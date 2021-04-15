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Зеленський підписав закон, який прирівнює електронні паспорти до паперових

Зеленський підписав закон, який прирівнює електронні паспорти до паперових

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" № 1368-ІХ, який парламент ухвалив 30 березня 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави держави.

Закон закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів. Це дасть змогу використовувати ці цифрові документи під час подорожей залізницею або літаком у межах України; під час медичного обслуговування чи банківських операцій; для отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг та пошти; під час придбання товарів у магазині й для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів.

Закон набирає чинності 23 серпня 2021 року.

У повідомленні наголошується, що зараз близько 5 млн громадян України користуються е-паспортами (цифровими образами ID-карток) через мобільний додаток порталу державних послуг "Дія". Е-паспорти доступні лише тим українцям, які мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт. Їхні основні переваги – захищеність від підробок, простота отримання та зручність використання.

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Е-паспорти доступні тільки тим українцям, які мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт. Їхні основні переваги - захищеність від підробок, простота отримання і зручність використання.

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня ухвалила в другому читанні законопроєкт №4355, що підвищує статус використання цифрових паспортів у додатку "Дія" на юридичному рівні. Біометричний закордонний паспорт і ID-картка в "Дії" стануть повним аналогом паперового і пластикового на законодавчому рівні з 23 серпня 2021 року.

Цифрові паспорти можна буде пред'являти на території України для посвідчення особи і підтвердження громадянства, крім випадків перетину державного кордону, в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) наказ (445) ID-картка (83) електронні документи (454)


