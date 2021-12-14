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"Слуга народа" Шпак присоединилась к МФО "Розумна політика", - Разумков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат "Слуги народа" Любовь Шпак присоединилась к межфракционному объединению (МФО) "Розумна політика".
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде рассказал бывший спикер Дмитрий Разумков.
"Я думаю, что это только начало нашей совместной работы, расширения и сотрудничества в пользу Верховной Рады, как институции, и, главное, в пользу всех этих людей, которые нас поддерживают", - отметил он.
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Это позорное погоняло, ему дали в ООС.
Фактура вонючки и шлема, с бойцом не связывается. Кроме этого, добавили известное выражение - шлемазл.
Потому и Шлёма.
Короче - поц однозначный.
Приходит юное дарование к продюсеру:
- Я - Катя Тютюшкина…
- Угу (лениво рассматривая свой руки)
- Из Сыктывкара.
- Я вижу…
- Хочу петь у вас (проходит к инструменту)
- Мда, вам придется переспать с нашим режиссером…
- Угу (начинает петь…)
- (в ужасе) Мда… и с оператором…
- (поет)
- И со звукорежиссером…
- (продолжает петь)
- И со съемочной группой…
- (поет)
- И с владельцами телеканала…
- (поет)
Останавливает ее и, по-отечески обнимая:
- Катя, Вы никогда не будете петь!
- Но почему?
- Вам будет просто некогда!
- Куме! А чим відрізняється Разумков від Зеленського?
- Ну що вам куме сказать... Зеленський розказував нам про те, яке смачне російське гімно, а Разумков буде нам розказувать, як це гімно треба «розумно» їсти!
Учитывая, что СН в целом по Украине насчитывает только 1000 голов и по сути является фейковой партией, то это будет два располовиненых фейка.
Так низя. Я чуть не поперхнулся).