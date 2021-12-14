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Меркель блокувала продаж зброї Україні, - Bild

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Меркель блокувала продаж зброї Україні, - Bild

За даними німецького видання Bild, ексканцлерка ФРН Ангела Меркель блокувала постачання Україні великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 і комплексів протидії БПЛА EDM4S-UA каналами НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Видання зазначає, що з травня 2021 року, Німеччина заважала іншим членам НАТО продавати зброю Україні. Країна блокувала продажі: 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США; 20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви.

Повідомляється, що Україна оплатила обидві системи озброєння через Агентство НАТО з підтримки та постачання (NSPA) ще на початку 2021 року, проте у травні Німеччина та Нідерланди виступили проти продажу та заблокували його.

"Кожне рішення про надання Україні летальної підтримки через NSPA залежить від консенсусу союзників в окремих випадках", - йдеться в повідомленні. Джерело видання відзначило, що Нідерланди стали на бік Німеччини за вказівкою з Берліна, бо уряд Меркель не хотів створювати враження, ніби він єдиний, хто виступає проти продажу.

Також читайте: Путін звернувся до Меркель на "ти" та пообіцяв продовжити дружнє спілкування

Bild пише, що у серпні 2021 року, президент України Володимир Зеленський просив Меркель припинити блокаду поставки зброї, однак канцлер відзначила, що це виключено.

За декілька днів до закінчення терміну повноважень, Меркель почала частково відмовлятися від вето через ескалацію біля кордонів України з боку Російської Федерації. Проте у грудні 2021 року Україна отримає першу партію протидронної зброї EDM4S-UA. Блокада на поставку гвинтівок зі США ще не переглядалася.

Також читайте: Резніков дорікнув Німеччині через блокування постачання зброї Україні та роботу над запуском "Північного потоку-2", - Financial Times

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+84
На пенсію заробила жучка...
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13.12.2021 22:45
+67
И именно за это Зеля еще и додумался ее наградить напоследок "Орденом Свободы"? Недоумок.
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13.12.2021 23:00
+50
Потвора. комісар Меркель.
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13.12.2021 22:45
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Вихід дуже простий! Розвивати свою економіку і укріплювати свою армію! бо, ніякий "Захід" нам недопоможе.
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14.12.2021 11:05 Відповісти
вам кацапам уже ничего не поможет
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14.12.2021 12:10 Відповісти
этот старый ковырялочный Кабел часть жизни прожил в гдр, так что у нее много "общего" с ботаксным педофильным Шнырем+ старая ***** шредер+ малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат которого опустили ниже плинтуса, при Порохе эта Кляча себя так не вила, а Дураку можно вешать лопшу на уши это полный 0....
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14.12.2021 11:26 Відповісти
С 14 года писала,что Меркель с.ка
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14.12.2021 11:27 Відповісти
Немецкая пророссийская проститутка эта Меркель!! Эта двуличная стерва уже так лизала и продолжает лизать яйца путину , что дальше некуда!! Если бы не она возглавляла нормандскую четвёрку то, война на ДОнбассе давно бы закончилась!!
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14.12.2021 11:54 Відповісти
хватит болтать, создавайте прецедент и подавайте на нее в суд
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14.12.2021 12:09 Відповісти
"...та Нідерланди..."
видно пукін ще недостатньо багато голандських дітей вбив!

Ну нічо, нічо - продовжуйте в тому ж дусі, гейропейці.
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14.12.2021 12:16 Відповісти
камсамолка . спартсменка . студентка --- наконец она просто ..красавица..
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14.12.2021 12:40 Відповісти
Путінська стара тварюка...
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14.12.2021 13:37 Відповісти
Готується зайняти якусь грошовиту посаду в раші.
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14.12.2021 13:42 Відповісти
Сраные комсомольцы везде свой след оставляют
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14.12.2021 13:50 Відповісти
Меркель буде очолювати "Північний потік-3"
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14.12.2021 13:57 Відповісти
Так она заработала себе на хорошую пенсию - Пуйло назначит ее директором Северного потока-2, положит на стол 1.5 млн евро в месяц оклад, так она и сдохнет на мешке продажных денег от России. Как Шредер - все идет по плану.
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14.12.2021 15:46 Відповісти
Немцы это про-ки россии
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16.12.2021 00:47 Відповісти
Ну якщо це правда то на свій котел із вапном вона заслужила.
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18.12.2021 18:30 Відповісти
из за блокирования продажи снайперских винтовок 41 служащий погиб на донбасе ... их кровь на руках этой немецкой табуретки !!!
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27.12.2021 08:18 Відповісти
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