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Тарифи на газ в Україні - невеликі, - "слуга народу" Шуляк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тарифи на газ в Україні - невеликі, -

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк вважає, що тарифи на газ в Україні є невеликими.

Про це, як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", Шуляк заявила в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

За її словами, нинішня ситуація з цінами на газ склалася через дії Російської Федерації. Від них потерпає не тільки Україна, а й інші європейські країни.

"На сьогодні тепло в домівках наших громадян є. Тарифи на газ є сталими та невеликими й держава їх на сьогодні може забезпечити", - додала Шуляк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для допомоги в отриманні "COVID-тисячі" працюватимуть 100 офлайн-центрів, - "слуга народу" Шуляк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
Совсем охренели зеленожопые. Их послушать, уродов, так у нас тут Эльдорадо и рай земной, и самое лучшее в мире руководство страной. Самое страшное- что эти утырки в это то как раз и свято верят. Да, трудно жить, когда нет совсем мозгов и совести. Трудно жить народу, а этим зашкваренным похрен, в своем наркоугаре они боги.
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14.12.2021 09:16
+15
Аби ляпати язиком. Хто буде компенсувати "низькі ціни"? Ти, Шуляк, чи Осел поверне з англійського офшора вкрадені гроші?
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14.12.2021 09:15
+13
да и в магазины с средней зарплатой/пенсией вполне можно пару раз в неделю ходить, если не покупать ничего
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14.12.2021 09:20
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Аби ляпати язиком. Хто буде компенсувати "низькі ціни"? Ти, Шуляк, чи Осел поверне з англійського офшора вкрадені гроші?
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14.12.2021 09:15 Відповісти
Дійсно, цієї зими тарифи відносно невеликі. Інша справа, якими будуть тарифи наступної зими, коли запаси газу за нинішню зиму використаються.
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14.12.2021 09:19 Відповісти
а вот у Юли було по 0-73 копейки кубик и кричали ДОРОГО а у служивых подстилок рост в 680% и это недорого ЕВРЕйСКИЕ УБЛЮДКИ КОГДА ВАС БУДЕМ ТО ФАСОВАТЬ В АЛЬФАТЕРЫ А?????Вова вали нафиг в свой Гондурас придурок пока тебе дают последний шанс....
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14.12.2021 09:57 Відповісти
а при Брежневе скока было?
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14.12.2021 11:31 Відповісти
НИЧЕГО ВОДА ОТОПЛЕНИЕ ГАЗ СДПТ 1 КОМНАТНАЯ СО СВЕТОМ А СВЕТ В ГОРОДЕ БЫЛ 2 КОПЕЙКИ КВТ ЧАС А В СЕЛЕ 1 КОПЕЙКАА ЗИМОЙ И ДАРОМ ПЛАТИЛ ЗА ВСЕ СКОПОМ СОВХОЗ КОЛХОЗ... ТАК ВОТ 10-13 РУБЛЕЙ ....а 4 КОМНАТНАЯ С ТЕЛЕФОНОМ УЖЕ ПОДРОСЛА В ЦЕНЕ ДО 18-22 РУБЛЕЙ.. при моей стипендии 40 рублей студента и пособия по инвалидности 50 рублей я пацан студент стационара приносил домой 90 рэ..зарплата стартовая инжзенера после 5 лет политтеха.ю... а маме дали по инвалидности 3 группы 26 рэ и еще квратирантов держали то жили неплохо квратиранты до 250-300 рэ в месяц набегало порой... суточные которые..площадь лишняя позволяля..правда сами как на квратире квартирантами были... но выживали.... а квартплата аж 25 рэ выходила из за электричества...
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14.12.2021 12:35 Відповісти
нискока , у меня при броватом газу не було
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14.12.2021 13:44 Відповісти
Нет газа - нет расходов. Профит
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14.12.2021 14:20 Відповісти
Совсем охренели зеленожопые. Их послушать, уродов, так у нас тут Эльдорадо и рай земной, и самое лучшее в мире руководство страной. Самое страшное- что эти утырки в это то как раз и свято верят. Да, трудно жить, когда нет совсем мозгов и совести. Трудно жить народу, а этим зашкваренным похрен, в своем наркоугаре они боги.
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14.12.2021 09:16 Відповісти
Тяжело в деревне без Нагана.(С)
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14.12.2021 09:19 Відповісти
Откровенно говоря, сегодняшние тарифы на газ, "заслуга" Порошенко и Гройсмана. Если не ошибаюсь, с 2015 года тариф был уже 7.2 грн за куб. Другой вопрос, что нынешние ничего не сделали, чтобы ситуацию изменить.
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14.12.2021 09:25 Відповісти
Уррааа. Пэтю вспомнили. День не зря прошёл))
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14.12.2021 09:47 Відповісти
Откровенно говоря, сегодняшние тарифы на газ, "заслуга" Гройсмана, который был премьер министром при президенте Порошенко так лучше ?
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14.12.2021 14:29 Відповісти
А свинарчуки пилили трубу ножовкой чтобы тарифы до небес взлетели. Бальзам на душу🤗
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14.12.2021 14:48 Відповісти
Так чого вже там. Беріть Миколу 2 вже за винуватого. Зебебні ні причому.






