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Тарифы на газ в Украине - небольшие, - "слуга народа" Шуляк
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк считает, что тарифы на газ в Украине небольшие.
Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", Шуляк заявила в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
По ее словам, нынешняя ситуация с ценами на газ сложилась из-за действий Российской Федерации. От них страдает не только Украина, но и другие европейские страны.
"На сегодняшний день тепло в домах наших граждан есть. Тарифы на газ являются постоянными и небольшими, и государство их на сегодняшний день может обеспечить", - добавила Шуляк.
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Президент України П.ПОРОШЕНКО м. Київ 9 квітня 2015 року № 329-VIII
https://index.minfin.com.ua/ua/tariff/gas/2015-04-01/
Роздрібні ціни на природний газ для населення, що діяли з 1.04.2015 по 30.04.2016
1 У разі використання газу для приготування їжі та підігріву води 7,188
2 У разі використання газу для індивідуального опалення або комплексного споживання (опалення, приготування їжі, підігрів води)
у період з 1 травня по 30 вересня 7,188
Але в нас хочуть заробляти надприбутки
Що значить "НЕ великі" ? А доставка мудаки?
А може ви там промичите внятно ХТО добуває газ в Україні? ХТО та кому продає?
А собівартість газу можна глянути? Це НАШ газ, ВСІХ українців а не дочурок злочевського, це НАШІ гроші які ви вашим хвойдам даруєте мільйонами.
А это уже проблема другого министерства.
(с) Шуляк
Они пришли в власти на звиздеже о том, что цены на газ высокие (тогда я платила 2 грв.летом и 8 грв зимой), сейчас я плачу 10 грв круглый год-и это, оказывается, невысокая цена))))
Красивый кидок лохтората и *********-мосейчук про индекс борща ни гу-гу, и у тюльки полвареника во рту застряли!
Зебилы--вы лошары!