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Новости Политика Украины
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налоги (3182) Налоговый кодекс (1339) Офис Президента (1691) Шурма Ростислав (41)

"Ресурсный закон" не коснется малых предпринимателей и рядовых граждан, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Изменения в Налоговый кодекс, содержащиеся в принятом Верховной Радой законопроекте №5600, не коснутся рядовых граждан.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если посмотреть на структуру налогов, которая была изменена этим законом, там практически не было ни одного налога, который мог бы затронуть малого предпринимателя и рядового гражданина", - сказал Шурма.

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По его словам, изменения в первую очередь касались ренты за добычу полезных ископаемых, что позволит изъять часть сверхприбылей недропользователей. Также основные изменения касаются аграрного сектора, имеющего значительный уровень тенизации.

Остальные изменения в налоговом законодательстве Шурма назвал незначительными.
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Топ комментарии
+23
От підараси. Сільські мешканці,які мають пай-позбавлені права ставати на біржу і отримувати допомогу по безробіттю.ж А платити 1500 гривень за1 га повинні. Підняли б краще розмір податку на девіденти. З теперішніх 5% до 24%; як ФРН чи в Польщі.
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14.12.2021 10:13
+17
Тепер ці селяни з більшою охотою будуть позбавлятися землі. Чого пліснява і добивається.
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14.12.2021 10:37
+16
Чергова брехня/локшина на вуха зелохів.
- плата з 1 га (для всіх селян)
- податок на продаж городини.
Чи той, хто в селі має 2-3 га землі, чи виростили свиню (одну!!!), та хочуть продати на базарі м'ясо, чи трима корову та продає на базарі молоко та сир, чи продає на тому ж базарі городину з свого городу - то вже не пересічні громадяни, а майже олігархи?
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14.12.2021 10:20
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От підараси. Сільські мешканці,які мають пай-позбавлені права ставати на біржу і отримувати допомогу по безробіттю.ж А платити 1500 гривень за1 га повинні. Підняли б краще розмір податку на девіденти. З теперішніх 5% до 24%; як ФРН чи в Польщі.
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14.12.2021 10:13 Ответить
Тепер ці селяни з більшою охотою будуть позбавлятися землі. Чого пліснява і добивається.
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14.12.2021 10:37 Ответить
это обвалит стоимость земли. а никак не сделает кого-то латифундистом.
земля сама по себе прибыли не приносит. Чтобы земля что-то дала, ее нужно годами поливать потом.
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14.12.2021 10:57 Ответить
Обвал вартості землі дасть можливість скупити її за безцінь бабломойським і іноземцям.
"Зеленський вніс у Раду законопроєкти про множинне громадянство"
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14.12.2021 11:01 Ответить
зачем кому бы то ни было отдельные куски земли то та там, кусочками по 1- по полгектара?
абсолютно ни к чему.
скупишь - платить за нее надо.
а земля, повторюсь, приносит доход только при значительных вложениях.
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14.12.2021 13:34 Ответить
А чому тут дивуватися, було хоч щось сказано з помийки, і при цьому воно не збрехало. Як тільки зеленомордий виродок (будь-хто) відкриває піхву, значить зараз пол"ється лайно.
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14.12.2021 12:26 Ответить
перефразирую старый анеХдот ))) : то шо - д. бЭня теперь будет меньше нас грабить - нет , вы - мы , будем меньше кушать ...., борьба с олигархией
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14.12.2021 10:16 Ответить
Рекомендую журналистам проверять законы на схожесть с российскими . Не исключаю договорняка с хремлем НА СБЛИЖЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ , как было во времена кровавого Янека
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14.12.2021 10:16 Ответить
Чергова брехня/локшина на вуха зелохів.
- плата з 1 га (для всіх селян)
