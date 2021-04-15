Зеленский подписал закон, который приравнивает электронные паспорта к бумажным
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус №1368-IX, который парламент принял 30 марта 2021 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы государства.
Закон закрепляет на законодательном уровне определения е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам. Это позволит использовать эти цифровые документы во время поездок в пределах Украины, при медицинском обслуживании или для банковских операций, для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных, почтовых услуг, при приобретении товаров в магазине и для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов.
Закон вступает в силу 23 августа 2021 года.
В сообщении отмечается, что сейчас около 5 млн граждан Украины пользуются электронными паспортами (цифровыми образами ID-карт) через мобильное приложение портала государственных услуг "Дия". Е-паспорта доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт. Их основные преимущества - защищенность от подделок, простота получения и удобство использования.
Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта приняла во втором чтении законопроект №4355, повышающий статус использования цифровых паспортов в приложении "Дія" на юридическом уровне. Биометрический заграничный паспорт и ID-карта в "Дії" станут полным аналогом бумажного и пластикового на законодательном уровне с 23 августа 2021 года.
Цифровые паспорта можно будет предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.
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Сопровождение на уровне трускавцких заседаний. Уровень обслуживаения, при возникновении вопросов, запредельно сложный для простого обывателя. Впрочем, как и все другие начинания государства в области IT( Мознов нет, управления нет, ПЛАНЕТА ШЕЛЕЗЯКА(
И добавлять доки в приложении не предусмотрено.
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