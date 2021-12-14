4 963 29
Зеленський призначив на посади 8 суддів
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив суддів місцевих судів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.
Зеленський призначив:
- Ігоря Битяка на посаду судді Васильківського районного суду Дніпропетровської області;
- Світлану Суботіну - суддею Криворізького районного суду Дніпропетровської області;
- Діану Ісаєву - суддею Індустріального районного суду міста Дніпропетровська;
- Дар’ю Ніколенко - суддею Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
- Марину Шевченко - суддею Лисичанського міського суду Луганської області;
- Петра Кравченка - суддею Тарутинського районного суду Одеської області;
- Оксану Гриновець - суддею Козівського районного суду Тернопільської області
- Наталію Алексашину - суддею Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області.
Топ коментарі
+8 Герхард
показати весь коментар14.12.2021 01:11
+7 Тарас Редька 10f5eb5a
показати весь коментар14.12.2021 01:46
+6 Нина Лабунская
показати весь коментар14.12.2021 05:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Может вспомним удачные назначения ЗЕ...
https://twitter.com/Bykvu/status/1470386989505855488
Уявляю, кого там єрмак напризначав.... єдине цікаво, скільки це коштує....
Вот вам и вся "судебная реформа" ...
Один ушел снайпером защищать Украину в 2014, другой отпускал автомайдановцев, задержанных беркутней. Остальные - результат коррупционной системы.
Или кто-то проводил журналистское расследование по ним, и подтвердил их кристально честную репутацию?