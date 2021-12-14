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Тарифи на газ в Україні - невеликі, - "слуга народу" Шуляк
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк вважає, що тарифи на газ в Україні є невеликими.
Про це, як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", Шуляк заявила в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
За її словами, нинішня ситуація з цінами на газ склалася через дії Російської Федерації. Від них потерпає не тільки Україна, а й інші європейські країни.
"На сьогодні тепло в домівках наших громадян є. Тарифи на газ є сталими та невеликими й держава їх на сьогодні може забезпечити", - додала Шуляк.
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Президент України П.ПОРОШЕНКО м. Київ 9 квітня 2015 року № 329-VIII
https://index.minfin.com.ua/ua/tariff/gas/2015-04-01/
Роздрібні ціни на природний газ для населення, що діяли з 1.04.2015 по 30.04.2016
1 У разі використання газу для приготування їжі та підігріву води 7,188
2 У разі використання газу для індивідуального опалення або комплексного споживання (опалення, приготування їжі, підігрів води)
у період з 1 травня по 30 вересня 7,188
Але в нас хочуть заробляти надприбутки
Що значить "НЕ великі" ? А доставка мудаки?
А може ви там промичите внятно ХТО добуває газ в Україні? ХТО та кому продає?
А собівартість газу можна глянути? Це НАШ газ, ВСІХ українців а не дочурок злочевського, це НАШІ гроші які ви вашим хвойдам даруєте мільйонами.
А это уже проблема другого министерства.
(с) Шуляк
Они пришли в власти на звиздеже о том, что цены на газ высокие (тогда я платила 2 грв.летом и 8 грв зимой), сейчас я плачу 10 грв круглый год-и это, оказывается, невысокая цена))))
Красивый кидок лохтората и *********-мосейчук про индекс борща ни гу-гу, и у тюльки полвареника во рту застряли!
Зебилы--вы лошары!