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Чиновники до конца года перестанут требовать от украинцев бумажные справки, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии

Чиновники до конца года перестанут требовать от украинцев бумажные справки, - Шмыгаль

До конца этого года в Украине введут режим "paperless", при котором госорганы прекратят требовать от граждан бумажные документы для получения государственных услуг.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании Совета развития общин и территорий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Нам нужно продолжить работу для того, чтобы услуги, которые мы будем предоставлять гражданам, были легче, понятнее, быстрее. То есть, "paperless", когда управление будет без бумаг - это стратегия, которую инициировал президент Украины, и мы точно ее реализуем до конца этого года", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что власти также намерены завершить реформу децентрализации и обеспечить эффективное перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами исполнительной власти на разных уровнях.

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"Мы продолжаем двигаться в направлении завершения реформы, потому что Украина за очень короткий период прошла тот путь, который другие страны проходит десятилетиями", - сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял о том, что Украина с 2021 начнет вхождения в режим "paperless", когда государственные органы прекратят требовать от граждан бумажные справки или другие документы для получения государственных услуг.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
А купюры? Чиновники до конца года перестанут требовать от украинцев бумажные справки, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6280
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25.02.2021 16:42
+7
"Ми за короткий час пройшли такий шлях,на який інші країни потратили десятиліття" - сказав Шмигаль.На конкурсі цинізму ця фраза зайняла б перше місце.Хоча в справедливості тут не відмовиш.Ніхто ще так не падав,втрачаючи в польоті все - промисловість,населення,територіі...
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25.02.2021 17:03
+3
В Дию надо вмонтировать данные банковских карт чиновников. Ну, чтобы и бумажные деньги прекратили требовать.
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25.02.2021 16:45
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А купюры? Чиновники до конца года перестанут требовать от украинцев бумажные справки, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6280
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25.02.2021 16:42 Ответить
Вместо купюр будут биткоины - их на то и придумали, чтоб беспалева...
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25.02.2021 16:44 Ответить
Что дальше Дава, как жить дальше не вымогая?
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25.02.2021 16:43 Ответить
В Дию надо вмонтировать данные банковских карт чиновников. Ну, чтобы и бумажные деньги прекратили требовать.
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25.02.2021 16:45 Ответить
Наливался тучами закат,
Перестройку начали с рассвета.
Не по делу снятый бюрократ
Со своим прощался кабинетом.

