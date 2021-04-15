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Зеленский подписал закон, который приравнивает электронные паспорта к бумажным

Зеленский подписал закон, который приравнивает электронные паспорта к бумажным

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус №1368-IX, который парламент принял 30 марта 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы государства.

Закон закрепляет на законодательном уровне определения е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам. Это позволит использовать эти цифровые документы во время поездок в пределах Украины, при медицинском обслуживании или для банковских операций, для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных, почтовых услуг, при приобретении товаров в магазине и для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов.

Закон вступает в силу 23 августа 2021 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес в Раду законопроект об электронном документообороте в уголовном процессе

В сообщении отмечается, что сейчас около 5 млн граждан Украины пользуются электронными паспортами (цифровыми образами ID-карт) через мобильное приложение портала государственных услуг "Дия". Е-паспорта доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт. Их основные преимущества - защищенность от подделок, простота получения и удобство использования.

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта приняла во втором чтении законопроект №4355, повышающий статус использования цифровых паспортов в приложении "Дія" на юридическом уровне. Биометрический заграничный паспорт и ID-карта в "Дії" станут полным аналогом бумажного и пластикового на законодательном уровне с 23 августа 2021 года.

Цифровые паспорта можно будет предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приравняла электронные паспорта к обычным

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) указ (528) ID-карта (87) электронные документы (123)


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Топ комментарии
+15
Учитывая, что "Дия" не имеет до сих пор международных сертификатов безопасности. И мы периодически слышим о утечке данных из "Дии", как в случае с очередью на вакцинацию около месяца назад. А случай с Харьковской Дия-Бизнес на серверах в Раше чего стоит !!!
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15.04.2021 18:53 Ответить
+13
Дебил. Мы единственная страна в мире, которая такое сотворила. Ни одна вменяемая власть до такого треша не додумалась.
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15.04.2021 18:49 Ответить
+12
Теперь одним взломом системы, серваки которой находятся в параше, можно распоряжатся документами миллионов лохов, которые зарегистрировались в дие.
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15.04.2021 18:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А можна взнати, в якій ще країні світу є електронний паспорт, рівноцінний паперовому?
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15.04.2021 18:47 Ответить
Не обязательно бумажный. Это может быть пластик, ИД карточка или удостоверение личности со всеми необходимыми степенями защиты.
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15.04.2021 18:50 Ответить
Хай навіть скляний. Мова не про те, а про електронний!
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15.04.2021 19:04 Ответить
Таки да. Я именно об этом и говорю.
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15.04.2021 19:14 Ответить
Ну то в якій країні світу ще є така річ, як паспорт в смартфоні? Наскільки я знаю, ні в Канаді, ні в США, ні у Франції, ні в Польщі такої дурні нема. Але може ще десь є такі ідіоти, як в нас, що такою хернею займаються!
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15.04.2021 19:17 Ответить
Наша власть -- единственная и неповторимая в своей тупости. Все страны наоборот усиливают степень защиты удостоверений личности.
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15.04.2021 19:23 Ответить
увалили печатки і штампи, прописку, трудову книгу, тепер паспорти ---- рівняють з землею . Під час війни тра паспорти у смартфоні робити. - та ті смарфони, якщо війна, всі відключаться нафіг.
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15.04.2021 19:44 Ответить
можна, ні в якій
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15.04.2021 19:21 Ответить
Дебил. Мы единственная страна в мире, которая такое сотворила. Ни одна вменяемая власть до такого треша не додумалась.
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15.04.2021 18:49 Ответить
А пану внимательно читать религия не позволяет или врожденное скудоумие? Или абы воздух испортить? Речь идет не о ИД карте и удостоверении личности. Они у нас и так давно заменяют паспорт. А именно о паспорте в смартфоне.
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15.04.2021 19:00 Ответить
Учитывая, что "Дия" не имеет до сих пор международных сертификатов безопасности. И мы периодически слышим о утечке данных из "Дии", как в случае с очередью на вакцинацию около месяца назад. А случай с Харьковской Дия-Бизнес на серверах в Раше чего стоит !!!
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15.04.2021 18:53 Ответить
О сколько нам ошибок трудных, готовит дії трудный путь!
Сопровождение на уровне трускавцких заседаний. Уровень обслуживаения, при возникновении вопросов, запредельно сложный для простого обывателя. Впрочем, как и все другие начинания государства в области IT( Мознов нет, управления нет, ПЛАНЕТА ШЕЛЕЗЯКА(
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15.04.2021 19:55 Ответить
Теперь одним взломом системы, серваки которой находятся в параше, можно распоряжатся документами миллионов лохов, которые зарегистрировались в дие.
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15.04.2021 18:55 Ответить
Ага. Оформить на лохов заоблачные кредиты. Благо новый закон это разрешает. Лохов нужно учить.
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15.04.2021 19:05 Ответить
у тебя, как не у лоха, наверно, и телефон кнопочный?
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15.04.2021 19:24 Ответить
Наивно полагать что документы появляются в базе после регистрации. Они там уже есть.
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15.04.2021 22:49 Ответить
Сегодня звонил в дию потому что моих прав там нет, сказали мол ничем помоч не можем.
И добавлять доки в приложении не предусмотрено.
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15.04.2021 19:00 Ответить
Вся эта бурная деятельность с электронными документами задумана для того чтобы ввести онлайн голосование. И тогда зачем посылать колю котлету или снимать глупые ролики с верещук - нажал пару клавиш и все. Кто тебе надо тот и выбран.
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15.04.2021 19:09 Ответить
и это откроет путь к вечной власти зелепузиков - вечером претендент лидировал с отрывом а утром проснулся и опаньки вбросили мильен электронных голосов
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15.04.2021 20:37 Ответить
БРАВО !!!!
- взломал сервер и пенсии никто не получит...
- квартиру отберут...
- дачу лодку машину - туда же... в одну кучу
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15.04.2021 19:18 Ответить
будет электронная квартира в смартфоне
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15.04.2021 20:39 Ответить
борщь и жена там же
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15.04.2021 21:39 Ответить
Ага... Раніше книжечка паспорта поміщалася у середньої величини кишеню. Тепер треба тягать з собою довідку, роздруковану на аркуші формату А4, де написано, де ти живеш, бо ні в банках, ні в поліції, ні у прикордонників немає зчитувальних пристроїв...
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15.04.2021 19:26 Ответить
Есть такое.
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15.04.2021 19:36 Ответить
Знайомий про цю "Дію" розказував (я, поки що, маю слабке поняття про неї, бо її вводить почали вже після початку епідемії, і я з ним спілкувався лише по телефону..). Ох, і матюкався!!! Поїхав на Домаху (протока на Дніпрі, вище Київського водосховища. Прикордонна зона. Протилежний берег - Білорусь.Став рибалить.. Прийшли прикордонники. Він їм гордо про "Дію" пояснює, а його "нах.." посилають - "Показуй паспорт!" Нах... нам твоя "Дія"!...". Добре, що у нього знайомий у прикордонному загоні служить - зателефонував йому, той - на заставу, а з застави зв"язалися з нарядом...
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15.04.2021 19:51 Ответить
Наступним буде закон про прирівняння кіношного президента до реального
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15.04.2021 20:31 Ответить
Мошенники онемели от счастья наверно.
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15.04.2021 21:14 Ответить
А бить всё равно будут по морде.
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16.04.2021 01:37 Ответить
 
 