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Новости Общество
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Газ (10095) Витренко Юрий (376)

Газа в хранилищах хватит, чтобы бесперебойно пройти зиму, - Витренко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Газа в хранилищах хватит, чтобы бесперебойно пройти зиму, - Витренко

В украинских подземных хранилищах газа достаточные запасы "голубого топлива" на весь зимний сезон.

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сейчас у нас в хранилищах нормальные объемы газа... Поэтому с точки зрения ожиданий при нормальных обстоятельствах не должно быть проблем. Как тогда мы проходили бесперебойно зиму, так и сейчас должны пройти спокойно", - сказал Витренко.

Глава Нефтегаза также прокомментировал данные Госстата, согласно которым в октябре увеличились начисления за жилищно-коммунальные услуги по сравнению с октябрем 2020 года. Он подчеркнул, что объемы начисления к оплате за октябрь прошлого года включают реальное потребленные за коммунальные услуги.

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"Мы видим, что в этом октябре потребление населения выросло. То есть, мы больше отдаем газа для нужд населения", - прокомментировал Витренко.

Он связывает это с ранним началом отопительного сезона и увеличением потребления отдельными домохозяйствами. По словам Витренко, из-за этого могли возрасти начисления за коммунальные услуги.

Кроме того, по сравнению с октябрем 2020 года выросла цена газа для потребителей, отапливающих дома газом: в прошлом году 1 кубометр стоил около 5 грн, а в этом году - около 8 грн. Тарифы на централизованное отопление по сравнению с 2020 годом не изменились.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
"Як тоді ми проходили безперебійно зиму, так і зараз маємо пройти спокійно" Джерело: https://censor.net/ua/n3305022

"Як тоді" - це при "баригах-папєрєдніках"? Тоді скажіть: а чому "тоді" я вдома міг сидіть у спідньому і періодично провітрювати квартиру, а зараз сежу вдягнений і на провітрювання відкриваю лише тоді, коли з дому вихожу до магазину? А зими ще не було... А платіжка за опалення більша, ніж при "баригах" зимою...

Содіваюсь, що сєкта "па пріколу", "хоть паржом", "аби не Порох" радіє таким змінам в свому житті!
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14.12.2021 00:22
+4
Ну а що, одному Герусу бабло рубати, Арахамія захотів і собі долю
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14.12.2021 00:05
+4
закрой методичку и читай умные комменты над твоими....если сможешь прочесть и понять
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14.12.2021 07:05
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Правила форума Совет форумчан
Ну а що, одному Герусу бабло рубати, Арахамія захотів і собі долю
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14.12.2021 00:05 Ответить
Зелений хаос.
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14.12.2021 00:07 Ответить
Це погано,що газу вистачить до кінця опалюванного сезону?Троль!!!!
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14.12.2021 01:13 Ответить
пушистик, вистачить если сожгут газ нерезидентов. своего там почти нет
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14.12.2021 07:03 Ответить
Як свідчить практика, зелень завжди бреше. Шалунішка.
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14.12.2021 08:16 Ответить
Ну дивись, бо примусимо пердіти в трубу.
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14.12.2021 00:05 Ответить
Коли це у нас було -30?
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14.12.2021 00:13 Ответить
Бєнє всє, а наріду квитанції
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14.12.2021 00:10 Ответить
"Як тоді ми проходили безперебійно зиму, так і зараз маємо пройти спокійно" Джерело: https://censor.net/ua/n3305022

"Як тоді" - це при "баригах-папєрєдніках"? Тоді скажіть: а чому "тоді" я вдома міг сидіть у спідньому і періодично провітрювати квартиру, а зараз сежу вдягнений і на провітрювання відкриваю лише тоді, коли з дому вихожу до магазину? А зими ще не було... А платіжка за опалення більша, ніж при "баригах" зимою...

Содіваюсь, що сєкта "па пріколу", "хоть паржом", "аби не Порох" радіє таким змінам в свому житті!
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14.12.2021 00:22 Ответить
Покажіть тов. Вітренко ці порівняльні дані за 2019-2020-2021 роки від Укртрансгазу:

12.12.2019 - 19,728 млрд.м3
12.12.2020 - 25,161 млрд.м3
12.12.2021 - 15,240 млрд.м3

Сьогоднішні обсяги газу в минулі два опалювальні сезони ми мали на початок квітня, тобто по завершенні сезону!
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14.12.2021 00:39 Ответить
Тролям та москалям не подобається,що газу вистачить до кінця опалюваного сезону!Дивіться,хто пише ,що це погано ,той найманець на москальский троль!Слава Украіні!!!Смерть ворогам!
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14.12.2021 01:11 Ответить
закрой методичку и читай умные комменты над твоими....если сможешь прочесть и понять
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14.12.2021 07:05 Ответить
А хіба цього Вітренка не звільнили у 2020 році? Як він знову виплив ..та ще головою правління НАК "Нафтогаз"?
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14.12.2021 02:02 Ответить
Добре якщо ще і зима закінчиться в лютому місяці, а не в квітні.
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14.12.2021 07:03 Ответить
Можливо газу і вистачить на цю зиму, а звідки будете закачувати газ на наступну?
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14.12.2021 08:13 Ответить
До наступной зимы не все доживут.
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14.12.2021 09:15 Ответить
Не стал Витренко достоянием республики-- не оправдались его весенние заявления, что цены на газ к осени снизятся. А сколько заложено в бюджете на закупку газа 2022--2023 годов отопления? Или то уже проблемы путина будут?
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14.12.2021 08:37 Ответить
Не следует предаваться несбыточным мечтам!
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14.12.2021 10:53 Ответить
В українських підземних сховищах газу є достатні запаси "блакитного палива", на весь зимовий сезон. Джерело: https://censor.net/ua/n3305022

Значит газа мало, ибо за последнее время п...шь власти достиг 100% , что не скажут либо наглый п....шь, либо циничная ложь.
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14.12.2021 08:55 Ответить
 
 