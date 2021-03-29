Паспорт вакцинации введут, когда в Украине будет больше вакцинированных, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда украинцы получат паспорта вакцинации, а также, что будет учтено в документе о прививках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"По сути дела, когда мы говорим о свидетельстве того, что человек вакцинирован, нужно, чтобы четко указывалось, когда вакцинирован и какой срок действия вакцины. Мы предусматриваем все это, чтобы было максимально удобно, чтобы человек мог его иметь в электронном виде. А если нет возможности в электронном виде, это должно быть какое-то свидетельство, например, с QR-кодом", - объяснил глава Минздрава.

По его словам, когда в Украине будет больше вакцинированных, документ тут же начнут вводить в оборот.

"Мы собираемся это сделать, уже многое сделано, остались чисто технические вопросы, которые мы вместе с Минцифры достаточно быстро сделаем, и люди начнут их получать. Понятно, что сам механизм введения будет тогда, когда у нас будет вакцинировано больше людей", - добавил министр.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине необходимо разработать систему "паспортов вакцинации" и увеличивать коллективный иммунитет от COVID-19

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