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Заява Ткаченка про відставку до Ради офіційно не надходила, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заява Ткаченка про відставку до Ради офіційно не надходила, - Стефанчук

Заява міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка про відставку з посади офіційно не надходила до Верховної Ради

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук на брифінгу в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс-Україна".

"За моєю інформацією, вона (заява Ткаченка про відставку. - Ред.) не "заходила", тобто офіційно до Верховної Ради через систему "вхідні-вихідні" вона не надходила. Ми з'ясовуємо далі цю ситуацію", - сказав Стефанчук.

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Автор: Ірина Дашківська
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13.12.2021 14:22 Відповісти
"через систему "входные-выходные"
бл
"входящие-исходящие"!
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13.12.2021 14:44 Відповісти
Так Сашка получается просто ЗЕлёный пиз...бол?
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13.12.2021 14:46 Відповісти
Лишние дни-лишние деньги. Они не помешают.
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13.12.2021 15:09 Відповісти
Паразити біля керма країни. Хоч би брехати однако навчилися...
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13.12.2021 17:42 Відповісти
 
 