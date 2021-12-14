Газа в хранилищах хватит, чтобы бесперебойно пройти зиму, - Витренко
Новости Цензор.НЕТ Общество
В украинских подземных хранилищах газа достаточные запасы "голубого топлива" на весь зимний сезон.
Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Сейчас у нас в хранилищах нормальные объемы газа... Поэтому с точки зрения ожиданий при нормальных обстоятельствах не должно быть проблем. Как тогда мы проходили бесперебойно зиму, так и сейчас должны пройти спокойно", - сказал Витренко.
Глава Нефтегаза также прокомментировал данные Госстата, согласно которым в октябре увеличились начисления за жилищно-коммунальные услуги по сравнению с октябрем 2020 года. Он подчеркнул, что объемы начисления к оплате за октябрь прошлого года включают реальное потребленные за коммунальные услуги.
"Мы видим, что в этом октябре потребление населения выросло. То есть, мы больше отдаем газа для нужд населения", - прокомментировал Витренко.
Он связывает это с ранним началом отопительного сезона и увеличением потребления отдельными домохозяйствами. По словам Витренко, из-за этого могли возрасти начисления за коммунальные услуги.
Кроме того, по сравнению с октябрем 2020 года выросла цена газа для потребителей, отапливающих дома газом: в прошлом году 1 кубометр стоил около 5 грн, а в этом году - около 8 грн. Тарифы на централизованное отопление по сравнению с 2020 годом не изменились.
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"Як тоді" - це при "баригах-папєрєдніках"? Тоді скажіть: а чому "тоді" я вдома міг сидіть у спідньому і періодично провітрювати квартиру, а зараз сежу вдягнений і на провітрювання відкриваю лише тоді, коли з дому вихожу до магазину? А зими ще не було... А платіжка за опалення більша, ніж при "баригах" зимою...
Содіваюсь, що сєкта "па пріколу", "хоть паржом", "аби не Порох" радіє таким змінам в свому житті!
12.12.2019 - 19,728 млрд.м3
12.12.2020 - 25,161 млрд.м3
12.12.2021 - 15,240 млрд.м3
Сьогоднішні обсяги газу в минулі два опалювальні сезони ми мали на початок квітня, тобто по завершенні сезону!
Значит газа мало, ибо за последнее время п...шь власти достиг 100% , что не скажут либо наглый п....шь, либо циничная ложь.