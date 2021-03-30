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Рада прирівняла електронні паспорти до звичайних

Рада прирівняла електронні паспорти до звичайних

Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроєкт про продовження використання цифрових паспортів. Йдеться про проєкт закону №4355.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"За" проголосували 302 нардепи.

Закон дозволив відображення в електронній формі інформації, що міститься у паспорті громадянина в формі картки, в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, а також в інших документах, у яких відображається інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або про зареєстроване місце проживання (е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон).

На цей час використання е-паспортів відбувається у рамках реалізації експериментального проєкту, передбаченого постановою Кабінету Міністрів від 15 квітня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна стане першою країною у світі, яка прирівняє цифрові паспорти до звичайних, - Федоров

"Проєкт є тимчасовим, що унеможливлює використання громадянами України е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон після 2021 року", - підкреслюється у пояснювальній записці.

Прикінцевими положеннями передбачено, що закон набере чинності з 23 серпня 2021 року. Однак один з пунктів документу набере чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Рада прийняла цей закон за основу на початку лютого.

Автор: 

ВР (14979) паспорт (1156) біометричні паспорти (230) ID-картка (83)


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Топ коментарі
+5
Ну теперь кредитов на идиотов с такими "паспортами" бандиты понабирают...
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30.03.2021 17:00
+5
Давайте сразу и ксерокопии приравняйте! Чтоб два раза не голосовать!
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30.03.2021 18:25
+4
хоспадя, сплашні пєрємогі і патужні рехформи
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30.03.2021 16:59
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мудрецы, однако, це ж все равно, шо приравнять силиконовую бабу к обычной
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30.03.2021 16:58 Відповісти
смешно, надо как в совке паспорт на бумажке шоле?
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30.03.2021 17:05 Відповісти
усы, лапы, хвост
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30.03.2021 17:06 Відповісти
хоспадя, сплашні пєрємогі і патужні рехформи
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30.03.2021 16:59 Відповісти
Если турбо режим и дальше пойдет, то слуги приравняют и электронные секс-приборы к обычным...
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30.03.2021 17:00 Відповісти
Ну теперь кредитов на идиотов с такими "паспортами" бандиты понабирают...
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30.03.2021 17:00 Відповісти
для того чтобы взять кредит нужнен не только паспорт, но и твоя туша
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30.03.2021 17:06 Відповісти
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30.03.2021 17:09 Відповісти
Не вся. Только немного похожая морда
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30.03.2021 17:32 Відповісти
нужна копия паспорта и кода, и тогда вы должник
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31.03.2021 08:21 Відповісти
Нет больше проблем в Украине? Срочно принять закон о том чего нет?
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30.03.2021 17:46 Відповісти
Давайте сразу и ксерокопии приравняйте! Чтоб два раза не голосовать!
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30.03.2021 18:25 Відповісти
Может для мелких формальных соглашений этого будет достаточно. Для кредитов или для оформления недвижимости все равно необходим документ. А не мд5
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30.03.2021 22:21 Відповісти
нужен АК-47
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31.03.2021 08:22 Відповісти
 
 