Відтепер у програму Helsi можна самостійно завантажувати медичні документи
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У особистий профіль в програмі Helsi тепер самостійно можна завантажувати медичні документи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Helsi.me у телеграмі.
"Усі ті безліч скрінів аналізів, заключень лікарів з різних лікарень, призначень на папірцях, які ми постійно губимо або просто не можемо знайти у потрібний час.
Тепер можна їх сфотографувати, завантажити в додаток та просто показати лікарю коли потрібно – незалежно від того працює лікар з системою Helsi або ні", - йдеться у повідомленні
Для того, щоб це зробити потрібно:
- Оновити додаток та відкрити його;
- Знайти розділ "Медичні документи" в Медкарті
- Натиснути "Додати документ"
"Далі можна налаштувати доступ, вказати назву документу та виставити йому категорію", - додали у пресслужбі.
Будь ласка, зачекайте...
Все, к чему прикасаются зеленые трасформаторы, превращается в говно.
Учитывая доступ к личным данным, платежным инструментам и номерам телефонов, в опасное говно.
Принцип должен быть такой - есть карта, значит ее копия должна быть у Helsi.me. И это ОБЯЗАНО делать медучереждение любой формы собственности, одновременно выдавая копию заключения на руки.
Более того, Нелси еще должно и отслеживать больничные по ПФУ, а именно состояние больного, и почему назначены те или иные процедуры. Куча семейных, которые частники, нелси попросту не видит, и не видит их назначений. Если это национальная система она должна видеть всех семейных без исключения!!!!
а вот твои анализы - это ТВОЯ собственность. потому их можно закачать в СВОЙ кабинет.
карта собственность клиники
Система Хелсі не відслідковує записи лікаря, а лише передає їх до ЕСОЗ. Як і всі інші медичні інформаційні системи (їх більше 48 в Україні). Якщо ваш сімейний лікар не працює з Хелсі - в системі він не відобразиться.
и до ВСЕХ ты записаться никак не сможешь, т.к. к узкому специалисту записывает ТОЛЬКО семейник. и делается это через их внутреннюю программу, которая всегда висит. а не через Хелси.
2. Навіщо тоді це Халзі, щоб рекламувати приватних та платних лікарів?
А селфі дупи треба там чи ні?
Зате в Києві-європейській столиці!!!- неможливо ні записатись до сімейного лікаря, ні додзвонитись до нього, ні до амбулаторії (усі вказані номери телефонів або відключені, або взагалі не дійсні!!!!), ні записатись через Медкард24, ні через Саll-центр лікувального закладу. Оце ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ!!!! Мова іде саме про амбулаторію ЗПСМ№7 КНП "ЦПМСД №1 Дніпровського району м. Києва!!! Сімейний лікар- Сірик Вікторія Олегівна на телефонні дзвінки не відповідає тижнями!!! і не передзвонює пізніше!!! Передзвонила вона мені вже після того, коли я звернулась із листом в Адміністрацію Дніпровського району і на гарячу лінію КМДА!!!
Хвора на ковід жінка 79 років, прочекала в черзі 1,5 год. ,і не дочекавшись допомоги пішла додому. Через 3 дні я їй викликала швидку, через знайому в м.Києві! Хвору жінку одразу ж госпіталізували в інфекційне відділення лікарні №3 у важкому стані. Лікарі робили все можливе для її одужання, але, на жаль , занадто пізно вона потрапила до лікарні, і через 2 тижні її не стало.
Дуже прикро і боляче ,що через байдуже і халатне відношення до своєї роботи медиків вказаної амбулаторії , а також через небажання ефективно працювати конкретно лікарки Сірик Вікторії Олегівни!!! наша родина втратила світлу, добру ,щедру,життєлюбну і дорогу нам людину.