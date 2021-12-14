Газу в сховищах вистачить, аби безперебійно пройти зиму, - Вітренко
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В українських підземних сховищах газу є достатні запаси "блакитного палива", на весь зимовий сезон.
Про це е заявив голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Зараз у нас у сховищах нормальні обсяги газу... Тому з точки зору очікувань, за нормальних обставин не має бути проблем. Як тоді ми проходили безперебійно зиму, так і зараз маємо пройти спокійно", - сказав Вітренко.
Очільник "Нафтогазу" також прокоментував дані Держстату, згідно з якими у жовтні збільшилися нарахування за житлово-комунальні послуги у порівнянні з жовтнем 2020 року. Він наголосив, що обсяги нарахування до сплати за жовтень минулого року включають реально спожиті комунальні послуги.
"Ми бачимо, що цього жовтня споживання населення зросло. Тобто, ми більше віддаємо газу для потреб населення", - прокоментував Вітренко.
Він пов'язує це із ранішим початком опалювального сезону та збільшенням споживання окремими домогосподарствами. За словами Вітренка, через це могли зрости нарахування за комунальні послуги.
Крім того, у порівнянні з жовтнем 2020 року зросла ціна газу для споживачів, які опалюють домівки газом: минулого року 1 кубометр коштував близько 5 грн, а цьогоріч - близько 8 грн. Тарифи ж на централізоване опалення у порівнянні з 2020 роком не змінилися.
Будь ласка, зачекайте...
"Як тоді" - це при "баригах-папєрєдніках"? Тоді скажіть: а чому "тоді" я вдома міг сидіть у спідньому і періодично провітрювати квартиру, а зараз сежу вдягнений і на провітрювання відкриваю лише тоді, коли з дому вихожу до магазину? А зими ще не було... А платіжка за опалення більша, ніж при "баригах" зимою...
Содіваюсь, що сєкта "па пріколу", "хоть паржом", "аби не Порох" радіє таким змінам в свому житті!
12.12.2019 - 19,728 млрд.м3
12.12.2020 - 25,161 млрд.м3
12.12.2021 - 15,240 млрд.м3
Сьогоднішні обсяги газу в минулі два опалювальні сезони ми мали на початок квітня, тобто по завершенні сезону!
Значит газа мало, ибо за последнее время п...шь власти достиг 100% , что не скажут либо наглый п....шь, либо циничная ложь.