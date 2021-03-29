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Паспорт вакцинации введут, когда в Украине будет больше вакцинированных, - Степанов

Паспорт вакцинации введут, когда в Украине будет больше вакцинированных, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда украинцы получат паспорта вакцинации, а также, что будет учтено в документе о прививках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"По сути дела, когда мы говорим о свидетельстве того, что человек вакцинирован, нужно, чтобы четко указывалось, когда вакцинирован и какой срок действия вакцины. Мы предусматриваем все это, чтобы было максимально удобно, чтобы человек мог его иметь в электронном виде. А если нет возможности в электронном виде, это должно быть какое-то свидетельство, например, с QR-кодом", - объяснил глава Минздрава.

По его словам, когда в Украине будет больше вакцинированных, документ тут же начнут вводить в оборот.

"Мы собираемся это сделать, уже многое сделано, остались чисто технические вопросы, которые мы вместе с Минцифры достаточно быстро сделаем, и люди начнут их получать. Понятно, что сам механизм введения будет тогда, когда у нас будет вакцинировано больше людей", - добавил министр.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине необходимо разработать систему "паспортов вакцинации" и увеличивать коллективный иммунитет от COVID-19

Читайте также: Ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях улучшается: Прикарпатье в ближайшие дни выйдет из "красной" зоны, - Степанов

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Топ комментарии
+4
Паспорт вакцинации введут, когда в Украине будет больше вакцинированных, - Степанов - Цензор.НЕТ 3062
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29.03.2021 17:18
+3
Идите в жопу со своими ковидловыми "паспортами".
Спортом занимайтесь, иммунитет укрепляет.
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29.03.2021 17:47
+2
що конкретно цей паспорт дає? можливість похизуватися в інстаграмі?
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29.03.2021 17:16
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никогда ?
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29.03.2021 17:15 Ответить
що конкретно цей паспорт дає? можливість похизуватися в інстаграмі?
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29.03.2021 17:16 Ответить
І все одно сидіти там 2 тижні на ізоляції? Ну що ж, це вражає.
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29.03.2021 17:21 Ответить
Паспорт вакцинации введут, когда в Украине будет больше вакцинированных, - Степанов - Цензор.НЕТ 3062
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29.03.2021 17:18 Ответить
Когда останутся выжившие) не раньше, пока рано.
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29.03.2021 17:20 Ответить
Шановні добродії, прошу підтримати петицію щодо звільнення корупціонера Татарова.
https://petition.president.gov.ua/petition/114822
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29.03.2021 17:20 Ответить
Или станет меньше людей.
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29.03.2021 17:21 Ответить
В тех странах, где уже разрабатываются эти "паспорта", за сутки вакцинируют столько,и даже больше,чем у нас за весь период. Согласно мировому рейтингу, на 28.03.2021 в Украине вакцинировано 198464 чел - 0,48 %. Трудно представить, когда выйдем такими вот темпами, на обещанные президентом 70%. Может к тому времени, и паспорта уже не будут нужны.)
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29.03.2021 17:25 Ответить
В Кабміні показали календарний план вакцинації українців (від 29.01.21)... Паспорт вакцинации введут, когда в Украине будет больше вакцинированных, - Степанов - Цензор.НЕТ 4008
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29.03.2021 17:25 Ответить
Паспорт вакцинации введут, когда в Украине будет больше вакцинированных, - Степанов - Цензор.НЕТ 9175
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29.03.2021 17:34 Ответить
Паспорт вакцинации введут, когда в Украине будет больше вакцинированных, - Степанов - Цензор.НЕТ 1062
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29.03.2021 17:38 Ответить
А Ківа вже вакцинувався???
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29.03.2021 17:43 Ответить
Идите в жопу со своими ковидловыми "паспортами".
Спортом занимайтесь, иммунитет укрепляет.
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29.03.2021 17:47 Ответить
120% согласен!!!
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29.03.2021 17:50 Ответить
на паспортах вакцинации степашка еще одинь пендж купит
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29.03.2021 17:55 Ответить
Іншими словами: Після того, як всі навчаться стрибати з вишок, у басейн наллють воду((
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29.03.2021 19:19 Ответить
Нелякані тварини все ніяк не узголять фасон ошийника на шиї в українців...
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29.03.2021 20:39 Ответить
 
 