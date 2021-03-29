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Паспорт вакцинації введуть, коли в Україні буде більше вакцинованих, - Степанов

Паспорт вакцинації введуть, коли в Україні буде більше вакцинованих, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли українці отримають паспорти вакцинації, а також, що буде враховано в документі про щеплення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на " Україна 24".

"По суті справи, коли ми говоримо про свідоцтво того, що людина вакцинована, потрібно, щоб чітко вказувалося, коли вакцинована і який термін дії вакцини. Ми передбачаємо все це, щоб було максимально зручно, щоб людина могла його мати в електронному вигляді. А якщо немає можливості в електронному вигляді, це має бути якесь свідоцтво, наприклад, з QR-кодом", - пояснив глава МОЗ.

За його словами, коли в Україні буде більше вакцинованих, документ тут же почнуть вводити в обіг.

"Ми збираємося це зробити, вже багато зроблено, залишилися чисто технічні питання, які ми разом з Мінцифри досить швидко зробимо, і люди почнуть їх отримувати. Зрозуміло, що сам механізм введення буде тоді, коли у нас буде вакциновано більше людей", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні необхідно розробити систему "паспортів вакцинації" і збільшувати колективний імунітет від COVID-19

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Топ коментарі
+4
Паспорт вакцинации введут, когда в Украине будет больше вакцинированных, - Степанов - Цензор.НЕТ 3062
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29.03.2021 17:18
+3
Идите в жопу со своими ковидловыми "паспортами".
Спортом занимайтесь, иммунитет укрепляет.
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29.03.2021 17:47
+2
що конкретно цей паспорт дає? можливість похизуватися в інстаграмі?
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29.03.2021 17:16
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29.03.2021 17:15 Відповісти
що конкретно цей паспорт дає? можливість похизуватися в інстаграмі?
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29.03.2021 17:16 Відповісти
І все одно сидіти там 2 тижні на ізоляції? Ну що ж, це вражає.
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29.03.2021 17:21 Відповісти
Паспорт вакцинации введут, когда в Украине будет больше вакцинированных, - Степанов - Цензор.НЕТ 3062
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29.03.2021 17:18 Відповісти
Когда останутся выжившие) не раньше, пока рано.
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29.03.2021 17:20 Відповісти
Шановні добродії, прошу підтримати петицію щодо звільнення корупціонера Татарова.
https://petition.president.gov.ua/petition/114822
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29.03.2021 17:20 Відповісти
Или станет меньше людей.
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29.03.2021 17:21 Відповісти
В тех странах, где уже разрабатываются эти "паспорта", за сутки вакцинируют столько,и даже больше,чем у нас за весь период. Согласно мировому рейтингу, на 28.03.2021 в Украине вакцинировано 198464 чел - 0,48 %. Трудно представить, когда выйдем такими вот темпами, на обещанные президентом 70%. Может к тому времени, и паспорта уже не будут нужны.)
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29.03.2021 17:25 Відповісти
В Кабміні показали календарний план вакцинації українців (від 29.01.21)... Паспорт вакцинации введут, когда в Украине будет больше вакцинированных, - Степанов - Цензор.НЕТ 4008
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29.03.2021 17:25 Відповісти
Паспорт вакцинации введут, когда в Украине будет больше вакцинированных, - Степанов - Цензор.НЕТ 9175
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29.03.2021 17:34 Відповісти
Паспорт вакцинации введут, когда в Украине будет больше вакцинированных, - Степанов - Цензор.НЕТ 1062
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29.03.2021 17:38 Відповісти
А Ківа вже вакцинувався???
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29.03.2021 17:43 Відповісти
Идите в жопу со своими ковидловыми "паспортами".
Спортом занимайтесь, иммунитет укрепляет.
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29.03.2021 17:47 Відповісти
120% согласен!!!
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29.03.2021 17:50 Відповісти
на паспортах вакцинации степашка еще одинь пендж купит
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29.03.2021 17:55 Відповісти
Іншими словами: Після того, як всі навчаться стрибати з вишок, у басейн наллють воду((
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29.03.2021 19:19 Відповісти
Нелякані тварини все ніяк не узголять фасон ошийника на шиї в українців...
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29.03.2021 20:39 Відповісти
 
 