"Ресурсный закон" не коснется малых предпринимателей и рядовых граждан, - ОП

Изменения в Налоговый кодекс, содержащиеся в принятом Верховной Радой законопроекте №5600, не коснутся рядовых граждан.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если посмотреть на структуру налогов, которая была изменена этим законом, там практически не было ни одного налога, который мог бы затронуть малого предпринимателя и рядового гражданина", - сказал Шурма.

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По его словам, изменения в первую очередь касались ренты за добычу полезных ископаемых, что позволит изъять часть сверхприбылей недропользователей. Также основные изменения касаются аграрного сектора, имеющего значительный уровень тенизации.

Остальные изменения в налоговом законодательстве Шурма назвал незначительными.