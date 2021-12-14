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Шурма (58) уголь (988)

Шесть кораблей с углем должны прибыть до конца года, - Шурма

Новости Цензор.НЕТ Общество

Шесть кораблей с углем должны прибыть до конца года, - Шурма

В Офисе Президента рассчитывают на прибытие в Украину около 6 кораблей с углем до конца 2021 года. Затем ожидается прибытие 6-10 кораблей в месяц.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На сегодняшний день 2 корабля уже находятся под разгрузкой в ​​портах, еще около 6 кораблей мы ожидаем до конца декабря", – сказал Шурма, добавив, что к концу года запасы угля достигнут 800 тыс. тонн.

Шурма отметил, что в Украине достаточная добыча угля для обеспечения достаточного количества топлива на складах тепловой генерации – до 1,3 млн. тонн в месяц. Кроме того, есть стабильный импорт из Польши в объеме 100-120 тыс. тонн в месяц.

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"Для того чтобы возобновлять эти склады, мы ежемесячно будем импортировать от 6 до 10 кораблей", - сообщил заместитель руководителя Офиса Президента.

Он отметил, что импортируют уголь холдинг ДТЭК и ПАО "Центрэнерго".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+11
Хорошо и ритмично работает Ринат Леонидович!

Завозя уголь панамаксами из Америки и вырабатывая из него электрику.
Только я не понял к чему по теме шаурма
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14.12.2021 00:24
+10
Гетьман с Ахметом особо не заморачивались, напрямую с дыры через Ротердам возили
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14.12.2021 02:38
+9
...бо Гетьман не подобався
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14.12.2021 00:29
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Хорошо и ритмично работает Ринат Леонидович!

Завозя уголь панамаксами из Америки и вырабатывая из него электрику.
Только я не понял к чему по теме шаурма
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14.12.2021 00:24 Ответить
Паамуша наркаман сказал шо шаурма патужный чувак... Но если капнуть глубже, можно увидеть как семейство фастфуда отжало запорожсталь...
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14.12.2021 00:49 Ответить
ну так попутчик революции
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14.12.2021 01:18 Ответить
правильно - контрреволюции
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14.12.2021 09:31 Ответить
Дожились, скоро пшеницу из Канады будем возить, а мясо из Бразилии...
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14.12.2021 00:24 Ответить
...бо Гетьман не подобався
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14.12.2021 00:29 Ответить
Гетьман с Ахметом особо не заморачивались, напрямую с дыры через Ротердам возили
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14.12.2021 02:38 Ответить
Гетман у агрессора все покупал. И на сейшелах отдыхал, когда солдаты а окопах гибли.
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14.12.2021 09:11 Ответить
На Мальдивах верней. Гетман Мальдивский.
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14.12.2021 09:12 Ответить
пиши сразу: "Барыга грел пузо на Канарах !"

так круче
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14.12.2021 17:22 Ответить
За 11 месяцев 2021 года импорт свинины в Украину вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $67 млн. Об этом говорится на сайте Государственной таможенной службы. В количественном выражении импорт составил 36 600 тонн, что на 36% больше января-ноября 2020 года. Свинину в Украину завозили из Дании (на $31,8 млн), Польши ($12 млн) и Нидерландов ($9,6 млн).
Экспорт украинской свинины вырос на 19% в годовом исчислении до $6,9 млн. За 11 месяцев текущего года Украина экспортировала 3 600 тонн свинины (рост на 34%).
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14.12.2021 00:48 Ответить
...на 27% по сравнению с аналогичным... - тю, еще бы с 1913-ым годом сравнили, во время ковид-19-ой пандемии, с ее синусоидальным развитием экономики...
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14.12.2021 09:34 Ответить
Владимир Высоцкий. Черное золото.
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14.12.2021 00:24 Ответить
Сколько из них с рассейских портов?
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14.12.2021 00:26 Ответить
100%
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14.12.2021 00:26 Ответить
Яка ціна буде ліктрічіства від такого вугілля?
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14.12.2021 00:30 Ответить
5 копеек
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14.12.2021 08:56 Ответить
Так це 400 тисяч тон…
А на весь сезон потрібно майже 17 мільйонів тон…
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14.12.2021 00:31 Ответить
Не расстраивайте тех, кто не в теме
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14.12.2021 00:35 Ответить
ПРОПАЛО ВСЕ. Тимошенко. - YouTube
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14.12.2021 00:38 Ответить
у неЛОХАбубочки легко забрати гетьманську булаву .
свинарчуків не можливо без ізоляції відірвати від корита, ось в чому біда України.

