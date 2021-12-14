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Зеленский назначил на должности 8 судей
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил судей местных судов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.
Зеленский назначил:
- Игоря Битяка на должность судьи Васильковского районного суда Днепропетровской области;
- Светлану Субботину – судьей Криворожского районного суда Днепропетровской области;
- Диану Исаеву – судьей Индустриального районного суда города Днепропетровска;
- Дарью Николенко – судьей Долгинцевского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;
- Марину Шевченко – судьей Лисичанского городского суда Луганской области;
- Петра Кравченко – судьей Тарутинского районного суда Одесской области;
- Оксану Гриновец – судьей Козовского районного суда Тернопольской области
- Наталью Алексашину – судьей Автозаводского районного суда города Кременчуга Полтавской области.
Топ комментарии
+8 Герхард
показать весь комментарий14.12.2021 01:11
+7 Тарас Редька 10f5eb5a
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+6 Нина Лабунская
показать весь комментарий14.12.2021 05:28
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Может вспомним удачные назначения ЗЕ...
https://twitter.com/Bykvu/status/1470386989505855488
Уявляю, кого там єрмак напризначав.... єдине цікаво, скільки це коштує....
Вот вам и вся "судебная реформа" ...
Один ушел снайпером защищать Украину в 2014, другой отпускал автомайдановцев, задержанных беркутней. Остальные - результат коррупционной системы.
Или кто-то проводил журналистское расследование по ним, и подтвердил их кристально честную репутацию?