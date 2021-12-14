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Шурма (51) вугілля (622)

Шість кораблів з вугіллям мають прибути до кінця року, - Шурма

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Шість кораблів з вугіллям мають прибути до кінця року, - Шурма

В Офісі Президента розраховують на прибуття до України близько 6 кораблів з вугіллям до кінця 2021 року. Потім очікується прибуття 6-10 кораблів щомісяця.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"На сьогоднішній день 2 кораблі вже знаходяться під розвантаженням у портах, ще близько 6 кораблів ми очікуємо до кінця грудня", - сказав Шурма, додавши, що до кінця року запаси вугілля досягнуть 800 тис. тонн.

Шурма зауважив, що в Україні достатній видобуток вугілля для забезпечення достатньої кількості палива на складах теплової генерації - до 1,3 млн тонн на місяць. Крім того, є стабільний імпорт із Польщі в обсягах 100-120 тис. тонн на місяць.

Також читайте: Запас вугілля на ТЕС "Центренерго" вдвічі нижчий від мінімально допустимого, – Міненерго

"Для того, щоб поновлювати ці склади, ми щомісячно будемо імпортувати від 6 до 10 кораблів", - повідомив заступник керівника Офісу Президента.

Він зазначив, що імпортують вугілля холдинг ДТЕК та ПАТ "Центренерго".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
Хорошо и ритмично работает Ринат Леонидович!

Завозя уголь панамаксами из Америки и вырабатывая из него электрику.
Только я не понял к чему по теме шаурма
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14.12.2021 00:24
+10
Гетьман с Ахметом особо не заморачивались, напрямую с дыры через Ротердам возили
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14.12.2021 02:38
+9
...бо Гетьман не подобався
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14.12.2021 00:29
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Хорошо и ритмично работает Ринат Леонидович!

Завозя уголь панамаксами из Америки и вырабатывая из него электрику.
Только я не понял к чему по теме шаурма
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14.12.2021 00:24 Відповісти
Паамуша наркаман сказал шо шаурма патужный чувак... Но если капнуть глубже, можно увидеть как семейство фастфуда отжало запорожсталь...
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14.12.2021 00:49 Відповісти
ну так попутчик революции
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14.12.2021 01:18 Відповісти
правильно - контрреволюции
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14.12.2021 09:31 Відповісти
Дожились, скоро пшеницу из Канады будем возить, а мясо из Бразилии...
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14.12.2021 00:24 Відповісти
...бо Гетьман не подобався
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14.12.2021 00:29 Відповісти
Гетьман с Ахметом особо не заморачивались, напрямую с дыры через Ротердам возили
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14.12.2021 02:38 Відповісти
Гетман у агрессора все покупал. И на сейшелах отдыхал, когда солдаты а окопах гибли.
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14.12.2021 09:11 Відповісти
На Мальдивах верней. Гетман Мальдивский.
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14.12.2021 09:12 Відповісти
пиши сразу: "Барыга грел пузо на Канарах !"

так круче
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14.12.2021 17:22 Відповісти
За 11 месяцев 2021 года импорт свинины в Украину вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $67 млн. Об этом говорится на сайте Государственной таможенной службы. В количественном выражении импорт составил 36 600 тонн, что на 36% больше января-ноября 2020 года. Свинину в Украину завозили из Дании (на $31,8 млн), Польши ($12 млн) и Нидерландов ($9,6 млн).
Экспорт украинской свинины вырос на 19% в годовом исчислении до $6,9 млн. За 11 месяцев текущего года Украина экспортировала 3 600 тонн свинины (рост на 34%).
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14.12.2021 00:48 Відповісти
...на 27% по сравнению с аналогичным... - тю, еще бы с 1913-ым годом сравнили, во время ковид-19-ой пандемии, с ее синусоидальным развитием экономики...
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14.12.2021 09:34 Відповісти
Владимир Высоцкий. Черное золото.
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14.12.2021 00:24 Відповісти
Сколько из них с рассейских портов?
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14.12.2021 00:26 Відповісти
100%
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14.12.2021 00:26 Відповісти
Яка ціна буде ліктрічіства від такого вугілля?
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14.12.2021 00:30 Відповісти
5 копеек
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14.12.2021 08:56 Відповісти
Так це 400 тисяч тон…
А на весь сезон потрібно майже 17 мільйонів тон…
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14.12.2021 00:31 Відповісти
Не расстраивайте тех, кто не в теме
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14.12.2021 00:35 Відповісти
ПРОПАЛО ВСЕ. Тимошенко. - YouTube
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14.12.2021 00:38 Відповісти
у неЛОХАбубочки легко забрати гетьманську булаву .
свинарчуків не можливо без ізоляції відірвати від корита, ось в чому біда України.