Пусть в последний раз в мой строгий взгляд
Ясный свет прольётся из плафона.
Пусть по мне прощально прозвенят
Все мои пятнадцать телефонов.
Разьве ж я хоть что-то разрешил?
Разьве ж я вошёл куда без стуку?
Так за что же камень положил
Рок в мою протянутую руку?
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25.02.2021 16:46 Ответить
Перефразовуючи чЛеніна... Глобалізація - це біткоін і чипізація всього населення планети Земля...
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25.02.2021 16:51 Ответить
Плюс чипiзацiя!
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25.02.2021 17:01 Ответить
Дякую за поправку.. +
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25.02.2021 17:24 Ответить
Казав слiпий- побачимо...
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25.02.2021 17:00 Ответить
"Ми за короткий час пройшли такий шлях,на який інші країни потратили десятиліття" - сказав Шмигаль.На конкурсі цинізму ця фраза зайняла б перше місце.Хоча в справедливості тут не відмовиш.Ніхто ще так не падав,втрачаючи в польоті все - промисловість,населення,територіі...
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25.02.2021 17:03 Ответить
И можно лупить цену на интернет и связь ! Бабушки вымрут, которые без телефонов компов!
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25.02.2021 17:17 Ответить
ьа вже з оплатой за морбілку банкротом можна стати. ніде такого обдиралово немає.
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25.02.2021 21:20 Ответить
Да ладно... Вам перечислить список мощнейших, на тот момент стран, которые капитулировали перед агрессором за несколько дней???
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25.02.2021 18:00 Ответить
А мы восьмой год держимся, и некоторые еще плачут, что им зарплату мало подняли...
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25.02.2021 18:04 Ответить
Щоби не було черг і щоб не було на кого скаржитися.
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25.02.2021 17:07 Ответить
Ага, і купюри теж. Усі розрахунки будуть безготівкові.
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25.02.2021 17:09 Ответить
До задниці та диджиталізація, коли корумповані чиновники можуть робити що хочуть. Так навіть гірше, зараз ти маєш папірець з підписом та печаткою, а завтра матимеш електронний запис, який всяке падло може виправити і не найдеш винного.
Он подивитися що, сьогодні витворяють судді з реальними справами політичних в'язнів, а нам хочуть сказати що, запис в базі данних гарантуватиме щось.
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25.02.2021 17:21 Ответить
Да. Каждый раз в подобных пиар вбросах полемизируешь с троллями Федорова. Но им форма а не содержание нужна. Ввели паспорт в Дію-пиар, права-пиар, техпаспорт-пиар, страховку-еще пиар. А на скмом деле дотаточно ОДНОГО идентификатора и на тебя вывалится вся информация о тебе, имеющаяся в гос базах. Но само качество госуслуги никак не меняется.
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25.02.2021 20:32 Ответить
не верю , то что обещал наш премьер ни разу в жизни не исполнилось ( в смысле хорошее )
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25.02.2021 17:21 Ответить
Больше всего меня бесит, когда в одном и том же месте ежегодно требуют оригинал ИНН.
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25.02.2021 17:49 Ответить
без бумашки тьі букашка ...
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25.02.2021 21:21 Ответить
Чиновники до конца года перестанут требовать от украинцев бумажные справки, ------ и начнут требовать бумажные деньги. Ставьте чучела чиновников у входа и палки, чьё чучело сильнее разбито того и наХ с пляжа.
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25.02.2021 17:53 Ответить
Да ладно))) Неужели перестанут требовать бумажную справку о прописке к id паспорту?)))
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25.02.2021 18:08 Ответить
всё кроме этого)))
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25.02.2021 18:20 Ответить
как первобытные люди просто, никто по месту прописки не живёт, но все её требуют. нужно ввести вместо прописки электронный ящик почты, и всё -проблема решена
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25.02.2021 18:22 Ответить
Нафига вообще было вводить id паспорт, чтобы к нему еще полагалась бумажная справка))))
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25.02.2021 18:39 Ответить
ну так врачи точно также : у вас есть е-направление, а распечатанное нужно.
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25.02.2021 21:22 Ответить
Глядя на эти "формы" "образцы" и "выписки", у меня ощущение, что этим секретуткам от ЖЭКов до горадминистраций компьютеры поставили доя игры в Косынку. Одна ошибка в форме 1 в ЖЭКе (выдается два дня в неделю с 12 до 15 часов) и я не мог переоформить счет в Теплосетях на свою фамилию после покупки квартиры. Меня это так вывело, что я этих обеих потаскух послал прямым текстом и принципиально не буду менять фамилию в платежке, пусть эти сцуки сами друг с другом встречаются и ставят себе печать на лбу.
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25.02.2021 18:24 Ответить
Тю))) Я лет двадцать назад, как купил дом, пытался переоформить л/с за э/э на себя, потом через пару месяцев они нашли левую проводку от старых хозяев, и я повторно оформил документы на смену фамилии в лицевом счете))) Полгода назад уже они сами пришли ко мне, чтобы оформить л/с на меня))) А воз и ныне там))) Как был лицевой счет на старых хозяев, так и есть))) И никаких проблем у меня на эту тему не возникало)
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25.02.2021 18:51 Ответить
Так это уже обещают не первый раз. Но, без справки, особенно по районам, нигде и видеть не хотят.
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25.02.2021 19:06 Ответить
потому шо периферия.
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25.02.2021 21:23 Ответить
Это канешна опупенное достижение. Сравнимое с 4000 евро зарплаты вчителям. Ну хорошо, отттопталсь за 2 года 6а этой теме, а на чем во второй половине 2021 года будут пиарицца?
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25.02.2021 20:25 Ответить
 
 