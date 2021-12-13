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Новости Политика Украины
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Заявление Ткаченко об отставке в Раду официально не поступало, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Заявление Ткаченко об отставке в Раду официально не поступало, - Стефанчук

Заявление министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко об отставке с должности официально не поступало в Верховную Раду.

Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук на брифинге в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссыллкой на "Интерфакс-Украина".

"По моей информации, оно (заявление Ткаченко об отставке. - Ред.) не "заходило", то есть официально в Верховную Раду через систему "входные-выходные" оно не поступало. Мы выясняем дальше эту ситуацию", - сказал Стефанчук.

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13.12.2021 14:22 Ответить
"через систему "входные-выходные"
бл
"входящие-исходящие"!
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13.12.2021 14:44 Ответить
Так Сашка получается просто ЗЕлёный пиз...бол?
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13.12.2021 14:46 Ответить
Лишние дни-лишние деньги. Они не помешают.
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13.12.2021 15:09 Ответить
Паразити біля керма країни. Хоч би брехати однако навчилися...
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13.12.2021 17:42 Ответить
 
 