(С)
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14.12.2021 08:51 Відповісти
А хiба кораблi - не пiвмiльйонники? Чи ахметовские слуги урода користуються б л яшанками на пiвтора вiдра?
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14.12.2021 09:13 Відповісти
Зараз бубочка замовить пароплав на 10 мільйонів тон, збудує і привезе за один раз…
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14.12.2021 10:25 Відповісти
Курва та не кораблів, а суден
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14.12.2021 00:37 Відповісти
Так этот недоучка знает только, что судно стояло под кроватью его дедушки!
Шо вы хотели - поколение калькуляторов и памперсов выросло и дорвалось до руля. А им в затылок дышит поколение смартфонов... Скоро читать/писать разучаться, т.к. смартфоны уже буквы озвучивают, Кортана на слух команды выполняет и вместо подписи отпечаток пальца принимают......
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14.12.2021 08:43 Відповісти
Блин, диджиталисты, заэкскрементированные эгсы, настроили бы докомповым лохам программу на конечном компе... Бо врач-вакционист заносит в систему данные о прививках с электронной подписью Дiя принимает эту инфу, а конечный комп не бычит прочитать ту подпись у семейного врача, потом ужо и поумничать можно...
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14.12.2021 09:26 Відповісти
Тю, вы такой сладкоежка-неженка... Менi зрозумiло, та як i вам. Тiльки ви ще й в цнотливого хочете пограти... ПХi...
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14.12.2021 09:16 Відповісти
Хай буде так… - Добре, що не судів…
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14.12.2021 10:12 Відповісти
А кому уголь принадлежит? Если Ахметке, то каким боком ОП бубочки к угольку?
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14.12.2021 00:42 Відповісти
Так а для чого свої шахти знищувати? В чому прикол.
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14.12.2021 01:01 Відповісти
Не гойдайте лодку!
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14.12.2021 11:01 Відповісти
вперше в майбутньому
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14.12.2021 01:16 Відповісти
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14.12.2021 01:36 Відповісти
Ппц . Как в начале прошлого века. НаноТехнологии блин.
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14.12.2021 07:52 Відповісти
Шаурма мабуть синок того ригунывсько-есдецького Шаурми
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14.12.2021 08:26 Відповісти
В Україні у 2021 році зібрано рекордний урожай зернових, але, як не парадоксально, на внутрішньому ринку утворився дефіцит пшениці, що неминуче призведе до зростання цін на хліб. Про це повідомляє apostrophe, пише agronews.ua. дохазяйнувався неЛох...
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14.12.2021 08:47 Відповісти
Да не нужно его уничижать... Додик работает строго по методичке... У пыни его медальки ожидают, (по окончании миссии), если дадут и ему чухнуть.
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14.12.2021 09:01 Відповісти
Вірно підмітили. За "багатого врожаю" ціна за хлібину лише за цей тиждень у магазинах зросла на гривну.
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14.12.2021 12:19 Відповісти
Прекратите засирать атмосферу..уже 500 марок и сортов Ковида нашли...
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14.12.2021 08:55 Відповісти
Бедный ринатка в поте лица старается вместо бубика, а невiглас взяв , та й ноги об нього витер... Горе-горе оно луковое...
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14.12.2021 08:58 Відповісти
Съездил в США , Трамп попал под раздачу(импичмент). Страна страдает от тайфунов и наводнений.

Умер правитель Оман , страны, в которой гостил Зеленский на новогодние праздники

Оман пострадал от внезапных наводнений

некоторых частях Омана температура упала до уровня ниже нуля, а сильные дожди вызвали внезапные наводнения, в Украине о перебывании его на Банковой, так это вообще клинический случай так то надо чтобы ОН сьездил в столицу Чумного Барака..... , но его боятся в кремле принимать. хотя и так Мордор на грани полного *****ца
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14.12.2021 08:59 Відповісти
Вот квартальцы не бычат, шо не на ту лошадь поставили, бедоносца как попрут с кресла, трындой накроется их квартал, как и Трамп в соборе парижской бога матери... ПРАВИТЕЛЬ ОМАНА ПРИЦЕПОМ.
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14.12.2021 09:06 Відповісти
А давно кол-во угля "кораблями" меряют?
Я понимаю, привычка такая... Но корабли очень разные (для СН - это как доза у "хорошего" и "плохого" барыги)..
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14.12.2021 10:25 Відповісти
 
 