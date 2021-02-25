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Чиновники до кінця року припинять вимагати від українців паперові довідки, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Технології

Чиновники до кінця року припинять вимагати від українців паперові довідки, - Шмигаль

До кінця цього року в Україні введуть режим "paperless", за якого держоргани припинять вимагати від громадян паперові документи для отримання державних послуг.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні Ради розвитку громад і територій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Нам потрібно продовжити роботу для того, щоб послуги, які ми будемо надавати громадянам, були легшими, зрозумілішими, швидшими. Тобто, "paper less", коли управління буде без паперів — це стратегія, які ініціював Президент України, і ми точно її реалізуємо до кінця цього року", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр додав, що влада також має намір завершити реформу децентралізації і забезпечити ефективний перерозподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на різних рівнях.

"Ми продовжуємо рухатися у напрямку завершення реформи, тому що Україна за дуже короткий період пройшла той шлях, який інші країни проходить десятиліттями", - сказав Шмигаль.

Також читайте: Із 1 вересня держорганам можуть заборонити вимагати паперові довідки, - Федоров

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв про те, що Україна з 2021 почне входження в режим "paperless", коли державні органи припинять вимагати від громадян паперові довідки або інші документи для отримання державних послуг.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
А купюры? Чиновники до конца года перестанут требовать от украинцев бумажные справки, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6280
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25.02.2021 16:42
+7
"Ми за короткий час пройшли такий шлях,на який інші країни потратили десятиліття" - сказав Шмигаль.На конкурсі цинізму ця фраза зайняла б перше місце.Хоча в справедливості тут не відмовиш.Ніхто ще так не падав,втрачаючи в польоті все - промисловість,населення,територіі...
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25.02.2021 17:03
+3
В Дию надо вмонтировать данные банковских карт чиновников. Ну, чтобы и бумажные деньги прекратили требовать.
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25.02.2021 16:45
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А купюры? Чиновники до конца года перестанут требовать от украинцев бумажные справки, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6280
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25.02.2021 16:42 Відповісти
Вместо купюр будут биткоины - их на то и придумали, чтоб беспалева...
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25.02.2021 16:44 Відповісти
Что дальше Дава, как жить дальше не вымогая?
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25.02.2021 16:43 Відповісти
В Дию надо вмонтировать данные банковских карт чиновников. Ну, чтобы и бумажные деньги прекратили требовать.
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25.02.2021 16:45 Відповісти
Наливался тучами закат,
Перестройку начали с рассвета.
Не по делу снятый бюрократ
Со своим прощался кабинетом.

