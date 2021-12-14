"Ресурсний закон" не зачепить малих підприємців та пересічних громадян, - ОП
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Зміни до Податкового кодексу, які містяться в ухваленому Верховною Радою законопроєкті №5600, не зачеплять пересічних громадян.
Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Якщо подивитися на структуру податків, яка була змінена цим законом, там практично не було жодного податку, який міг би зачепити малого підприємця і пересічного громадянина", - сказав Шурма.
За його словами, зміни в першу чергу стосувалися ренти за видобуток корисних копалин, що дозволить вилучити частину надприбутків надрокористувачів. Також основні зміни стосуються аграрного сектору, який має значний рівень тінізації.
Інші зміни до податкового законодавства Шурма назвав незначними.
Будь ласка, зачекайте...
земля сама по себе прибыли не приносит. Чтобы земля что-то дала, ее нужно годами поливать потом.
"Зеленський вніс у Раду законопроєкти про множинне громадянство"
абсолютно ни к чему.
скупишь - платить за нее надо.
а земля, повторюсь, приносит доход только при значительных вложениях.
- плата з 1 га (для всіх селян)
- податок на продаж городини.
Чи той, хто в селі має 2-3 га землі, чи виростили свиню (одну!!!), та хочуть продати на базарі м'ясо, чи трима корову та продає на базарі молоко та сир, чи продає на тому ж базарі городину з свого городу - то вже не пересічні громадяни, а майже олігархи?
"Податки завжди були тяжким тягарем для колгоспників. Ще за законом
Верховної Ради СРСР від 1939 р. оподатковувалася орна земля, кожна тварина,
яка була у власності колгоспника, та кожне плодове дерево.
Обов'язковими були поставки м'яса, масла, сиру, зернових культур,
картоплі, соняшника, вовни. За це держава платила тверді мінімальні ціни, які іноді
були менші за собівартість продукції.
Часто податки для колгоспної сім'ї перевищували оплату за роботу в
колгоспі. Тим самим радянська держава розв'язувала свої економічні проблеми за
рахунок села.
Справа ускладнювалася тим, що в післявоєнні роки оплата праці в
колгоспах була часто символічною, і колгоспники виживали саме за рахунок
невеликих присадибних ділянок, із яких держава брала високі податки.
Присадибні ділянки колгоспників давали 70% грошового доходу
господарства, 80% м'яса, 90% картоплі. А щоденна, часто непосильна робота в
колгоспі, приносила селянській сім'ї лише 5% грошових доходів, 35% зернових, 1%
м'яса і сала, 0,5% молочної продукції [2, с. 362; 3, с. 608].
З часом податковий тиск на присадибну ділянку зростав. Зокрема, згідно з
указом Верховної Ради СРСР від 21 лютого 1948 р. «Про виселення з Української
РСР осіб, які злісно ухиляються від трудової діяльності в сільському господарстві і
ведуть антигромадський, паразитичний спосіб життя» селяни, які не виконали
мінімуму трудоднів (який був досить високий) і не сплатили вчасно податків, могли
бути виселеними з села.
Причому, щоб поси"
У малых фермеров и владельцев небольших паёв просто будут отбирать 30-50% прибыли от сдачи земель в аренду и вынуждать их продавать землю крупным корпорациям.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Чекаємо на голод 24-25. Все як і заплановано, ті самі граблі, ті самі ноги
Т.е. олигархи пойдут мести улицы, что бы уплатить ренту, или поднимут цены?