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Топ коментарі
+15
Учитывая, что "Дия" не имеет до сих пор международных сертификатов безопасности. И мы периодически слышим о утечке данных из "Дии", как в случае с очередью на вакцинацию около месяца назад. А случай с Харьковской Дия-Бизнес на серверах в Раше чего стоит !!!
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15.04.2021 18:53 Відповісти
+13
Дебил. Мы единственная страна в мире, которая такое сотворила. Ни одна вменяемая власть до такого треша не додумалась.
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15.04.2021 18:49 Відповісти
+12
Теперь одним взломом системы, серваки которой находятся в параше, можно распоряжатся документами миллионов лохов, которые зарегистрировались в дие.
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15.04.2021 18:55 Відповісти
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А можна взнати, в якій ще країні світу є електронний паспорт, рівноцінний паперовому?
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15.04.2021 18:47 Відповісти
Не обязательно бумажный. Это может быть пластик, ИД карточка или удостоверение личности со всеми необходимыми степенями защиты.
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15.04.2021 18:50 Відповісти
Хай навіть скляний. Мова не про те, а про електронний!
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15.04.2021 19:04 Відповісти
Таки да. Я именно об этом и говорю.
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15.04.2021 19:14 Відповісти
Ну то в якій країні світу ще є така річ, як паспорт в смартфоні? Наскільки я знаю, ні в Канаді, ні в США, ні у Франції, ні в Польщі такої дурні нема. Але може ще десь є такі ідіоти, як в нас, що такою хернею займаються!
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15.04.2021 19:17 Відповісти
Наша власть -- единственная и неповторимая в своей тупости. Все страны наоборот усиливают степень защиты удостоверений личности.
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15.04.2021 19:23 Відповісти
увалили печатки і штампи, прописку, трудову книгу, тепер паспорти ---- рівняють з землею . Під час війни тра паспорти у смартфоні робити. - та ті смарфони, якщо війна, всі відключаться нафіг.
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15.04.2021 19:44 Відповісти
можна, ні в якій
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15.04.2021 19:21 Відповісти
Дебил. Мы единственная страна в мире, которая такое сотворила. Ни одна вменяемая власть до такого треша не додумалась.
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15.04.2021 18:49 Відповісти
А пану внимательно читать религия не позволяет или врожденное скудоумие? Или абы воздух испортить? Речь идет не о ИД карте и удостоверении личности. Они у нас и так давно заменяют паспорт. А именно о паспорте в смартфоне.
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15.04.2021 19:00 Відповісти
Учитывая, что "Дия" не имеет до сих пор международных сертификатов безопасности. И мы периодически слышим о утечке данных из "Дии", как в случае с очередью на вакцинацию около месяца назад. А случай с Харьковской Дия-Бизнес на серверах в Раше чего стоит !!!
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15.04.2021 18:53 Відповісти
О сколько нам ошибок трудных, готовит дії трудный путь!
Сопровождение на уровне трускавцких заседаний. Уровень обслуживаения, при возникновении вопросов, запредельно сложный для простого обывателя. Впрочем, как и все другие начинания государства в области IT( Мознов нет, управления нет, ПЛАНЕТА ШЕЛЕЗЯКА(
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15.04.2021 19:55 Відповісти
Теперь одним взломом системы, серваки которой находятся в параше, можно распоряжатся документами миллионов лохов, которые зарегистрировались в дие.
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15.04.2021 18:55 Відповісти
Ага. Оформить на лохов заоблачные кредиты. Благо новый закон это разрешает. Лохов нужно учить.
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15.04.2021 19:05 Відповісти
у тебя, как не у лоха, наверно, и телефон кнопочный?
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15.04.2021 19:24 Відповісти
Наивно полагать что документы появляются в базе после регистрации. Они там уже есть.
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15.04.2021 22:49 Відповісти
Сегодня звонил в дию потому что моих прав там нет, сказали мол ничем помоч не можем.
И добавлять доки в приложении не предусмотрено.
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15.04.2021 19:00 Відповісти
Вся эта бурная деятельность с электронными документами задумана для того чтобы ввести онлайн голосование. И тогда зачем посылать колю котлету или снимать глупые ролики с верещук - нажал пару клавиш и все. Кто тебе надо тот и выбран.
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15.04.2021 19:09 Відповісти
и это откроет путь к вечной власти зелепузиков - вечером претендент лидировал с отрывом а утром проснулся и опаньки вбросили мильен электронных голосов
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15.04.2021 20:37 Відповісти
БРАВО !!!!
- взломал сервер и пенсии никто не получит...
- квартиру отберут...
- дачу лодку машину - туда же... в одну кучу
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15.04.2021 19:18 Відповісти
будет электронная квартира в смартфоне
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15.04.2021 20:39 Відповісти
борщь и жена там же
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15.04.2021 21:39 Відповісти
Ага... Раніше книжечка паспорта поміщалася у середньої величини кишеню. Тепер треба тягать з собою довідку, роздруковану на аркуші формату А4, де написано, де ти живеш, бо ні в банках, ні в поліції, ні у прикордонників немає зчитувальних пристроїв...
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15.04.2021 19:26 Відповісти
Есть такое.
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15.04.2021 19:36 Відповісти
Знайомий про цю "Дію" розказував (я, поки що, маю слабке поняття про неї, бо її вводить почали вже після початку епідемії, і я з ним спілкувався лише по телефону..). Ох, і матюкався!!! Поїхав на Домаху (протока на Дніпрі, вище Київського водосховища. Прикордонна зона. Протилежний берег - Білорусь.Став рибалить.. Прийшли прикордонники. Він їм гордо про "Дію" пояснює, а його "нах.." посилають - "Показуй паспорт!" Нах... нам твоя "Дія"!...". Добре, що у нього знайомий у прикордонному загоні служить - зателефонував йому, той - на заставу, а з застави зв"язалися з нарядом...
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15.04.2021 19:51 Відповісти
Наступним буде закон про прирівняння кіношного президента до реального
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15.04.2021 20:31 Відповісти
Мошенники онемели от счастья наверно.
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15.04.2021 21:14 Відповісти
А бить всё равно будут по морде.
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16.04.2021 01:37 Відповісти
 
 