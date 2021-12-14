РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16855 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Правосудие
4 963 29
Зеленский (16523) суд (24696) судья (2576)

Зеленский назначил на должности 8 судей

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский назначил на должности 8 судей

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил судей местных судов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

Зеленский назначил:

  1. Игоря Битяка на должность судьи Васильковского районного суда Днепропетровской области;
  2. Светлану Субботину – судьей Криворожского районного суда Днепропетровской области;
  3. Диану Исаеву – судьей Индустриального районного суда города Днепропетровска;
  4. Дарью Николенко – судьей Долгинцевского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;
  5. Марину Шевченко – судьей Лисичанского городского суда Луганской области;
  6. Петра Кравченко – судьей Тарутинского районного суда Одесской области;
  7. Оксану Гриновец – судьей Козовского районного суда Тернопольской области
  8. Наталью Алексашину – судьей Автозаводского районного суда города Кременчуга Полтавской области.

Также читайте: Зеленский назначил на должности 28 судей, в том числе двух судей Майдана Ключника и Зарубу (обновлено)

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Звучит, как катастрофа.

Может вспомним удачные назначения ЗЕ...
показать весь комментарий
14.12.2021 01:11
+7
А це хто? Маньяки, наркоторговці, чи зоофіли? Робимо ставки!
показать весь комментарий
14.12.2021 01:46
+6
"Не верю я в порядочность шута. Он трижды куплен был, и столько же продался!..."(Гёте)

Уявляю, кого там єрмак напризначав.... єдине цікаво, скільки це коштує....
показать весь комментарий
14.12.2021 05:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звучит, как катастрофа.

Может вспомним удачные назначения ЗЕ...
показать весь комментарий
14.12.2021 01:11 Ответить
Все по відкритим конкурсам як і обіцяв.
показать весь комментарий
14.12.2021 07:03 Ответить
Еще один шедерв, посмейтесь - Величайший аналитик от СН

https://twitter.com/Bykvu/status/1470386989505855488
показать весь комментарий
14.12.2021 01:24 Ответить
А це хто? Маньяки, наркоторговці, чи зоофіли? Робимо ставки!
показать весь комментарий
14.12.2021 01:46 Ответить
показать весь комментарий
14.12.2021 01:49 Ответить
Шшшо? Мiсто Днiпропетровськ? Це як? Машина часу?
показать весь комментарий
14.12.2021 04:56 Ответить
Так так!Суди мають таку назву . У Кривому Розі є суд із назвою Дзержинський районний суд. Какая разница!
показать весь комментарий
14.12.2021 10:14 Ответить
"Не верю я в порядочность шута. Он трижды куплен был, и столько же продался!..."(Гёте)

Уявляю, кого там єрмак напризначав.... єдине цікаво, скільки це коштує....
показать весь комментарий
14.12.2021 05:28 Ответить
Еоштує кому? Судді? Єрмаку? Платника податків? Україні? Україні - дорого.
показать весь комментарий
14.12.2021 09:25 Ответить
Особенность кадровой политики Зеленского , назначать на гос.должности исключительно моральных уродов , так что ждем очередных зашкваров , теперь уже от судей )
показать весь комментарий
14.12.2021 06:20 Ответить
Если вспомнить, кого они "судить" будут, то попавшимся в лапы мусоров, прокурвов и этих "судей" зашквары коснуться непосредственно. И попавшимся не позавидуешь.
показать весь комментарий
14.12.2021 07:39 Ответить
Дорого
показать весь комментарий
14.12.2021 08:14 Ответить
очередные назначения через трусы 95-го говноквартала....
показать весь комментарий
14.12.2021 07:00 Ответить
Два дядьки и шесть теток. Ну, кто мне скажет что у нас гендерное неравенство? Точнее, оно есть, только в обратном понимании.
показать весь комментарий
14.12.2021 08:01 Ответить
Юзік пройшов? Чи знову "кинули" пацана?
показать весь комментарий
14.12.2021 08:03 Ответить
и сколько среди них граждан рф? а наркоманов сколько?
показать весь комментарий
14.12.2021 08:11 Ответить
Ей **********%, ваш клоун назначает судей уже 2.5 года, а вы и дальше будете рассказывать, что это порошенко виноват в кривосудии чисто своих судей зе-власти
показать весь комментарий
14.12.2021 08:11 Ответить
А судді такі як Гогі?
показать весь комментарий
14.12.2021 08:12 Ответить
Родичів у кварталівців ще багато. А ще є подруги, коханці подруг.... Все буде "квартал". Червоних ліхтарів.
показать весь комментарий
14.12.2021 08:34 Ответить
Після імпічменту будемо знімати.
показать весь комментарий
14.12.2021 08:35 Ответить
Який імпічмент? Косоворотка Гундосович і його команда так приняли закон, що цього не відбудеться ніколи.
показать весь комментарий
14.12.2021 08:49 Ответить
От чому від такої банальної новини відразу всі напружуються? Зеленський призначив... а тут бац, і про якогось чергового гіві чи трухіна думки приходять...
показать весь комментарий
14.12.2021 08:58 Ответить
Таких же козлов, как и он сам? КЛОУН.
показать весь комментарий
14.12.2021 10:03 Ответить
Даю 100% гарантию, что если по каждому из этих судей провести полноценное журналистское расследование, то выясниться, что там "зашквар на зашкваре и зашкваром погоняет". Особенный интерес представляют ближайшие родственники.

Вот вам и вся "судебная реформа" ...
показать весь комментарий
14.12.2021 10:14 Ответить
У меня только пара судей достойных на памяти.
Один ушел снайпером защищать Украину в 2014, другой отпускал автомайдановцев, задержанных беркутней. Остальные - результат коррупционной системы.
показать весь комментарий
14.12.2021 10:21 Ответить
Увы Сергей, но "ушел снайпером защищать Украину" и "отпускал автомайдановцев" вовсе не означает что они честные и профессиональные судьи. Это достойные и даже патриотические поступки. Но не надо забывать, что очень часто "патриотизм - последнее прибежище негодяев".
Или кто-то проводил журналистское расследование по ним, и подтвердил их кристально честную репутацию?
показать весь комментарий
14.12.2021 10:29 Ответить
 
 