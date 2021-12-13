РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7418 посетителей онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
5 743 19
ВОЗ (773) карантин (16730) коронавирус (17041)

Штамм коронавируса "Омикрон" представляет "очень высокий" глобальный риск, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Штамм коронавируса

Вариант коронавируса "Омикрон" представляет собой "очень высокий" глобальный риск, и есть некоторые свидетельства того, что вакцина не может полностью защитить от него. Однако данных по степени опасности варианта еще мало.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В организации сообщают, что общий риск, связанный с новым вариантом коронавируса Омикрон, остается очень высоким по ряду причин. Есть ранние признаки того, что вакцинированные и ранее инфицированные коронавирусом люди не вырабатывают достаточно антител, чтобы предотвратить инфекцию Омикроном, что может привести к высокой скорости передачи и "тяжелым последствиям".

Однако на данный момент остается неясным, является ли новый штамм по своей природе более заразным, чем доминирующий вариант Дельта.

Читайте: Первую смерть от штамма "Омикрон" зафиксировали в Великобритании

Подтверждая оценку ВОЗ, исследователи Оксфордского университета в понедельник опубликовали лабораторный анализ, в котором говорится, что две дозы вакцины против COVID-19 не вызывают достаточного количества нейтрализующих антител против Омикрона. В то время как защита антител от курсов вакцины AstraZeneca и Pfizer была подорвана, есть надежда, что выработанные Т-клетки смогут, по крайней мере, предотвратить тяжелое течение болезни.

Исследователи из Оксфорда также заявили, что в настоящее время нет доказательств того, что Омикрон вызывает более тяжелое заболевание.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
"дуже високий" глобальний ризик становить - ВООЗ
показать весь комментарий
13.12.2021 16:02
+12
ідіть н...й
показать весь комментарий
13.12.2021 16:05
+8
Як всігда. Все ще є незрозумілим, поки-що летальних випадків одиниці по світу, пртікає як легка засдуда, але становить глобальний ризик...
показать весь комментарий
13.12.2021 16:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як всігда. Все ще є незрозумілим, поки-що летальних випадків одиниці по світу, пртікає як легка засдуда, але становить глобальний ризик...
показать весь комментарий
13.12.2021 16:01 Ответить
Уточнение. Не "единицы". А один-единственный случай, да и то не доказанный.
показать весь комментарий
13.12.2021 16:02 Ответить
Ну це так, що б з запасом. Завтра ще три по світу виявлять і будуть верещати, що епідемія.
показать весь комментарий
13.12.2021 16:06 Ответить
"дуже високий" глобальний ризик становить - ВООЗ
показать весь комментарий
13.12.2021 16:02 Ответить
ідіть н...й
показать весь комментарий
13.12.2021 16:05 Ответить
да кто сомневался!
показать весь комментарий
13.12.2021 16:06 Ответить
ВООЗ необходимо упразднить в виду того, что куплена глобалистами с потрохами, и работает соответственно не на здравохранение, а на прибыль бигфарма)
показать весь комментарий
13.12.2021 16:06 Ответить
у вас що там амнезія - не памятаете хто і які заяви продукуете ...
показать весь комментарий
13.12.2021 16:12 Ответить
Буду краток, об Омикроне:
показать весь комментарий
13.12.2021 16:13 Ответить
Ну и к чему вы прилепили здесь эту хрень? Хочу заметить вам, что к этой статье она вообще неуместна.В статье ВОЗ четко указывает, что заражаются несмотря на вакцинацию. Вы хотя бы сначала прочитали.
показать весь комментарий
13.12.2021 19:13 Ответить
Умри кон... ну и фантазеры...
показать весь комментарий
13.12.2021 16:16 Ответить
показать весь комментарий
13.12.2021 16:18 Ответить
Пробуксовка перезагрузки "пандемии".
показать весь комментарий
13.12.2021 16:36 Ответить
Теперь вместо вакцин нужно будет делать гигантскую клизму
показать весь комментарий
13.12.2021 16:59 Ответить
Далі буде ще смішніше. Які ж вони *********… трішки вагітна, трішки мертвий- то з цієї ж опери.
показать весь комментарий
13.12.2021 17:06 Ответить
Новое средство индивидуальной защиты создали мексиканские вчёные
https://www.youtube.com/watch?v=r6aaVeLUd6Y&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0
показать весь комментарий
13.12.2021 17:07 Ответить
Дослідники з Оксфорда також заявили, що наразі немає доказів того, що "Омікрон" спричиняє більш тяжке захворювання. Джерело: https://censor.net/ua/n3304947

Ну як нема доказів, то нічого й триндіть про третє, потім четверте чи сьоме щеплення.

Варіант коронавірусу "Омікрон" становить "дуже високий" глобальний ризик, і є деякі свідчення того, що вакцина не може повністю захистити від нього. Однак даних щодо ступеня небезпеки варіанту ще мало. Джерело: https://censor.net/ua/n3304947

от що це за інформація? - "становить глобальний ризик" і в той же час "даних щодо ступеня небезпеки мало". В одному абзаці висловлюються абсолютно протилежні речі. Яким же треба бути нерозумним, аби оце взагалі друкувати (вибирав телерантне визначення).
показать весь комментарий
13.12.2021 19:46 Ответить
омикрон протекает со слабыми признаками или совсем без оных . какой риск он вызывает ? разве что потерю прибылей для Файзера .
показать весь комментарий
13.12.2021 19:52 Ответить
 
 