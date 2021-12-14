Зеленський призначив на посади 8 суддів

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив суддів місцевих судів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

Зеленський призначив:

Ігоря Битяка на посаду судді Васильківського районного суду Дніпропетровської області; Світлану Суботіну - суддею Криворізького районного суду Дніпропетровської області; Діану Ісаєву - суддею Індустріального районного суду міста Дніпропетровська; Дар’ю Ніколенко - суддею Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області; Марину Шевченко - суддею Лисичанського міського суду Луганської області; Петра Кравченка - суддею Тарутинського районного суду Одеської області; Оксану Гриновець - суддею Козівського районного суду Тернопільської області Наталію Алексашину - суддею Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області.

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