Заявление Ткаченко об отставке в Раду официально не поступало, - Стефанчук

Заявление министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко об отставке с должности официально не поступало в Верховную Раду.

Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук на брифинге в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссыллкой на "Интерфакс-Украина".

"По моей информации, оно (заявление Ткаченко об отставке. - Ред.) не "заходило", то есть официально в Верховную Раду через систему "входные-выходные" оно не поступало. Мы выясняем дальше эту ситуацию", - сказал Стефанчук.

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