Шесть кораблей с углем должны прибыть до конца года, - Шурма
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Офисе Президента рассчитывают на прибытие в Украину около 6 кораблей с углем до конца 2021 года. Затем ожидается прибытие 6-10 кораблей в месяц.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"На сегодняшний день 2 корабля уже находятся под разгрузкой в портах, еще около 6 кораблей мы ожидаем до конца декабря", – сказал Шурма, добавив, что к концу года запасы угля достигнут 800 тыс. тонн.
Шурма отметил, что в Украине достаточная добыча угля для обеспечения достаточного количества топлива на складах тепловой генерации – до 1,3 млн. тонн в месяц. Кроме того, есть стабильный импорт из Польши в объеме 100-120 тыс. тонн в месяц.
"Для того чтобы возобновлять эти склады, мы ежемесячно будем импортировать от 6 до 10 кораблей", - сообщил заместитель руководителя Офиса Президента.
Он отметил, что импортируют уголь холдинг ДТЭК и ПАО "Центрэнерго".
Пожалуйста, подождите...
Завозя уголь панамаксами из Америки и вырабатывая из него электрику.
Только я не понял к чему по теме шаурма
так круче
Экспорт украинской свинины вырос на 19% в годовом исчислении до $6,9 млн. За 11 месяцев текущего года Украина экспортировала 3 600 тонн свинины (рост на 34%).
А на весь сезон потрібно майже 17 мільйонів тон…
свинарчуків не можливо без ізоляції відірвати від корита, ось в чому біда України.
(С)
Шо вы хотели - поколение калькуляторов и памперсов выросло и дорвалось до руля. А им в затылок дышит поколение смартфонов... Скоро читать/писать разучаться, т.к. смартфоны уже буквы озвучивают, Кортана на слух команды выполняет и вместо подписи отпечаток пальца принимают......
Умер правитель Оман , страны, в которой гостил Зеленский на новогодние праздники
Оман пострадал от внезапных наводнений
некоторых частях Омана температура упала до уровня ниже нуля, а сильные дожди вызвали внезапные наводнения, в Украине о перебывании его на Банковой, так это вообще клинический случай так то надо чтобы ОН сьездил в столицу Чумного Барака..... , но его боятся в кремле принимать. хотя и так Мордор на грани полного *****ца
Я понимаю, привычка такая... Но корабли очень разные (для СН - это как доза у "хорошего" и "плохого" барыги)..