Пусть в последний раз в мой строгий взгляд
Ясный свет прольётся из плафона.
Пусть по мне прощально прозвенят
Все мои пятнадцать телефонов.
Разьве ж я хоть что-то разрешил?
Разьве ж я вошёл куда без стуку?
Так за что же камень положил
Рок в мою протянутую руку?
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25.02.2021 16:46 Відповісти
Перефразовуючи чЛеніна... Глобалізація - це біткоін і чипізація всього населення планети Земля...
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25.02.2021 16:51 Відповісти
Плюс чипiзацiя!
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25.02.2021 17:01 Відповісти
Дякую за поправку.. +
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25.02.2021 17:24 Відповісти
Казав слiпий- побачимо...
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25.02.2021 17:00 Відповісти
"Ми за короткий час пройшли такий шлях,на який інші країни потратили десятиліття" - сказав Шмигаль.На конкурсі цинізму ця фраза зайняла б перше місце.Хоча в справедливості тут не відмовиш.Ніхто ще так не падав,втрачаючи в польоті все - промисловість,населення,територіі...
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25.02.2021 17:03 Відповісти
И можно лупить цену на интернет и связь ! Бабушки вымрут, которые без телефонов компов!
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25.02.2021 17:17 Відповісти
ьа вже з оплатой за морбілку банкротом можна стати. ніде такого обдиралово немає.
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25.02.2021 21:20 Відповісти
Да ладно... Вам перечислить список мощнейших, на тот момент стран, которые капитулировали перед агрессором за несколько дней???
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25.02.2021 18:00 Відповісти
А мы восьмой год держимся, и некоторые еще плачут, что им зарплату мало подняли...
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25.02.2021 18:04 Відповісти
Щоби не було черг і щоб не було на кого скаржитися.
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25.02.2021 17:07 Відповісти
Ага, і купюри теж. Усі розрахунки будуть безготівкові.
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25.02.2021 17:09 Відповісти
До задниці та диджиталізація, коли корумповані чиновники можуть робити що хочуть. Так навіть гірше, зараз ти маєш папірець з підписом та печаткою, а завтра матимеш електронний запис, який всяке падло може виправити і не найдеш винного.
Он подивитися що, сьогодні витворяють судді з реальними справами політичних в'язнів, а нам хочуть сказати що, запис в базі данних гарантуватиме щось.
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25.02.2021 17:21 Відповісти
Да. Каждый раз в подобных пиар вбросах полемизируешь с троллями Федорова. Но им форма а не содержание нужна. Ввели паспорт в Дію-пиар, права-пиар, техпаспорт-пиар, страховку-еще пиар. А на скмом деле дотаточно ОДНОГО идентификатора и на тебя вывалится вся информация о тебе, имеющаяся в гос базах. Но само качество госуслуги никак не меняется.
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25.02.2021 20:32 Відповісти
не верю , то что обещал наш премьер ни разу в жизни не исполнилось ( в смысле хорошее )
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25.02.2021 17:21 Відповісти
Больше всего меня бесит, когда в одном и том же месте ежегодно требуют оригинал ИНН.
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25.02.2021 17:49 Відповісти
без бумашки тьі букашка ...
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25.02.2021 21:21 Відповісти
Чиновники до конца года перестанут требовать от украинцев бумажные справки, ------ и начнут требовать бумажные деньги. Ставьте чучела чиновников у входа и палки, чьё чучело сильнее разбито того и наХ с пляжа.
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25.02.2021 17:53 Відповісти
Да ладно))) Неужели перестанут требовать бумажную справку о прописке к id паспорту?)))
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25.02.2021 18:08 Відповісти
всё кроме этого)))
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25.02.2021 18:20 Відповісти
как первобытные люди просто, никто по месту прописки не живёт, но все её требуют. нужно ввести вместо прописки электронный ящик почты, и всё -проблема решена
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25.02.2021 18:22 Відповісти
Нафига вообще было вводить id паспорт, чтобы к нему еще полагалась бумажная справка))))
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25.02.2021 18:39 Відповісти
ну так врачи точно также : у вас есть е-направление, а распечатанное нужно.
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25.02.2021 21:22 Відповісти
Глядя на эти "формы" "образцы" и "выписки", у меня ощущение, что этим секретуткам от ЖЭКов до горадминистраций компьютеры поставили доя игры в Косынку. Одна ошибка в форме 1 в ЖЭКе (выдается два дня в неделю с 12 до 15 часов) и я не мог переоформить счет в Теплосетях на свою фамилию после покупки квартиры. Меня это так вывело, что я этих обеих потаскух послал прямым текстом и принципиально не буду менять фамилию в платежке, пусть эти сцуки сами друг с другом встречаются и ставят себе печать на лбу.
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25.02.2021 18:24 Відповісти
Тю))) Я лет двадцать назад, как купил дом, пытался переоформить л/с за э/э на себя, потом через пару месяцев они нашли левую проводку от старых хозяев, и я повторно оформил документы на смену фамилии в лицевом счете))) Полгода назад уже они сами пришли ко мне, чтобы оформить л/с на меня))) А воз и ныне там))) Как был лицевой счет на старых хозяев, так и есть))) И никаких проблем у меня на эту тему не возникало)
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25.02.2021 18:51 Відповісти
Так это уже обещают не первый раз. Но, без справки, особенно по районам, нигде и видеть не хотят.
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25.02.2021 19:06 Відповісти
потому шо периферия.
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25.02.2021 21:23 Відповісти
Это канешна опупенное достижение. Сравнимое с 4000 евро зарплаты вчителям. Ну хорошо, отттопталсь за 2 года 6а этой теме, а на чем во второй половине 2021 года будут пиарицца?
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25.02.2021 20:25 Відповісти
 
 