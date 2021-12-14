Шість кораблів з вугіллям мають прибути до кінця року, - Шурма
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В Офісі Президента розраховують на прибуття до України близько 6 кораблів з вугіллям до кінця 2021 року. Потім очікується прибуття 6-10 кораблів щомісяця.
Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"На сьогоднішній день 2 кораблі вже знаходяться під розвантаженням у портах, ще близько 6 кораблів ми очікуємо до кінця грудня", - сказав Шурма, додавши, що до кінця року запаси вугілля досягнуть 800 тис. тонн.
Шурма зауважив, що в Україні достатній видобуток вугілля для забезпечення достатньої кількості палива на складах теплової генерації - до 1,3 млн тонн на місяць. Крім того, є стабільний імпорт із Польщі в обсягах 100-120 тис. тонн на місяць.
"Для того, щоб поновлювати ці склади, ми щомісячно будемо імпортувати від 6 до 10 кораблів", - повідомив заступник керівника Офісу Президента.
Він зазначив, що імпортують вугілля холдинг ДТЕК та ПАТ "Центренерго".
Будь ласка, зачекайте...
Завозя уголь панамаксами из Америки и вырабатывая из него электрику.
Только я не понял к чему по теме шаурма
так круче
Экспорт украинской свинины вырос на 19% в годовом исчислении до $6,9 млн. За 11 месяцев текущего года Украина экспортировала 3 600 тонн свинины (рост на 34%).
А на весь сезон потрібно майже 17 мільйонів тон…
свинарчуків не можливо без ізоляції відірвати від корита, ось в чому біда України.
(С)
Шо вы хотели - поколение калькуляторов и памперсов выросло и дорвалось до руля. А им в затылок дышит поколение смартфонов... Скоро читать/писать разучаться, т.к. смартфоны уже буквы озвучивают, Кортана на слух команды выполняет и вместо подписи отпечаток пальца принимают......
Умер правитель Оман , страны, в которой гостил Зеленский на новогодние праздники
Оман пострадал от внезапных наводнений
некоторых частях Омана температура упала до уровня ниже нуля, а сильные дожди вызвали внезапные наводнения, в Украине о перебывании его на Банковой, так это вообще клинический случай так то надо чтобы ОН сьездил в столицу Чумного Барака..... , но его боятся в кремле принимать. хотя и так Мордор на грани полного *****ца
Я понимаю, привычка такая... Но корабли очень разные (для СН - это как доза у "хорошего" и "плохого" барыги)..