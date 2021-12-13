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Меркель блокировала продажу оружия Украине, - Bild

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Меркель блокировала продажу оружия Украине, - Bild

По данным немецкого издания Bild, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель блокировала поставки Украине крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 и комплексов противодействия БПЛА EDM4S-UA каналами НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

Издание отмечает, что с мая 2021 года Германия мешала другим членам НАТО продавать оружие Украине. Страна блокировала продажи: 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США; 20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы.

Сообщается, что Украина оплатила обе системы вооружения через Агентство НАТО по поддержке и поставке (NSPA) еще в начале 2021 года, однако в мае Германия и Нидерланды выступили против продаж и заблокировали его.

"Каждое решение о предоставлении Украине летальной поддержки через NSPA зависит от консенсуса союзников в редких случаях", - говорится в сообщении. Источник издания отметил, что Нидерланды стали на сторону Германии по указанию из Берлина, потому что правительство Меркель не хотело создавать впечатление, будто оно единственное, кто выступает против продажи.

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Bild пишет, что в августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский просил Меркель прекратить блокаду поставки оружия, однако канцлер отметила, что это исключено.

За несколько дней до истечения срока полномочий, Меркель начала частично отказываться от вето из-за эскалации у границ Украины со стороны Российской Федерации. Однако в декабре 2021 Украина получит первую партию противодронного оружия EDM4S-UA. Блокада на поставку винтовок из США еще не пересматривалась.
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Топ комментарии
+84
На пенсію заробила жучка...
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13.12.2021 22:45
+67
И именно за это Зеля еще и додумался ее наградить напоследок "Орденом Свободы"? Недоумок.
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13.12.2021 23:00
+50
Потвора. комісар Меркель.
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13.12.2021 22:45
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Вихід дуже простий! Розвивати свою економіку і укріплювати свою армію! бо, ніякий "Захід" нам недопоможе.
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14.12.2021 11:05 Ответить
вам кацапам уже ничего не поможет
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14.12.2021 12:10 Ответить
этот старый ковырялочный Кабел часть жизни прожил в гдр, так что у нее много "общего" с ботаксным педофильным Шнырем+ старая ***** шредер+ малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат которого опустили ниже плинтуса, при Порохе эта Кляча себя так не вила, а Дураку можно вешать лопшу на уши это полный 0....
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14.12.2021 11:26 Ответить
С 14 года писала,что Меркель с.ка
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14.12.2021 11:27 Ответить
Немецкая пророссийская проститутка эта Меркель!! Эта двуличная стерва уже так лизала и продолжает лизать яйца путину , что дальше некуда!! Если бы не она возглавляла нормандскую четвёрку то, война на ДОнбассе давно бы закончилась!!
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14.12.2021 11:54 Ответить
хватит болтать, создавайте прецедент и подавайте на нее в суд
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14.12.2021 12:09 Ответить
"...та Нідерланди..."
видно пукін ще недостатньо багато голандських дітей вбив!

Ну нічо, нічо - продовжуйте в тому ж дусі, гейропейці.
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14.12.2021 12:16 Ответить
камсамолка . спартсменка . студентка --- наконец она просто ..красавица..
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14.12.2021 12:40 Ответить
Путінська стара тварюка...
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14.12.2021 13:37 Ответить
Готується зайняти якусь грошовиту посаду в раші.
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14.12.2021 13:42 Ответить
Сраные комсомольцы везде свой след оставляют
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14.12.2021 13:50 Ответить
Меркель буде очолювати "Північний потік-3"
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14.12.2021 13:57 Ответить
Так она заработала себе на хорошую пенсию - Пуйло назначит ее директором Северного потока-2, положит на стол 1.5 млн евро в месяц оклад, так она и сдохнет на мешке продажных денег от России. Как Шредер - все идет по плану.
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14.12.2021 15:46 Ответить
Немцы это про-ки россии
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16.12.2021 00:47 Ответить
Ну якщо це правда то на свій котел із вапном вона заслужила.
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18.12.2021 18:30 Ответить
из за блокирования продажи снайперских винтовок 41 служащий погиб на донбасе ... их кровь на руках этой немецкой табуретки !!!
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27.12.2021 08:18 Ответить
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