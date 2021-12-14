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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" Шпак присоединилась к МФО "Розумна політика", - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Народный депутат "Слуги народа" Любовь Шпак присоединилась к межфракционному объединению (МФО) "Розумна політика".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде рассказал бывший спикер Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что это только начало нашей совместной работы, расширения и сотрудничества в пользу Верховной Рады, как институции, и, главное, в пользу всех этих людей, которые нас поддерживают", - отметил он.

Также смотрите: "Слуга народа" Шпак о протестах под ОП: "Хватит путать демократию и вседозволенность" ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
шо хорошего успела сделать этот народный депутат за время пребывания в стенах Парламента?
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14.12.2021 10:53
+13
Питання риторичне? Хто з плісняви зробив щось хороше для країни?
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14.12.2021 10:57
+11
Криси тікають з Зєліного корабля. Невже щось відчувають?
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14.12.2021 10:53
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Криси тікають з Зєліного корабля. Невже щось відчувають?
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14.12.2021 10:53 Ответить
Уася, не дуркуй, сходи вакцинуйся
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14.12.2021 10:55 Ответить
Кажуть, що для зебілів вакцинація - то шанс мутувати у вищі примати.))
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14.12.2021 11:05 Ответить
Уася не зебіл, Уася прибацаний антиваксер
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14.12.2021 23:09 Ответить
Реально всі щурі побіжуть через рік, а можливо вже і навесні.
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14.12.2021 11:11 Ответить
та не смішіть, нікуди вони не тікають - просто перелазять у інший човен, бо той вже дірявий.
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14.12.2021 11:22 Ответить
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14.12.2021 12:08 Ответить
Я мав на увазі, що будуть бігти з партії "слуг".
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14.12.2021 16:15 Ответить
лобковые вши мигрируют со штопаного нацюцюрныка каломойши на перспективный нацюцюрнык каломойши
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14.12.2021 11:26 Ответить
Разумков - нацюцюрнык Ахметова. Хотя конечно обое-рябое.
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14.12.2021 11:35 Ответить
теорема эскобара
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14.12.2021 11:43 Ответить
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14.12.2021 12:06 Ответить
"ну и дура" (С)
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14.12.2021 10:53 Ответить
"Два магнитофона,два портсигара..."
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14.12.2021 11:45 Ответить
шо хорошего успела сделать этот народный депутат за время пребывания в стенах Парламента?
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14.12.2021 10:53 Ответить
Питання риторичне? Хто з плісняви зробив щось хороше для країни?
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14.12.2021 10:57 Ответить
з таким робочим ротом, багато чого зробила.
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14.12.2021 11:17 Ответить
это информация 18+
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14.12.2021 11:27 Ответить
вещай, тут все врослые)
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14.12.2021 11:30 Ответить
Даже взрослые офигеют если окажется,что она-кандидат каких-то наук. Это будет реальный хардкор. Куда там киве.))
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14.12.2021 11:34 Ответить
Вопрос трусов в кабинете Шлёмы, не раскрыт.
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14.12.2021 11:33 Ответить
Мне тоже понравилось новое бубочкино погоняло от Антиколорадоса. Но оно слишком интеллигентное. Мне больше нравится : ЗЕлена шмаркля, или ЗЕлена дрысля.
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14.12.2021 11:46 Ответить
Это погоняло, не Антиколорадос придумал.
Это позорное погоняло, ему дали в ООС.
Фактура вонючки и шлема, с бойцом не связывается. Кроме этого, добавили известное выражение - шлемазл.
Потому и Шлёма.
Короче - поц однозначный.
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14.12.2021 12:30 Ответить
Теперь буду знать. Я это про шлему прочитал на Линии обороны.
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14.12.2021 13:23 Ответить
успела губы накачать ботоксом и ипало своё
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14.12.2021 16:07 Ответить
Шпаки політили наюх... Далі буде.
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14.12.2021 10:53 Ответить
таким апаратом як у Люби Шпак можна олімпійські басейни відкачувати
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14.12.2021 10:54 Ответить
Або сушити блузочку Бубочки.))
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14.12.2021 11:03 Ответить
Так сказать КОНВЕРТировалась в другое измерение. В предыдущем измерении конверты уже не те...
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14.12.2021 10:55 Ответить
Шпак полетів у нову шпаківню. С новосельем!
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14.12.2021 10:55 Ответить
Лайно плавно перетікає по трубам з одного унітаза в інший.
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14.12.2021 10:56 Ответить
Рабоча сосна...
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14.12.2021 10:58 Ответить
посмотрел фото к статье, вспомнил старый анекдот:

Приходит юное дарование к продюсеру:
- Я - Катя Тютюшкина…
- Угу (лениво рассматривая свой руки)
- Из Сыктывкара.
- Я вижу…
- Хочу петь у вас (проходит к инструменту)
- Мда, вам придется переспать с нашим режиссером…
- Угу (начинает петь…)
- (в ужасе) Мда… и с оператором…
- (поет)
- И со звукорежиссером…
- (продолжает петь)
- И со съемочной группой…
- (поет)
- И с владельцами телеканала…
- (поет)
Останавливает ее и, по-отечески обнимая:
- Катя, Вы никогда не будете петь!
- Но почему?
- Вам будет просто некогда!
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14.12.2021 11:31 Ответить
"Круто переплатил"...
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14.12.2021 11:01 Ответить
Ще одна "робоча сосна" змінила "папікови "хотєлки"!