(С)
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14.12.2021 08:51 Ответить
А хiба кораблi - не пiвмiльйонники? Чи ахметовские слуги урода користуються б л яшанками на пiвтора вiдра?
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14.12.2021 09:13 Ответить
Зараз бубочка замовить пароплав на 10 мільйонів тон, збудує і привезе за один раз…
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14.12.2021 10:25 Ответить
Курва та не кораблів, а суден
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14.12.2021 00:37 Ответить
Так этот недоучка знает только, что судно стояло под кроватью его дедушки!
Шо вы хотели - поколение калькуляторов и памперсов выросло и дорвалось до руля. А им в затылок дышит поколение смартфонов... Скоро читать/писать разучаться, т.к. смартфоны уже буквы озвучивают, Кортана на слух команды выполняет и вместо подписи отпечаток пальца принимают......
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14.12.2021 08:43 Ответить
Блин, диджиталисты, заэкскрементированные эгсы, настроили бы докомповым лохам программу на конечном компе... Бо врач-вакционист заносит в систему данные о прививках с электронной подписью Дiя принимает эту инфу, а конечный комп не бычит прочитать ту подпись у семейного врача, потом ужо и поумничать можно...
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14.12.2021 09:26 Ответить
Тю, вы такой сладкоежка-неженка... Менi зрозумiло, та як i вам. Тiльки ви ще й в цнотливого хочете пограти... ПХi...
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14.12.2021 09:16 Ответить
Хай буде так… - Добре, що не судів…
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14.12.2021 10:12 Ответить
А кому уголь принадлежит? Если Ахметке, то каким боком ОП бубочки к угольку?
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14.12.2021 00:42 Ответить
Так а для чого свої шахти знищувати? В чому прикол.
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14.12.2021 01:01 Ответить
Не гойдайте лодку!
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14.12.2021 11:01 Ответить
вперше в майбутньому
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14.12.2021 01:16 Ответить
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14.12.2021 01:36 Ответить
Ппц . Как в начале прошлого века. НаноТехнологии блин.
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14.12.2021 07:52 Ответить
Шаурма мабуть синок того ригунывсько-есдецького Шаурми
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14.12.2021 08:26 Ответить
В Україні у 2021 році зібрано рекордний урожай зернових, але, як не парадоксально, на внутрішньому ринку утворився дефіцит пшениці, що неминуче призведе до зростання цін на хліб. Про це повідомляє apostrophe, пише agronews.ua. дохазяйнувався неЛох...
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14.12.2021 08:47 Ответить
Да не нужно его уничижать... Додик работает строго по методичке... У пыни его медальки ожидают, (по окончании миссии), если дадут и ему чухнуть.
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14.12.2021 09:01 Ответить
Вірно підмітили. За "багатого врожаю" ціна за хлібину лише за цей тиждень у магазинах зросла на гривну.
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14.12.2021 12:19 Ответить
Прекратите засирать атмосферу..уже 500 марок и сортов Ковида нашли...
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14.12.2021 08:55 Ответить
Бедный ринатка в поте лица старается вместо бубика, а невiглас взяв , та й ноги об нього витер... Горе-горе оно луковое...
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14.12.2021 08:58 Ответить
Съездил в США , Трамп попал под раздачу(импичмент). Страна страдает от тайфунов и наводнений.

Умер правитель Оман , страны, в которой гостил Зеленский на новогодние праздники

Оман пострадал от внезапных наводнений

некоторых частях Омана температура упала до уровня ниже нуля, а сильные дожди вызвали внезапные наводнения, в Украине о перебывании его на Банковой, так это вообще клинический случай так то надо чтобы ОН сьездил в столицу Чумного Барака..... , но его боятся в кремле принимать. хотя и так Мордор на грани полного *****ца
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14.12.2021 08:59 Ответить
Вот квартальцы не бычат, шо не на ту лошадь поставили, бедоносца как попрут с кресла, трындой накроется их квартал, как и Трамп в соборе парижской бога матери... ПРАВИТЕЛЬ ОМАНА ПРИЦЕПОМ.
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14.12.2021 09:06 Ответить
А давно кол-во угля "кораблями" меряют?
Я понимаю, привычка такая... Но корабли очень разные (для СН - это как доза у "хорошего" и "плохого" барыги)..
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14.12.2021 10:25 Ответить
 
 