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Зеленський вніс у Раду законопроєкт про електронний документообіг у кримінальному процесі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про електронний документообіг у кримінальному процесі

Президент України Володимир Зеленський подав на розгляд до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону, який дозволить впровадити електронну систему взаємодії між учасниками кримінального процесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

У разі прийняття законопроєкту "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування" правовий статус паперових і електронних документів в кримінальному процесі буде однаковим.

"Це дасть змогу перейти від тисяч сторінок паперових томів кримінальних проваджень до використання електронних носіїв без шкоди для розслідувань. Також це значно полегшить взаємодію суду, сторони обвинувачення та сторони захисту, що допоможе підвищити ефективність їхньої роботи", – зазначив Володимир Зеленський.

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Крім того, зменшиться надмірна бюрократизація процесів. Адже спроститься та прискориться підготовка й опрацювання документів з боку слідчих і прокурорів. Адвокати зможуть швидше подавати заяви та клопотання й матимуть змогу ознайомлюватися з матеріалами кримінальних проваджень в електронному вигляді. Водночас суд отримає можливість досліджувати документи та докази в електронній формі. Зараз же це можна зробити лише у слідчих або прокурорів, фізично приїхавши до них.

Ухвалення цих законодавчих змін стане наступним важливим кроком для діджиталізації країни, що є одним з пріоритетів Президента. Запровадження електронної системи для кримінальних проваджень втілить найкращі сучасні практики ще в одній сфері діяльності державних органів.

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Топ коментарі
+2
"Тюрьма у смартфонi" Зеленский внес в Раду законопроект об электронном документообороте в уголовном процессе - Цензор.НЕТ 5321
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15.03.2021 12:43
+2
Если раньше для того, чтоб уничтожить пару лишних томов уголовного дела, нужен был пожар в хранилще, теперь будет нужен один админ и 10 минут времени
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15.03.2021 12:56
+1
Зебилы, это для вас. Теперь вас быстрее будут "разъяснять". Чик, нажал Портнов кнопку, и вы уже обвиняемый. Конвейер. Всем хорошо, да и зебилов поубудет. А то уже поднадоели)
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15.03.2021 12:45
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"Тюрьма у смартфонi" Зеленский внес в Раду законопроект об электронном документообороте в уголовном процессе - Цензор.НЕТ 5321
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15.03.2021 12:43 Відповісти
Если раньше для того, чтоб уничтожить пару лишних томов уголовного дела, нужен был пожар в хранилще, теперь будет нужен один админ и 10 минут времени
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15.03.2021 12:56 Відповісти
100%!
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15.03.2021 13:22 Відповісти
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про електронний документообіг у кримінальному процесі - Цензор.НЕТ 1812 и да и нет копии то остаются у подозреваемого обвиняемого подсудимого и осужденного у потерпевших экспертов адвокатов представителей гражданских истцов и ответчиков и иных участников процесса.. не все так просто будет...дело будет размножено в копиях по количеству лиц сторон в процессе в том числе и свидетелей... сложно как то будет.... раньше когда умные защитник или адвокат в процессе копировал практически 90% всех листов всех томов а потом следак прокурор или судья начинали мудрствовать листами то как то глупо бамц а два документы на руках один номер и дата.... но разные по содержанию выводам и так далее..
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15.03.2021 14:00 Відповісти
бумаг не будет, умник...- а те копии, разосланные..- хня, которую сам ты состряпал, и для других инстанций= ни о чём...
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15.03.2021 23:09 Відповісти
Готуй сраку і не замилюй очі джигіталізацією.
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15.03.2021 12:45 Відповісти
Зебилы, это для вас. Теперь вас быстрее будут "разъяснять". Чик, нажал Портнов кнопку, и вы уже обвиняемый. Конвейер. Всем хорошо, да и зебилов поубудет. А то уже поднадоели)
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15.03.2021 12:45 Відповісти
"Эффективность работы судей"(с)
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15.03.2021 12:59 Відповісти
Судья на удаленке
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15.03.2021 13:13 Відповісти
А не хоче Президент внести законопроєкт про електронний грошовий cashless формат - відмову від обігу готівки в Україні ?
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15.03.2021 14:01 Відповісти
Для начала людей надо вакцинировать хотя бы один раз. Вы дажееще не дали распоряжение семейным врачам хотя бы записывать людей преклонного возраста на очередь по вакцинации. Зеленский. ваши родители сами смогут записаться через приложения Дия? Почему до сих пор пылятся на складе почти 500 тыс. доз, которые могли бы уже сегодня спасти кому то жизнь. Излишками вакцин необходимо вакцинировать людей из групы риска, а не молодых здоровых чиновников на равне с врачами. Это не популяризация вакцинации, так как старики не читают новости по интернет и тем более социальные сети, а удовлетворение желания чиновников побыстрее вакцинироваться.
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15.03.2021 14:58 Відповісти
На Почтамте Остапа ожидала очередь, серая, каменная, была несокрушима, как греческая фаланга. Каждый знал свое место и готов был умереть за свои маленькие права. (с)
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15.03.2021 15:44 Відповісти
 
 