- Куме! А чим відрізняється Разумков від Зеленського?
- Ну що вам куме сказать... Зеленський розказував нам про те, яке смачне російське гімно, а Разумков буде нам розказувать, як це гімно треба «розумно» їсти!
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14.12.2021 11:02 Ответить
Переток говна между сообщающимися сосудами.
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14.12.2021 11:04 Ответить
Начало офуительного сериала "Разведи лоха-2" или "Лишь бы не Зеля"
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14.12.2021 11:05 Ответить
Ну тут только один положительные момент - 2 партии по 50% от одной, это две недопартии.

Учитывая, что СН в целом по Украине насчитывает только 1000 голов и по сути является фейковой партией, то это будет два располовиненых фейка.
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14.12.2021 11:09 Ответить
Ну это совсем не плохо на выходе -у зекрысы очень покоцанный лохторат +остальные конкретно утвердится что лишьбынезеля ...и они просырают выборы оба -все к этому идет
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14.12.2021 12:17 Ответить
Цензор будет теперь сообщать фамилию каждого, кого Беня переложил с правого кармана в левый...
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14.12.2021 11:10 Ответить
эти уже занимаются "политикой" из кармана Рината леонидовича, тобто кровные вражины зеленых)
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14.12.2021 11:20 Ответить
Таких тепешок зараз буде багато. Усі красиві абізяни різко відчують себе ще й розумними та захочуть довести це.
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14.12.2021 11:12 Ответить
нє, ну з такою ротякою точно треба брати ))
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14.12.2021 11:15 Ответить
Кто то вбросил в Инет депутаток видос их наряды и прочие прибамбасы...Ржал вчера капец...такой безвкусицы и дебилизма лет 30 не видел... топ модели блин...
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14.12.2021 11:28 Ответить
Дайте ссылку и другим посмеяться
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14.12.2021 11:34 Ответить
Фотка у шпак-зачёт.)
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14.12.2021 11:30 Ответить
Вы шо, фошизд?
Так низя. Я чуть не поперхнулся).
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14.12.2021 11:37 Ответить
Дима Гордон прозрел и теперь опустит рейтинг Голобородьков до минус 0,73%
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14.12.2021 11:31 Ответить
Народ Украины уже давно в смартфонах,его на мякине не проведешь.
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14.12.2021 11:43 Ответить
Це одне те саме!Гордон хитрий,бо завжди по-вітру пісяє ...!
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14.12.2021 11:54 Ответить
Ця розумна політика не захищає інтиресе Розумного українського Народу
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14.12.2021 11:40 Ответить
Вот Вы ржачные!!! Разумкова, якобы оторвали от сиськи,что бы в дальнейшем зеленые перекочевали под другую вывеску и снова развели нарид...на манеже,всё те же.....
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14.12.2021 11:41 Ответить
Яйца олигархов вылупляются в мыльных пузырях олигархов.Скоро выборы Рады .По итогу о многих и не вспомнят.
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14.12.2021 11:42 Ответить
Какая то нонейм перешла с одной помойки в другую, от уже новость.
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14.12.2021 11:42 Ответить
может и ноунейм, но посмотрите какой у неё клюв!
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14.12.2021 11:44 Ответить
Обычная баба в теле по морде видно. А таких вытянутых губ сейчас полгорода, у них это рефлекторно на камеру выходит.
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14.12.2021 11:55 Ответить
полгорода в Верховную раду не наберут, так что объяснение так себе
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14.12.2021 12:10 Ответить
Пылесос Томас нервно курит в стороне.
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14.12.2021 12:06 Ответить
Це чудо до депутатсва була ректором Черкаського вишу. Після початку депутатства три місяці сиділа на лікарняному, а вийшовши, купила автівку вартістю більше мільйона гривень (за лікарняні, мабуть). Кілька разів втрапляла в ДТП, зокрема і на новому авто, за що отримала компенсацію 367 тис грн. Ну і такі дрібниці як скопіювала виборчу програму Дубінського, коли балотувалася у ВР, влаштувала скандал на педикюрі в салоні краси, після чого натравила на салон поліцію та Держспоживслужбу. Достойне гімно для Зе партії, а тепер і Разумкова. Завтра від Зе відвалиться Арахамія чи Коля Катлєта - побіжить і за ними.
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14.12.2021 12:14 Ответить
А шо с ******?
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14.12.2021 12:41 Ответить
вираженіє літса "куріная гузка"...
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14.12.2021 13:04 Ответить
Зачетная сосна, я бы такую в партиию взял.
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14.12.2021 13:18 Ответить
Нестор Шуфрич з чуток теж збирається створити власну партію. Гроші на ці розваги дадуть заборговані виборці.
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14.12.2021 13:18 Ответить
 
 