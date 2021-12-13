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Штам коронавірусу "Омікрон" становить "дуже високий" глобальний ризик, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Штам коронавірусу

Варіант коронавірусу "Омікрон" становить "дуже високий" глобальний ризик, і є деякі свідчення того, що вакцина не може повністю захистити від нього. Однак даних щодо ступеня небезпеки варіанту ще мало.

Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

В організації повідомляють, що загальний ризик, пов'язаний з новим варіантом коронавірусу "Омікрон", залишається дуже високим з ряду причин. Є ранні ознаки того, що вакциновані та раніше інфіковані коронавірусом люди не виробляють достатньо антитіл, щоб запобігти інфікуванню "Омікроном", що може призвести до високої швидкості передачі та "важких наслідків".

Однак наразі залишається незрозумілим, чи є новий штам за своєю природою заразнішим, ніж домінуючий варіант "Дельта".

Підтверджуючи оцінку ВООЗ, дослідники Оксфордського університету в понеділок опублікували лабораторний аналіз, в якому йдеться про те, що дві дози вакцини проти COVID-19 не викликають достатньої кількості нейтралізуючих антитіл проти "Омікрону". У той час, як захист антитіл від курсів вакцини AstraZeneca і Pfizer був підірваний, є надія, що вироблені Т-клітини зможуть, принаймні, запобігти тяжкому перебігу хвороби.

Читайте також: МОЗ Британії про "Омікрон": Штам поширюється із феноменальною швидкістю, зіткнулися із приливною хвилею інфекції

Дослідники з Оксфорда також заявили, що наразі немає доказів того, що "Омікрон" спричиняє більш тяжке захворювання.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
"дуже високий" глобальний ризик становить - ВООЗ
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13.12.2021 16:02
+12
ідіть н...й
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13.12.2021 16:05
+8
Як всігда. Все ще є незрозумілим, поки-що летальних випадків одиниці по світу, пртікає як легка засдуда, але становить глобальний ризик...
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13.12.2021 16:01
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Як всігда. Все ще є незрозумілим, поки-що летальних випадків одиниці по світу, пртікає як легка засдуда, але становить глобальний ризик...
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13.12.2021 16:01 Відповісти
Уточнение. Не "единицы". А один-единственный случай, да и то не доказанный.
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13.12.2021 16:02 Відповісти
Ну це так, що б з запасом. Завтра ще три по світу виявлять і будуть верещати, що епідемія.
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13.12.2021 16:06 Відповісти
"дуже високий" глобальний ризик становить - ВООЗ
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13.12.2021 16:02 Відповісти
ідіть н...й
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13.12.2021 16:05 Відповісти
да кто сомневался!
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13.12.2021 16:06 Відповісти
ВООЗ необходимо упразднить в виду того, что куплена глобалистами с потрохами, и работает соответственно не на здравохранение, а на прибыль бигфарма)
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13.12.2021 16:06 Відповісти
у вас що там амнезія - не памятаете хто і які заяви продукуете ...
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13.12.2021 16:12 Відповісти
Буду краток, об Омикроне:
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13.12.2021 16:13 Відповісти
Ну и к чему вы прилепили здесь эту хрень? Хочу заметить вам, что к этой статье она вообще неуместна.В статье ВОЗ четко указывает, что заражаются несмотря на вакцинацию. Вы хотя бы сначала прочитали.
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13.12.2021 19:13 Відповісти
Умри кон... ну и фантазеры...
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13.12.2021 16:16 Відповісти
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13.12.2021 16:18 Відповісти
Пробуксовка перезагрузки "пандемии".
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13.12.2021 16:36 Відповісти
Теперь вместо вакцин нужно будет делать гигантскую клизму
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13.12.2021 16:59 Відповісти
Далі буде ще смішніше. Які ж вони *********… трішки вагітна, трішки мертвий- то з цієї ж опери.
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13.12.2021 17:06 Відповісти
Новое средство индивидуальной защиты создали мексиканские вчёные
https://www.youtube.com/watch?v=r6aaVeLUd6Y&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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13.12.2021 17:07 Відповісти
Дослідники з Оксфорда також заявили, що наразі немає доказів того, що "Омікрон" спричиняє більш тяжке захворювання. Джерело: https://censor.net/ua/n3304947

Ну як нема доказів, то нічого й триндіть про третє, потім четверте чи сьоме щеплення.

Варіант коронавірусу "Омікрон" становить "дуже високий" глобальний ризик, і є деякі свідчення того, що вакцина не може повністю захистити від нього. Однак даних щодо ступеня небезпеки варіанту ще мало. Джерело: https://censor.net/ua/n3304947

от що це за інформація? - "становить глобальний ризик" і в той же час "даних щодо ступеня небезпеки мало". В одному абзаці висловлюються абсолютно протилежні речі. Яким же треба бути нерозумним, аби оце взагалі друкувати (вибирав телерантне визначення).
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13.12.2021 19:46 Відповісти
омикрон протекает со слабыми признаками или совсем без оных . какой риск он вызывает ? разве что потерю прибылей для Файзера .
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13.12.2021 19:52 Відповісти
 
 