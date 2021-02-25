Чиновники до кінця року припинять вимагати від українців паперові довідки, - Шмигаль

До кінця цього року в Україні введуть режим "paperless", за якого держоргани припинять вимагати від громадян паперові документи для отримання державних послуг.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні Ради розвитку громад і територій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Нам потрібно продовжити роботу для того, щоб послуги, які ми будемо надавати громадянам, були легшими, зрозумілішими, швидшими. Тобто, "paper less", коли управління буде без паперів — це стратегія, які ініціював Президент України, і ми точно її реалізуємо до кінця цього року", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр додав, що влада також має намір завершити реформу децентралізації і забезпечити ефективний перерозподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на різних рівнях.

"Ми продовжуємо рухатися у напрямку завершення реформи, тому що Україна за дуже короткий період пройшла той шлях, який інші країни проходить десятиліттями", - сказав Шмигаль.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв про те, що Україна з 2021 почне входження в режим "paperless", коли державні органи припинять вимагати від громадян паперові довідки або інші документи для отримання державних послуг.