- податок на продаж городини.
Чи той, хто в селі має 2-3 га землі, чи виростили свиню (одну!!!), та хочуть продати на базарі м'ясо, чи трима корову та продає на базарі молоко та сир, чи продає на тому ж базарі городину з свого городу - то вже не пересічні громадяни, а майже олігархи?
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14.12.2021 10:20 Ответить
Історія нічому не навчила нарід. Голосує по приколу за нащадків советських вертухаїв, потім платить страшну ціну.
"Податки завжди були тяжким тягарем для колгоспників. Ще за законом
Верховної Ради СРСР від 1939 р. оподатковувалася орна земля, кожна тварина,
яка була у власності колгоспника, та кожне плодове дерево.
Обов'язковими були поставки м'яса, масла, сиру, зернових культур,
картоплі, соняшника, вовни. За це держава платила тверді мінімальні ціни, які іноді
були менші за собівартість продукції.
Часто податки для колгоспної сім'ї перевищували оплату за роботу в
колгоспі. Тим самим радянська держава розв'язувала свої економічні проблеми за
рахунок села.
Справа ускладнювалася тим, що в післявоєнні роки оплата праці в
колгоспах була часто символічною, і колгоспники виживали саме за рахунок
невеликих присадибних ділянок, із яких держава брала високі податки.
Присадибні ділянки колгоспників давали 70% грошового доходу
господарства, 80% м'яса, 90% картоплі. А щоденна, часто непосильна робота в
колгоспі, приносила селянській сім'ї лише 5% грошових доходів, 35% зернових, 1%
м'яса і сала, 0,5% молочної продукції [2, с. 362; 3, с. 608].
З часом податковий тиск на присадибну ділянку зростав. Зокрема, згідно з
указом Верховної Ради СРСР від 21 лютого 1948 р. «Про виселення з Української
РСР осіб, які злісно ухиляються від трудової діяльності в сільському господарстві і
ведуть антигромадський, паразитичний спосіб життя» селяни, які не виконали
мінімуму трудоднів (який був досить високий) і не сплатили вчасно податків, могли
бути виселеними з села.
Причому, щоб поси"
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14.12.2021 11:12 Ответить
пісяй, пісяй, Вова...
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14.12.2021 10:29 Ответить
закон ще не опубликовали ? а супсидии не дали так как есть пай ...При ху...вом Яцынюке супсидия была 2500 грн в декабре
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14.12.2021 10:30 Ответить
Кацапам і пліснявим вірити- себе не поважати.
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14.12.2021 10:35 Ответить
Они не слышат что болтают их однопартийцы? Что несёт пан Марченко, который Министр??? А они говорят что проверены будут покупки авто, квартир, остальной недвиги. При этом в первую очередь- недвиги и они не упоминают фамилию Коломойский и др.
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14.12.2021 10:42 Ответить
Враньё.
У малых фермеров и владельцев небольших паёв просто будут отбирать 30-50% прибыли от сдачи земель в аренду и вынуждать их продавать землю крупным корпорациям.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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14.12.2021 10:42 Ответить
Слава таким як ти зебілам, зебілам слава.
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14.12.2021 10:48 Ответить
Брехня, всі селяни окрім великих аграрних підприємств постраждають, тому що живуть з так званого пая. Тепер їх позбавлять можливості не лише вирощувати дрібних тварин, а і птицю.
Чекаємо на голод 24-25. Все як і заплановано, ті самі граблі, ті самі ноги
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14.12.2021 10:44 Ответить
БРЕХНЯ.
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14.12.2021 10:57 Ответить
Закон, можливо, і не зачепить. Але конкетно накриє...
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14.12.2021 10:58 Ответить
Повірити Клоунам - себе обдурити....
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14.12.2021 11:10 Ответить
не коснутся рядовых граждан.

Т.е. олигархи пойдут мести улицы, что бы уплатить ренту, или поднимут цены?
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14.12.2021 11:21 Ответить
Самое главное, что Закон не зацепит офшорников. А то мы же все офшорники (Арахамия).
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14.12.2021 11:27 Ответить
 
 