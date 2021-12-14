Шесть кораблей с углем должны прибыть до конца года, - Шурма

В Офисе Президента рассчитывают на прибытие в Украину около 6 кораблей с углем до конца 2021 года. Затем ожидается прибытие 6-10 кораблей в месяц.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На сегодняшний день 2 корабля уже находятся под разгрузкой в ​​портах, еще около 6 кораблей мы ожидаем до конца декабря", – сказал Шурма, добавив, что к концу года запасы угля достигнут 800 тыс. тонн.

Шурма отметил, что в Украине достаточная добыча угля для обеспечения достаточного количества топлива на складах тепловой генерации – до 1,3 млн. тонн в месяц. Кроме того, есть стабильный импорт из Польши в объеме 100-120 тыс. тонн в месяц.

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"Для того чтобы возобновлять эти склады, мы ежемесячно будем импортировать от 6 до 10 кораблей", - сообщил заместитель руководителя Офиса Президента.

Он отметил, что импортируют уголь холдинг ДТЭК и ПАО "Центрэнерго".