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14.12.2021 10:36 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19#Text

Президент України П.ПОРОШЕНКО м. Київ 9 квітня 2015 року № 329-VIII

https://index.minfin.com.ua/ua/tariff/gas/2015-04-01/

Роздрібні ціни на природний газ для населення, що діяли з 1.04.2015 по 30.04.2016

1 У разі використання газу для приготування їжі та підігріву води 7,188
2 У разі використання газу для індивідуального опалення або комплексного споживання (опалення, приготування їжі, підігрів води)
у період з 1 травня по 30 вересня 7,188
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14.12.2021 14:20 Відповісти
А при приходе Пети был в среднем по 1,10. И грабительские цены на распределение вводили при нём
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14.12.2021 10:49 Відповісти
Понятно. Так и запишем - ***** не при чем
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14.12.2021 11:34 Відповісти
Урра! Переміга!
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14.12.2021 09:17 Відповісти
Це завдяки титанічним зусиллям "найвеличнішого" в спортзалі і в боротьбі з шаурмою
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14.12.2021 09:20 Відповісти
Це як для кого невеликі.
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14.12.2021 09:17 Відповісти
Что бы делать вывод высокие они или нет нужно считать какой процент своего бюджета отдаёт на оплату потребитель а не сравнивать с ценами в других государствах, но откуда это знать СН, она же только учится, правда нелохи? По ходу эпоха бедности, за которую вы так боролись, прошла!
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14.12.2021 09:18 Відповісти
Если ты разводишь собак, то да, тарифов на газ тебе боятся нечего)
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14.12.2021 09:19 Відповісти
да и в магазины с средней зарплатой/пенсией вполне можно пару раз в неделю ходить, если не покупать ничего
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14.12.2021 09:20 Відповісти
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14.12.2021 09:24 Відповісти
Та да, особливо дешево для пенсіонерів які отримують 2200 за 40 років праці
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14.12.2021 09:34 Відповісти
Тобто цей поц своїм гівноротом анонсував пілвищення цін на газ! Як кажуть,, я буєю, шановна редакція...
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14.12.2021 09:39 Відповісти
Ціна за кубометр 7,96 (0,2948 долара.), В Європі газ продають по 1,3 долара за кубометр. Тому так ціна в 4 рази нижча від цін на Європейському ринку.
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14.12.2021 09:39 Відповісти
Вчитель із зарплатнею 4000$?
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14.12.2021 09:50 Відповісти
Чувак яким боком ВЗАГАЛІ ціни в ЄС до наших? Ми добуваємо НАШ газ. Ціна добутку газу в нас та в Норвегії відрізняється. Ціна добутку газу (вартість ВСІХ витрат) в тій же підораші також відрізняється.
Але в нас хочуть заробляти надприбутки
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14.12.2021 09:58 Відповісти
Слуги сказали, що тарифи не підвищуть! Бе-е-е-е! Ой, У-у-р-а-а!
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14.12.2021 09:44 Відповісти
та . газ практически бесплатный . и доставка копеечная . любой учитель при зарплате 4 000$ без проблем потянет
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14.12.2021 09:49 Відповісти
Учителя даже начали на площадках в своих подъездах обклеивать стены гривнами.
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14.12.2021 09:58 Відповісти
потому шо могут себе позволить
