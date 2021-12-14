РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14738 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье
10 650 33
документ (365) медицина (2449) Минздрав (4828) электронные документы (98)

Теперь в программу Helsi можно самостоятельно загружать медицинские документы

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Теперь в программу Helsi можно самостоятельно загружать медицинские документы

В личный профиль в программе Helsi теперь можно самостоятельно загружать медицинские документы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Helsi.me в телеграме.

"Все те множество скринов анализов, заключений врачей из разных больниц, назначений на бумажках, которые мы постоянно теряем или просто не можем найти в нужное время.

Теперь можно их сфотографировать, скачать в приложение и просто показать врачу, когда нужно – независимо от того работает врач с системой Helsi или нет", - говорится в сообщении

Для того чтобы это сделать нужно:

- обновить приложение и открыть его;

- Найти раздел "Медицинские документы" в Медкарте

- Нажать "Добавить документ"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон, который приравнивает электронные паспорта к бумажным

Теперь в программу Helsi можно самостоятельно загружать медицинские документы 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+5
Поэтому вчера Хелси, лежала мертвой.

Все, к чему прикасаются зеленые трасформаторы, превращается в говно.
Учитывая доступ к личным данным, платежным инструментам и номерам телефонов, в опасное говно.
показать весь комментарий
14.12.2021 11:02
+4
Лохторат жваво обговорює джиґіталізацію.
показать весь комментарий
14.12.2021 11:00
+4
"Сфотографировать и загрузить в Хелси, а если врач не работает с Хелси, показать ему в телефоне..." это апофеоз! Апофеоз идиотиии в исполнении чиновников. Зачем это Хелси вообще существует, если шо с Хелсем, шо без Хелса, записаться к врачу все равно невозможно. Записи НИКОГДА НЕТ?
показать весь комментарий
14.12.2021 11:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И как любую базу могут слить.
показать весь комментарий
14.12.2021 10:58 Ответить
Helsi не передає ваші особисті дані! Всі позиції ви можете побачити у згоді користувача, яку приймаєте перед авторизацією. Можливо ви реєструвались ще десь, окрім Helsi, перевірте, будь ласка. Довіра користувачів - наше все 🙏
показать весь комментарий
16.12.2021 10:14 Ответить
Лохторат жваво обговорює джиґіталізацію.
показать весь комментарий
14.12.2021 11:00 Ответить
Поэтому вчера Хелси, лежала мертвой.

