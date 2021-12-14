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Зеленський призначив на посади 8 суддів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський призначив на посади 8 суддів

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив суддів місцевих судів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

Зеленський призначив:

  1. Ігоря Битяка на посаду судді Васильківського районного суду Дніпропетровської області;
  2. Світлану Суботіну - суддею Криворізького районного суду Дніпропетровської області;
  3. Діану Ісаєву - суддею Індустріального районного суду міста Дніпропетровська;
  4. Дар’ю Ніколенко - суддею Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
  5. Марину Шевченко - суддею Лисичанського міського суду Луганської області;
  6. Петра Кравченка - суддею Тарутинського районного суду Одеської області;
  7. Оксану Гриновець - суддею Козівського районного суду Тернопільської області
  8. Наталію Алексашину - суддею Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+8
Звучит, как катастрофа.

Может вспомним удачные назначения ЗЕ...
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14.12.2021 01:11
+7
А це хто? Маньяки, наркоторговці, чи зоофіли? Робимо ставки!
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14.12.2021 01:46
+6
"Не верю я в порядочность шута. Он трижды куплен был, и столько же продался!..."(Гёте)

Уявляю, кого там єрмак напризначав.... єдине цікаво, скільки це коштує....
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14.12.2021 05:28
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Звучит, как катастрофа.

Может вспомним удачные назначения ЗЕ...
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14.12.2021 01:11 Відповісти
Все по відкритим конкурсам як і обіцяв.
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14.12.2021 07:03 Відповісти
Еще один шедерв, посмейтесь - Величайший аналитик от СН

https://twitter.com/Bykvu/status/1470386989505855488
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14.12.2021 01:24 Відповісти
А це хто? Маньяки, наркоторговці, чи зоофіли? Робимо ставки!
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14.12.2021 01:46 Відповісти
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14.12.2021 01:49 Відповісти
Шшшо? Мiсто Днiпропетровськ? Це як? Машина часу?
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14.12.2021 04:56 Відповісти
Так так!Суди мають таку назву . У Кривому Розі є суд із назвою Дзержинський районний суд. Какая разница!
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14.12.2021 10:14 Відповісти
"Не верю я в порядочность шута. Он трижды куплен был, и столько же продался!..."(Гёте)

Уявляю, кого там єрмак напризначав.... єдине цікаво, скільки це коштує....
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14.12.2021 05:28 Відповісти
Еоштує кому? Судді? Єрмаку? Платника податків? Україні? Україні - дорого.
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14.12.2021 09:25 Відповісти
Особенность кадровой политики Зеленского , назначать на гос.должности исключительно моральных уродов , так что ждем очередных зашкваров , теперь уже от судей )
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14.12.2021 06:20 Відповісти
Если вспомнить, кого они "судить" будут, то попавшимся в лапы мусоров, прокурвов и этих "судей" зашквары коснуться непосредственно. И попавшимся не позавидуешь.
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14.12.2021 07:39 Відповісти
Дорого
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14.12.2021 08:14 Відповісти
очередные назначения через трусы 95-го говноквартала....
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14.12.2021 07:00 Відповісти
Два дядьки и шесть теток. Ну, кто мне скажет что у нас гендерное неравенство? Точнее, оно есть, только в обратном понимании.
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14.12.2021 08:01 Відповісти
Юзік пройшов? Чи знову "кинули" пацана?
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14.12.2021 08:03 Відповісти
и сколько среди них граждан рф? а наркоманов сколько?
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14.12.2021 08:11 Відповісти
Ей **********%, ваш клоун назначает судей уже 2.5 года, а вы и дальше будете рассказывать, что это порошенко виноват в кривосудии чисто своих судей зе-власти
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14.12.2021 08:11 Відповісти
А судді такі як Гогі?
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14.12.2021 08:12 Відповісти
Родичів у кварталівців ще багато. А ще є подруги, коханці подруг.... Все буде "квартал". Червоних ліхтарів.
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14.12.2021 08:34 Відповісти
Після імпічменту будемо знімати.
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14.12.2021 08:35 Відповісти
Який імпічмент? Косоворотка Гундосович і його команда так приняли закон, що цього не відбудеться ніколи.
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14.12.2021 08:49 Відповісти
От чому від такої банальної новини відразу всі напружуються? Зеленський призначив... а тут бац, і про якогось чергового гіві чи трухіна думки приходять...
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14.12.2021 08:58 Відповісти
Таких же козлов, как и он сам? КЛОУН.
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14.12.2021 10:03 Відповісти
Даю 100% гарантию, что если по каждому из этих судей провести полноценное журналистское расследование, то выясниться, что там "зашквар на зашкваре и зашкваром погоняет". Особенный интерес представляют ближайшие родственники.

Вот вам и вся "судебная реформа" ...
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14.12.2021 10:14 Відповісти
У меня только пара судей достойных на памяти.
Один ушел снайпером защищать Украину в 2014, другой отпускал автомайдановцев, задержанных беркутней. Остальные - результат коррупционной системы.
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14.12.2021 10:21 Відповісти
Увы Сергей, но "ушел снайпером защищать Украину" и "отпускал автомайдановцев" вовсе не означает что они честные и профессиональные судьи. Это достойные и даже патриотические поступки. Но не надо забывать, что очень часто "патриотизм - последнее прибежище негодяев".
Или кто-то проводил журналистское расследование по ним, и подтвердил их кристально честную репутацию?
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14.12.2021 10:29 Відповісти
 
 