Чиновники до конца года перестанут требовать от украинцев бумажные справки, - Шмыгаль

До конца этого года в Украине введут режим "paperless", при котором госорганы прекратят требовать от граждан бумажные документы для получения государственных услуг.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании Совета развития общин и территорий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Нам нужно продолжить работу для того, чтобы услуги, которые мы будем предоставлять гражданам, были легче, понятнее, быстрее. То есть, "paperless", когда управление будет без бумаг - это стратегия, которую инициировал президент Украины, и мы точно ее реализуем до конца этого года", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что власти также намерены завершить реформу децентрализации и обеспечить эффективное перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами исполнительной власти на разных уровнях.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина станет первой страной в мире, которая приравняет цифровые паспорта к обычным, - Федоров

"Мы продолжаем двигаться в направлении завершения реформы, потому что Украина за очень короткий период прошла тот путь, который другие страны проходит десятилетиями", - сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял о том, что Украина с 2021 начнет вхождения в режим "paperless", когда государственные органы прекратят требовать от граждан бумажные справки или другие документы для получения государственных услуг.

Также на Цензор.НЕТ: Цифровизация - самая лучшая борьба с коррупцией. Компьютер взятки не берет, - Зеленский