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Рада приравняла электронные паспорта к обычным

Рада приравняла электронные паспорта к обычным

Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект о продлении использования цифровых паспортов. Речь идет о проекте закона №4355.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"За" проголосовали 302 нардепа.

Закон разрешил отображение в электронной форме информации, содержащейся в паспорте гражданина в форме карточки, в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, а также в других документах, в которых отражается информация о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика и/или о зарегистрированном месте проживания (е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу).

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На данный момент использование е-паспортов происходит в рамках реализации экспериментального проекта, предусмотренного постановлением Кабинета министров от 15 апреля 2020 года.

"Проект является временным, что делает невозможным использование гражданами Украины е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу после 2021 года", - подчеркивается в пояснительной записке.

Заключительными положениями предусмотрено, что закон вступит в силу с 23 августа 2021 года. Однако один из пунктов документа вступит в силу со дня его опубликования.

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Напомним, Рада приняла этот закон за основу в начале февраля.

Автор: 

ВР (29248) паспорт (1181) биометрические паспорта (255) ID-карта (87)


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Топ комментарии
+5
Ну теперь кредитов на идиотов с такими "паспортами" бандиты понабирают...
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30.03.2021 17:00
+5
Давайте сразу и ксерокопии приравняйте! Чтоб два раза не голосовать!
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30.03.2021 18:25
+4
хоспадя, сплашні пєрємогі і патужні рехформи
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30.03.2021 16:59
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мудрецы, однако, це ж все равно, шо приравнять силиконовую бабу к обычной
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30.03.2021 16:58 Ответить
смешно, надо как в совке паспорт на бумажке шоле?
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30.03.2021 17:05 Ответить
усы, лапы, хвост
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30.03.2021 17:06 Ответить
хоспадя, сплашні пєрємогі і патужні рехформи
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30.03.2021 16:59 Ответить
Если турбо режим и дальше пойдет, то слуги приравняют и электронные секс-приборы к обычным...
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30.03.2021 17:00 Ответить
Ну теперь кредитов на идиотов с такими "паспортами" бандиты понабирают...
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30.03.2021 17:00 Ответить
для того чтобы взять кредит нужнен не только паспорт, но и твоя туша
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30.03.2021 17:06 Ответить
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30.03.2021 17:09 Ответить
Не вся. Только немного похожая морда
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30.03.2021 17:32 Ответить
нужна копия паспорта и кода, и тогда вы должник
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31.03.2021 08:21 Ответить
Нет больше проблем в Украине? Срочно принять закон о том чего нет?
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30.03.2021 17:46 Ответить
Давайте сразу и ксерокопии приравняйте! Чтоб два раза не голосовать!
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30.03.2021 18:25 Ответить
Может для мелких формальных соглашений этого будет достаточно. Для кредитов или для оформления недвижимости все равно необходим документ. А не мд5
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30.03.2021 22:21 Ответить
нужен АК-47
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31.03.2021 08:22 Ответить
 
 