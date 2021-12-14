Тарифы на газ в Украине - небольшие, - "слуга народа" Шуляк

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк считает, что тарифы на газ в Украине небольшие.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", Шуляк заявила в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По ее словам, нынешняя ситуация с ценами на газ сложилась из-за действий Российской Федерации. От них страдает не только Украина, но и другие европейские страны.

"На сегодняшний день тепло в домах наших граждан есть. Тарифы на газ являются постоянными и небольшими, и государство их на сегодняшний день может обеспечить", - добавила Шуляк.

Также читайте: Повышение тарифа на распределение газа станет убийственным для украинских предприятий, - эксперт