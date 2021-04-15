Зеленський підписав закон, який прирівнює електронні паспорти до паперових

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" № 1368-ІХ, який парламент ухвалив 30 березня 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави держави.

Закон закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів. Це дасть змогу використовувати ці цифрові документи під час подорожей залізницею або літаком у межах України; під час медичного обслуговування чи банківських операцій; для отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг та пошти; під час придбання товарів у магазині й для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів.

Закон набирає чинності 23 серпня 2021 року.

У повідомленні наголошується, що зараз близько 5 млн громадян України користуються е-паспортами (цифровими образами ID-карток) через мобільний додаток порталу державних послуг "Дія". Е-паспорти доступні лише тим українцям, які мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт. Їхні основні переваги – захищеність від підробок, простота отримання та зручність використання.

Читайте також: Зеленський вніс у Раду законопроєкт про електронний документообіг у кримінальному процесі

Е-паспорти доступні тільки тим українцям, які мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт. Їхні основні переваги - захищеність від підробок, простота отримання і зручність використання.

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня ухвалила в другому читанні законопроєкт №4355, що підвищує статус використання цифрових паспортів у додатку "Дія" на юридичному рівні. Біометричний закордонний паспорт і ID-картка в "Дії" стануть повним аналогом паперового і пластикового на законодавчому рівні з 23 серпня 2021 року.

Цифрові паспорти можна буде пред'являти на території України для посвідчення особи і підтвердження громадянства, крім випадків перетину державного кордону, в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.