9 199 63
"Слуга народу" Шпак приєдналася до МФО "Розумна політика", - Разумков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Народний депутат "Слуги народу" Любов Шпак приєдналася до міжфракційного об’єднання (МФО) "Розумна політика".
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам в Верховній Раді розповів колишній спікер Дмитро Разумков.
"Я думаю, що це лише початок нашої спільної роботи, розширення і співпраці на користь і Верховної Ради, як інституції, і, головне, на користь всіх цих людей, які нас підтримують", - зауважив він.
Топ коментарі
+16 Виталик Головченко
показати весь коментар14.12.2021 10:53
+13 Чайка Київ
показати весь коментар14.12.2021 10:57
+11 Василь Довганенко 7230397a
показати весь коментар14.12.2021 10:53
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Это позорное погоняло, ему дали в ООС.
Фактура вонючки и шлема, с бойцом не связывается. Кроме этого, добавили известное выражение - шлемазл.
Потому и Шлёма.
Короче - поц однозначный.
Приходит юное дарование к продюсеру:
- Я - Катя Тютюшкина…
- Угу (лениво рассматривая свой руки)
- Из Сыктывкара.
- Я вижу…
- Хочу петь у вас (проходит к инструменту)
- Мда, вам придется переспать с нашим режиссером…
- Угу (начинает петь…)
- (в ужасе) Мда… и с оператором…
- (поет)
- И со звукорежиссером…
- (продолжает петь)
- И со съемочной группой…
- (поет)
- И с владельцами телеканала…
- (поет)
Останавливает ее и, по-отечески обнимая:
- Катя, Вы никогда не будете петь!
- Но почему?
- Вам будет просто некогда!
- Куме! А чим відрізняється Разумков від Зеленського?
- Ну що вам куме сказать... Зеленський розказував нам про те, яке смачне російське гімно, а Разумков буде нам розказувать, як це гімно треба «розумно» їсти!
Учитывая, что СН в целом по Украине насчитывает только 1000 голов и по сути является фейковой партией, то это будет два располовиненых фейка.
Так низя. Я чуть не поперхнулся).