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14.12.2021 10:08 Відповісти
Зебіли, може вам якусь методичку хоч склепають. Ні, реально тупість пре вперед.
Що значить "НЕ великі" ? А доставка мудаки?
А може ви там промичите внятно ХТО добуває газ в Україні? ХТО та кому продає?
А собівартість газу можна глянути? Це НАШ газ, ВСІХ українців а не дочурок злочевського, це НАШІ гроші які ви вашим хвойдам даруєте мільйонами.
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14.12.2021 09:56 Відповісти
Да, если бы минималка была, как у депутата, это не дорого. А так просто холодно. Да и че на подорванных обижаться, у них все хорошо.
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14.12.2021 09:59 Відповісти
Апеляційний суд скасував рішення ОАСК на користь Коломойського у справі націоналізації «ПриватБанку» и это за ДЕНЬГИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
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14.12.2021 10:10 Відповісти
Для нашего наивного нариду и совкодрочеров будет удивительно,но самые жестокие и бесчеловечные режимы в 20м веке были так называемые коммунистические,народные.Сралин,Пол Пот,Мао,Уго Чавес.Выходцы из простонародья всегда отличались жестокостью к собственному народу.Но безграмотные 73%е дурачки и решили проверить это на собственной шкуре,да и хрен с ними,но страдают и нормальные люди.
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14.12.2021 10:22 Відповісти
Она понимает, что такое паритет цен? И с чем сравнивает, говоря "небольшие". Сравни наши з/плати и их (за такой же труд), наш уровень жизни, образования, медицины и их. И тогда будет понятно, соображаешь ли ты вообще, о чем промямлила.
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14.12.2021 10:27 Відповісти
Так складні слова як паритет вони не знають.
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14.12.2021 10:38 Відповісти
Чим,більші хабарі,тим нижчі тарифи
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14.12.2021 10:40 Відповісти
Для їх доходів звісно , що це невеликі. Вони живуть у іншому вимірі - брехні, маніпуляцій, підкупу, схем, лобіювання преференцій для своїх хазяїв ,
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14.12.2021 10:42 Відповісти
Ситуація з цінами на газ, та з нестачею вугілля, склалась завдяки безвідповідальності влади монодовпойопів…
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14.12.2021 10:47 Відповісти
Вы не понимаете... Небольшие - это по сравнению с теми, какие будут!
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14.12.2021 10:48 Відповісти
Пенсию ему козлу в 1930 грн. и тогда послушаем что запоет.
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14.12.2021 10:51 Відповісти
Тарифа не большие, это зарплаты маленькие!
А это уже проблема другого министерства.
(с) Шуляк
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14.12.2021 11:30 Відповісти
на самом деле работающий украинец платит еще и за зеленого бездельника.
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14.12.2021 11:58 Відповісти
эта зеленожопая тварь думаетне головой,а тем,что у неё между ног.
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14.12.2021 18:01 Відповісти
Интересно у зебилья получается.
Они пришли в власти на звиздеже о том, что цены на газ высокие (тогда я платила 2 грв.летом и 8 грв зимой), сейчас я плачу 10 грв круглый год-и это, оказывается, невысокая цена))))
Красивый кидок лохтората и *********-мосейчук про индекс борща ни гу-гу, и у тюльки полвареника во рту застряли!
Зебилы--вы лошары!
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15.12.2021 00:16 Відповісти
 
 