середній вік) давали 50% смертей. Так що там просте гадання на кавовій гущі не проходить.
показати весь коментар
13.12.2021 16:14 Відповісти
1. Ну так спростувати ці мої припущення простіше за просте. Виходить той високопосадовий промоутер і надає докази того, що людина була невакцинована. Але...
2. Ой та в тому Ізраілі, якщо покопатись такі цікавенні речі... бувало й так, що потім виявлялось що на 14 вакцинованих під ШВЛ приходиться два просто хворих легко антиваксів...
показати весь коментар
13.12.2021 16:34 Відповісти
Якщо так легко, то напишіть тому промоутеру, щоб він вийшов і спростував Ваші домисли. Ви в постах вище закликаєте до ранніх результатів аналізів 541 пацієнта ставитися обережно, а тут намагаєтеся домисли видати за дійсність.
показати весь коментар
13.12.2021 16:44 Відповісти
Розумієш в чому справа... хто промоутеру платить, той його... і я йому не плачу. А платять йому ті, чиї ідеї про вакцинацію він, власне, і просуває.

Не домисли. Досвід у маркетингу. А там... справа твоя. Вірити співгромадянинові... чи чиновникові))
показати весь коментар
13.12.2021 16:52 Відповісти
Джонсону платить уряд Британії, він не є бенефіцеаром виробництва вакцин. Так що тут мимо каси.
показати весь коментар
13.12.2021 17:17 Відповісти
Ну да, ну да... уряд Британії...
І ти на 100% правий - на рахунок того, як саме він отримує гроші... тільки я трохи конкретизую: "мимо звітності"... певною мірою, то близько до "мимо каси", бо коли ти платиш в касу, то йде у звітність і документ (чек) в тебе є)).
показати весь коментар
13.12.2021 17:21 Відповісти
У тебе є докази, що Джонсон бере хабарі? Давай, викладуй.
показати весь коментар
13.12.2021 17:35 Відповісти
Пф. "Докази" йому... Антипе... я знаю щонайменше чотири схеми, за яких все буде цілком законно а цільова людина кошти отримає.
Але факту того за що гроші реально платяться то не відмінить.
показати весь коментар
13.12.2021 17:36 Відповісти
Ну, з цього є підстави вважати, що співвітчизник знається на хабарництві, а чи робить це Джонсон, це анітрохи не доводить.
показати весь коментар
13.12.2021 17:42 Відповісти
Ох, Антипе... не очікував, що ти віриш у сказочки про світлих ельфів, що навіть пкуають ароматом коко шанель...

Ще раз. Для того, щоб йому нічого не можна було інкримінувати... є такі менеджери... які знаються на законах и на документах. Принципово, немає нічого складного в тому, щоб ... скажімо провести маркетингові дослідження по ... ну прям вакцинації... силами умовної "ДжонДоуендКо". Яке формально до дяді Борі жодного віднрошення мати не буде.
Але...
показати весь коментар
13.12.2021 17:45 Відповісти
Ох, Олеже, а барон Ротшильд точно у власному банку тихцем спилював наждачкою золотий пил зі злитків клієнтів, бо чийсь сусід Циперович це щодня робив у місцевому ломбарді?
показати весь коментар
13.12.2021 17:49 Відповісти
Та нє, там схеми набагато цікавіші. Чи ти думаєш, що я такий самий "вумний" і приклад з маркетингом сам придумав? Нє, ну то лестить... але не є так.

Тобто ти хотів щоб представник обраного народу руками працював????? (Я взагалі хотів використати інший термін який часто помилково використовують до чесних євреїв, на "ж" починається) То не для нього. Для нього... ну наприклад кредити під облігації...
показати весь коментар
13.12.2021 17:55 Відповісти
Прочитав оригінал - там про це ні слова. Зате вказано, що із 3137 хворих омікроном у лікарні зараз всього-навсього 10 людей...
показати весь коментар
13.12.2021 14:39 Відповісти
"Забыли написать"

Головне не забути написати, що ви піздун, при чому калірований.
показати весь коментар
13.12.2021 14:39 Відповісти
очевидно, как кто то подыхает от коронавируса и он не был вакцинирован, прежде всего пишут, что человек был не вакцинирован и подох, а если вакцинированный дохнет об этом тупо молчат...
показати весь коментар
13.12.2021 15:18 Відповісти
ван'я, якщо ти, вакцинований шмурдяком, раптом лапті свої сплетеш, то про це 100% ніхто не дізнається.
показати весь коментар
13.12.2021 22:38 Відповісти
Дактобысомневался, в рамках новох запретов в англии , там полюбасу должен был бы хоть кто то умереть от новомодного штама зато у нас его нет, ляшко п....ь не будет
показати весь коментар
13.12.2021 14:27 Відповісти
Ученые обнаружили переломный момент для распространения идей.



Используя вычислительные и аналитические методы, чтобы обнаружить переломный момент, когда убеждение меньшинства становится мнением большинства, ученые из Политического института Ренселлера пришли к мнению, что обычно, когда всего 10 процентов населения придерживается непоколебимой веры во что-либо, их точка зрения всегда будет принята большинством общества.

Этот вывод имеет огромное значение для исследования влияния социальных взаимодействий на сознание людей, начиная от распространения инноваций и заканчивая движением политических идеалов.
показати весь коментар
13.12.2021 14:42 Відповісти
«Мы всё ближе к переломному моменту, поскольку даже некоторые вакцинированные начинают прозревать и понимать, что их обманули. Всё больше людей просыпается с каждым разом, когда появляется новый вариант вакцины и усиливающая прививка к ней. Протесты вспыхивают по всему миру очень часто. Коррумпированные правительства могут легко потерять контроль над народом и повествованием. Именно поэтому они пытаются так быстро перейти от вакцинных паспортов к принудительной вакцинации. Легко отчаяться, потерять надежду и сдаться в трудные времена, но это не путь к победе. Человечество всегда испытывало трудности, и Бог не зря поставил нас в такое положение».
показати весь коментар
13.12.2021 14:43 Відповісти
Для начала нужно разобраться, в частности - выяснить, сколько было сопутствующих заболеваний, какими они были, каким был возраст... и только потом говорить, что смерть наступила от конкретно этого штамма.
показати весь коментар
13.12.2021 15:07 Відповісти
Чому супутніх? Основних.
показати весь коментар
13.12.2021 18:44 Відповісти
Сколько лет было больному? 70, 80, 90?
показати весь коментар
13.12.2021 15:08 Відповісти
 
 