Все, к чему прикасаются зеленые трасформаторы, превращается в говно.
Учитывая доступ к личным данным, платежным инструментам и номерам телефонов, в опасное говно.
показать весь комментарий
14.12.2021 11:02 Ответить
а до них типа Хелси работала супер-пупер.
показать весь комментарий
14.12.2021 13:08 Ответить
Отлично она работала до 2019 года.
показать весь комментарий
14.12.2021 13:41 Ответить
Просимо вибачення, декілька днів були часткові зависання в на стороні Електронної системи охорони здоров'я, але спеціалісти ДП «Електронне здоров'я» вже виправили дану проблему та система працює у штатному режимі.
показать весь комментарий
16.12.2021 10:25 Ответить
следующий додаток "стоматология с самообслуживанием".
показать весь комментарий
14.12.2021 11:04 Ответить
та хірургія ))
показать весь комментарий
14.12.2021 11:07 Ответить
) стоматология будет таки покруче. в неё ASMR входит по умолчанию.
показать весь комментарий
14.12.2021 11:15 Ответить
Неееееенттттт!!! Это не должен делать только пациент. Вы идете на прием в одну клинику там своя медкарта, в другую - там тоже своя, и они не стыкуются. Вы идите на КТ , там тоже своя карта.
Принцип должен быть такой - есть карта, значит ее копия должна быть у Helsi.me. И это ОБЯЗАНО делать медучереждение любой формы собственности, одновременно выдавая копию заключения на руки.
Более того, Нелси еще должно и отслеживать больничные по ПФУ, а именно состояние больного, и почему назначены те или иные процедуры. Куча семейных, которые частники, нелси попросту не видит, и не видит их назначений. Если это национальная система она должна видеть всех семейных без исключения!!!!
показать весь комментарий
14.12.2021 11:07 Ответить
Все правильно, но этого в Украине НИКОГДА не будет.
показать весь комментарий
14.12.2021 11:27 Ответить
вы себе только представьте, что ЛЮБОЙ медик (врач, м/с) может в любом месте открыть ваши медицинские персональные данные в наших условиях!!! Да обо всех ваших заболеваниях будут знать ВСЕ!!!. Для внедрения такого правильного решения необходимо быть уверенным в надёжности защиты ваших персональных данных. А для этого нужны мощные защищенные сервера, чтобы не "падали" сайты
показать весь комментарий
14.12.2021 11:39 Ответить
нет. потому что медкарта - собственность клиники куда ты ходишь.\так во все мире. это интеллектуальная собственность врача который делает тебе назначения.
а вот твои анализы - это ТВОЯ собственность. потому их можно закачать в СВОЙ кабинет.
показать весь комментарий
14.12.2021 13:10 Ответить
Нет! И еще раз нет. Все что в медкарте - история болезни, результаты анализов ....ФСЬЕ! оплачено пациентом и является его собственностью. И задача, чтобы эта! собственность, история назначений, результатов анализов, проб и ошибок врачей была доступна в любой точке государства, где бы пациент не получал помощь...... и даже экстренную.
показать весь комментарий
14.12.2021 18:28 Ответить
это вам так хочется
карта собственность клиники
показать весь комментарий
14.12.2021 21:34 Ответить
Додавати результати аналізів може не лише пацієнт, а і лікар. Якщо лікар з будь-якої МІС надсилає ваші результати до центральної бази даних, то лікар з Хелсі зможе їх переглянути.

Система Хелсі не відслідковує записи лікаря, а лише передає їх до ЕСОЗ. Як і всі інші медичні інформаційні системи (їх більше 48 в Україні). Якщо ваш сімейний лікар не працює з Хелсі - в системі він не відобразиться.
показать весь комментарий
16.12.2021 10:43 Ответить
Во, во, во ...вот и задача все семейные врачи, любой формы собственности должны быть в хелси. И все базы данных, тоже любой формы собственности, тоже должны быть интегрированы в ней.
показать весь комментарий
16.12.2021 12:45 Ответить
"Сфотографировать и загрузить в Хелси, а если врач не работает с Хелси, показать ему в телефоне..." это апофеоз! Апофеоз идиотиии в исполнении чиновников. Зачем это Хелси вообще существует, если шо с Хелсем, шо без Хелса, записаться к врачу все равно невозможно. Записи НИКОГДА НЕТ?
показать весь комментарий
14.12.2021 11:23 Ответить
Я записуюся тільки через helsi. До всіх лікарів.
показать весь комментарий
14.12.2021 11:38 Ответить
только запись через 2-3 недели. а так да.
и до ВСЕХ ты записаться никак не сможешь, т.к. к узкому специалисту записывает ТОЛЬКО семейник. и делается это через их внутреннюю программу, которая всегда висит. а не через Хелси.
показать весь комментарий
14.12.2021 13:11 Ответить
Так, до спеціаліста через направлення, яке надає (у вигляді sms чи в особистому кабінеті на Helsi) сімейний лікар. Після цього на тому ж Helss я записуюся до спеціаліста. Звісно, що не завжди маємо можливість записатися на зручний день, час та в короткий термін. Але кількість вузьких фахівців-лікарів обмежена можливостями бюджету. Звичайно, можна утримувати коштом платників податків велику кількість фахівців, що можуть знадобитися один кілька днів на місяць загалом. Але все впирається у гроші.
показать весь комментарий
14.12.2021 13:28 Ответить
У Києві, на Березняках, позвільнялось половина сімейних. До спеціаліста-тільки через сімейного. Усі це ігнорують. Проте у Хелсі запису до спеціалісту ніколи не має, через рєєстратуру можливо.
показать весь комментарий
16.12.2021 11:15 Ответить
Може тут проблема не в Helsi, а в самому Києві? Бо я особисто лише через Helsi.
показать весь комментарий
16.12.2021 11:36 Ответить
Проблема в том, что телега стоит впереди лошади. Не будет эффективной какая то компьютерная приблуда, если не вылеляются средства на медицину. И в крупных городах -это проявляется очень явно. А чуваки наверху, украв реальные деньги из бюджета, пытаются всучить бусы в виде "дегетализации", как папуасам.
показать весь комментарий
16.12.2021 12:15 Ответить
У Хелсі є можливість записатися до потрібного спеціаліста на 2 тижні вперед, але якщо немає вільних місць - можливо звернутися до реєстратури медичного закладу та записатися на найближчий вільний час прийому.
показать весь комментарий
16.12.2021 10:56 Ответить
1. Місць, вільних, у Києві, що до сімейного, що до спеціалістів на Хелзі-немає ніколи, навіть на 2 тіжні. Через рєєстратуру-є.
2. Навіщо тоді це Халзі, щоб рекламувати приватних та платних лікарів?
показать весь комментарий
16.12.2021 11:09 Ответить
о, побіжу, завантажу !

