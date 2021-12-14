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газ (2586) Вітренко Юрій (370)

Газу в сховищах вистачить, аби безперебійно пройти зиму, - Вітренко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Газу в сховищах вистачить, аби безперебійно пройти зиму, - Вітренко

В українських підземних сховищах газу є достатні запаси "блакитного палива", на весь зимовий сезон.

Про це е заявив голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Зараз у нас у сховищах нормальні обсяги газу... Тому з точки зору очікувань, за нормальних обставин не має бути проблем. Як тоді ми проходили безперебійно зиму, так і зараз маємо пройти спокійно", - сказав Вітренко.

Очільник "Нафтогазу" також прокоментував дані Держстату, згідно з якими у жовтні збільшилися нарахування за житлово-комунальні послуги у порівнянні з жовтнем 2020 року. Він наголосив, що обсяги нарахування до сплати за жовтень минулого року включають реально спожиті комунальні послуги.

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"Ми бачимо, що цього жовтня споживання населення зросло. Тобто, ми більше віддаємо газу для потреб населення", - прокоментував Вітренко.

Він пов'язує це із ранішим початком опалювального сезону та збільшенням споживання окремими домогосподарствами. За словами Вітренка, через це могли зрости нарахування за комунальні послуги.

Крім того, у порівнянні з жовтнем 2020 року зросла ціна газу для споживачів, які опалюють домівки газом: минулого року 1 кубометр коштував близько 5 грн, а цьогоріч - близько 8 грн. Тарифи ж на централізоване опалення у порівнянні з 2020 роком не змінилися.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
"Як тоді ми проходили безперебійно зиму, так і зараз маємо пройти спокійно" Джерело: https://censor.net/ua/n3305022

"Як тоді" - це при "баригах-папєрєдніках"? Тоді скажіть: а чому "тоді" я вдома міг сидіть у спідньому і періодично провітрювати квартиру, а зараз сежу вдягнений і на провітрювання відкриваю лише тоді, коли з дому вихожу до магазину? А зими ще не було... А платіжка за опалення більша, ніж при "баригах" зимою...

Содіваюсь, що сєкта "па пріколу", "хоть паржом", "аби не Порох" радіє таким змінам в свому житті!
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14.12.2021 00:22
+4
Ну а що, одному Герусу бабло рубати, Арахамія захотів і собі долю
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14.12.2021 00:05
+4
закрой методичку и читай умные комменты над твоими....если сможешь прочесть и понять
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14.12.2021 07:05
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Ну а що, одному Герусу бабло рубати, Арахамія захотів і собі долю
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14.12.2021 00:05 Відповісти
Зелений хаос.
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14.12.2021 00:07 Відповісти
Це погано,що газу вистачить до кінця опалюванного сезону?Троль!!!!
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14.12.2021 01:13 Відповісти
пушистик, вистачить если сожгут газ нерезидентов. своего там почти нет
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14.12.2021 07:03 Відповісти
Як свідчить практика, зелень завжди бреше. Шалунішка.
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14.12.2021 08:16 Відповісти
Ну дивись, бо примусимо пердіти в трубу.
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14.12.2021 00:05 Відповісти
Коли це у нас було -30?
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14.12.2021 00:13 Відповісти
Бєнє всє, а наріду квитанції
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14.12.2021 00:10 Відповісти
"Як тоді ми проходили безперебійно зиму, так і зараз маємо пройти спокійно" Джерело: https://censor.net/ua/n3305022

"Як тоді" - це при "баригах-папєрєдніках"? Тоді скажіть: а чому "тоді" я вдома міг сидіть у спідньому і періодично провітрювати квартиру, а зараз сежу вдягнений і на провітрювання відкриваю лише тоді, коли з дому вихожу до магазину? А зими ще не було... А платіжка за опалення більша, ніж при "баригах" зимою...

Содіваюсь, що сєкта "па пріколу", "хоть паржом", "аби не Порох" радіє таким змінам в свому житті!
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14.12.2021 00:22 Відповісти
Покажіть тов. Вітренко ці порівняльні дані за 2019-2020-2021 роки від Укртрансгазу:

12.12.2019 - 19,728 млрд.м3
12.12.2020 - 25,161 млрд.м3
12.12.2021 - 15,240 млрд.м3

Сьогоднішні обсяги газу в минулі два опалювальні сезони ми мали на початок квітня, тобто по завершенні сезону!
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14.12.2021 00:39 Відповісти
Тролям та москалям не подобається,що газу вистачить до кінця опалюваного сезону!Дивіться,хто пише ,що це погано ,той найманець на москальский троль!Слава Украіні!!!Смерть ворогам!
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14.12.2021 01:11 Відповісти
закрой методичку и читай умные комменты над твоими....если сможешь прочесть и понять
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14.12.2021 07:05 Відповісти
А хіба цього Вітренка не звільнили у 2020 році? Як він знову виплив ..та ще головою правління НАК "Нафтогаз"?
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14.12.2021 02:02 Відповісти
Добре якщо ще і зима закінчиться в лютому місяці, а не в квітні.
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14.12.2021 07:03 Відповісти
Можливо газу і вистачить на цю зиму, а звідки будете закачувати газ на наступну?
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14.12.2021 08:13 Відповісти
До наступной зимы не все доживут.
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14.12.2021 09:15 Відповісти
Не стал Витренко достоянием республики-- не оправдались его весенние заявления, что цены на газ к осени снизятся. А сколько заложено в бюджете на закупку газа 2022--2023 годов отопления? Или то уже проблемы путина будут?
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14.12.2021 08:37 Відповісти
Не следует предаваться несбыточным мечтам!
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14.12.2021 10:53 Відповісти
В українських підземних сховищах газу є достатні запаси "блакитного палива", на весь зимовий сезон. Джерело: https://censor.net/ua/n3305022

Значит газа мало, ибо за последнее время п...шь власти достиг 100% , что не скажут либо наглый п....шь, либо циничная ложь.
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14.12.2021 08:55 Відповісти
 
 