А селфі дупи треба там чи ні?
показать весь комментарий
14.12.2021 12:36 Ответить
Дуже вдало користуюсь Хелсі в маленькому містечку Черкаської області!!!

Зате в Києві-європейській столиці!!!- неможливо ні записатись до сімейного лікаря, ні додзвонитись до нього, ні до амбулаторії (усі вказані номери телефонів або відключені, або взагалі не дійсні!!!!), ні записатись через Медкард24, ні через Саll-центр лікувального закладу. Оце ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ!!!! Мова іде саме про амбулаторію ЗПСМ№7 КНП "ЦПМСД №1 Дніпровського району м. Києва!!! Сімейний лікар- Сірик Вікторія Олегівна на телефонні дзвінки не відповідає тижнями!!! і не передзвонює пізніше!!! Передзвонила вона мені вже після того, коли я звернулась із листом в Адміністрацію Дніпровського району і на гарячу лінію КМДА!!!

Хвора на ковід жінка 79 років, прочекала в черзі 1,5 год. ,і не дочекавшись допомоги пішла додому. Через 3 дні я їй викликала швидку, через знайому в м.Києві! Хвору жінку одразу ж госпіталізували в інфекційне відділення лікарні №3 у важкому стані. Лікарі робили все можливе для її одужання, але, на жаль , занадто пізно вона потрапила до лікарні, і через 2 тижні її не стало.

Дуже прикро і боляче ,що через байдуже і халатне відношення до своєї роботи медиків вказаної амбулаторії , а також через небажання ефективно працювати конкретно лікарки Сірик Вікторії Олегівни!!! наша родина втратила світлу, добру ,щедру,життєлюбну і дорогу нам людину.
показать весь комментарий
14.12.2021 13:06 Ответить
Перепрошуємо за незручності, на жаль, лікарі з Дніпровського району м. Києва не співпрацюють з Хелсі.
показать весь комментарий
16.12.2021 10:47 Ответить
Я якби і "спіпрацювали"? Що це вірішило би? Хелзі-система для реклами приватної, платної медицини. Держава витрачае кошти на розробку і підтримку цієї системи, замість того, щоби організувати медичне обслуговування населення. Ніхто не хоче у великому місті працювати сіменим лікарем. Перенавантаження, мала як для міста оплата. Зате мадичних чиновників наплодять.
показать весь комментарий
16.12.2021 11:26 Ответить
Співчуваю. У нас схожа ситуація. Деснянський район, звільнилися сімейні. Люди взагали лишилися медичної допомоги.ббудь якої.
показать весь комментарий
16.12.2021 11:19 Ответить
Без приложения фото анализов у нас не было. И на почту нам их из Синево, например, не пересылали........
показать весь комментарий
14.12.2021 14:05 Ответить
 
 